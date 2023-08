Daten aus US-Pflegeheimen zeigen deutlich, dass die COVID-Impfstoffe die Situation deutlich verschlechtert haben

Von Steve Kirsch

Das CMS veröffentlicht wöchentlich Daten über Pflegeheime auf Rekordniveau. Wenn man diese Daten auf verschiedene Weise analysiert, ist die Schlussfolgerung immer dieselbe: Die Impfstoffe waren eine Katastrophe und haben die Todesrate durch COVID erhöht.

Sie können die CMS-Daten für Pflegeheime hier herunterladen, indem Sie hier klicken. Wenn dies eine Erfolgsgeschichte wäre, würden Sie in der New York Times darüber lesen. Aber die CDC und die Mainstream-Medien schweigen. Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Und wenn sie versuchen, eine fehlerhafte Analyse zu veröffentlichen, um Sie in ein schlechtes Licht zu rücken, wird das nach hinten losgehen und noch schlimmer für sie sein.

Einleitung

Dies ist ein bedeutungsvoller Artikel. Vielleicht der wichtigste Artikel, den ich bis heute geschrieben habe.

Kurz gesagt, habe ich die offiziellen „Goldstandard“-Daten von US-Pflegeheimen analysiert und dem Impfstoff alle Vorteile des Zweifels eingeräumt, indem ich sie unter „optimalen Bedingungen“ analysiert habe, als der Impfstoff der Variante entsprach, und kurz nach der Verabreichung des Impfstoffs, also bevor der Schutz nachließ und eine Auffrischung erforderlich wurde. Wenn der Impfstoff wie behauptet gewirkt hätte, hätte es einen massiven Rückgang der Infektionssterblichkeitsrate (IFR) geben müssen, und über diese Daten wäre in allen Mainstream-Medien der Welt berichtet worden.

Das ist nicht geschehen, denn die Daten zeigen eindeutig das Gegenteil: einen dramatischen Anstieg der IFR nach der Impfung; sie hat sich fast verdoppelt: odd ratio (OR) = 1,75.

Es gibt für sie keine Möglichkeit, dies zu erklären. Aus diesem Grund hat die CDC nie auf diese Daten verwiesen, obwohl sie seit Jahren verfügbar sind.

Wenn diese Daten auf irgendeine Weise analysiert werden könnten, die positiv für den Impfstoff ist, hätten sie das getan.

Sie müssen also nicht einmal meine Analyse lesen oder ihr zustimmen; allein die Tatsache, dass sie in den 2 Jahren, seit diese Daten zum ersten Mal verfügbar gemacht wurden, nichts über DIE EINZIGEN WICHTIGSTEN „Goldstandard“-Daten gesagt haben, zeigt Ihnen eindeutig, dass die Daten ihre Darstellung nicht stützen.

Zusammenfassung

Endlich haben wir die „Goldstandard“-Wahrheitsdaten, gegen die niemand etwas einzuwenden hat und die zeigen, dass die COVID-Impfstoffe eine Katastrophe für ältere Menschen waren, also genau für die Bevölkerungsgruppe, die sie eigentlich schützen sollten.

Die Quelle der Daten? Wöchentliche Infektions- und Sterblichkeitsberichte von über 15.000 US-Pflegeheimen, die ihre Zahlen an Medicare (auch bekannt als CMS) melden mussten.

Was diese Daten so wichtig macht, ist die Tatsache, dass etwa 40 % der COVID-Todesfälle in Pflegeheimen auftraten. Die Daten über COVID-Infektionen und Todesfälle in Pflegeheimen sind also der „Heilige Gral“. Besser kann man es nicht machen.

Und wir haben die Analyse so angelegt, dass wir nachsehen, wann die Variante mit dem Impfstoff übereinstimmt, und haben unsere Analyse auf die wenigen Monate nach der Impfung beschränkt, bevor die Immunität nachlässt. Wir haben also den Impfstoff auf Erfolg getrimmt. Wir haben alles getan, um das stärkstmögliche Signal für die Wirksamkeit zu finden.

Wenn diese Daten also schlecht sind, ist alles vorbei. Wir können uns nirgendwo verstecken.

Und die Daten sind schlecht. Wirklich schlecht. Es wäre schwierig, diese Daten zu analysieren und zu zeigen, dass es ein Erfolg ist.

Das CMS hat einen großen Fehler gemacht, als es die COVID-Daten für Pflegeheime in den USA öffentlich machte, sodass jeder, der die Wahrheit wissen wollte, sie analysieren konnte. Datentransparenz bedeutet, dass die Wahrheit offen zutage liegt. Das ist wirklich schlecht für das Narrativ.

Also habe ich getan, was jeder seriöse „Fehlinformations-Superverbreiter“ tun würde: Ich habe die Daten heruntergeladen und sie analysiert.

Ich analysierte die Daten mit drei verschiedenen Methoden (siehe meine Excel-Tabelle), die ich für fair und objektiv hielt, und die Ergebnisse waren einheitlich. Wenn die Impfstoffe wirklich gewirkt hätten, hätte die IFR in den Monaten nach der Impfung (nach einer Wartezeit) drastisch sinken müssen, aber sie stieg um 20 % an.

Darüber hinaus stimmte eine Analyse von Altenheimen in Irland voll und ganz mit den Ergebnissen meiner Analyse überein: Die Sterberaten in Pflegeheimen stiegen unmittelbar nach der Einführung der Impfstoffe sprunghaft an.

