Die Normalisierung der Ermordung

von George D. O’Neill, Jr.

Die Nachrichten waren voll von Berichten über Ermordungen, Mordversuche und Schießereien, die sich gezielt gegen Strafverfolgungsbehörden richteten. Die Welle der politischen Gewalt hat Amerikas Legitimität als moralischer und anständiger Staat ernsthaft untergraben. Wie sind wir hierhergekommen?

Die staatliche Gewalt der USA auf der Weltbühne könnte helfen zu erklären, warum die politische Gewalt hier zu Hause zunimmt.

Die Idee der politischen Ermordung gewann während des Zweiten Weltkriegs bei den US-Geheimdiensten an Bedeutung. Der Krieg wurde (in gewisser Weise verständlich) als existenzieller Kampf angesehen, der jede Handlung rechtfertigte, egal wie illegal, wenn sie der Sache diente.

Während des Kalten Krieges setzte sich diese Denkweise fort, doch die illegalen Tötungen wurden verborgen, da sie nicht mit der Propaganda vom „leuchtenden Vorbild auf dem Hügel“ vereinbar waren. Bestimmte Geheimdienste unterstützten heimlich eine Reihe hochrangiger politischer Morde, wie die Ermordung des Premierministers Patrice Lumumba 1961 in der Demokratischen Republik Kongo und die Ermordung des Präsidenten Diem 1963 in Südvietnam, ganz zu schweigen von zahlreichen Versuchen, Fidel Castro auf Kuba zu töten. Diese Morde wurden als organisches Aufbegehren lokaler Kräfte gegen „korrupte“ Führer dargestellt. Damals wie heute war jeder Führer, der dem US-Regime ungehorsam war, per Definition „korrupt“.

Aufgrund peinlicher Presseberichte über illegale Operationen der CIA und des FBI innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten wurde 1975 der „Senate Select Committee to Study Governmental Operations With Respect to Intelligence Activities“ gebildet, um die Machtmissbräuche und direkten Schäden für US-Bürger zu untersuchen. Passenderweise wurde er nach seinem Vorsitzenden, Frank Church aus Idaho, „Church Committee“ genannt.

Die Nation war schockiert über die Enthüllungen, darunter Operationen wie MKULTRA, ein Gedankenkontroll-Experiment an ahnungslosen US-Bürgern, die bewusstseinverändernden Drogen und anderem Missbrauch ausgesetzt wurden. Es wird angenommen, dass viele der wirklich entsetzlichen MKULTRA-Informationen versteckt und zerstört wurden. Die Amerikaner erfuhren auch von COINTELPRO (Abkürzung für Counter Intelligence Program), einer Reihe von FBI-Operationen, die darauf abzielten, amerikanische Anti-Kriegs- und Bürgerrechtsgruppen zu stören und zu schädigen. Der Ausschuss deckte auch Operationen auf, die illegale Ermordungen durchführten.

Zwei Jahre lang enthüllte das Church Committee zahlreiche abscheuliche Missbräuche und empfahl Aufsicht und Kontrollen, um diese zu beenden. Doch es dauerte nicht lange, bis diese Aufsicht und Kontrollen wieder erodierten.

1986 brach der Iran-Contra-Skandal los und deckte die Reagan-Administration auf, die Waffen über Israel an unseren „Feind“ Iran weitergeleitet hatte, um Gelder für antikommunistische Guerilla-Operationen in Mittelamerika bereitzustellen. Es war ein riesiger Skandal, und es gab Hinweise darauf, dass es sich auch um eine Geldwaschoperation handelte, um anderes illegales Verhalten der Geheimdienste zu finanzieren. Diese peinlichen Enthüllungen führten dazu, dass die Behörden vorsichtiger wurden.