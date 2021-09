COVID wird bleiben, die Menschen werden sich an endlose Auffrischungsimpfungen „gewöhnen“ müssen

Die Schweiz vorne mit dabei!? Impfen bis der Arzt kommt. Keine Freiheit mehr!?

Wenig Hoffnung am Horizont für die Insassen der „Gefängnisinsel“.

Die australische Gesundheitschefin Dr. Kerry Chant sagt, COVID werde uns „für immer“ begleiten und die Menschen müssten sich an endlose Auffrischungsimpfungen „gewöhnen“.

Die Gesundheitschefin von New South Wales äußerte sich kürzlich auf einer Pressekonferenz in einer sehr alarmierender Weise.

Dr Chant

“We need to get used to being vaccinated with covid vaccines for the future “ pic.twitter.com/WKkvfvDOE9