Die CMS-Daten zeigen, dass die Impfstoffe in dreierlei Hinsicht eine Katastrophe für die älteren Menschen waren:

Kurzzeitige Todesrate von 25 % oder mehr: Die Menschen starben sofort oder kurz nach Verabreichung der Spritze. Im Annandale Care Center, MN, starben zum Beispiel 8 Menschen am Tag der Impfung. Die Einrichtung verfügt nur über 60 Betten, war aber zu diesem Zeitpunkt mit 29 Betten weniger als halb voll belegt. Das ist also RIESIG. Das ist eine Sterblichkeitsrate von 28 % am selben Tag, wenn alle geimpft wurden, und eine höhere, wenn nicht alle geimpft wurden. Das ist wahnsinnig gefährlich. Aber nicht alle Einrichtungen erhalten dieselbe Charge, weshalb die Todesrate am selben Tag in einer Einrichtung sehr hoch und in anderen Einrichtungen niedriger sein kann. Anmerkung: Das Annandale Healthcare Center, über das in den Nachrichten berichtet wurde, ist eine viel größere Einrichtung, aber nicht die Einrichtung, die ich gerade beschrieben habe, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Fakten überprüfen. Bis zu 2-fach höhere Wahrscheinlichkeit, kurzfristig an COVID zu sterben und ein erhöhtes Risiko, sich ebenfalls mit COVID anzustecken: Die Bewohner hatten durch die Impfung ein geschwächtes Immunsystem, so dass sie COVID bekamen und in Rekordzahlen an COVID starben. Im Apple Valley Village Health Care Center (AVV) in Minnesota zum Beispiel gab es in den ersten drei Wochen des Januar 2021 90 COVID-Fälle, und mindestens 28 Menschen starben an den Folgen dieser Infektionen. Im gesamten Jahr 2020 gab es jedoch nur 27 COVID-Fälle und keinen einzigen Todesfall durch COVID. Bei AVV stieg die Zahl der Todesfälle und Infektionen von 0:27 (vor der Impfung) auf 28:90 in nur drei Wochen nach der Impfung Ende Dezember 2020. Dieselbe Einrichtung. Dieselbe COVID-Variante. Warum war die COVID-Infektionssterblichkeitsrate (IFR) bei der gleichen Variante, der gleichen Einrichtung und der gleichen Bewohnerpopulation so drastisch anders? Ich wollte die Antwort darauf wissen, aber alle Mitarbeiter des AVV weigerten sich, meine Anrufe zu beantworten. Aber wir sehen das auch an anderen Orten. Das Einzige, was einen Sinn ergibt, ist, dass es der Impfstoff war, weil das alle Kriterien erfüllt. Eine andere Hypothese wurde nicht vorgeschlagen. Die gute Nachricht ist, dass die Verdoppelung der COVID-IFR offenbar nur vorübergehend ist, da die IFR in den Monaten nach der Impfung nur um 20 % höher war. Bis zu 34 % höheres Gesamtmortalitätsrisiko in den Jahren nach der Impfung: Die Impfungen haben das Immunsystem aller Empfänger, ob jung oder alt, dauerhaft (oder zumindest langfristig) geschwächt, so dass die Sterblichkeitsrate nach der Impfung insgesamt höher ist. In kleinem Maßstab kann man dies zum Beispiel an den Todesfällen im Apple Valley sehen (siehe den Abschnitt Apple Valley weiter unten). In größerem Maßstab zeigt sich dies an den vielen Todesfällen, die gemeldet werden, wie z. B. die BBC-Schlagzeilen über die höchste Sterblichkeitsrate im Vereinigten Königreich seit 50 Jahren oder dieser Artikel, aus dem hervorgeht, dass die Sterblichkeitsrate bei den 35- bis 44-Jährigen jetzt um 34 % höher liegt als zuvor. Das ist eine GROSSE Veränderung. Wie kann es sein, dass die medizinischen Behörden nicht in der Lage sind, die Ursache zu erklären und zu beheben? Ganz einfach: Es ist ihnen nicht gestattet, den Impfstoff dafür verantwortlich zu machen, so dass dies für immer ein Rätsel bleiben wird. Und sie werden niemals den Impfstatus der Kinder, die sterben, preisgeben, weil das eine Verletzung der Privatsphäre wäre. Wenn Sie jedoch nicht geimpft sind und sterben, dürfen die Medien darüber berichten. Ist Ihnen aufgefallen, dass bei all diesen plötzlichen Todesfällen und Herzstillständen nie gesagt wird: „…und er war nicht geimpft.“

Die einzige gute Nachricht war, dass die Zahl der COVID-Infektionen zurückging, was bedeutet, dass auch die COVID-Todesfälle zurückgingen, was zu einem starken Rückgang der Gesamtmortalität führte. Könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass der Impfstoff das Infektionsrisiko verringert hat? Ja, das ist möglich. Aber es gibt hervorragende Studien, wie die Studie der Cleveland Clinic, die zeigen, dass der Impfstoff das Gegenteil bewirkt: Er erhöht die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken. Und in Pflegeheimen, in denen wir die Daten von einem Insider validieren konnten, erfuhren wir, dass sowohl die COVID-Raten als auch die IFR unmittelbar nach der Impfung dramatisch anstiegen; diese eine Einrichtung kann nicht als „Zufall“ abgetan werden. Die wahrscheinlichste Hypothese ist also, dass sich das Virus einfach selbst ausgebrannt hat (und wir sehen die Ebbe und Flut der COVID-Fallraten im Laufe der Zeit, wo wir tatsächlich höhere Werte im Vergleich zur Zeit vor der Impfung hatten, was mit den Studien (wie der Studie der Cleveland Clinic) übereinstimmt, die besagen, dass der Impfstoff die Situation verschlimmert hat).

