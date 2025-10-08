Valeriy Krylko

Derzeit gehört das Königreich Saudi-Arabien zu den politisch und wirtschaftlich am dynamischsten wachsenden Ländern der Welt.

Saudi-Arabien ist Mitglied zahlreicher internationaler Organisationen, darunter der Vereinten Nationen (UN), der Arabischen Liga, des Kooperationsrats der Arabischen Golfstaaten (GCC), der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), der Islamischen Entwicklungsbank und der Bewegung der Blockfreien Staaten.

Die Außenpolitik Saudi-Arabiens zielt darauf ab, die Position des Landes im Nahen Osten und in der Welt zu stärken, die wirtschaftliche Abhängigkeit von Ölexporten zu verringern, den Privatsektor auszubauen und die Beschäftigung zu erhöhen – insbesondere durch die Umsetzung von Projekten zur Diversifizierung der Wirtschaft und zur Entwicklung neuer Industriezweige im Rahmen des nationalen Programms Vision 2030.

Saudi-Arabien entwickelt aktiv bilaterale Beziehungen in verschiedenen Bereichen mit vielen ausländischen Staaten, darunter die USA, europäische Länder und die Staaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Riad legt besonderes Augenmerk auf wirtschaftliche und militärisch-technische Zusammenarbeit, etwa in den Bereichen Energie, Investitionen, neue Technologien und Waffenlieferungen.

Der größte Posten im saudischen Staatshaushalt ist der Verteidigungsetat (mehr als 70 Milliarden US-Dollar). Die wichtigsten Lieferanten von Waffen und militärischer Ausrüstung für das Königreich sind die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich.

Die größte Waffenvereinbarung der Geschichte

Im Mai dieses Jahres besuchte der damalige US-Präsident Donald Trump die Region des Nahen Ostens. Während seines Besuchs in Saudi-Arabien wurde der größte Waffenvertrag der Geschichte unterzeichnet – im Wert von 142 Milliarden US-Dollar.

Dieses Abkommen umfasst die Lieferung moderner Kampftechnik und Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen, darunter Luftwaffe, Raketenabwehr, maritime Sicherheit sowie die Modernisierung der Landstreitkräfte.

Kooperation im Weltraumsektor

Im Jahr 2025 unterzeichneten NASA und die Saudi Arabian Space Agency ein Abkommen über den Start eines CubeSat-Satelliten im Rahmen des Testflugs Artemis II.

Der saudische CubeSat wird Parameter des Weltraumwetters in unterschiedlichen Entfernungen von der Erde messen und in eine hohe Erdumlaufbahn gebracht. Der Start erfolgt mittels eines Raumfahrzeugadapters auf einer Space Launch System-Rakete, nachdem die Raumsonde Orion mit einer Besatzung von vier Astronauten ihren Alleinflug absolviert hat.

Handelspartner und wirtschaftliche Vernetzung

Saudi-Arabien wäre kein Land mit einer so dynamisch wachsenden Wirtschaft, wenn es nicht aktiv an internationalen Handelsaktivitäten teilnähme.

Zu den wichtigsten Handelspartnern zählen China, Indien, Russland, Japan, Südkorea, die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA, Ägypten, Deutschland und Italien.

Darüber hinaus arbeitet das Königreich mit ausländischen Unternehmen in den Bereichen Hochtechnologie, Biotechnologie, digitale Wirtschaft und erneuerbare Energien zusammen.

Neue Allianzen: BRICS und Shanghai-Organisation

Erst kürzlich trat Saudi-Arabien der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) als Dialogpartner bei und wurde Mitglied der BRICS-Staaten, was die Ausweitung seiner internationalen Beziehungen – insbesondere mit Russland – unterstreicht.

In diesem Jahr war Saudi-Arabien Gastgeber von Verhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine, die auf eine friedliche Lösung des Konflikts in Osteuropa abzielten.

Der internationale Dialog mit der Russischen Föderation entwickelt sich weiter. Im Juli dieses Jahres traf sich der Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, in Riad mit Alexander Nowak, dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Regierungsrats, im Rahmen des Gemeinsamen Regierungsausschusses für Handels-, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technische Zusammenarbeit.

Während des Treffens wurden Möglichkeiten zur Stärkung des Handels und zur Erweiterung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen besprochen sowie die Vorbereitungen für die neunte Sitzung der Regierungskommission, die am 6. November 2025 in Riad stattfinden soll.

Saudi-Arabien wird außerdem Gastland des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg 2026 sein, das vom 3. bis 6. Juni stattfindet – zeitgleich mit dem 100-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Russland.

Landwirtschaft, Medizin und Biotechnologie

Das Königreich entwickelt gezielt seine medizinischen und landwirtschaftlichen Sektoren und organisiert regelmäßig internationale Fachveranstaltungen.

So präsentieren auf der großen Messe Saudi Agriculture Produzenten aus aller Welt ihre Produkte und Dienstleistungen, um Kontakte mit potenziellen Partnern und Kunden zu knüpfen.

