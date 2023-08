Irrsinn! Der amerikanische Satiriker C.J. Hopkins wurde in einem deutschen Verfahren verurteilt!

Matt Taibbi

Gerade als man dachte, es könne nicht mehr verrückter werden: Der amerikanische Dramatiker und Humorist C.J. Hopkins, über den wir an dieser Stelle schon mehrfach berichtet haben, hat von einem deutschen Richter einen „Strafbefehl“ erhalten, der ihn vor die Wahl stellt, entweder 60 Tage ins Gefängnis zu gehen oder 3.600 Euro zu zahlen.

Sein Verbrechen?

Im Wesentlichen die Beleidigung des deutschen Gesundheitsministers in einem Tweet und die Verwendung eines kaum sichtbaren Bildes eines Hakenkreuzes auf einer Maske in einem Buch, das die globale Pandemiebekämpfung kritisiert, The Rise of the New Normal Reich.

Er wurde erstmals im Juni dieses „Verbrechens“ beschuldigt, kurz nachdem gegen Roger Waters ermittelt wurde, weil er sein eindeutig satirisches „Pink“-Kostüm bei einem Bühnenauftritt in Berlin getragen hatte.

Wie ich schrieb, als C.J. Wochen später angeklagt wurde, behaupten die Behörden, dass C.J. durch die Verwendung des Maskenbildes „Propaganda verbreitete, deren Inhalt dazu bestimmt ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern“.

Der Richter in C.J.s Fall hat bereits die Argumente seines Anwalts zur freien Meinungsäußerung gehört, und da es sich technisch gesehen um ein Vergehen ohne Anklage handelt, hat er gegen diese Argumente entschieden. C.J. wird wohl Gelegenheit haben, für eine Milderung zu plädieren, aber das Urteil ist bereits ergangen:

Hier das angeblich beleidigende Cover:

Wie bereits erwähnt, hier sind einige Buchcover, die in Deutschland verkauft werden und nicht zum Gegenstand von Verfolgung wegen Hassrede wurden:

Es gibt keine Menge von Drogen, die, wenn sie konsumiert werden, einen vernünftigen Menschen zu dem Schluss kommen lassen, dass die Schriften von C.J. Hopkins „die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation“ fördern. Ob man ihm zustimmt oder nicht, und das tue ich in zunehmendem Maße, er nutzte seine Bilder, um die weitreichenden Notstandserklärungen, die während der Pandemie auf der ganzen Welt üblich waren (und in Deutschland besonders autoritär waren), mit den Taktiken der Nazis zu vergleichen. Er verglich unter anderem das „Infektionsschutzgesetz“ von 2020 mit dem „Ermächtigungsgesetz von 1933“, in dem verkündet wurde, dass zur „Behebung der Notlage des Volkes“ die „von der Reichsregierung erlassenen Gesetze von der Verfassung abweichen können“.

C.J.’s wirkliche Beleidigung scheint eine Antwort auf einen Tweet von Die Welt zu sein, der den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach zitiert. In voller Sprockets-Brillenpracht wird Lauterbach mit den Worten gezeigt: „Von der Maske geht immer auch ein Signal aus“:

C.J. retweetete das Zitat und fügte das Bild von seinem Buchcover hinzu. Das war’s, das ist die Beleidigung.

Egal, wie Sie zu diesem Austausch stehen, das ist nicht „zur Förderung der Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation“. Das ist die Verwendung der negativen Konnotationen des Nationalsozialismus, um einen derzeit amtierenden Regierungsbeamten zu kritisieren.

Ich fordere jeden amerikanischen Reporter auf, eine Inhaftierung für diese Art von Kritik an einem noch amtierenden Politiker zu rechtfertigen. Wir müssten ein separates Hochsicherheitsgefängnis nur für Leute bauen, die während der Trump-Jahre Hitler-Analogien verwendeten oder schadenfrohe Schlagzeilen wie „Rechtsstreit enthüllt: Trump mag es nicht, mit Hitler verglichen zu werden“ veröffentlichten.

