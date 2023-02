Narrative werden benutzt, um gesundes menschliches Eigeninteresse außer Kraft zu setzen

Caitlin Johnstone

Es ist sehr merkwürdig, wie Menschen dazu gebracht werden können, gegen ihr eigenes Interesse zu handeln, und zwar auf eine Art und Weise, die Tiere niemals tolerieren würden, indem man einfach die Tatsache ausnutzt, dass wir Gedanken in unserem Kopf haben, die Tiere nicht haben.

Nehmen wir unter anderem Gewalt. Raubtiere überleben, indem sie andere Tiere zu ihrem eigenen Vorteil angreifen und töten, aber sobald ein Beutetier deutlich macht, dass es den Aufwand nicht wert ist, zieht sich das Raubtier in seinem eigenen Interesse zurück. Das Raubtier versteht instinktiv, dass der Angriff auf einen gesunden Elefantenbullen das Risiko für seine eigene körperliche Unversehrtheit nicht wert ist, und selbst vor einem Gnu, das sich als stärker als erwartet erweist, wird zurückgeschreckt. Ein gebrochener Knochen oder eine böse Wunde kann den Tod des Raubtieres bedeuten, und selbst ein Beutetier, das ein Raubtier dazu zwingt, zu viel Energie aufzuwenden, ist die Mühe nicht wert, wenn es eine langsamere, schwächere Beute gibt.

Bei weniger fortgeschrittenen Organismen ist dieses tierische Eigeninteresse oft nicht vorhanden. Ameisen zum Beispiel stürzen sich in den Kampf gegen viel größere Feinde, die eine Bedrohung für ihr Nest darstellen, bis zu ihrem sicheren Tod, da sie instinktiv das kollektive Wohlergehen der Kolonie über ihr eigenes Leben stellen. Honigbienen opfern ihr eigenes Leben, um einer Bedrohung des Bienenstocks einen guten Stich zu versetzen. Ihre Stacheln sind so entwickelt, dass sie ihre eigenen Eingeweide herausreißen, wenn sie das Fleisch ihres Ziels durchstechen.

Interessanterweise liegt der Mensch in Bezug auf Selbsterhaltungsimpulse, die mit Gewalt einhergehen, zwischen den winzigen Bienenstockinsekten und den höher entwickelten Säugetieren und Vögeln, obwohl er das am weitesten entwickelte Gehirn im Tierreich hat. Wir haben dieselbe instinktive Abneigung, uns selbst in Gefahr zu bringen, wie diese anderen Tiere, aber dieser Instinkt kann außer Kraft gesetzt werden, indem wir uns einen Haufen Geschichten in den Kopf setzen, wie der Feind aus diesem oder jenem Grund vernichtet werden muss. Ein paar falsche Erzählungen über Gott und die Herrlichkeit haben die Menschen dazu gebracht, in den Kreuzzügen zu kämpfen und zu sterben wie ein Haufen hirnloser Insekten.

Das liegt daran, dass die Fähigkeit zum abstrakten Denken, die uns unser kürzlich entwickeltes Gehirn verliehen hat, von cleveren Menschen mit einer Neigung zur Manipulation ausgenutzt werden kann. Da wir uns in der Welt oft eher durch Gedanken und Sprache als durch unseren Instinkt zurechtfinden, können wir so manipuliert werden, dass wir weitaus törichter handeln, als es eine Taube, ein Eichhörnchen oder ein Tiger jemals tun würde.

Da die Menschen immer besser in der Lage sind, Ideen und Informationen untereinander auszutauschen, hat sich unser Bewusstsein dafür, was wahr und was falsch ist, erweitert, sodass wir nicht mehr so viele Manipulationen sehen, die Gott und die Herrlichkeit betreffen. Jetzt sind mehr raffinierte Lügen erforderlich, um uns dazu zu bringen, in den Krieg zu ziehen, wie die Notwendigkeit, Freiheit und Demokratie zu verbreiten und unsere Lieben vor dem Terrorismus zu schützen.

