Alexander Dugin: George Soros‘ letzte Rede: Die Kriege der „offenen Gesellschaft“ und das Klima als Mitstreiter in diesem Konflikt

Soros‘ Testament

Am 16. Februar 2023 hält George Soros, einer der Chefideologen und -praktiker des Globalismus, der Unipolarität und der Erhaltung der westlichen Hegemonie um jeden Preis, in Deutschland auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede, die als Meilenstein bezeichnet werden kann. Der 93-jährige Soros fasst die Situation zusammen, in der er sich am Ende seines Lebens befand, als er sich ganz dem Kampf der „offenen Gesellschaft“ gegen ihre Feinde, die „geschlossenen Gesellschaften“, verschrieben hatte, gemäß den Lehren seines Lehrers Karl Popper. Wenn Hayek und Popper die Marx und Engels des liberalen Globalismus sind, ist Popper sein Lenin. Soros mag manchmal extravagant erscheinen, aber im Großen und Ganzen spricht er offen aus, was dann die wichtigsten Trends in der Weltpolitik werden. Seine Meinung ist viel wichtiger als Bidens unartikuliertes Geplapper oder Obamas Demagogie. Alle Liberalen und Globalisten tun am Ende genau das, was Soros sagt. Er ist der Drahtzieher der EU, des MI6, der CIA, des CFR, der Trilateralen Kommission, von Macron, Scholz, Berbock, Saakaschwili, Zelenski, Sandu, Paschinjan und so ziemlich allen, die auf die eine oder andere Weise für den Westen, liberale Werte, die Postmoderne und den sogenannten „Progressismus“ stehen. Soros ist wichtig. Und diese Rede ist seine Botschaft an die „Unsichtbare Versammlung“ der Welt, eine Ermahnung an all die endlosen Agenten des Globalismus, sowohl die schlafenden als auch die erwachenden.

Soros beginnt mit der Feststellung, dass die Lage in der Welt kritisch ist. Darin identifiziert er sofort zwei Hauptfaktoren:

den Zusammenprall zweier Regierungsformen („offene Gesellschaft“ vs. „geschlossene Gesellschaft“) und

der Klimawandel.

Das Klima (wir werden später darüber sprechen) beschwört Soros im ersten Teil und am Ende seiner Rede herauf, aber der Zusammenprall zweier Regierungsformen, in der Tat die zwei „Lager“, die Anhänger einer unipolaren Welt (wie Schwab, Biden, die Euro-Bürokratie und ihre regionalen Satelliten, wie das Zelensky-Terrorregime) und die Anhänger einer multipolaren Welt nehmen den Hauptteil davon ein. Untersuchen wir Soros‘ Thesen der Reihe nach.

Offene und geschlossene Gesellschaften: grundlegende Definitionen

Zunächst einmal liefert Soros Definitionen von „offenen“ und „geschlossenen“ Gesellschaften. In den offenen Gesellschaften schützt der Staat die Freiheit des Individuums. In den geschlossenen Gesellschaften dient der Einzelne den Interessen des Staates. Theoretisch entspricht dies dem Gegensatz zwischen der westlichen liberalen Demokratie und der traditionellen Gesellschaft (was auch immer das sein mag). Im Bereich der Internationalen Beziehungen (IR) entspricht dies genau der Polemik zwischen Liberalen in den IR und Realisten in den IR.

Auf der Ebene der Geopolitik haben wir es mit dem Gegensatz zwischen der „Zivilisation des Meeres“ und der „Zivilisation des Landes“ zu tun. Die Zivilisation des Meeres ist eine kommerzielle Gesellschaft, Oligarchie, Kapitalismus, Materialismus, technische Entwicklung und das Ideal der egoistischen Fleischeslust. Es ist die liberale Demokratie, der Aufbau der Politik von unten und die Zerstörung aller traditionellen Werte – Religion, Staat, Stände, Familie, Moral. Das Symbol einer solchen Zivilisation ist das antike phönizische Karthago, der Pol eines riesigen kolonialen Raubsklavenimperiums, mit der Anbetung des Goldenen Kalbes, den blutigen Kulten des Molochs, der Opferung von Säuglingen. Karthago ist eine „offene Gesellschaft“.

