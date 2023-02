Studie: Über 1 Milliarde Menschen sind gefährdet

Es gibt Hinweise darauf, dass dies Ihrer Gesundheit schaden kann, und neue Daten zeigen einen Zusammenhang zwischen diesem Gerät und einem erhöhten Risiko bei 1 Milliarde junger Menschen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie sich schützen können.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Unsichere Hörpraktiken bei jungen Menschen, die persönliche Abhörgeräte (Ohrstöpsel) verwenden und laute Veranstaltungen besuchen, erhöhen das Risiko eines Hörverlusts, von dem einer Studie zufolge weltweit 1 Milliarde 12- bis 34-Jährige betroffen sind

Die Auswirkungen der Lärmbelastung beschränken sich nicht auf den Hörverlust; Herzinfarkt, Schlaganfall, verminderte kognitive Funktionen, Stress und früher Tod sind ebenfalls möglich. Und nicht nur das: Hörverlust erhöht das Risiko von Depressionen und Demenz

Kabellose Ohrhörer erhöhen das Risiko der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) oder nichtionisierender Strahlung, die 250 Wissenschaftler weltweit in einer Petition an die Vereinten Nationen gefordert haben, da sie mit genetischen Schäden, Lern- und Gedächtnisschwächen, neurologischen Störungen und zellulärem Stress in Verbindung gebracht wird

Sie können Ihr Gehör schützen und Ihre EMF-Belastung verringern, indem Sie Bluetooth- und Wi-Fi-Geräte meiden, einen batteriebetriebenen Wecker verwenden, von der Mikrowelle auf einen Dampfkonvektionsofen umstellen und „intelligente“ Geräte wie Haushaltsgeräte, Thermostate und Fernseher meiden

Das Gehör ist einer der fünf Sinne des Menschen. Es trägt dazu bei, uns mit der Welt zu verbinden, und ein Verlust des Gehörs wird unabhängig mit einem erhöhten Demenzrisiko in Verbindung gebracht. Forscher haben außerdem festgestellt, dass laute Freizeitaktivitäten und Musik häufige Ursachen für Tinnitus und Hörverlust sind.

Eine Studie die im BMJ Global Health veröffentlicht wurde, stellt einen Zusammenhang zwischen unsicheren Hörpraktiken mit Ohrstöpseln und Hörverlust fest, wodurch mehr als eine Milliarde junger Menschen im Alter von 12 bis 34 Jahren dem Risiko eines Hörverlusts ausgesetzt sein könnten.

Ein frühes Anzeichen für Hörverlust ist Tinnitus. Dabei handelt es sich nicht um eine spezifische Krankheit, sondern vielmehr um ein Symptom für eine Verletzung oder Anomalie im Hörsystem. Menschen, die an Tinnitus leiden, beschreiben ihn als ein Klingeln in den Ohren, aber er kann auch wie ein Rauschen, Klicken, Zischen oder Summen klingen. Verschiedene Gesundheitszustände können Tinnitus auslösen, z. B. eine einfache Verstopfung des Gehörgangs, eine Nasennebenhöhlenentzündung, ein Hirntumor, hormonelle Veränderungen oder Schilddrüsenanomalien.

Für viele ist der Tinnitus das erste Anzeichen für einen Hörverlust. Die Audiologe der Cleveland Clinic, Sarah Sydlowski, vergleicht diesen Zustand mit Phantomschmerzen. Wenn das Innenohr geschädigt ist, versucht es zu funktionieren und beginnt, Töne zu produzieren, um das zu ersetzen, was man von Natur aus hören sollte. Das Innenohr ist stark vaskularisiert mit winzigen Arterien, die den Bereich mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen. Wenn die Blutzufuhr unterbrochen wird, werden die Strukturen geschädigt, und so können laute Geräusche das Gehör beeinträchtigen.

In einigen Fällen haben Patienten mit einer Klangtherapie und einem Tinnitus-Retraining gute Ergebnisse erzielt, aber die Beweislage ist nicht eindeutig. Die Vermeidung lauter Geräusche trägt dazu bei, die Entstehung und das Fortschreiten von Tinnitus zu verhindern, der sich ein Leben lang negativ auswirkt.

1 Milliarde könnte von Hörverlust bedroht sein

Die Forscher wollten herausfinden, wie sich unsichere Hörpraktiken bei Personen im Alter von 12 bis 34 Jahren, die persönliche Hörgeräte oder Ohrstöpsel benutzen und laute Unterhaltungsorte besuchen, auf den Hörverlust auswirken können. Um die Zahl der jungen Menschen zu schätzen, die weltweit einem Risiko für Hörverlust ausgesetzt sind, durchsuchten sie drei Datenbanken mit von Experten begutachteten Artikeln, die zwischen 2000 und 2021 veröffentlicht wurden.