Und dieselbe Dynamik wird eingesetzt, um uns dazu zu bringen, gegen unsere eigenen Interessen zu Gunsten unserer Herrscher zu handeln, und zwar in jedem Aspekt der menschlichen Zivilisation, nicht nur bei Krieg und Gewalt. Unsere mentalen Grundlagen werden durch Propaganda so manipuliert, dass wir extrem missbräuchlichen Systemen zustimmen, in denen Menschen ihrer menschlichen Grundbedürfnisse beraubt werden, wenn sie sich nicht zu nützlichen Rädchen im Getriebe der Industrie machen können. Wo Geld für politischen Einfluss genutzt werden kann, der wiederum dazu dient, denjenigen, die viel Geld haben, mehr Geld zukommen zu lassen, als denjenigen, die sehr wenig haben. Wo die Privatsphäre des Einzelnen immer weiter ausgehöhlt wird, während die Geheimhaltung für die Regierung immer weiter ausgedehnt wird.

Umweltzerstörung. Wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Rentnerkapitalismus. Korruption. Ständig eskalierende Militarisierung der Polizei. Zunehmende Inhaftierung. Zunehmende Internet-Zensur. Und das alles, während den Menschen Reichtum und Ressourcen entzogen und in globale Machtpläne gesteckt werden, die ihnen nicht zugutekommen, die sie vielmehr verarmen lassen und sie gefährden, während der „Großmacht-Wettbewerb“ des Imperiums gegen Russland und China einen Wirtschaftskrieg auslöst, der ihre Brieftaschen leert und ihr Leben mit nuklearer Gewalt bedroht.

All dies sind ungeheuerliche Angriffe auf unser Wohlergehen, die nicht toleriert werden würden, wenn wir nicht so anfällig für massenhafte psychologische Manipulationen wären. Wir werden dazu propagiert, ein Maß an persönlicher Aufopferung zu akzeptieren, das eher für Bienen und Ameisen als für hoch entwickelte Säugetiere geeignet ist, und das alles nur, weil unsere Beziehung zum Denken es uns schwer macht, zwischen Realität und Erzählung zu unterscheiden.

Wir wurden so sehr dazu manipuliert, gegen unsere eigenen Interessen zu handeln, dass wir jetzt auf die Vernichtung durch einen Atomkrieg oder einen Umweltkollaps blicken. Wir stehen kurz davor, die erste Spezies auf der Erde zu werden, die aufgrund von Propaganda ausstirbt.

Das bedeutet, dass unsere Spezies in der kurzen Zeit, in der sie auf diesem Planeten lebt, bereits den Punkt erreicht hat, an dem jede Spezies in einer Welt mit sich ständig verändernden Bedingungen anpasst oder stirbt. Was unsere Situation einzigartig macht, ist, dass die sich verändernden Bedingungen, denen wir begegnen, von uns selbst verursacht wurden, und die Anpassung, die wir vornehmen müssen, findet in unserem eigenen Kopf statt.

Der Mensch hat die Fähigkeit, seine Beziehung zum Denken dramatisch zu verändern, und zwar durch einen Wahrnehmungswandel, der gemeinhin als spirituelle Erleuchtung oder Erwachen bezeichnet wird. Die Tatsache, dass dieses Potenzial seit Tausenden Jahren dokumentiert ist und uns allen innewohnt, ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, was die Aufforderung zu diesem „Anpassen oder Sterben“-Zeitpunkt tatsächlich bedeutet. Wenn die Menschheit überlebt, dann deshalb, weil sich etwas in uns verändert hat, das uns dazu veranlasst hat, die klebrige, verstrickte Beziehung zu den Gedanken zu verlieren, die es böswilligen Manipulatoren so leicht gemacht hat, uns durch unsere Gedanken in die eine oder andere Richtung zu ziehen.

Ich glaube tatsächlich, dass wir diesen Sprung schaffen können, obwohl ich auch vermute, dass wir die Freiheit haben, zu scheitern. Wenn wir es schaffen, können wir uns endlich unseren tierischen Vettern anschließen und eine Lebensweise entwickeln, die nicht von mentalen Erzählungen dominiert wird. Und von dort aus können wir beginnen, eine Welt zu schaffen, die nicht nur uns selbst, sondern auch allen anderen zugute kommt.