Ihr stand Rom gegenüber, die Zivilisation des Landes, eine Gesellschaft, die auf Ehre, Loyalität, heiligen Traditionen, heldenhaftem Dienst und Hierarchie, Tapferkeit und Kontinuität gegenüber den alten Generationen beruhte. Die Römer verehrten die leuchtenden väterlichen Götter des Himmels und lehnten die blutigen, chthonischen Kulte der Seepiraten und Kaufleute schamlos ab. Dies könnte als Prototyp „geschlossener Gesellschaften“ angesehen werden, die ihren Wurzeln und Ursprüngen treu bleiben.

Soros ist die (bisher) lebende Verkörperung des Liberalismus, des Atlantizismus, des Globalismus und der Thalassokratie („Macht durch das Meer“). In der Schlacht Karthago gegen Rom steht er eindeutig auf der Seite von Karthago. Seine Formel, symmetrisch zu dem Ausspruch des römischen Senators Cato des Älteren, „Karthago muss zerstört werden“, lautet: „Nein, es ist Rom, das zerstört werden muss“. In unserer historischen Situation sprechen wir über das „Dritte Rom“. Es geht um Moskau.

Es ist gesagt und getan. Und Soros schafft eine künstliche liberale Opposition in Russland selbst, organisiert und unterstützt verschiedene russophobe Regime, Parteien, Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen, die Russland, seinen Traditionen und seinen Autoritäten in allen GUS-Ländern feindlich gegenüberstehen. „Rom muss zerstört werden.“ Schließlich ist „Rom“ eine „geschlossene Gesellschaft“, und die „geschlossene Gesellschaft“ ist der Feind der „offenen Gesellschaft“. Und Feinde muss man zerstören. Andernfalls werden sie dich zerstören. Eine einfache, aber klare Logik, an der sich die liberalen globalistischen Eliten des Westens und ihre „Stellvertreter“-Ableger in der ganzen Menschheit orientieren. Und diejenigen im Westen selbst, die nicht mit Soros übereinstimmen, wie Donald Trump und seine Wähler, werden sofort zu „Nazis“ erklärt, diskriminiert, „gestrichen“. Außerdem sind „Nazis“ nach Soros all jene, die sich ihm widersetzen. Wenn ein ukrainischer Terrorist mit Hakenkreuz und blutverschmierten Armen sich gegen Rom stellt, ist er kein „Nazi“ mehr, sondern einfach ein „das sind doch nur Kinder“. Und wer für Rom ist, ist definitiv ein „Nazi“. Trump, Putin, Xin Jiang Ping, Erdogan, iranische Ayatollahs, europäische Populisten. Eine doppelte manichäische Logik, aber das ist es, was die globalen Eliten von heute leitet.

Zögernde Mächte

Nachdem er die Hauptakteure in zwei Lager eingeteilt hat, untersucht Soros die Regime, die sich in der Mitte befinden – zwischen Karthago (den USA und den Satelliten), das ihm am Herzen liegt, und dem verhassten Rom (Moskau und die Satelliten). So wie Modis Indien, das sich einerseits dem atlantischen QUAD-Bündnis (Karthago) angeschlossen hat und andererseits aktiv russisches Öl kauft (und damit laut Soros mit Rom zusammenarbeitet).

Dies ist der Fall bei Erdogans Türkei. Die Türkei ist NATO-Mitglied und gleichzeitig ein Hardliner gegen die kurdischen Terroristen, die Soros aktiv unterstützt. Erdogan sollte seiner Meinung nach seinen eigenen Staat mit seinen eigenen Händen zerstören – dann wäre er ein kompletter „good guy“, d. h. auf der Seite der „offenen Gesellschaft“. In der Zwischenzeit sind er und Modi „Halbnazis“. Unauffällig schlägt Soros vor, Modi und Erdogan zu stürzen und ein blutiges Chaos in Indien und der Türkei zu verursachen. So werden „halb geschlossene/halb offene“ Gesellschaften ganz „offen“. Kein Wunder, dass Erdogan auf solche Ratschläge nicht hört, und wenn er sie hört, tut er genau das Gegenteil.

