Der Westen führt nicht nur einen hybriden Krieg gegen Russland, sondern auch gegen die Köpfe seiner eigenen Bevölkerung.

Es sind brisante Beweise aufgetaucht, die eine Einmischung des Westens in die bevorstehenden Parlamentswahlen in Russland bestätigen. Der RT-Journalist Murad Gazdiev teilte auf Twitter Filmmaterial, auf dem zu sehen ist, wie der vom Westen finanzierte ausländische Agent Golos, der sich hinter der wenig überzeugenden Fassade versteckt, Wahlbeobachter zu sein, auf einer Versammlung erklärt: „Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, dass diese Wahlen illegitim sind… Leider gibt es weniger Verstöße… Wir haben also die schriftliche Anweisung, Sie alle aus den Wahllokalen rauszuwerfen, um zu zeigen, dass diese Wahlen illegitim sind“.

Gleichzeitig erklärte Außenminister Lawrow gegenüber der Presse, dass „russische Beamte auf eine Antwort warten, nachdem sie dem amerikanischen Botschafter ein Dossier über angebliche Versuche der USA, sich in die bevorstehenden Wahlen im Land einzumischen, vorgelegt haben“, so RT. Der Spitzendiplomat des Landes sagte, dass sich US-Tech-Unternehmen geweigert haben, verbotene Inhalte auf ihren Plattformen zu blockieren. All dies geschieht nach der verdächtigen Gesundheitskrise des NATO-Agenten Nawalny im vergangenen Jahr und seiner anschließenden Inhaftierung nach seiner Rückkehr nach Russland wegen Verstößen gegen die Bewährungsauflagen.

Mit dieser Einmischungsaktion soll die bevorstehende Wahl diskreditiert werden, um den Druck auf Russland zu erhöhen, unabhängig davon, ob die regierende Partei Einiges Russland gewinnt oder nicht. Sie wird das Ergebnis realistischerweise nicht allzu sehr beeinflussen, so dass man zu dem Schluss kommen kann, dass es eher um Wahrnehmungsmanagement als um irgendetwas anderes geht. Es ist unklar, ob auf die Wahlen Sanktionen folgen werden, aber diese Bemühungen könnten zumindest ein mögliches Tauwetter zwischen Russland und der EU nach der Fertigstellung von Nord Stream II verlangsamen.

Das typische Argument, das die meisten Alt-Media-Kommentatoren anführen, ist, dass all dies die Scheinheiligkeit der früheren Anschuldigungen des Westens über die Einmischung Russlands in seine eigenen demokratischen Prozesse zeige, aber es geht um viel mehr als nur das. Die Mittel selbst verdienen mehr Aufmerksamkeit als die Optik. Aus den drei genannten Beispielen geht hervor, dass ein NATO-Agent, der unter dem Deckmantel eines Anti-Korruptions-Aktivisten operierte, auf mysteriöse Weise vergiftet wurde und dann absichtlich nach Hause zurückkehrte, um verhaftet zu werden, um einen Skandal zu provozieren.

Dies wurde dann als Vorwand genutzt, um seine Anhänger, darunter auch irregeleitete Minderjährige, zu nicht genehmigten Kundgebungen auf die Straße zu locken. Dabei ging es nicht darum, eine Farbrevolution durchzuführen, da ein solches Szenario in diesem Kontext unmöglich war, sondern einfach nur darum, Aufnahmen von der Reaktion der Sicherheitsdienste auf ihre Provokationen zu machen und diese dann in entkontextualisierter Form zu verbreiten, um der Infokriegskampagne, die darauf abzielt, den politischen Prozess in Russland zu diskreditieren, zusätzlichen Zündstoff zu verleihen.

In der Folge missachtete Big Tech absichtlich russische Vorschriften, um weitere Schlagzeilen zu generieren, die dann in betrügerischer Weise weitergesponnen werden können, um die falsche Behauptung aufzustellen, dass Moskau „hart gegen die Meinungsfreiheit vorgeht“ oder was auch immer. Gleichzeitig wurde einer der international einflussreichsten ausländischen Agenten des Landes angewiesen, seine Mitarbeiter anzuweisen, sich aus den Wahllokalen zu entfernen, um einen Skandal auszulösen, da man erkannt hatte, dass der demokratische Prozess in Russland weitaus solider ist, als viele seiner eigenen Mitarbeiter glauben machen wollten.