Die Anwendung von Sprachgesetzen auf diese Weise erinnert an die Art und Weise, wie Drogengesetze in den USA angewandt werden. Wir lassen Börsenmakler so viel Koks schnupfen wie sie wollen, auch aus dem Bauchnabel exotischer Tänzerinnen, wenn sie wollen, aber wir machen den Besitz in anderen Zusammenhängen zu einem echten Verbrechen, was den Behörden effektiv ermöglicht, ein von vielen begangenes „Vergehen“ zu nutzen, um die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, den Wohnsitz in bestimmten Vierteln usw. selektiv zu kriminalisieren. Wie C.J. betont, liegt das eigentliche Problem nicht so sehr in seinem Fall (obwohl er sicherlich besorgt ist), sondern in der nun offenen Art und Weise, in der solche Gesetze angewandt werden, von der Verfolgung von Julian Assange bis zur Unterdrückung von Covid-Reden und sogar den zusätzlichen Anklagen wegen „falscher Aussagen“ in Tweets von Donald Trump.

Wir haben bereits beschlossen, dass Racket sich an C.J.s Geldstrafe beteiligen wird, falls und wenn diese Angelegenheit endlich entschieden wird. Wir werden Sie über den Fortgang des Falles und über den Fortschritt der vielen Gesetze auf dem Laufenden halten, die erwogen werden, um mehr Verfolgungen dieser Art in mehr Teilen der Welt zu ermöglichen. Bis dahin ein paar Worte von C.J., den ich heute Morgen erreicht habe:

Matt Taibbi: Was soll der Scheiß?

C.J. Hopkins: Mir geht es relativ gut, da ich erst gestern gerade das letzte Update von meinem Anwalt bekommen habe.

Matt Taibbi: Ist das derselbe Fall? Verwechsle ich das nicht mit etwas anderem?

C.J. Hopkins: Nein. Es ist derselbe Fall. Es ist die seltsamste Sache. Ich bin gerade dabei, etwas Neues darüber zu schreiben. Ich glaube, ich habe Dir geschrieben und den Prozess ein wenig beschrieben, aber ja, dies ist nur die nächste Stufe desselben Falles.

Matt Taibbi: Es geht also im Wesentlichen um die Verwendung des Bildes auf dem Cover, richtig?

C.J. Hopkins: Es geht um den Tweet… Es ist das Titelbild des Buches und es geht darum, dass ich die Sache mit den Masken angreife, wie in dem einen Tweet, ich glaube, nicht genau wörtlich, aber ziemlich genau, der besagt, dass die Masken nichts als ideologische Konformitätssymbole sind, und das ist alles, was sie jemals waren. Hört auf, so zu tun, als ob sie etwas anderes wären, oder gewöhnt euch daran, sie zu tragen. Das ist der eine Tweet. Der andere Tweet richtete sich gegen Karl Lauterbach, unseren Gesundheitsminister hier. Er hat seinen eigenen Tweet getwittert und sein Zitat war: „Die Masken senden immer ein Signal aus“, und so habe ich es ihm einfach zurückzitiert und das Bild aus dem Buch auch auf die Vorderseite geklebt.

Das war’s. Im Grunde genommen habe ich den deutschen Gesundheitsminister beleidigt und ein Bild mit einem kaum sichtbaren Hakenkreuz online gestellt.

Matt Taibbi: Man braucht ein Elektronenmikroskop, um es zu sehen!

C.J. Hopkins: Ich habe es gesagt, ich weiß nicht wie oft, es ist nicht illegal. Ja, wenn du ein Nazi bist, ist es illegal, in Deutschland Hakenkreuze zu verteilen. Aber wenn man Kunst macht, wenn man Geschichte kommentiert, wenn man ein Buch verkauft, dann gibt es eine ganze Reihe von Gründen für Ausnahmen, in denen man Hakenkreuze verwenden kann und das auch tut, die man in sein Werk einbaut, die man auf den Buchumschlägen zeigt. Mein Anwalt hat all diese Argumente gegenüber dem Staatsanwalt vorgebracht.

Matt Taibbi: Und diese Argumente wurden abgelehnt?

C.J. Hopkins: Nicht einmal angesprochen, wirklich. Es ist nur so, dass wir zuerst die Möglichkeit hatten, zu antworten, und dann baten wir sie um die Tweets. Daraufhin haben wir die Tweets bekommen. Dann hat mein Anwalt eine noch längere und detailliertere Antwort geschrieben, in der er sich auf die gesetzlichen Bestimmungen beruft und erklärt, wer ich bin und was ich alles veröffentlicht habe, so dass sich jeder ein Bild davon machen kann, wer ich bin und was meine Absichten sind. Und nichts. Das nächste, was wir bekamen, nannte sich Strafbefehl.