Auch Modi beginnt dies zu verstehen. Aber nicht so deutlich.

Die gleiche Wahl zwischen sklavischem Gehorsam gegenüber der globalen liberalen Oligarchie, d. h. der „offenen Gesellschaft“ und der Wahrung der Souveränität oder der Teilnahme an multipolaren Blöcken (wie BRICS) schlägt Soros dem kürzlich wiedergewählten linken Präsidenten Brasiliens, Inacio Lula, vor. Soros droht damit, dass im Falle des Ungehorsams gegenüber den Globalisten, wenn Lula das Lager der „geschlossenen Gesellschaften“ akzeptiert, ein blutiges Chaos ausbrechen wird. Soros zieht eine Parallele zwischen dem Aufstand der Trumpisten am 6. Januar 2021 in Washington und den Unruhen von Anhängern von Jair Bolsonaro am 8. Januar 2023 in Brasilien. Soros warnt Lula: „Mach es wie Biden, und Karthago wird dich unterstützen. Ansonsten…“ Da Soros für seine aktive Unterstützung von „Farbrevolutionen“ (zugunsten der „offenen Gesellschaft“) und seine direkte Hilfe für Terroristen aller Couleur bekannt ist, nur damit diese Rom, also „geschlossene Gesellschaften“, angreifen, sind seine Drohungen keine leeren Worte. Er ist in der Lage, Regierungen und Präsidenten zu stürzen, nationale Währungen zum Einsturz zu bringen, Kriege anzuzetteln und Staatsstreiche zu verüben.

Die Ukraine: der wichtigste Vorposten der liberalen Hegemonie im Kampf gegen die Multipolarität

Soros geht dann auf den Krieg in der Ukraine ein. Hier behauptet er, dass die Ukraine im Herbst 2022 den Krieg gegen Russland nahezu gewonnen habe, den Soros‘ verdeckte Agenten in Russland selbst in der ersten Phase offenbar gegen das längst überfällige entschlossene Handeln des Kremls verhinderten. Doch ab Oktober lief für Karthago etwas schief. Rom führte eine Teilmobilisierung durch, zerstörte die Industrie- und Energieinfrastruktur der Ukraine, d. h. begann, wirklich zu kämpfen.

Soros macht vorwiegend bei Jewgeni Prigoschin und der Wagner-Gruppe Halt. Soros zufolge war er der entscheidende Faktor, der die Situation umkehrte. Man muss sich fragen: Wenn ein relativ kleines privates Militärunternehmen, das sich verpflichtet hat, „richtig“ zu kämpfen, das Gleichgewicht im großen Krieg der „geschlossenen Gesellschaften“ gegen die „offenen“ verändern konnte (und dies setzt eine globale Skala von Kampfeinsätzen in der Diplomatie, Politik, Wirtschaft usw. voraus), dann sollte die globale Dominanz der Globalisten in vollem Umfang eine sehr fragile Angelegenheit sein.

Was seine Überschätzung der Gefahr durch Jewgeni Prigoschin betrifft, so war ich zunächst geneigt zu glauben, dass Soros mit seinem Streben nach auffälligen Symbolen im Unrecht ist. Aber er hat zu oft recht. Außerdem weiß er, wozu eine kleine, aber geschlossene Gruppe von Enthusiasten fähig ist. Unterstützt von solchen Gruppen hat Soros wiederholt Putsche durchgeführt, Kriege gewonnen und unliebsame politische Führer gestürzt. Und wenn solche Passionäre auf der Seite Roms stehen, ist es an der Zeit, Karthago selbst zu beunruhigen.