Würde der Impfstoff das Infektionsrisiko senken, wären die nachfolgenden Spitzenwerte nicht viermal so hoch wie die Spitzenwerte vor der Einführung des Impfstoffs.

Die größte Überraschung bei der Betrachtung der Daten war für mich die enorme Schwankung der IFR selbst im selben Monat des Jahres zwischen den Einrichtungen, sogar zwischen denen mit hohen Fallzahlen (wo man die einheitlichsten Zahlen erwarten würde). Dies deutet darauf hin, dass die Impfstoffchargen variieren oder etwas anderes im Spiel ist. Bei einigen Impfstoffchargen besteht ein hohes Risiko, an COVID zu erkranken und/oder kurz nach der Impfung zu sterben, und andere Chargen sind Blindgänger.

Die Variabilität der Chargen wirkt sich zwar negativ auf die Ergebnisse aus, aber es sieht nicht so aus, als ob es andersherum funktioniert, d. h., dass Impfstoffchargen die Ergebnisse tatsächlich verbessern. Ich höre nur negative Geschichten. Wenn ich nach bestimmten Einrichtungen frage, die eine Erfolgsgeschichte haben, höre ich nur Grillen.

Bevor wir uns der Analyse zuwenden, hier einige der Rückmeldungen, die ich zu diesem Artikel erhalten habe

„Ausgezeichnet. Das ist ein wirklich wichtiges Stück. In einer vernünftigen Welt wäre das Spiel vorbei. Es ist kriminell.“ – Clare Craig

„Sie haben Recht.“ – Norman Fenton

Es gab noch viele mehr, aber Sie verstehen, was ich meine.

Aber hier ist der springende Punkt: Meine Analyse muss nicht einmal richtig sein. Allein die Tatsache, dass NIEMAND jemals eine Analyse dieser Daten veröffentlicht hat, aus der hervorgeht, dass die Impfstoffe nach der Einführung des Impfstoffs in Pflegeheimen im Dezember 2020 die IFR reduziert haben, sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

Wenn der Impfstoff funktionieren würde, gäbe es Dutzende solcher Veröffentlichungen.

Ein Hinweis für Faktenprüfer: Ihr Leitfaden zur Entlarvung dieses Artikels

Füllen Sie einfach alle Punkte in dieser Checkliste aus.

Berechnen Sie das tatsächliche OR für COVID-Todesfälle:Überlebende für den Zeitraum unmittelbar vor der Impfung gegenüber dem Zeitraum nach der Einführung des Impfstoffs. Ich habe 1,75 erhalten, wie in meiner Excel-Tabelle gezeigt. Bitte zeigen Sie Ihre Daten und Formeln, so wie ich es getan habe. Zeigen Sie uns eine oder mehrere in der medizinischen Fachliteratur veröffentlichte Analysen der Medicare-Daten für Pflegeheime, aus denen hervorgeht, dass die Impfstoffe die IFR nach der Verabreichung gesenkt oder zu einem OR-Wert von <1 geführt haben. Wenn es keine solchen Arbeiten gibt, müssen Sie erklären, warum es keine gibt, da die Daten seit dem 21. Juli 2021 öffentlich zugänglich sind. Erklären Sie, was in Apple Valley Village passiert ist (siehe unten). Wenn es nicht der Impfstoff war, was war dann die Ursache? Es ist sicher nicht zufällig passiert. Wie erklären Sie also die Beobachtungen, die alle von Dritten (oder Daten Dritter) nachprüfbar sind?

Analyse-Methoden

Meine Excel-Tabelle hat Registerkarten mit 3 verschiedenen Analysen:

Gesamtchancenverhältnis für tot:lebendig Veränderung des Odds Ratio seit Jahresbeginn Vor vs. nach Vax Odds Ratio (OR) Veränderung der monatlichen Werte für IFR

Sie alle zeigten, dass der Impfstoff ein völliger Fehlschlag war. In der Zeit nach der Impfung war die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, einfach größer.

Die Analyse konzentrierte sich auf den Nachweis, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, durch den Impfstoff erhöht wurde. Sobald man das nachgewiesen hat, ist alles vorbei. Alle drei Analysen waren konsistent. Sie zeigten alle, dass die IFR nach der Impfung um etwa 20 % höher war. Ich habe einen p-Wert für Analyse Nr. 3 berechnet, der bei 3e-16 lag, es ist also unwahrscheinlich, dass dies zufällig geschah.

Aber der Impfstoff selbst tötete eine große Zahl von Menschen, wie die Todesrate am selben Tag an Orten wie Annandale zeigt, wo 8 Menschen am selben Tag starben.

Die einzige gute Nachricht war, dass die Zahl der Infektionen zurückging, was bedeutet, dass die COVID-Todesfälle zurückgingen, was wiederum zu einem Rückgang der Gesamtmortalität führte. Dies war jedoch eher darauf zurückzuführen, dass sich das Virus durch die Herdenimmunität für die aktuelle Variante selbst ausbrennen konnte, als auf etwas, was der Impfstoff hätte bewirken können, da der Impfstoff weder vor Infektionen noch vor Todesfällen schützt; er bewirkt das Gegenteil.