Sie bewerteten das Risiko eines Hörverlusts anhand von 33 Studien und 19.046 Personen und schätzten dann die Zahl derer, die ihr Gehör verlieren könnten, indem sie die geschätzte Zahl der 12- bis 34-Jährigen im Jahr 2022 und die besten Schätzungen der Studien zu denjenigen, die lauten Geräuschen an Unterhaltungsorten und über persönliche Hörgeräte ausgesetzt sind, berücksichtigten. Auf der Grundlage dieser Zahlen berechneten sie das potenzielle Risiko eines Hörverlusts von 0,67 bis 1,35 Milliarden junger Menschen.

Studie findet stellt fest, dass frühere Untersuchungen gezeigt haben, dass viele, die Ohrstöpsel oder Kopfhörer tragen, Musik mit einem Pegel von bis zu 105 Dezibel hören, was in etwa dem Schallpegel in Unterhaltungslokalen entspricht. Dies liegt weit über dem sicheren oberen Bereich von 80 Dezibel für Erwachsene und 75 Dezibel für Kinder. Die Forscher scheinen die Durchsetzung von Lärmschutzvorschriften zu fordern und kommen zu dem Schluss:

„Unsichere Hörpraktiken sind weltweit weit verbreitet und können dazu führen, dass mehr als 1 Milliarde junger Menschen von Hörverlust bedroht sind. Es besteht die dringende Notwendigkeit, einer Politik, die sich auf sicheres Hören konzentriert, Priorität einzuräumen. Die Weltgesundheitsorganisation stellt umfassende Materialien zur Verfügung, die bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen helfen.“

Eine Studie aus dem Jahr 2022 unter Medizinstudenten mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren untersuchte ebenfalls den Zusammenhang zwischen Hörverlust und persönlichen Hörgeräten, einschließlich Ohrstöpseln und Kopfhörern. In der Gruppe von 221 Männern und Frauen benutzten 96,4 % regelmäßig elektroakustische Geräte und 73,8 % bevorzugten Ohrstöpsel.

Bei 78,8 % der Gruppe betrug die tägliche Hördauer mehr als eine Stunde, wobei die Männer mehr hörten als die Frauen, obwohl der Lärmpegel nicht signifikant variierte. Die Daten zeigten einen leichten sensorineuralen Hörverlust bei einem Drittel der jungen Menschen, die persönliche Hörgeräte benutzten.

Lärmbelastung erhöht das Risiko von Herzinfarkten und mehr

Obwohl Forscher in den letzten Jahrzehnten die gesundheitlichen Auswirkungen von Luft- und Wasserverschmutzung untersucht haben, haben sie erst begonnen, sich mit den Auswirkungen von Lärm und Lichtverschmutzung zu befassen. Eine Studie die auf der wissenschaftlichen Jahrestagung des American College of Cardiology im Jahr 2022 vorgestellt wurde, enthüllte Daten, die Lärmverschmutzung für einen von 20 Herzinfarkten verantwortlich machen.

Grundsätzlich wird Lärmbelästigung als Lärm in der Umwelt definiert, der sich auf den Schlaf, Gehörschäden und Stress auswirken kann.

Zu den Lärmquellen gehören Baustellen, Fahrzeuge und Industriegeräusche wie Generatoren, Kompressoren und Bahnhofsverkehr. Der Lärm kann auch von persönlichen Abhörgeräten oder von natürlichen Geräuschen wie Zikaden oder Vögeln stammen. Viele übersehen die potenzielle Gesundheitsgefahr, obwohl sie in städtischen Gebieten ein großes Problem darstellt und weiter verbreitet ist als in den vergangenen Jahren.

Die Forscher sammelten Daten von fast 16.000 Patienten, die 2018 wegen eines Herzinfarkts in ein Krankenhaus in New Jersey eingeliefert wurden. Anhand der Wohnadresse der Patienten berechneten sie den täglichen Lärmpegel und unterschieden zwischen denjenigen, die in Gebieten mit hoher Verkehrslärmbelastung mit durchschnittlich 65 Dezibel oder mehr lebten, und denjenigen, die in Gebieten mit geringer Belastung mit durchschnittlich 50 Dezibel oder weniger wohnten.

Die Extrapolation der Daten ergab eine Herzinfarktrate von 3,3 % in Gebieten mit hohem Lärmpegel gegenüber 1,9 % in ruhigeren Gebieten. Die Daten zeigten, dass eine hohe Lärmbelastung mit etwa 5 % aller Herzinfarkte in belebten Städten in Verbindung gebracht wurde. Die Lärmbelastung im Freien kann nicht nur den Stresspegel erhöhen, sondern auch das Einschlafen und/oder Durchschlafen verhindern.

