Daten aus Tschechien zeigen: COVID-Impfstoff brachte Risiken, aber keine Vorteile

Von Steve Kirsch

In diesem Artikel fasse ich die 5 wichtigsten Punkte zusammen, die ich im letzten Jahr gelernt habe.

Der Datensatz der Tschechischen Republik liefert erstaunliche Einblicke in die Sicherheit und Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs. Hier sind die wichtigsten Diagramme, die zeigen, dass es nur Risiken und keine Vorteile gab.

Zusammenfassung

Die Vorteile des COVID-Impfstoffs waren illusorisch. Sie wurden durch eine Mischung aus dem Healthy-Vaccinee-Effekt (HVE) und nicht-proportionalen Risiken (NPH) verursacht. Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, weisen eine deutlich höhere Sterblichkeitsrate auf als Menschen, die sich für eine Impfung entschieden haben (z. B. zeigte die Studie „Mirror of Erised”, dass diese bis zu fünfmal höher sein kann). Dies wird als statischer Healthy-Vaccinee-Effekt bezeichnet.

Allein durch Auswahlverzerrung kann eine Impfstoffwirksamkeit von 80 % gegen Todesfälle erzielt werden.

COVID ist jedoch auch ein nicht proportionales Risiko (NPH), bei dem das Risiko, an COVID zu sterben, hyperproportional zum Sterberisiko ist. Siehe Abb. 3 in „Bewertung der Altersspezifität der Infektionssterblichkeitsraten für COVID-19: systematische Überprüfung, Metaanalyse und Auswirkungen auf die öffentliche Politik”, wo die Kurve steiler ist als die normale Sterblichkeit.

Das bedeutet also eine weitere Verdopplung zusätzlich zur Verfünffachung, sodass Sie nun bei einer Impfstoffwirksamkeit von 90 % mit einem Placebo-Impfstoff angelangt sind. Als Arbel eine Impfstoffwirksamkeit von 90 % meldete, wies Hoeg darauf hin: „Nun, die Nicht-Geimpften starben während der NON-COVID-Phase zehnmal häufiger als die Geimpften.” Arbel weigerte sich, auf diesen Vorwurf einzugehen, und sagte stattdessen: „Aber unsere Modelle zeigen, dass der Impfstoff wirksam ist. “

Anhand der tschechischen Daten können wir zeigen, dass wenn man zwei Kohorten mit derselben Sterblichkeitsrate hat, von denen jedoch eine geimpft und die andere ungeimpft ist, ihre Gesamtsterblichkeit (ACM) während der COVID-Wellen gleich war!!! Es lag nicht am Impfstoff. Es waren die Unterschiede in der zugrunde liegenden Sterblichkeitsrate, die den offensichtlichen Vorteil verursachten. Hier sind zwei verschiedene Beispiele (eines mit allen Altersgruppen, das andere mit Menschen mit einer oder mehreren Begleiterkrankungen):

Wenn man die Sterblichkeitsrate berücksichtigt, verschwindet der „Nutzen” des Impfstoffs!

Wenn Sie die Sterblichkeitsrate vor COVID erreichen, was passiert dann wohl während einer COVID-Welle? Sie verfolgen auch das! Es ging nur um Ihre Sterblichkeitsrate, nicht um den Impfstoff.

Ihre Sterblichkeit stieg über einen Zeitraum von 6 Monaten an und stagnierte dann. Wenn Sie geimpft wurden, stieg Ihre Sterblichkeitsrate im Laufe der Zeit auf ein neues Niveau. Wenn Sie nicht geimpft waren, gab es keinen Anstieg der Sterblichkeit. Das können Sie den obigen Diagrammen entnehmen. Die Sterblichkeitsraten werden bis nach dem Höhepunkt der COVID-Pandemie verfolgt. Die Sterblichkeitsrate der Ungeimpften kehrt zum Ausgangswert zurück. Die Sterblichkeitsrate der Geimpften bleibt erhöht. Vorher waren sie gleichauf, jetzt sind sie plötzlich nicht mehr gleichauf, weil der Impfstoff ihre Sterblichkeitsraten voneinander getrennt hat. Die Levi-Studie, die anhand von Daten aus Florida durchgeführt wurde, bestätigt, dass die Impfstoffe nicht sicher waren und den NCACM um 36 % erhöhten. Es handelte sich um eine Differentialstudie, aber COVID-Impfstoffe senken NICHT Ihre Nicht-COVID-Gesamtsterblichkeit. Selbst wenn Moderna zu 100 % sicher wäre, ist Pfizer also eine tödliche Spritze.

