Grund ist nicht Verrat… General umging den Rang von Trump, um einen Krieg mit China zu vermeiden

General Milley ergriff angemessene Vorsichtsmaßnahmen, um eine Fehlkalkulation für einen Krieg mit China zu verhindern, schreibt Finian Cunningham.

Der ehemalige Präsident Trump und seine politischen Verbündeten fordern verzweifelt, den obersten General der Vereinigten Staaten zu verhaften und wegen Hochverrats vor ein Kriegsgericht zu stellen, nachdem Berichte über angebliche geheime Anrufe nach China aufgetaucht sind.

Moment mal, das sind dieselben rechtsgerichteten Verrückten, die einen Krieg mit China wollen und Lügen über gestohlene Wahlen, nutzlose Impfstoffe und eine gefälschte Pandemie verbreiten, die Millionen von Menschen das Leben kostet.

Trump und seine verrückten Republikaner behaupten, dass der Vorsitzende der Stabschefs, Mark Milley, hinter Trumps Rücken gehandelt hat, als dieser Präsident war, um China zu versichern, dass er dem Präsidenten nicht erlauben würde, einen Militärschlag anzuordnen.

Einem neuen Buch zufolge, an dem der erfahrene Journalist der Washington Post, Bob Woodward, mitgeschrieben hat, telefonierte General Milley mit seinem chinesischen Amtskollegen, General Li Zoucheng, um China wissen zu lassen, dass keine Gefahr bestehe, dass Trump einen Krieg auslöse.

Das zeigt, wie gefährlich und gestört die Macht der USA ist. Es bedurfte eines Generals, um sicherzustellen, dass ein Präsident keinen Krieg beginnt, der zu einem nuklearen Flächenbrand eskaliert wäre.

Oberflächlich betrachtet mag das Verhalten von Milley als Verrat erscheinen. In der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Präsident der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Nation. Wenn also ein General den Präsidenten umgeht und sich an eine ausländische Macht wendet, die von den USA als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft wird, erscheint dies als Verrat.

Aber lassen Sie uns das in den richtigen Kontext setzen. Als Trump sich wiederholt weigerte, seine Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen im November gegen den Demokraten Joe Biden einzugestehen, sah es tatsächlich so aus, als würde Trump abtrünnig werden. Die fadenscheinigen Behauptungen von Trump und seinen rechtsextremen republikanischen Unterstützern über „gestohlene Wahlen“ – sie gehen weiterhin mit demselben Unsinn ohne jeden Beweis hausieren – sahen aus, als stünden die Vereinigten Staaten vor einem Staatsstreich.

Als das Kapitol am 6. Januar von einem gewalttätigen Mob angegriffen wurde, der von Trump angezettelt worden war, um die Bestätigung der Wahl vom November zu verhindern, war es nicht unwahrscheinlich, dass Trump versuchte, die Verfassung zu missachten.

Zu diesem Zeitpunkt rief General Milley Berichten zufolge seinen chinesischen Amtskollegen an, um Peking zu versichern, dass die Vereinigten Staaten keinen Militärschlag durchführen würden. In Anbetracht der Tatsache, dass Trump aus dem Ruder lief, um im Weißen Haus zu bleiben, und dass er als amtierender Präsident Zugang zu den Atomwaffencodes hatte, ist es nicht unvernünftig, dass der Chef des Pentagon eine Entscheidung traf, um einen unberechenbaren Trump zu neutralisieren.

Trump sagt nun, er habe nicht die Absicht, einen Krieg mit China zu beginnen. Und er wirft Milley vor, wilde Ängste zu schüren, um seine unrechtmäßige Usurpation der präsidialen Autorität zu rechtfertigen.

Milley hatte allerdings gute Gründe dafür. Erinnern Sie sich daran, dass Trump während seiner Präsidentschaft mehrfach angedeutet hatte, er würde Atomwaffen gegen Nordkorea und den Iran einsetzen, wenn er zu weit getrieben würde. Er hatte vor „Feuer und Zorn wie nie zuvor“ gewarnt.