Beschränkungen

In den Medicare-Daten ist der Impfstatus der an COVID verstorbenen Personen nicht aufgeführt. Dies spielt jedoch keine Rolle. In fast allen Pflegeheimen lag die Durchimpfungsrate bei 90 % oder mehr. Der Status bestimmter Personen spielt keine Rolle, da die IFR nach der Einführung der Impfstoffe drastisch sinken muss, wenn die Impfstoffe den Tod durch COVID verhindern sollen. Der Impfstatus der einzelnen Personen ist also irrelevant. Diese Analyse wäre noch eindeutiger, wenn wir diese Daten hätten, aber Medicare erhebt sie praktischerweise nicht. Ich frage mich, warum? Es gibt einen kleinen Prozentsatz (<1 %) von Pflegeheimen, in denen die Zahl der COVID-Todesfälle die Zahl der COVID-Infektionen übersteigt. Dafür gibt es mehrere Gründe, die im Abschnitt FAQ auf der CMS-Seite erläutert werden. Einige dieser Fälle sind zum Zeitpunkt des Todes nicht diagnostiziert, andere sind Überweisungen aus einer anderen Einrichtung. Bei Überweisungen spielt dies in der Gesamtanalyse jedoch keine Rolle, da die Gesamtzahlen nicht einrichtungsspezifisch sind und somit verschwinden. Derartige Fehler sind zufällig und würden alle Daten gleichermaßen betreffen. Es gäbe keine rationale Erklärung dafür, dass dieser Effekt „selektiv“ ist und nur die Monate vor oder nach der Impfung betrifft. Jeder, der sich auf dieses Argument beruft, muss tatsächlich Daten vorlegen, die belegen, dass die Häufigkeit dieses Ereignisses nicht zufällig verteilt war und einen wesentlichen Unterschied bei den endgültigen Zahlen ausmachte. Niemand kann dies tun, also verlassen sie sich stattdessen auf Argumente, die mit der Hand gewunken werden, um die Daten zu verwerfen. Bei weniger als 0,6 % der Einträge war dies der Fall. Ich habe die Daten auf viele verschiedene Arten analysiert, so dass ich, wenn es irgendeine Art von Erfolgssignal für den Impfstoff gegeben hätte, dieses auch gefunden hätte. Siehe dieses Dokument, in dem die Einschränkungen aufgeführt sind. Es gibt Probleme mit der Datenqualität. Zum Beispiel könnte ein Standort versehentlich 90 statt 9 eingegeben haben. Ich habe mir nicht alle 1 Mio. Einträge angesehen, um dies zu erkennen. Es kann also Fehler geben, die die Ergebnisse in die eine oder andere Richtung verschieben. Genau deswegen habe ich mich nicht nur auf eine einzige Analysemethode verlassen, sondern auch Methoden in Betracht gezogen, die die Auswirkungen fehlerhafter Daten verringern würden, z. B. die Analyse der Auswirkungen pro Standort und die Zählung der Anzahl der Standorte, die sich verbessert und verschlechtert haben.

Aufgrund der Beschränkungen und um generell sehr vorsichtig zu sein, ist es wichtig, einzelne Anekdoten zu studieren, bei denen vollständige Daten direkt von Personen eingeholt werden können, die in der Einrichtung gearbeitet haben, um zu überprüfen, was passiert ist.

Deshalb sind Daten wie die von Apple Valley Village so hilfreich, weil wir genau wissen, was dort passiert ist, und es bestätigt, was uns die Zahlen sagen; die Erfahrung in dieser einen Einrichtung allein kann niemand erklären, ob die Impfstoffe sicher sind und die Todesrate durch COVID senken (d. h. die IFR senken).

Deswegen ruft auch niemand, der dort arbeitet, auf meine Anrufe zurück. Was in dieser Einrichtung geschah, kann nicht erklärt werden, wenn die Impfstoffe sicher sind und die IFR senken und niemanden getötet haben. Mir liegen Sterbeurkunden, die vollständigen Medicare-Aufzeichnungen des HHS und die veröffentlichten CMS-Daten für Pflegeheime vor, außerdem Beweise von Insidern, die dort arbeiten und gearbeitet haben.

Jeder, der also behauptet, dass die Daten aufgrund der Einschränkungen völlig unbrauchbar sind, führt Sie in die Irre und muss zumindest den Fall Apple Valley Village erklären, weil er perfekt mit den Daten der Pflegeheime übereinstimmt.

Gesamt-Quotenverhältnis

Dies befindet sich auf der Registerkarte IFR des Arbeitsblatts.

Ich berechne einfach das Verhältnis von Toten zu Lebenden für den Zeitraum nach dem Vax (Februar 2021 bis Mai 2021) und teile es durch das Verhältnis von Toten zu Lebenden für den Zeitraum vor dem Vax (Juni 2020 bis Ende Januar 2021). Ich habe alle Zahlen aus allen 15.000 Pflegeheimen kombiniert, ohne Auslassungen.

Tot = an COVID gestorben

Lebend = COVID gehabt, aber überlebt, d.h. # mit COVID infiziert – # an COVID gestorben

Die Odds sind einfach tot/lebendig. Das Odds Ratio ist definiert als: (Quoten nach der Impfung)/(Quoten vor der Impfung).

Wenn der Impfstoff wie versprochen wirkt, wird das Verhältnis dramatisch <1 sein.

Wenn der Impfstoff nichts bewirkt, wird das Verhältnis ~1 sein (unter der Annahme, dass dieselbe Variante im Umlauf ist, was für den begrenzten Zeitrahmen, den ich verwendet habe, zutreffend ist).

Wenn der Impfstoff die Situation verschlimmert und das Sterberisiko erhöht, wird das Verhältnis >1 sein.

Das Verhältnis lag bei 1,75, was eine Katastrophe ist. Das ist ein großes Warnsignal.