Wenn Sie geimpft wurden, stieg Ihre Sterblichkeitsrate im Laufe der Zeit auf ein neues Niveau. Wenn Sie nicht geimpft waren, gab es keinen Anstieg der Sterblichkeit. Das können Sie den obigen Diagrammen entnehmen. Die Sterblichkeitsraten werden bis nach dem Höhepunkt der COVID-Pandemie verfolgt. Die Sterblichkeitsrate der Ungeimpften kehrt zum Ausgangswert zurück. Die Sterblichkeitsrate der Geimpften bleibt erhöht. Vorher waren sie gleichauf, jetzt sind sie plötzlich nicht mehr gleichauf, weil der Impfstoff ihre Sterblichkeitsraten voneinander getrennt hat. Die Levi-Studie, die anhand von Daten aus Florida durchgeführt wurde, bestätigt, dass die Impfstoffe nicht sicher waren und den NCACM um 36 % erhöhten. Es handelte sich um eine Differentialstudie, aber COVID-Impfstoffe senken NICHT Ihre Nicht-COVID-Gesamtsterblichkeit. Dies wurde nicht durch einen verlängerten HVE-Effekt verursacht. Menschen wie Professor Jeffrey Morris versuchen, die Schäden durch den Impfstoff abzutun, indem sie behaupten, es handele sich um einen dynamischen HVE-Effekt, was bedeutet, dass bei geimpften Menschen ein Anstieg der Todesfälle zu verzeichnen ist, weil ihre Todesfälle künstlich gesenkt wurden, da Menschen, die kurz vor dem Tod standen, nicht geimpft wurden. Dies lässt sich sehr leicht widerlegen. Wenn man sich die Auffrischungsimpfungen ansieht, hatten Menschen, die die dritte Dosis erhielten, einen Anstieg der Sterblichkeit, der NICHT durch einen entsprechenden Rückgang der Sterblichkeit in der Kohorte mit zwei Dosen ausgeglichen wurde; sie blieb unverändert! Das Gleiche gilt für die Auffrischungsimpfungen. Dies war eine Impfschädigung, und sie ist dosisabhängig.

Wenn Sie den Booster erhalten, steigt Ihre Sterblichkeit im Vergleich zu Ungeimpften.

Dies war KEINE dynamische HVE. Die Dosis 2 gegenüber 0 war FLACH. Bei einer dynamischen HVE wäre dies ein Spiegelbild der obigen Kurve. Dies ist ein eindeutiger Schaden, der durch die Impfung verursacht wurde.

Der Schaden war proportional zur Dosis. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Kausalität. Bei der ersten Impfserie führte eine Impfung zu einem Anstieg der Sterblichkeit um 5 %. Bei zwei Impfungen waren es 18 %. Wenn die Impfungen sicher und wirksam gewesen wären, hätte der Schaden zurückgehen müssen. Mit zunehmender Anzahl von Impfungen entwickelte sich die Situation jedoch in die falsche Richtung. Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen: Mehr Impfungen, höhere Sterberaten, keine niedrigeren Sterberaten. Sie haben uns belogen.

Die Schäden durch eine Impfung waren gering.

2 Impfungen waren schädlicher als 1 Impfung. Wenn die Impfstoffe sicher und wirksam gewesen wären, hätte es umgekehrt sein müssen.

Der Effekt war nicht darauf zurückzuführen, dass sich verschiedene Personen für Dosis 2 entschieden hatten. Hier verfolgen wir eine feste Kohorte bei t=0. Sehen Sie, wie die geimpfte Kohorte nach Beginn der Impfungen auseinanderklafft. Die Impfungen sollen immer die Sterblichkeit der Bevölkerung senken, niemals erhöhen.

Die Kohorten wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Unmittelbar nach den Auffrischungsimpfungen kam es zu einer plötzlichen Abweichung, wobei die geimpften Personen häufiger verstarben. Eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen.

Weitere Bestätigung

Die Palinkas-Studie in Ungarn enthüllte in Abb. 1 und Abb. 2 versehentlich, dass die Ungeimpften während der COVID- und Nicht-COVID-Perioden genauso gut abschnitten wie die Geimpften.

