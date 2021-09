Schulung und Installierung gefügiger Politiker durch das Welt-Wirtschafts-Forum

Wer weiß schon, dass das World Economic Forum (WEF) – ein globales Netzwerk von über tausend weltweiten Großkonzernen, führenden Politikern und Medienvertretern – tausende von geeigneten „Young Leadern“ aussucht, im Sinne globaler kapitalistischer Ziele schult und in den verschiedenen Ländern in führende Stellungen hievt? Und dass Angela Merkel, Jens Spahn, Annalena Baerbock und viele andere dazugehören? Der Corona-Ausschuss befasste sich in seiner 65. Sitzung am 13.8.2021 unter Anhörung des internationalen Finanzexperten Ernst Wolff mit diesem Thema. Wir bringen nachfolgend den I. Teil eines Transskripts dieser Sitzung, hilfreich von Leser „leo“ verfasst. (hl)

Im Studio anwesend: Rechtsanwälte Viviane Fischer, Dr. jur. Justus Hoffmann, online zugeschaltet: Dr. jur. Reiner Füllmich , Ernst Wolff, Dr. med. Wolfgang Wodarg, Christine Bögl (Geschäftsführerin eines Konzept Stores)

Reiner Füllmich: „Jetzt sind wir bei Ernst Wolff, das ist klasse, dass du da bist