Das ist im Grunde ein Showstopper und wir brauchen nichts weiter zu tun. Sie können hier aufhören zu lesen. Wir sind fertig.

Auf der Registerkarte IFR im Arbeitsblatt

Odds Ratios für das laufende Jahr

Wenn die Daten verfälscht sind, könnten die Gesamtzahlen verdächtig sein. Daher habe ich beschlossen, dem Impfstoff den Vorzug des Zweifels zu geben und die Dinge für jeden Standort separat zu berechnen, sodass jeder Standort genau die gleiche Gewichtung erhält.

Selbst wenn die Gesamtzahlen schlecht wären (was sie sind), gäbe es vielleicht doppelt so viele Pflegeheime, in denen sich die IFR dramatisch verbessert bzw. verschlechtert hat.

Ich habe für zwei Zeiträume die Tot:Lebend-Quoten (an COVID gestorben vs. durch COVID infiziert) berechnet:

Vom Beginn der Datenerfassung am 6/1/20 bis zur Einführung der Vax am 1/3/21 Vom Beginn der Daten am 6/1/20 bis zum 4/4/21

Dann habe ich das Verhältnis von 2 zu 1 genommen, um ein Odds Ratio zu berechnen.

Das ist sehr konservativ und gibt dem Impfstoff die beste Chance zu wirken. Denn es ist wahrscheinlicher, dass wir eher Infektionen als Todesfälle hinzufügen werden. Die in Punkt 2 berechneten Odds sollten also fast immer niedriger sein, da man häufiger lebende als tote Personen hinzurechnen wird.

Ich habe ein einzelnes Odds Ratio auf der Basis der einzelnen Einrichtungen berechnet. Dies ist der große Unterschied zu der Berechnung im vorherigen Abschnitt.

Wenn die Zahl >1 war, ging es der Einrichtung schlechter. War die Zahl <1, verbesserte sich die Einrichtung.

Wenn der Impfstoff wie versprochen gewirkt hätte, würden die meisten Einrichtungen eine Zahl <1 aufweisen.

Das war aber nicht der Fall: Der Hälfte der Einrichtungen ging es besser, der anderen schlechter.

Dies „könnte“ also von einigen Leuten so interpretiert werden: „OK, das bedeutet, dass der Impfstoff die Dinge nicht schlechter gemacht hat!“

Dies ist jedoch nicht der Fall, denn ich hatte erwartet, dass sich die Quoten für das vergangene Jahr in 90 % der Einrichtungen hätten verbessern müssen, wenn sich nichts geändert hätte.

Lassen Sie mich erklären, warum.

Nehmen wir an, die IFR beträgt 10 %. Und nehmen wir an, dass jede Einrichtung nur EINEN neuen Fall in dem zusätzlichen Zeitraum hatte. Die Chancen stehen 9:1, dass wir eher einen Überlebenden als ein Opfer hinzufügen würden. Für jede Einrichtung, die sich verschlechtert hat, würden sich also neun Einrichtungen verbessern.

Die Tatsache, dass die Zahl der Einrichtungen, in denen sich die Zahlen verbessert haben, gleich hoch ist wie die der Einrichtungen, die sich verschlechtert haben, ist also ein GROSSES ROTES FLAGGE.

Um dies noch deutlicher zu sehen, habe ich meine Zählungen auf Einrichtungen beschränkt, die ein Mindestmaß an Veränderungen aufweisen. Je höher der Mindestwert war, desto wahrscheinlicher war es, dass dies in einem Pflegeheim der Fall war, in dem sich die IFR verschlechterte.

Im Klartext heißt das: Wenn es nach der Impfung ein „minimal nachweisbares Signal“ dafür gab, ob sich die Situation durch die Impfung verbessert oder verschlechtert hatte, war es bis zu viermal wahrscheinlicher (Quote 4:1), dass dies in einem Pflegeheim der Fall war, in dem sich die Situation verschlechtert hatte.

Die Tests, die ich durchgeführt habe, finden Sie hier:

Spalte S in der Registerkarte „Quotenverhältnis“

Die Kurzfassung ist, dass sich weit mehr Einrichtungen verschlechtert haben als verbessert, und je extremer die Abweichung von 1 ist, desto größer ist die Disparität.

Die Zahlen in Rot sind das Chancenverhältnis. Wenn also ein Pflegeheim nach der Einführung des Impfstoffs eine signifikante messbare Abweichung vom „Normalzustand“ aufwies, war die Wahrscheinlichkeit mehr als 4:1, dass die Veränderung eher stark negativ als positiv ausfiel.

Kurz gesagt, der Impfstoff ist eine Katastrophe.

Vorher-Nachher-Quotenverhältnisse

Dies ist die gleiche Analyse wie im vorherigen Abschnitt, aber die beiden Zeiträume überschneiden sich nicht, d. h. Odds in Q1 2021 / Odds in H2 2020

Vom Beginn der Daten am 6.1.20 bis zur Einführung der Vax am 1.3.21 Vom 1.3.21 bis 4.4.21 (dies ist die Änderung, so dass es keine Überschneidungen gibt)

ch habe hier ein viel stärkeres Signal erwartet, und das habe ich auch bekommen.

Der OR war 1,75 für jede Änderung von 1:

Je stärker die Abweichung war, desto wahrscheinlicher war es, dass sie negativ war, d. h., wenn das OR eines Pflegeheims >5 oder < 0,2 war, war es 3,15 wahrscheinlicher, dass die Wahrscheinlichkeit des Todes zunahm.

