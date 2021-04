Das Zitat des Tages

„Die Leute sind total verrückt. Dieses Land ist voll von Schwachköpfen und Arschlöchern. Fällt euch das manchmal auf? Oh, meine Güte, ja. Ach du meine Güte. Ja. Schwachköpfe, Arschlöcher, Versager, Drecksäcke, Wichser und Vollidioten. Und sie alle wählen. Ja die wählen alle. Manchmal hat man sogar den Eindruck, dass sie die Einzigen sind, die wählen. Normalerweise kann man an den Wahlergebnissen erkennen, wer gewählt hat. Mann, ich bin sicher nicht dabei und verschwende meine Zeit mit so einer sinnlosen Tätigkeit. Die Leute in der „Jerry Springer Show“, das sind die Durchschnittsamerikaner. Oh, ja, glaubt mir. Unterdurchschnittliche kommen nicht in die Show. Die kommen nicht rein. Der untere Durchschnitt sitzt zu Hause und sieht sich den Scheiß im Fernsehen an, macht sich bereit, wählen zu gehen und füllt seinen Musterstimmzettel aus. Die Leute sind verdammt dumm.



Man kann über dieses Land sagen, was man will. Ich liebe dieses Land. Ich liebe die Freiheiten, die wir mal hatten. Ich liebe sie. Ich liebe das. Ich liebte es, als es keine verdammte Katastrophe brauchte, damit wir uns umeinander kümmern. Ich liebe es, dass wir die ganze Zeit vor der