Soros analysiert die militärische Unterstützung Kiews durch den Westen und fordert, diese so weit wie nötig zu erhöhen, um Russland endgültig zu besiegen. Dies wäre der entscheidende Sieg der „offenen Gesellschaft“ – die Krönung von Soros‘ Lebenswerk und das Hauptziel der Globalisten. Soros sagt unverblümt, dass das Ziel des Krieges in der Ukraine „die Auflösung des russischen Imperiums“ sei. Zu diesem Zweck ist es notwendig, alle Kräfte zu bündeln und alle GUS-Länder, insbesondere das von Soros abhängige Maia Sandu, zu zwingen, sich dem Krieg mit Russland anzuschließen. Prigoschin und die anderen Passionäre müssen beseitigt und ihre internen und externen Gegner müssen unterstützt werden.

China und der Ballon, der alles ruinierte

Soros wendet sich nun seinem zweitgrößten Feind zu, China, einer weiteren „geschlossenen Gesellschaft“. Soros glaubt, dass Xi Jinping strategische Fehler im Kampf gegen Covid-19 gemacht hat (das sicherlich auf direkte Anweisung von Soros selbst und seinen gleich gesinnten „offenen Gesellschaft“-Kollegen hergestellt und in die Menschheit eingeführt wurde, um sie noch offener für Big Pharma und die globale Kontrolle und totale Überwachung zu machen).

Soros schätzt Xi Jinpings Position als geschwächt ein und glaubt, dass trotz einer gewissen Verbesserung der Beziehungen zu Washington die Geschichte des abgeschossenen chinesischen Ballons zu einer erneuten Abkühlung der Beziehungen führen wird. Die Taiwan-Krise ist zwar eingefroren, aber nicht gelöst. Aber jetzt hängt alles von Russland ab. Wenn Russland fertig ist, dann wird China kein unüberwindbares Hindernis mehr für eine „offene Gesellschaft“ sein. Und dort können farbige Revolutionen beginnen: ethnische Aufstände, Putsche und Terroranschläge – Soros weiß, wie man das macht, und hat es wahrscheinlich denen beigebracht, die übrig bleiben werden, wenn er selbst nicht mehr da ist.

Trump als Wortführer einer „geschlossenen Gesellschaft“ in den USA

In den USA selbst verflucht Soros Trump, den er für den Vertreter einer „geschlossenen Gesellschaft“ hält, die sich Wladimir Putin zum Vorbild genommen hat.

Soros träumt davon, dass weder Trump noch DeSantis im Jahr 2024 für das Präsidentenamt nominiert werden, aber er wird seinen Träumen wie immer Taten folgen lassen. Dies ist ein weiterer schwarzer Fleck der Weltregierung, der den Republikanern zugeschickt wurde.

Soros als globaler Praktiker

Dies ist die Weltkarte, die der scheidende George Soros entworfen hat. Er hat fast 100 Jahre seines Lebens damit verbracht, hart daran zu arbeiten, sie genau so zu gestalten. Er spielte eine Rolle bei der Zerstörung des sozialistischen Lagers, bei der antisowjetischen Revolution von 1991, bei der Zerschlagung der Sowjetunion und bei der Überflutung der Regierungen der neuen postsowjetischen Länder mit seinen Agenten. Und in den 1990er-Jahren kontrollierte er die russischen Reformer und die Regierung Jelzin, die damals lautstark einen Eid auf eine „offene Gesellschaft“ schwor, vollständig. Ja, Putins Ankunft hat ihm den endgültigen Sieg entrissen. Und als dies offensichtlich wurde, half Soros dabei, die Ukraine in einen aggressiven, russophoben, nazistischen, blutigen Zoo zu verwandeln. Das widerspricht zwar ein wenig dem liberalen Dogma von der „offenen Gesellschaft“, aber im Kampf gegen eine so gefährliche „geschlossene Gesellschaft“ wie das russische Imperium reicht das aus.

Alles wird in der Ukraine entschieden, sagt Soros. Wenn Russland gewinnt, wird es die „offene Gesellschaft“ und die globale liberale Hegemonie weit zurückdrängen. Wenn es fällt, wehe den Verlierern. Die Sache von Soros wird dann endgültig gewinnen. Dies ist die geopolitische Zusammenfassung.

