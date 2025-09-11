Wurdest du schon gehackt? So nutzen Algorithmen und Influencer psychologische Kriegsführung (Video)

Das Buch, das die CIA kopierte und löschen wollte: Die Alice-im-Wunderland-Technik und die Kunst der geistigen Manipulation

In einer Welt, in der Social Media, Influencer und politische Narrative unser Denken prägen, wirken alte Geheimnisse der Psychologie relevanter denn je. Ein Video, das sich mit der „Alice-im-Wunderland-Technik“ beschäftigt, enthüllt, wie der Gründer der Scientology, L. Ron Hubbard, eine Methode der Verwirrung entwickelte, die die CIA fast wortwörtlich in ihr Verhörhandbuch übernahm – und später versuchte, Spuren davon zu verwischen. Experte Chase Hughes, ein ehemaliger Militärberater und Verhaltensforscher, deckt in diesem Gespräch auf, wie diese Technik nicht nur in Verhören, sondern auch in modernen Medien und Alltagsmanipulationen wirkt. Von der Hypnose des „Großvaters der Hypnotherapie“ Milton Erickson bis hin zu algorithmischem Chaos auf TikTok: Das Video zeigt, wie unser Gehirn hackbar ist. Dieser Artikel beleuchtet die Kernideen, ergänzt um historische Kontexte und aktuelle Implikationen, und warnt vor den Gefahren einer Welt, in der Manipulation zur Norm wird.

Die Alice-im-Wunderland-Technik: Verwirrung als Waffe

Die „Alice-im-Wunderland-Technik“ – benannt nach Lewis Carrolls absurdem Kinderbuch – ist ein psychologisches Werkzeug, das auf purer Verwirrung basiert. L. Ron Hubbard, der Gründer der Scientology in den 1950er Jahren, erfand sie als Methode, um den Geist zu destabilisieren. […] Später versuchte die CIA, Teile des Handbuchs zu unterdrücken, was Spekulationen über Vertuschung nährt – ein „Buch“, das kopiert und dann gelöscht werden sollte.

Die Wurzeln in der Hypnose: Milton Erickson und die Kunst der Desorientierung

Die Technik hat Vorgänger. Milton Erickson, der „Großvater der Hypnotherapie“ (1901–1980), schrieb in den 1920er Jahren über die „Confusion Technique“. […] Seine Methode, indirekte Hypnose, beeinflusste NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) und moderne Therapie.

Moderne Anwendungen: Von Verhören zu Social Media und Influencern

Das Video wechselt nahtlos zu heute: Diese Techniken sind kein Relikt, sondern Alltag. […] „Du brauchst keine Drogen, keine Folter. […] Neuheit, Verwirrung und wahrgenommene Autorität reichen.“

Chase Hughes‘ Werkzeuge: Die Verhaltens-Tabelle der Elemente

Hughes, Autor von The Ellipsis Manual, hat die „Behavioral Table of Elements“ entwickelt – eine Tabelle mit über 100 Verhaltensmustern, bewertet nach Täuschungswahrscheinlichkeit. […] Die Tabelle ist genauer als Lügendetektoren und hilft, Manipulation zu erkennen – von Sekten bis zu Verhandlungen.

Identitätsraub: Von Politik bis Alltag

Das Video geht tiefer: Manipulation kapert Identität. […] Emotionale Schleifen (Angst-Hoffnung-Schuld-Zugehörigkeit) sorgen für Abhängigkeit. „Das ist keine Motivation, das ist eine konstruierte Identität.“

Fazit: Ein Verhaltenslabor namens Alltag – Wie schützen wir uns?

Das Video endet warnend: „Die Frage ist nicht, ob du manipuliert wirst. Das passiert bereits. […] Sobald du umprogrammiert wurdest, bemerkst du es nicht einmal.“ […] Die Lösung? Bewusstsein schaffen: Pausieren, hinterfragen, den „Stamm“ prüfen. In einer Welt des Chaos ist Klarheit der beste Gegenangriff.