Neue Enthüllungen über Anthony Fauci, den verrückten Mediziner, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und medizinischer Chefberater des Präsidenten, sind aufgetaucht. Diesmal aus Australien.

Wir haben erstmals im Jahr 2020 auf das Wuhan Institute of Virology hingewiesen und im April festgestellt, dass das Institut mit lebenden Tieren experimentiert.

Wir wissen auch, dass alle Arbeiten im Bereich der Virologie in China mit dem chinesischen Militär verbunden sind und daher jede Arbeit in China in diesem Bereich in Verbindung mit dem chinesischen Militär steht.

Sharri Markson von Sky News bringt demnächst ein Buch heraus, das den Höhepunkt ihrer Bemühungen darstellt, Anthony Fauci zu studieren. Vor einigen Stunden schrieb sie auf Sky News Folgendes:

Ich habe herausgefunden, dass seine [Faucis] Agenturen 60 Projekte am Wuhan Institute of Virology finanziert haben. Ich habe herausgefunden, dass er 2012 ein Papier geschrieben hat, in dem er argumentierte, dass die Funktionsforschung, die Coronaviren genetisch manipuliert, um sie noch gefährlicher und übertragbarer zu machen, Fauci sagte, dass dies das Risiko einer Pandemie wert sei.

Und er finanzierte sogar Forschung, seine Agentur finanzierte Coronavirus-Forschung am Wuhan Institute of Virology, in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Militär.

Hier ein Bericht von Sky News.