Allgemeine „Erwärmung“

Ganz am Anfang und ganz am Ende der Rede wendet sich Soros einem weiteren Faktor zu, der die „offene Gesellschaft“ bedroht. Es ist der Klimawandel.

Wie es dazu kam, dass sie mit den großen geopolitischen und zivilisatorischen Umwälzungen, Konflikten und Konfrontationen in einen Topf geworfen wurden, wird in einem russischen Telegramm-Kanal, „Eksplikatsiya“, geistreich erklärt. Hier ist das ganze Fragment von dort entlehnt.

„Am 16. Februar 2023 hielt George Soros, ein globaler Spekulant und fanatischer Anhänger der extremistischen Ideologie der „offenen Gesellschaft“, eine Grundsatzrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz in Deutschland. Ein Großteil der Rede war der Geopolitik und der harten Konfrontation der unipolaren globalistischen liberalen Weltordnung mit dem, was Soros und die Eliten der Welt als „geschlossene Gesellschaften“ bezeichnen, gewidmet. […]

Mich interessierte jedoch, wie diese geopolitischen Konstruktionen mit dem Problem der globalen Erwärmung zusammenhängen, mit dem Soros seine Rede begann und beendete. Wenn ich alles zusammenfasse, komme ich zu folgendem Schluss.

Soros bekräftigt eindeutig, dass das schmelzende Eis der Antarktis und der Arktis zusammen mit Putin, Xin Jiang Ping, Erdogan und Modi eine echte Bedrohung für die „offene Gesellschaft“ darstellt, und die Klimaagenda wird direkt in den geopolitischen Diskurs integriert und zu einem vollwertigen Teilnehmer an der großen Konfrontation.

Auf den ersten Blick erscheint dies ein wenig absurd. Wie kann eine hypothetische globale Erwärmung (selbst wenn wir sie als real akzeptieren) zu den Feinden der Globalisten gezählt werden und sogar den Status der „Bedrohung Nummer 1“ erhalten, da Soros die Gefahr der Eisschmelze an erster und erst an zweiter Stelle erklärt – von Putin im Kreml und den russischen Truppen in der Ukraine.

Erinnern wir uns daran, dass die Geopolitik die Konfrontation der „Zivilisationen des Meeres“ und der „Zivilisationen des Landes“ lehrt. Dementsprechend befinden sich die wichtigsten Zentren des Atlantismus in den Hafenstädten an der Küste. Das war bei Karthago, Athen, Venedig, Amsterdam, London und heute bei New York der Fall. Dieses Gesetz gilt sogar für die Wahlgeopolitik der Vereinigten Staaten, wo die blauen Bundesstaaten, die traditionell die Demokraten unterstützen, einschließlich des ultraliberalen New York, an beiden Küsten – im Westen und im Osten – liegen, während die traditionelleren roten republikanischen Bundesstaaten, deren Unterstützung Trump, George Soros‘ Hauptfeind, an die Macht gebracht hat, das amerikanische Kernland bilden.

Auf anderen Kontinenten verhält es sich in etwa genauso. Es war die „Zivilisation des Meeres“, die diese „offene Gesellschaft“ aufgebaut hat, die George Soros so vehement verteidigt, während die „geschlossenen Gesellschaften“, die sich ihr entgegenstellen, die Zivilisationen des Landes sind, einschließlich der russisch-eurasischen, chinesischen, indischen, lateinamerikanischen und sogar der nordamerikanischen Kernländer (rote Staaten). Wenn also das Eis schmilzt, steigt der Pegel der Weltmeere rasch an. Und das bedeutet, dass genau die Pole der Welt-Thalassokratie als erstes überflutet werden – die Rimland-Zone, die Küstengebiete, die die Hochburgen der globalen liberalen Oligarchie sind. In einem solchen Fall wird die offene liberale Gesellschaft, auch „flüssige Gesellschaft“ (Sigmund Bauman) genannt, einfach weggespült werden: nur „geschlossene Gesellschaften“ werden übrig bleiben, die sich im Hinterland befinden – im Inneren der Kontinente.

