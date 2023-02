Video: Trump schwört, „verrückte Kriegstreiber und Globalisten“ zu stürzen

„Ich war der einzige Präsident seit Generationen, der keinen Krieg begonnen hat“

Nachdem Joe Biden bei einer Rede in Polen gelobt hatte, den Krieg mit Russland für immer zu finanzieren, reagierte Präsident Trump mit dem Versprechen, alle „verrückten Kriegstreiber und Globalisten“, die derzeit das nationale Sicherheitsestablishment der USA besetzen, zu besiegen und zu vertreiben.

Trump sprach von seiner „Agenda 47“, um „das korrupte globalistische Establishment loszuwerden, das seit Jahrzehnten jede wichtige außenpolitische Entscheidung verpfuscht hat.“

„Mit der richtigen Führung könnten wir den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden“, sagte Trump und fügte hinzu: „Am Ende meiner nächsten vier Jahre werden die Kriegstreiber, Betrüger und Versager in den oberen Rängen unserer Regierung alle weg sein.“

Er fuhr fort: „Wir werden eine neue Gruppe kompetenter nationaler Sicherheitsbeamter haben, denen die Verteidigung von Amerikas lebenswichtigen Interessen über alles geht.“

„Schauen Sie sich die Spender der globalistischen Kriegstreiber an, die unsere Gegner unterstützen, denn sie sind Kandidaten für den Krieg. Ich bin der Präsident, der Frieden bringt, und zwar Frieden durch Stärke“, so Trump weiter.

„Der Dritte Weltkrieg war noch nie so nah wie jetzt. Wir müssen mit allen Kriegstreibern und „America Last“-Globalisten und dem Tiefen Staat, dem Pentagon, dem Außenministerium und dem Nationalen Sicherheitsindustriekomplex aufräumen“, fügte Trump hinzu und bemerkte, dass er „der einzige Präsident seit Generationen ist, der keinen Krieg begonnen hat.“

Trump fuhr fort: „Wir werden auch die Lobbyisten und die großen Rüstungsunternehmen davon abhalten, unsere hochrangigen Militärs und nationalen Sicherheitsbeamten in Richtung Konflikt zu drängen, nur um sie nach ihrer Pensionierung mit lukrativen Jobs zu belohnen, für die sie Millionen und Abermillionen von Dollar erhalten.“