Keiner dieser Schritte erfolgt im luftleeren Raum, sondern ist integraler Bestandteil einer größeren Abfolge von Ereignissen, die als Teil des Prozesses des hybriden Krieges beschrieben werden können. In diesem speziellen Kontext wird er nicht ernsthaft mit dem Ziel geführt, die Regierung zu stürzen und/oder ihre Gegner dazu zu bringen, die Waffen gegen die Behörden zu ergreifen und so zu Terroristen zu werden, wie es in der Ukraine, Syrien, Libyen und anderen Ländern, in denen er praktiziert wurde, geschehen ist, sondern dient fast ausschließlich dem Zweck des Infokriegs.

Um diese Beobachtung näher zu erläutern: Es geht nicht nur darum, die russische Regierung in den Augen der westlichen Öffentlichkeit zu diskreditieren, sondern auch um die Diskreditierung derjenigen ihrer eigenen Führer, die auf pragmatische Beziehungen zu Moskau hoffen. Aus der Sicht des Durchschnittsmenschen, der mit den waffenstarrenden Infokriegsnarrativen des Westens über Russland indoktriniert wurde, sind diejenigen, die mit dem Westen brechen, indem sie über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Russland bei der Verfolgung gemeinsamer Interessen sprechen, „Verräter“ und möglicherweise sogar „russische Agenten“.

Die Öffentlichkeit dazu zu bringen, dies über ihre eigenen demokratisch gewählten Führer zu glauben, soll die Bemühungen ihrer Gegner in den ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratien dieser Länder („tiefer Staat“) erleichtern, die dann versuchen könnten, mit Mitteln des Hybriden Krieges eigenen Druck von der Basis gegen solche Persönlichkeiten zu erzeugen, indem sie z. B. Farbrevolution-ähnliche Proteste gegen sie oder zumindest Diffamierungskampagnen organisieren. Das Ziel ist es, die westlichen Regierungen unter Druck zu setzen, damit sie sich gegenüber Russland einsichtig zeigen.

Die ideologische Dynamik des neuen kalten Krieges führt dazu, dass Russland und der Westen in der Frage, wie sie ihre Bürger behandeln, auf entgegengesetzten Seiten stehen. Erstere sind der Meinung, dass sie die Wahl haben sollten, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten, solange dies verantwortungsvoll geschieht, ohne die Rechte anderer zu verletzen, während die zweite Seite davon besessen ist, ihnen einen hyperliberalen Lebensstil aufzuzwingen. Die einzige Verteidigung des Westens für seinen ideologisch verrückten Kreuzzug gegen seine eigenen Bürger ist, dass es sich angeblich um eine „Demokratie“ handelt, während Russland eine „Diktatur“ ist.

Diese Behauptung ist eindeutig unzutreffend, vor allem wenn man sich die Videoaufnahmen von Herrn Gazdiev ansieht, die bestätigen, dass einer der einflussreichsten ausländischen Agenten des Westens in Russland einräumt, dass er den demokratischen Prozess in diesem Land nicht glaubwürdig in Frage stellen kann, weshalb sich das Narrativ des bewaffneten Infokrieges zunehmend von der Realität entfernt hat und auf dem bereits beschriebenen Prozess des hybriden Krieges basiert. Der Westen führt also nicht nur einen hybriden Krieg gegen Russland, sondern auch gegen die Köpfe der eigenen Bevölkerung.

Dies geschieht in dem verzweifelten Versuch, seine eigenen Kritiker in Schach zu halten, indem er die Massen indoktriniert und dann die wenigen mutigen Führer, die sie vertreten, davon abhält, mit dem Westen zu brechen. Es gelingt ihr jedoch nur schwer, sowohl die falsche Grundlage für ihre waffenstarrenden Narrative zu schaffen als auch bestimmte Führer davon abzuschrecken, sich zur Notwendigkeit einer pragmatischen Zusammenarbeit mit Russland in bestimmten Fragen wie Energie, Impfstoffe und Klimawandel zu äußern.

Die Schlussfolgerung aus all dem ist, dass sich die ideologische Dynamik des neuen kalten Krieges zu Russlands Gunsten verschiebt, da immer mehr Menschen im Westen beginnen, die kontraproduktive Politik ihrer Regierungen gegenüber der eurasischen Großmacht zu hinterfragen. Dies erklärt die Verzweiflung, mit der die „tiefen Staaten“ versuchen, Moskau in den Köpfen ihrer eigenen Bevölkerung zu diskreditieren, um ihre jahrelange Gehirnwäsche gegen Russland zu retten. Ein echtes Tauwetter in den Beziehungen mag noch auf sich warten lassen, aber es ist unvermeidlich.