Matt Taibbi: Oh, mein Gott.

C.J. Hopkins: Wir haben es gestern erhalten. Im Grunde genommen ist es so, dass dieser Richter bereits entschieden hat, was meine Strafe ist, nämlich entweder 3.600 Euro oder 60 Tage im Gefängnis.

Das ist so verdammt kafkaesk. Der nächste Schritt ist also, dass wir zur „Verhandlung“ gehen. Wir gehen zu einer Verhandlung, bei der mein Anwalt genau das Gleiche vorbringen wird, was er bereits in den Schriftsätzen vorgebracht hat. Er wird das vor demselben Richter vortragen, der mich bereits für schuldig befunden und diesen Strafbefehl erlassen hat.

Matt Taibbi: Das ist also in etwa so, wie wenn man in den Vereinigten Staaten verurteilt wird und bei der Urteilsverkündung um Strafmilderung bittet?

C.J. Hopkins: Ich denke schon. Ich meine, ich bin an einen Prozess gewöhnt, wo man zuerst argumentiert und dann für schuldig befunden wird. Ich schätze, das schriftliche Argument war ausreichend, und deshalb bin ich jetzt schuldig. Und ja, ich glaube, das war’s. Mein Anwalt redet nämlich auch davon, die Geldstrafe einfach zu reduzieren.

Matt Taibbi: Wird sich das auf Ihren Einwanderungsstatus auswirken oder auf Ihre Fähigkeit, dort zu leben?

C.J. Hopkins: Ich werde ein verurteilter Straftäter sein, ein Hassverbrecher. Ich glaube nicht, dass das meine Fähigkeit, hier zu leben, beeinträchtigen kann. Ich habe ein dauerhaftes Aufenthaltsvisum. Nicht, dass ich bleiben will. Ich habe gestern den größten Teil des Tages damit verbracht, mit meiner Frau auf einer Brücke zu stehen und darüber zu reden, wann und wie ich von hier verschwinden werde. Ich weiß nicht, Matt, ich glaube nicht, dass sich das auf meinen Aufenthaltsstatus auswirken kann. Ich habe eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung.

Wer weiß das schon? Wer weiß das zu diesem Zeitpunkt?

Matt Taibbi: Gab es irgendein Interesse der Medien hier oder dort?

C.J. Hopkins: Keine großen Medien… Es gibt einen deutschen Journalisten, Dirk Pohlmann, der viele, viele Jahre in den Mainstream-Medien hier war. Er betreibt jetzt sein eigenes unabhängiges Unternehmen und hat einen Artikel darüber geschrieben. Es gibt noch einen anderen unabhängigen deutschen Journalisten, der für eine große Schweizer Zeitung schreibt. Er lebt in der Schweiz. Er hat einen Artikel über seinen Substack geschrieben. Es ist nicht in seiner Zeitung erschienen. Ich war verdammt dankbar für die Europäer, denn ich hatte nicht erwartet, dass aus den USA so viel kommt. Ich dachte, dass ich hier in Deutschland etwas zu tun bekommen würde und das bringt mich um. Dieses Land bricht mir verdammt noch mal das Herz.

Matt Taibbi: Wenn es keine Milderung gibt, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie zahlen oder absitzen. Denken Sie darüber nach, die Zeit abzusitzen?

C.J. Hopkins: Nein. Ich habe ursprünglich darüber nachgedacht und dachte, okay, ich gebe eine Aussage ab. Ich werde in ein paar Tagen 62 Jahre alt. Das Leben ist zu kurz, um zwei Monate in einem extrem überfüllten Gefängnis in Berlin zu verbringen.

Lass mich noch eine Sache sagen. Mein Fall ist mein Fall, aber die eigentliche Geschichte hier ist, dass dies überall passiert. Es geht um die nackte Unterdrückung von Dissens und Opposition. Schau Dir an, was sie mit Trump in den USA machen. Schau Dir an, was sie mit Assange machen, mit Leuten, die viel größer sind als ich. Ich denke, das ist die wahre Geschichte hier, einfach diese nackte Unterdrückung von Dissens und Opposition.

Matt Taibbi: Wir werden Deine Situation natürlich im Auge behalten. Viel Glück und es tut mir leid, dass Du das durchmachen musst. Halte durch.

C.J. Hopkins: Danke.