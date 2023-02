Daten der neuseeländischen Regierung zeigen, dass die COVID-Impfung die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, erhöht (nicht verringert).

Steve Kirsch

Wow! Endlich zeigen kristallklare Regierungsdaten, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, steigt, je mehr man sich impfen lässt. Das ist das Gegenteil von dem, was uns die US-Gesundheitsbehörden und die medizinische Gemeinschaft gesagt haben.

Zusammenfassung

Die neuseeländischen Regierungsdaten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu sterben, für jede Altersgruppe steigt, je mehr man sich impfen lässt.

Die Daten zeigen, dass die Regierungen der Welt für Millionen von überzähligen Todesfällen verantwortlich sind.

Jetzt kennen Sie die Wahrheit.

Ich habe nicht gelogen. Die neuseeländischen Regierungsstatistiken lügen nicht.

Die CDC und die Gesundheitsbehörden und die medizinische Gemeinschaft haben Sie alle über die Sicherheit des Impfstoffs angelogen. Die Impfstoffe bewirken genau das Gegenteil von dem, was sie behaupten.