Die Erwärmung der Erde wird viele kalte Gebiete, vor allem im Nordosten Eurasiens, fruchtbar machen. In Amerika werden nur die Staaten übrig bleiben, die die Republikaner unterstützen. Die Hochburgen der Demokraten werden alle ertrinken. Und bevor das geschieht, verkündet der sterbende Soros sein Testament an die Globalisten: Entweder siegt heute die „offene Gesellschaft“ in Russland, China, Indien, der Türkei usw., was es der globalistischen Elite ermöglicht, sich auf den Kontinenten zu retten, indem sie ins Landesinnere vordringt, oder die „offene Gesellschaft“ wird untergehen“.

Nur so lässt sich die Besessenheit der Globalisten vom Klimawandel erklären. Nein, sie sind nicht verrückt! Nicht Soros, nicht Schwab, nicht Biden! Die globale Erwärmung wird, wie einst „General Winter“ im Zweiten Weltkrieg auf der russischen Seite im Kampf gegen Hitler, zu einem Faktor in der Weltpolitik und steht nun auf der Seite einer multipolaren Welt.

Das ist eine sehr kluge Erklärung. Daran hatte ich selbst noch nicht gedacht.

Soros als neuronales Netz und Betriebssystem von Rom

Abschließend sollten wir auf Folgendes achten. Die Worte von George Soros sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, wenn wir uns daran erinnern, wer er ist, wozu er fähig ist und was er bereits getan hat. Einige Kritiker meinen, „der alte Finanzspekulant hat den Verstand verloren“. Soros ist nicht nur ein Individuum, sondern eine Art „Künstliche Intelligenz“ der westlichen liberalen Zivilisation. Er ist ihr Code, ihr Algorithmus, auf dem die gesamte Struktur der globalen westlichen Vorherrschaft im XXI Jahrhundert aufgebaut ist. Jahrhundert aufbaut. In diesem mehrstufigen Herrschaftskonzept sind Ideologie mit Wirtschaft, Geopolitik mit Bildung, Diplomatie mit Kultur, Geheimdienste mit Journalismus, Medizin mit Terrorismus, biologische Waffen mit ökologischer Agenda, Geschlechterpolitik mit Schwerindustrie und Welthandel verwoben. Bei Soros haben wir es mit einem Betriebssystem der „offenen Gesellschaft“ zu tun, in dem alle Antworten, Bewegungen, Schritte und Strategien bewusst geplant sind. Neue Inputs werden in ein fein abgestimmtes System eingespeist, das wie ein Uhrwerk läuft, oder vielmehr wie ein Supercomputer, ein globalistisches neuronales Netzwerk.

Eine „geschlossene Gesellschaft“, das heißt „wir“, müssen unser eigenes Betriebssystem aufbauen, unsere eigenen Codes und Algorithmen schaffen. Es reicht nicht aus, „nein“ zu Soros und den Globalisten zu sagen. Es ist notwendig, im Gegenzug etwas Positives zu verkünden. Und zwar ebenso kohärent, systemisch, fundiert, mit Ressourcen und Fähigkeiten unterlegt. Im Wesentlichen ist ein solches Anti-Soros-System der Eurasianismus und die Vierte Politische Theorie, eine Philosophie einer multipolaren Welt und eine vollwertige Verteidigung der heiligen Tradition und der traditionellen Werte. Im Angesicht von Soros muss man sich nicht rechtfertigen, sondern angreifen. Und zwar auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Bis hin zur Umwelt. Wenn Soros die globale Erwärmung für eine Bedrohung hält, dann ist die globale Erwärmung unser Verbündeter, so wie es einst „General Winter“ war. Wir sollten die globale Erwärmung – dieses unbekannte Hyper-Objekt – in die „Wagner“-Gruppe aufnehmen und ihm einen Preis verleihen.

