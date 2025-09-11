Im Vereinigten Königreich ist ein Terrorist jemand mit einem Pappschild mit der Aufschrift „I support Palestine Action“. In den USA ist ein Terrorist ein Venezolaner, der im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln. In Israel ist ein Terrorist jemand, der sich gegen die Besatzung wehrt.

Caitlin Johnstone

Die britische Polizei hat am Wochenende fast 900 Personen verhaftet, weil sie ihre Unterstützung für die Friedensaktivistengruppe Palestine Action zum Ausdruck gebracht haben. Nach britischem Recht ist es illegal, sich positiv über die Gruppe zu äußern, denn London hat Palestine Action als terroristische Organisation eingestuft, die in die gleiche Kategorie wie ISIS oder Al Qaida fällt.

Gleichzeitig verteidigt die Trump-Administration ihre Ermordung eines Bootes voller Venezolaner mit der Behauptung, es handele sich um „Narcoterroristen„, eine imaginäre Kategorie, mit der Drogenhändler mit Selbstmordattentätern und Massenschützen in einen Topf geworfen werden.

Das Wort „Terrorist“ wird von Tag zu Tag mehr zu einem Witz.

Früher dachte ich, ein Terrorist sähe aus wie ein geistesgestörter Wahnsinniger, der eine große Zahl Zivilisten tötet. Heute weiß ich, dass ein Terrorist tatsächlich wie eine Frau im Rollstuhl aussieht, die ein Stück Pappe mit verbotenen Worten darauf in der Hand hält.

Man sagt uns, der Jemen sei voller Terroristen, weil sie versuchen, einen Holocaust des 21. Jahrhunderts zu verhindern.

Man sagt uns, der Libanon sei voll von Terroristen, weil sie sich einem völkermörderischen Apartheidstaat widersetzen.

Man sagt uns, dass der Iran voll von Terroristen ist, weil seine Regierung sich den imperialen Regimewechselplänen widersetzt.

Uns wurde gesagt, dass Al Qaeda Terroristen sind, weil sie die Anschläge von 9/11 verübt haben, aber als Al Qaeda dem Westen half, Assad loszuwerden, waren sie plötzlich keine Terroristen mehr.

Uigurische Aktivisten waren früher Terroristen, aber sie wurden von der Liste gestrichen, als sie als nützliche Agenten gegen Peking und Damaskus angesehen wurden.

Der Irak musste überfallen werden, weil Saddam Massenvernichtungswaffen an Terroristen übergeben wollte, aber nach der Invasion stellte sich heraus, dass es keine Massenvernichtungswaffen gab, und dann wurde der Irak plötzlich von einer Epidemie von Selbstmordattentaten geplagt.

Afghanistan musste eingenommen werden, weil die Taliban Terroristen einen sicheren Hafen boten, aber nach 20 Jahren militärischer Besatzung brauchte das Imperium seine Kriegsmaschinerie für andere Aufgaben und ließ die Taliban Afghanistan zurückerobern.

Im Jahr 2010 erklärte der damalige Vizepräsident Joe Biden Julian Assange zum Hightech-Terroristen“, weil sein Journalismus mit WikiLeaks Kriegsverbrechen der USA aufdeckte.

Der Terrorismus diente als Vorwand für die Einführung des Patriot Act in den USA und des Terrorism Act im Vereinigten Königreich sowie zahlloser anderer autoritärer Maßnahmen in der gesamten westlichen Welt, die tyrannische Imperiumsmanager seit Jahren durchzusetzen versuchten.

Es ist eine unwürdige Speichelleckerei, dass die amerikanischen Rechten plötzlich so tun, als ob der Begriff „Narkoterroristen“ tatsächlich existierte und dass die Ermordung von Drogendealern in Wirklichkeit mit der Tötung von Terroristen einherginge, nur weil der Präsident ihnen befohlen hatte, das zu glauben. Reines Orwellsches Doppeldenken aus dem Jahr 1984.

In Wirklichkeit bedeutet „Terrorist“ nur jemanden, den das Imperium töten oder inhaftieren will, oder eine Gruppe, deren Bezeichnung als Terrorist dazu dienen könnte, die Förderung bereits bestehender geostrategischer Ziele zu rechtfertigen.

Mit Hilfe der Propaganda werden Ereignisse wie der 11. September als Beispiele für Terrorismus, der um jeden Preis verhindert werden muss, in das westliche Bewusstsein eingebrannt, und dieses Etikett „Terrorismus“ wird dann buchstäblich auf jeden angewandt, der sich den Zielen des westlichen Imperiums in den Weg stellt.

Sobald man akzeptiert hat, dass es keine Regeln geben sollte, die die Reaktion des Staates auf die Bedrohung durch den Terrorismus einschränken, braucht der Staat nur jemanden als Terroristen zu bezeichnen, um alle Regeln zu beseitigen, die ihn daran hindern könnten, das zu tun, was er tun will. Nirgendwo wird dies derzeit deutlicher als beim laufenden Völkermord in Gaza, der mit der Notwendigkeit, Terroristen zu eliminieren, gerechtfertigt wird.

Wenn machtgierige Architekten von Imperien mit grenzenloser Macht ausgestattet werden, um den Terrorismus zu bekämpfen, finden wir uns plötzlich in einer Welt voller designierter Terroristen wieder.

Je mehr das westliche Imperium verachtet wird, desto mehr „Terroristen“ wird es geben. Denn ein Terrorist ist jeder, der etwas unternimmt, was dem Imperium schadet.

Wenn das so weitergeht, werden wir bald alle „Terroristen“ sein.