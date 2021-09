Das wird definitiv „kein normaler September“ für die rapide implodierende US-Wirtschaft werden

Eigentlich sollten die „guten Zeiten“ jetzt beginnen, aber stattdessen kommen die Räder ins Schleudern, und die wirtschaftlichen Aussichten für den Rest des Jahres sind alles andere als gut. Erst gestern habe ich meine Leser gewarnt, dass sich die Lage verschlechtern würde, und es dauerte nur genau einen Tag, bis dies tatsächlich geschah.

Wie Sie weiter unten sehen werden, wurden soeben umfangreiche Fabrikschließungen angekündigt, die eine Knappheit noch weiter verschärfen werden. Die Angst vor COVID schränkt die Produktion auf der ganzen Welt ein, und in der Zwischenzeit haben die nationalen Regierungen und Zentralbanken ihre Systeme mit frischem Geld geflutet. Das Ergebnis ist, dass wir jetzt viel zu viel Geld für viel zu wenig Waren und Dienstleistungen haben, und jeder, der den Grundkurs Wirtschaft belegt hat, wird Ihnen sagen, dass dies unweigerlich zu höheren Preisen und Engpässen führen wird.

Wie ich gestern schon sagte: Wenn Sie etwas kaufen müssen, sollten Sie es sofort besorgen, denn die Knappheit wird in den kommenden Monaten nur noch schlimmer werden.

Am Donnerstag schockierte General Motors die ganze Nation mit der Ankündigung, dass das Unternehmen aufgrund des anhaltenden Mangels an Computerchips fast alle seine Produktionsstätten schließen wird…

General Motors wird ab Montag fast alle seine Montagewerke in Nordamerika stilllegen, da die COVID-19-Pandemie die Produktion von Halbleiterchips in Übersee beeinträchtigt.

Ich wusste, dass die Dinge schlecht stehen, aber ich wusste nicht, dass sie so schlimm geworden sind.

Ford kündigte außerdem an, dass das Unternehmen die Produktion aufgrund eines Mangels an Chips kürzen wird…

Eigentlich sollten die Fahrzeugverkäufe in dieser Zeit einen neuen Höchststand erreichen, aber dank des Mangels an Chips sank die Zahl der verkauften Ford-Neufahrzeuge im vergangenen Monat um satte 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr…

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sank die Zahl der in den USA verkauften Neufahrzeuge von Ford Motor im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 33,1 Prozent, was auf den anhaltenden weltweiten Mangel an Halbleiterchips zurückzuführen ist, der in der Automobilbranche verheerende Auswirkungen hat.

Die Verkäufe des Detroiter Autoherstellers bildeten den Abschluss eines düsteren US-Automobilabsatzes im August, der auf eine bereinigte Verkaufsrate von 13,09 Millionen Fahrzeugen sank. Das ist der schlechteste Wert seit Juni 2020 und ein Rückgang gegenüber dem diesjährigen Höchststand von 18,5 Millionen Fahrzeugen im April, so die Autodatenfirma Motor Intelligence.