Die Xie-Studie, die in JAMA veröffentlicht wurde, enthüllte versehentlich, dass der COVID-Impfstoff keinen Schutz vor Krankenhausaufenthalten bot, da der Prozentsatz der geimpften Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, tatsächlich höher war als der Prozentsatz der geimpften Personen im VA-System. Sie zeigte, dass geimpfte Menschen seltener an COVID starben, aber der Nutzen war geringer als die typischen HVE-Unterschiede zwischen den Kohorten. Mit anderen Worten: Die Impfungen erhöhten wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden und zu sterben.

NIEMAND nimmt die KCOR- und die tschechischen Daten und versucht, sie so darzustellen, als würde KCOR das Gegenteil beweisen, nämlich dass die Impfstoffe sicher sind. Ich habe eine GLM- und DS-CMRR-Analyse durchgeführt (alles in meinem Github) und sie zeigten fast identische Mortalitätskurven. Es handelte sich um eine dosisabhängige Schädigung; kein sicherer Impfstoff.

Und es gab nirgendwo einen Knick in den kumulativen Kurven für COVID-Todesfälle oder Todesfälle aller Ursachen, als der Impfstoff eingeführt wurde. Man kann keinen Impfstoff mit 10-facher Todesrate einführen, ohne einen Knick zu sehen. Die Behauptung, dass der Impfstoff die Todeswachstumskurve des Virus in allen Ländern genau ausgeglichen habe, ist absurd.

KCOR ist öffentlich zugänglich. Jedes Gesundheitsamt der Welt könnte es mit seinen Daten ausführen. Kein Gesundheitsamt wird das jemals tun, weil es dann die Wahrheit herausfinden würde, dass es Menschen getötet hat. Das wäre beruflicher Selbstmord. Aber wenn die Impfstoffe sicher wären, hätten sie nichts zu befürchten, wenn sie die Daten veröffentlichen würden.

Wie viel offensichtlicher muss es noch werden?

Zusammenfassung

Es gab keinen Nutzen durch den Impfstoff. Es handelte sich um eine statistische Illusion, die durch HVE und NPH erzeugt wurde. Der Impfstoff erhöhte Ihre Sterblichkeit. Das lag nicht an einer dynamischen HVE. Die Booster-Daten (Vergleich von Dosis 3 mit 0 und Dosis 2 mit 0) machen dies deutlich. Je mehr Impfungen, desto größer der Schaden. Ein sicherer und wirksamer Impfstoff würde das Gegenteil zeigen. Wenn wir die Zwei-Dosen-Kohorte über einen längeren Zeitraum verfolgen, können wir tatsächlich die Abweichung sehen, wenn die Booster eingeführt werden. Das liegt nicht daran, dass kränkere Menschen die Impfungen erhalten haben, denn es handelt sich um dieselbe Kohorte, die wir verfolgen! Wenn man einer Bevölkerung eine Maßnahme zur Rettung von Leben anbietet, sollte ihre Sterblichkeit immer sinken. Bei den COVID-Impfungen steigt sie jedoch an. Sehen Sie sich meinen Artikel zu den Daten aus Japan an, der zeigt, dass jede einzelne Impfung einen Anstieg der Sterblichkeit verursacht (von Impfung 1 bis Impfung 6, es passiert jedes Mal). Wenn die Impfungen sicher wären, würden Epidemiologen eine Studie nach der anderen veröffentlichen, die zeigen, wie die tschechischen Daten beweisen, dass sie Recht hatten. Keine Artikel. Schweigen. Und nachdem ich meine KCOR-Analyse veröffentlicht habe, gibt es KEINE Person, die aufzeigt, wo ich falsch liege, und die „korrigierte” Analyse zeigt das Gegenteil. Null. Und NIEMAND auf ihrer Seite fordert Datentransparenz in anderen Ländern. Warum haben sie solche Angst vor Datentransparenz, wenn die Impfungen so sicher sind?

Dies war die größte vermeidbare menschliche Tragödie meines Lebens. Und heute sind die Menschen immer noch ahnungslos.

Die KCOR-Methode ermöglichte es mir, genau zu messen, was passiert ist, und sie bestätigt in vollem Umfang alles, was ich oben geschrieben habe. Alles ist konsistent. Ich habe jeden eingeladen, mich in einem öffentlichen Forum zur KCOR-Methode herauszufordern. Niemand hat das Angebot angenommen. Es scheint, dass aus irgendeinem Grund niemand über die Methode oder die tschechischen Daten sprechen will, einschließlich der Faktenprüfer, die mich alle wie die Pest meiden.