Außerdem waren Trumps größenwahnsinnige Wut und sein Wahn, bei den Wahlen im November betrogen worden zu sein, so groß, dass alle Wetten offen waren. Würde er einen Krieg mit China anzetteln, um sich im Weißen Haus zu halten? Bei einem so verrückten Egoisten war alles möglich. Und angesichts des Aufstands im Kapitol am 6. Januar war es vernünftig, diesem eigenwilligen Präsidenten die Macht zu entziehen, auch die Macht, einen Atomkrieg zu beginnen.

Man darf auch nicht vergessen, dass Trumps Helfer und Berater, die am 6. Januar den Angriff auf die US-Wahl mitgemacht haben, ebenfalls entschiedene China-Falken waren.

Leute wie Steven Bannon, Trumps ehemaliger Chefstratege, und der damalige Außenminister Mike Pompeo waren mit ihrer Anti-China-Rhetorik voll bei der Sache.

Bannon hatte sogar vorausgesagt, dass die Vereinigten Staaten innerhalb weniger Jahre in einen Krieg mit China ziehen würden. Bannon tat sich mit dem flüchtigen chinesischen Milliardär Guo Wengui zusammen, um im Juni 2020 einen „Neuen Bundesstaat China“ auszurufen, der die herrschende Regierung der Kommunistischen Partei in Peking stürzen würde. Obwohl Bannon das Weiße Haus von Trump im Jahr 2017 verlassen hatte, galt er immer noch als enger Berater des Präsidenten.

Guo Wengui, der abtrünnige chinesische Geschäftsmann, hat sich in den Vereinigten Staaten als De-facto-Exilregierung niedergelassen. Er floh 2014 in die USA, um der Korruptionsbekämpfung unter Präsident Xi Jinping zu entgehen. Er wird von den chinesischen Behörden wegen mehrerer Anklagen wegen Bestechung und Betrugs gesucht. Mehrere von Guos Mitarbeitern wurden in China wegen Korruption zu Haftstrafen verurteilt.

Guo hat GTV und andere Medienunternehmen in den USA gegründet, die zu prominenten Anlaufstellen für Pro-Trump-Kampagnen und antichinesische Kriegstreiberei geworden sind. Diese Medien fördern Behauptungen über gestohlene Wahlen und verbreiten Unwahrheiten über die Wirksamkeit von Impfstoffen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.

Im Juni dieses Jahres – zum Jahrestag von Bannons Regimewechsel-Erklärung gegenüber China – nahmen an einer von Guos Medienimperium gesponserten Kundgebung in New York Trump-Anhänger wie Bannon, Michael Flynn, Rudy Giuliani und der Geschäftsmann Mike Lindell teil, die alle von einem Krieg mit China sprachen.

Auf dieser Kundgebung beschuldigte Bannon China, Cyberangriffe auf die Wahlen im November 2020 zu verüben, um Trump zu besiegen. In Trumps toxischem Milieu herrscht die wahnhafte Überzeugung, dass die Kommunistische Partei Chinas die amerikanische Demokratie unterwandert hat.

Es sei auch daran erinnert, dass die frühere Trump-Regierung einen beispiellosen Handelskrieg gegen China begonnen und die Spannungen in Bezug auf Hongkong und das Südchinesische Meer verschärft hatte. Es ist plausibel, dass Peking befürchtete, das aus den Fugen geratene Trump-Regime sei bereit, einen Krieg zu beginnen.

Angesichts der hektischen und rücksichtslosen Situation in den letzten Tagen der Trump-Regierung traf General Milley vernünftige Vorsichtsmaßnahmen, um eine Fehlkalkulation für einen Krieg mit China zu verhindern. Die Anschuldigungen des Verrats durch Trump und seine Bande von kriegstreiberischen Anti-China-Spinnern wie Bannon sind absurd. Wenn sich jemand des Verrats schuldig gemacht hat, dann sind es Trump und seine faschistischen Gesinnungsgenossen, die innere Feinde der US-Verfassung sind.