Kurz gesagt, bei gleichen Bedingungen war die Wahrscheinlichkeit, eine Einrichtung zu finden, die sich eher verschlechterte als verbesserte, fast doppelt so hoch.

Auch dies ist eine Katastrophe für den Impfstoff: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Einrichtung verschlechtert, ist viel größer.

IFR-Analyse

Für die IFR-Analyse habe ich wieder alle Daten aggregiert. Anstatt also die Anzahl der Einrichtungen zu zählen, bei denen sich die IFR verbessert oder verschlechtert hat, addiere ich einfach die Anzahl der Infektionen und aller Todesfälle und berechne das Vorher-Nachher-Quotienten.

Das ist einfach zu verstehen.

Ich habe die Gesamt-IFR für den Zeitraum vor der Impfung berechnet.

Ich habe die Gesamt-IFR für den Zeitraum nach der Impfung berechnet.

Das war’s.

Wenn das Vax gewirkt hat, sollte die neue IFR dramatisch niedriger sein.

Aber nein. Die IFR ist gestiegen. Sind Sie überrascht?

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, 1,6-mal höher ist, wenn man direkt nach der Impfung an COVID erkrankt (berechnen Sie aus .278/.171)

Ich habe auch überprüft, ob dieser Unterschied statistisch signifikant ist, indem ich einen exakten Fisher-Test auf (Fälle minus Todesfälle) gegen Todesfälle durchgeführt habe:

analyze(511163, 90467, 21952, 6117, „IFR“)

Statistik für IFR 511163 90467 21952 6117

Einseitiger p-value 9.978816028816743e-189

Odds Ratio= 1.5744658622418792

ConfidenceInterval(low=1.52889659236017, high=1.621221062478143)

Auch dies ist statistisch hoch signifikant (p-Wert von 1e-188), und es scheint sehr wahrscheinlich, dass der Impfstoff Ihr Sterberisiko um 50 % oder mehr erhöhen wird.

Kurz gesagt, die Wahrscheinlichkeit zu sterben steigt um das 1,6-fache und wird nicht geringer, wie man Ihnen gesagt hat.

Das ist es, was die Daten sagen.

Irische Studie bestätigt den gleichen Anstieg der Sterblichkeit

In Irland wurden verschiedene Einrichtungen zu unterschiedlichen Zeiten geimpft, und in jedem Fall stiegen die Todesfälle 30 Tage nach der Impfung sprunghaft an, genau wie in den USA. Hier sind die aggregierten Daten, die verblüffend sind: ein Anstieg der Todesfälle um 469 % in den zwei Monaten, in denen die Impfungen durchgeführt wurden (und das gilt für jedes einzelne Pflegeheim, wie Sie sehen können, wenn Sie sich zur Studie durchklicken).

Andere Anekdoten

Es ist schwer, positive Anekdoten nach der Einführung von Impfstoffen zu finden.

Aber es ist leicht, negative Anekdoten zu finden.

Ein Anstieg der Sterblichkeit um 35 % ist enorm. Wenn die Impfstoffe gewirkt haben, wie lässt sich das erklären?

Oder wie 33 % der Einwohner unmittelbar nach Einführung der Impfstoffe an COVID starben. Wenn der Impfstoff gewirkt hat, ist das einfach nicht möglich, denn: 1) sie alle geimpft waren und 2) die IFR für Menschen in Pflegeheimen vor der Impfung bei etwa 17 % liegt. Eine Sterblichkeitsrate von 33 % in einem Monat ist kein zufälliges Phänomen.

Die 22 Menschen in Basingstoke starben alle im Januar 2021 an COVID, obwohl sie alle geimpft waren. Dies ist fast identisch wie bei AVV, wo dem CMS keine COVID-Todesfälle gemeldet wurden, bis unmittelbar nach der Verabreichung der Impfstoffe, und dann stieg die IFR von 0 auf fast 30 %. Das ist ein unmöglicher Sprung, wenn die Impfstoffe nicht die Ursache waren.

Ich bin nicht der Erste, dem aufgefallen ist, dass nach der Einführung der Impfungen eine große Zahl von Menschen, die sich eine Spritze gesetzt hatten, an COVID gestorben ist.

Lesen Sie diesen Artikel vom 25. Februar 2021

Apple Valley Village Health Care Center: Ein Beispiel

Dieses Beispiel ist wichtig, weil niemand erklären kann, was dort passiert ist, wenn nicht der Impfstoff die Ursache war.

Was geschah:

Die Einrichtung verfügt über 178 Betten. Die durchschnittliche Belegung im Jahr 2020 betrug 147. Die Bewohner wurden am 28. und 29. Dezember geimpft. Am Sonntag, dem 3. Januar, wurden die Mitarbeiter aufgefordert, sofort zur Arbeit zurückzukehren, um sich um all die Menschen zu kümmern, die unmittelbar nach der Einführung des Impfstoffs unerwartet starben. 0 Todesfälle durch COVID vor der Impfung (trotz 27 COVID-Fällen), die dem CMS im Jahr 2020 gemeldet wurden Unmittelbar nach der Einführung des Impfstoffs gab es 90 COVID-Fälle in nur 3 Wochen (ab 4. Januar 2021), was zu insgesamt 28 Todesfällen durch COVID führte! Dies ist ein erstaunlicher Anstieg der IFR innerhalb derselben Einrichtung, und das direkt nach der Impfung. Ein Zufall? Sehen Sie sich die Daten aus Irland an. Anfang Januar 2021 gab es 140 belegte Betten. Nur drei Wochen später waren es 93, was einem Rückgang um fast 50 Personen entspricht. Im Januar gab es im AVV 50 Todesfälle aller Art. Das ist die höchste Zahl an Todesfällen, die jemals in einem Monat in dieser Einrichtung verzeichnet wurde. Zum Vergleich: Im Januar 2019 gab es insgesamt nur 5 Todesfälle. Den Medicare-Aufzeichnungen zufolge starben im Jahr 2021 246 Menschen im AVV. Im Jahr 2019 waren es nur 98 Todesfälle.