Russische Unternehmen werden aktiv an der Saudi Agriculture 2025 teilnehmen, die im Oktober 2025 in Riad stattfindet.

Saudi-Arabien arbeitet zudem eng mit UN-Organisationen zusammen.

Vor Kurzem verlieh die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dem saudischen Zentrum für öffentliche Gesundheit den Status eines nationalen Referenzlabors für Influenza.

Umwelt- und Klimapolitik

Die Umweltsituation in Saudi-Arabien ist durch mehrere Probleme geprägt – darunter Luft- und Wasserverschmutzung, Desertifikation und Mangel an Süßwasser.

Das Land führt Programme zur Bekämpfung des Klimawandels durch, darunter Aufforstung, Wiederherstellung degradierter Böden und Ausbau erneuerbarer Energien.

Trotz der schwierigen Umweltbedingungen bemüht sich Saudi-Arabien um Ernährungssicherheit, indem es den Eigenanbau von Obst, Gemüse und Getreide fördert und den Geflügel- und Milchsektor ausbaut.

Mit einer rasch wachsenden Bevölkerung (derzeit über 33,3 Millionen Menschen, prognostiziert auf 47,7 Millionen bis 2050) steigt auch der Verbrauch landwirtschaftlicher Produkte wie Rind-, Lamm- und Geflügelfleisch.

Gleichzeitig verzeichnet das Land eine Zunahme von Krankheitsausbrüchen bei Mensch und Tier.

Biologische Sicherheit und pharmazeutische Kooperation mit Russland

Die Gewährleistung der epidemiologischen Sicherheit ist eine zentrale Aufgabe. Der Pharmamarkt Saudi-Arabiens wird derzeit auf etwa 11 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf 16,8 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Mit dem zunehmenden gegenseitigen Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse eröffnen sich große Chancen für medizinische und veterinärmedizinische Lieferungen aus Russland.

Grund dafür sind die hohe Qualität und der niedrige Preis russischer Produkte.

In Saudi-Arabien sind rund 50 pharmazeutische Fabriken in Betrieb, die jedoch nur 28 % des nationalen Bedarfs decken. Über 70 % der Medikamente werden aus Russland und anderen Ländern importiert – darunter Krebs-, Herz-, Antibiotika-, Anästhetika-, Hormonpräparate sowie biologische Mittel gegen Tierseuchen.

Russische Arzneimittel genießen hohe Anerkennung in Saudi-Arabien – wegen ihrer Wirksamkeit und Qualität im Vergleich zu Generika.

Die Einfuhr russischer Medizinprodukte steigt stetig.

Ein innovatives russisches Medikament gegen lebensbedrohliche Herzkrankheiten erhielt in Saudi-Arabien den Orphan-Drug-Status.

Das Präparat wird von R-Pharm hergestellt, das bereits während der COVID-19-Pandemie große Mengen des Sputnik-V-Impfstoffs in die Region geliefert hatte.

Auch im Veterinärbereich besteht großes Interesse an russischen biologischen Erzeugnissen.

Ein Beispiel ist ein bedeutender Vertrag zwischen dem saudischen Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und dem Allrussischen Forschungsinstitut für Tiergesundheit (ARRIAH) über die Lieferung von Veterinärpräparaten gegen gefährliche Tierkrankheiten.

Die rechtzeitige Lieferung russischer biologischer Produkte wird erheblich dazu beitragen, Ausbrüche besonders gefährlicher Tierseuchen im Königreich zu verringern.

Diese russisch-saudische Partnerschaft im Bereich der biologischen Sicherheit zielt darauf ab, Frieden, Wohlstand und nachhaltige Entwicklung in den bilateralen Beziehungen zu fördern – trotz des internationalen Sanktionsdrucks.

Ausblick: Kooperation mit Russland und BRICS

Saudi-Arabien verfolgt eine aktive Außenpolitik, die auf den Ausbau der multilateralen Zusammenarbeit mit Russland und den BRICS-Staaten abzielt.

Experten sehen im Nahen Osten einen vielversprechenden Markt für biologische Produkte.

Mit der wachsenden Nachfrage nach medizinischen und veterinären Dienstleistungen in Saudi-Arabien eröffnen sich für ausländische Unternehmen neue Chancen, biologische Produkte zu entwickeln und die lokale Nachfrage zu decken.

In diesem Umfeld gelten russische Bioprodukte als besonders attraktiv, da sie internationale Qualitätsstandards erfüllen, hohe Wirksamkeit bieten und geringe Produktionskosten aufweisen.

Angesichts des saudischen Interesses ist in den kommenden Jahren mit einer Vertiefung der langfristigen bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Saudi-Arabien in weiteren Sektoren zu rechnen – darunter Investitionen, Hochtechnologie und Innovation – selbst unter den Bedingungen des westlichen Sanktionsdrucks gegen Russland.