Soros, gib uns das Geld! Die Schande des russischen Liberalismus

Hier ist ein Beispiel für meine einzige Begegnung mit Soros. Gleich zu Beginn der 1990er-Jahre wurde ich zu einem Treffen mit Soros in einem Konferenzsaal in Moskau eingeladen. Soros wurde von Maksim Sokolov, einem Liberalen von der Zeitung Kommersant, und einigen anderen nicht identifizierbaren russischen Funktionären der Soros-Stiftung vertreten. Das Treffen war der Vorstellung des Buches „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ von Karl Popper gewidmet, einer Art „heiliger Schrift“ von Soros, Biden und allen zeitgenössischen Liberalen. Zu Beginn sprachen vorwiegend die Anhänger Poppers. Aber fast alle sagten dasselbe, was überhaupt nichts mit Popper zu tun hatte, etwa: „Lieber George Soros, gib mir Geld und zwar so viel du kannst!“ Die einzige Abwandlung war: „Gebt es nicht ihm/ihr, er/sie ist ein Niemand, gebt es mir!“ Soros schlief fast ein.

Ganz zum Schluss gaben sie mir auch noch das Mikrofon. Es stellte sich heraus, dass ich wahrscheinlich der einzige im Publikum war, der Poppers besprochenes Buch gelesen hatte. Ich schließe nicht aus, dass Maksim Sokolov das auch getan hat. Der Rest wiederholte sich einfach wie ein Uhrwerk: „Gebt mir Geld, gebt mir Geld“. So sind unsere Liberalen. Kein Wunder, dass sie ihre ideologischen Positionen so oft geändert haben, dass einem schwindelig werden kann. Wo sind sie heute im Rahmen der militärischen Sondereinsätze? Überall. Sowohl auf dieser als auch auf unserer Seite. „Soros, gib mir Geld!“ wurde leicht durch „Putin, gib mir Geld!“ ersetzt. Aber das ist nicht so wichtig.

Als ich alles sagte, was ich über die Unvereinbarkeit der traditionellen russischen Werte mit dem Individualismus der „offenen Gesellschaft“ dachte, wachte Soros auf und wurde munter. Seine faltigen Wangen – er war schon damals nicht mehr so jung – erröteten. Nachdem ich mir meinen Mini-Vortrag darüber angehört hatte, dass der Liberalismus in Russland niemals gewinnen würde, dass er abgelehnt und mit Füßen getreten würde und dass wir zu unserem ursprünglichen russischen Weg zurückkehren und dem Globalismus und der westlichen Hegemonie wieder mit aller russischen Kraft entgegentreten würden (ich endete mit einem pathetischen „Gehen Sie nach Hause, Herr Soros! Je früher, desto besser!“), hatte Soros das letzte Wort. Er sagte zu den Zuhörern: „Soweit ich Ihre russische Geschichte kenne, werden Revolutionen von Leuten wie Ihnen (er zeigte auf die Mehrheit der im Saal sitzenden Menschen) begonnen und von Leuten wie ihm (er zeigte auf mich) beendet. Sie haben kein Wort über Popper gesagt, und es scheint, dass der einzige, der „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ gelesen hat, ein „Feind der offenen Gesellschaft“ war und mir einfach sagte, ich solle mich verpissen. Das ist die Tragödie des Liberalismus in Russland. Sie meinen Geld, und er meint Ideen. Aber ich hoffe, dass ich mich irre, und Sie bekommen etwas“. Damit beendete er seine Rede und ging nach Ungarn.

Jetzt ist er und seine Stiftung nicht nur in Russland, sondern auch in Ungarn nicht mehr zu halten, die Open Society Foundation ist in Russland als gefährliche „terroristische Organisation“ anerkannt. Und genau das ist es.

Aber Soros hat im Allgemeinen alles richtig analysiert. Die Liberalen hatten in den 1990er-Jahren die Macht in ihren Händen und haben sie allmählich, fast unmerklich, verloren.

Und heute gehen wir offensichtlich den russischen Weg und kämpfen für eine multipolare Welt gegen die globale Hegemonie der „offenen Gesellschaft“.

Schließlich sind wir Rom und sie sind Karthago.