Der Grund, warum diese Einrichtung wichtig ist, sind Folgende:

Ich habe Daten von Insidern darüber, was passiert ist. Ich habe die CMS-Pflegeheimdaten Ich habe die vollständigen Sterberegister von allen Verstorbenen Ich habe die vollständigen Daten von Medicare (vom HHS), die nicht öffentlich zugänglich sind Ich habe die Namen aller, die dort gestorben sind

Es gibt keine andere Hypothese, die zu den Daten passt als:

Der Impfstoff tötete die Bewohner, Der Impfstoff erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewohner an COVID erkranken und sterben, Der Impfstoff hat die IFR für dieselbe Variante, die vorher niemanden getötet hat, drastisch erhöht.

Der Impfstoff kann dazu führen, dass die Sterblichkeit unter den Geimpften über Jahre hinweg hoch ist. Wir haben dies in den VAERS-Daten gesehen, wo sich die Todesfälle bei allen anderen Impfstoffen in der Nähe des Zeitpunkts der Injektion häufen. Bei den COVID-Impfstoffen jedoch halten die Spitzenwerte über Jahre hinweg an.

Dieser Effekt lässt sich sehr deutlich an den „Goldstandard“-Daten von Medicare (vom HHS) ablesen, wo sowohl die Spitzen als auch die Täler höher sind als zuvor. Der Spitzenwert lag bei 50 Todesfällen und ereignete sich im Januar 2021, unmittelbar nach Einführung der Impfungen. Das war ein Allzeithoch für diese Einrichtung.

Es handelt sich dabei um Goldstandard-Beweise aus der Medicare-Datenbank, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Sehen Sie die höheren Höchst- und Tiefstwerte nach der Einführung des Impfstoffs? Der Spitzenwert liegt bei 50 im Januar 2021, direkt nach der Einführung des Impfstoffs (HINWEIS: Die Legende ist leicht verschoben). So viele Todesfälle in einem Monat hat es noch nie gegeben. Wenn es nicht der Impfstoff war, was war es dann? Ich habe versucht zu fragen, aber niemand hat mich zurückgerufen. Ich schätze, so ist das nun einmal.

Die durchschnittliche monatliche Gesamtzahl der Todesfälle bei AVV:

2019: 8.2 2020: 13.6 2021: 20.5 2022: 20.1 2023: 20.4

Wie Sie deutlich sehen können, ist die beunruhigende Nachricht, dass die Todesfälle pro Monat nicht auf die Ausgangsrate zurückgesetzt wurden.

Hier sind die Zahlen für die Gesamtmortalität seit 2019 (es handelt sich um Todesfälle aller Ursachen):

Die COVID-Todesfälle sind sogar noch verblüffender. Fast alle Todesfälle ereigneten sich innerhalb eines Zeitraums von 3 Wochen nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs. Diese Grafik wäre noch spektakulärer, wenn die X-Achse in Monaten statt in Jahren angegeben wäre. Dann würde man diesen riesigen Balken direkt nach der Verabreichung des Impfstoffs sehen. Das ist zu groß, um es als „Anekdote“ abzutun, und wir wissen von einem Insider, dass in der Einrichtung nach der Verabreichung der Impfung aufgrund der vielen Todesfälle Panik herrschte.

Nur COVID-Todesfälle bei AVV. 28 der 30 Todesfälle ereigneten sich unmittelbar nach Einführung des Impfstoffs.

Ist meine Rechnung falsch?

Ich bin gerne bereit, jeden Fehler zu korrigieren, aber bisher sind alle Rückmeldungen einfach Ad-hominem-Angriffe. Wenn ich falsch liege, weisen Sie mich bitte auf den Fehler und den/die richtigen Wert(e) hin.

Kann man die „sichere und wirksame Erzählung“ mit Mathematik widerlegen?

Über diese Frage lässt sich streiten. Offenbar geht der Mainstream in etwa so vor:

Die statistische Analyse und die gesamte Welt der mathematischen Beweise wird, wenn sie auf den COVID-Impfstoff angewandt wird, nur dann als „Fehlinformation“ betrachtet, wenn das Ergebnis der Analyse das widerlegt, was die etablierte medizinische Gemeinschaft für wahr hält.

Strafanzeigen

Schließlich sollte Strafanzeige gegen AVV und andere Pflegeheime erstattet werden, die die zweite Impfung der ersten Serie verabreicht haben, nachdem sie festgestellt hatten, dass die erste Impfung tödlich war. Das Personal des Pflegeheims hat eine Fürsorgepflicht, und es war für das Personal von AVV offensichtlich, dass die Menschen nach der ersten Impfung in Scharen starben. Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass weder das Personal noch die Bewohner gezwungen waren, sich impfen zu lassen.

Doch selbst nachdem sie wussten, dass die Impfung tödlich war, boten sie den Bewohnern die zweite Spritze der ersten Serie an. Das ist kriminelle Fahrlässigkeit, und die Leute müssen ins Gefängnis, damit so etwas nicht mehr vorkommt.

Das PREP-Gesetz schützt nur vor zivilrechtlicher Haftung. Dieses Verhalten ist kriminell. Diese Leute sind nicht geschützt und müssen angeklagt werden.

Ich habe vor, in Kürze bei den zuständigen Behörden Anzeige zu erstatten.

Es braucht nur eine strafrechtliche Verurteilung, und schon wird sich alles ändern. Jeder Staatsanwalt auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene kann diese Anklage erheben. „Ich habe nur Befehle befolgt“ entlastet diese Leute nicht von ihrer Verantwortung und auch nicht das PREP-Gesetz.

Natürlich könnte der Kongress auch einfach ein Gesetz erlassen, das jeden von der strafrechtlichen Verantwortung befreit. Schließlich scheint es das Ziel zu sein, den Impfstoff zu schützen, nicht die Öffentlichkeit.

Dies ist eine große Sache: 40 % der COVID-Todesfälle ereignen sich in Pflegeheimen

Der CMS-Datensatz für Pflegeheime, den ich hier verwendet habe, ist sehr wichtig, weil ein großer Teil der COVID-Todesfälle zum Zeitpunkt der Einführung des Impfstoffs in Pflegeheimen auftrat:

Wo ist ihre Analyse?

Wenn die CMS-Daten für Pflegeheime beweisen, dass die Impfstoffe tatsächlich die COVID IFR reduzieren, wo ist ihre Analyse dazu? Ich habe keine Beweise dafür gefunden und habe diese Daten auf viele verschiedene Arten untersucht, auch auf sehr unkonventionelle Weise.

Wenn der Impfstoff nicht tödlich war, wie erklären sie dann die 28%ige Todesrate in Annandale am Tag der Impfung?

Wenn ich falsch liege, warum veröffentlicht dann niemand, der diese These vertritt, seine Analyse und bringt die medizinische Fachwelt dazu, sich ihr anzuschließen? Das würde mir gefallen, denn dann hätten wir ein leichtes Ziel, um das ganze Kartenhaus zum Einsturz zu bringen, indem wir ihre Analyse diskreditieren.

Für weitere Informationen

Sterbeurkunden bestätigen, dass es im Apple Valley Village Health Center im Januar 2021 zu einem Massensterben kam – TrialSiteNews

Sie haben die Sterbeurkunden erhalten und bestätigt, dass die Zahlen übereinstimmen. Die Diagramme sind atemberaubend.

Sterbeurkunden bestätigen, dass es im Apple Valley Village Health Center im Januar 2021 zu einem Massensterben gekommen ist

Ashmedai substack, das Sterbeurkunden beschafft hat, die mit den von mir gefundenen Daten übereinstimmen.

Daten von Pflegeheimen in Irland

Das Gleiche geschah in Irland: ein sofortiger Anstieg um 468 % in dem Zeitraum von 2 Monaten, in dem die Impfungen eingeführt wurden. Das ist unmöglich zu erklären, wenn es nicht an den Impfungen lag.

Twitter-Thread über Apple Valley (Ashmedai)

Jede Menge Diagramme.

Mein Twitter-Beitrag

Zusammenfassung

Bei diesen CMS-Daten handelt es sich um Daten, die der Wahrheit entsprechen. Besser als dieser Datensatz geht es einfach nicht: Er ist die größte Zielgruppe, die Daten werden vollständig pro Einrichtung gemeldet, es gibt über 1 Million Datenberichte und die Daten werden auf Datensatzebene bereitgestellt. Die Daten sind nicht perfekt, das sind sie nie, aber diese Daten sind wirklich „das Beste, was man bekommen kann“. Sie können nichts Besseres finden. Das ist das Beste.

Und dies ist auch die „Best-Case“-Analyse, bei der der Impfstoff optimal wirken sollte und der COVID IFR wie ein Stein fallen sollte. Und das ist der Grund: Anfang 2021 waren die USA noch mit der ursprünglichen Variante geimpft, so dass der Impfstoff an die Variante angepasst war. Anstatt dass die IFR wie versprochen zurückging, stieg sie dramatisch an. Der Impfstoff war ein kompletter Reinfall. Er bewirkte genau das Gegenteil. Man konnte nicht nur an der Impfung selbst sterben, sondern es wurde auch wahrscheinlicher, dass man an COVID erkrankte und an COVID starb. Kurz gesagt, sie hat alles noch schlimmer gemacht.

Es gab nichts, was der COVID-Impfstoff zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse beigetragen hätte.

Außerdem scheint es ein großes Qualitätssicherungsproblem bei den Chargen zu geben. Einige Einrichtungen hatten eine „unmöglich hohe“ sofortige oder nahezu sofortige Sterblichkeitsrate, während andere Einrichtungen keine Probleme meldeten. Man kann nicht in einer Einrichtung eine Todesrate von 25 % am selben Tag und in einer anderen Einrichtung eine Todesrate von 0 % am selben Tag haben, wenn es kein Qualitätssicherungsproblem mit den Chargen gibt.

Die Pflegeeinrichtungen, die nach der ersten Dosis eine hohe Sterblichkeitsrate verzeichneten, hätten keinem ihrer Bewohner die zweite Dosis verabreichen dürfen. Sie sollten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, weil sie ihre Pflicht zum Schutz ihrer Bewohner missachtet haben.

Wird diese Analyse das Verhalten von irgendjemandem ändern? Nein, sie werden sie einfach ignorieren, wie sie es immer tun, weil sie nicht darauf reagieren können. Es würde nur die öffentliche Aufmerksamkeit auf all den Schaden lenken, den sie verursacht haben.

Aber ich dachte, Sie sollten die Wahrheit wissen.