Das EU-Magazin für Forschung und Innovation bezeichnet die Lärmbelästigung als „eines der größten Gesundheitsrisiken im Stadtleben“. Da Ihr Gehirn die Umgebung ständig auf Geräusche überwacht, die auf Gefahren hinweisen, wirkt sich eine ständige Lärmbelastung auf Ihre Empfindlichkeit aus. Wenn Sie das Gefühl haben, den Lärm in Ihrer Umgebung nicht kontrollieren zu können, kann dies Auswirkungen auf Ihre psychische Gesundheit haben.

Experten gehen auch davon aus, dass Lärmbelästigung die kognitiven Funktionen beeinflusst. Das Leben in städtischen Gebieten mit ständiger Lärmbelastung kann die Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen und sich lebenslang auf die allgemeine Gesundheit auswirken. Eine 2011 von der WHO veröffentlichte Studie, die Daten aus zehn Jahren verwendet, ergab, dass in Europa mindestens 1 Million gesunde Lebensjahre durch Lärmbelastung verloren gehen.

Studien an Kindern, die Umgebungslärm ausgesetzt sind, haben durchweg eine Auswirkung auf die kognitiven Leistungen gezeigt. Eine neuere Studie aus dem Jahr 2015 stellte fest, dass Umgebungsgeräusche das Gehör von Kindern in der Regel nicht beeinträchtigen, dass aber „die zunehmende Nutzung persönlicher elektronischer Geräte dazu führen kann, dass einige Kinder schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt sind“.

Wenn der Schaden erst einmal da ist, erhöht ein schlechtes Gehör auch das Risiko von sozialer Isolation, Depression und Demenz. Leider tragen weniger als 30 % der über 70-Jährigen, die einen Hörverlust haben, ein Hörgerät, und das, obwohl Daten die von der Universität Exeter und dem King’s College London zusammengetragen wurden, zeigen, dass das Tragen eines wirksamen Hörgeräts das Risiko, an Demenz zu erkranken, verringern kann.

Drahtlose Ohrstöpsel erhöhen auch das Risiko von EMF-Schäden

Wie die Daten zeigen, bevorzugen die meisten jungen Leute Ohrhörer. Es ist wichtig zu wissen, dass drahtlose Ohrstöpsel auch das EMF-Risiko erhöhen. Dies gilt für alle kabellosen Bluetooth-Geräte wie die AirPods oder alle kabellosen Bluetooth-Kopfhörer.

Sie bieten zwar ein höheres Maß an Funktion und Bequemlichkeit, aber das hat seinen Preis. Im Jahr 2015 – und aktualisiert im Jahr 2022 – unterzeichneten 250 Wissenschaftler weltweit eine Petition an die Vereinten Nationen als internationalen Appell, der sich mit den nichtionisierenden EMF befasst, die von diesen Geräten ausgehen. Jahrzehntelang hat die Industrie behauptet, nichtionisierende Strahlung sei harmlos und die einzige Strahlung, über die man sich Sorgen machen müsse, sei ionisierende Strahlung. Das Gegenteil ist der Fall, sagen diese Wissenschaftler:

„Auf der Grundlage begutachteter, veröffentlichter Forschungsergebnisse haben wir ernsthafte Bedenken hinsichtlich der allgegenwärtigen und zunehmenden Belastung durch EMF, die von elektrischen und drahtlosen Geräten erzeugt werden. Dazu gehören – aber nicht nur – Geräte, die hochfrequente Strahlung (RFR) aussenden, wie z. B. Mobil- und Schnurlostelefone und ihre Basisstationen, Wi-Fi, Rundfunkantennen, intelligente Messgeräte und Babyphone sowie elektrische Geräte und Infrastrukturen, die bei der Stromversorgung eingesetzt werden und extrem niederfrequente elektromagnetische Felder (ELF EMF) erzeugen.“

In der Petition wird darauf hingewiesen, dass die International Agency for Research on Cancer EMF als mögliches Karzinogen für den Menschen einstuft. Dazu gehören zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, die zeigen, dass EMF Organismen in einem Ausmaß beeinflussen, das weit unter den meisten internationalen und nationalen Richtlinien liegt. Zu den potenziellen Risiken der Exposition gehören:

Krebs

Zellulärer Stress

Genetische Schäden

Strukturelle und funktionelle Veränderungen des Fortpflanzungssystems

Negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden

Zunahme von schädlichen freien Radikalen

Lern- und Gedächtnisdefizite

Neurologische Störungen

Durch ihre Untätigkeit, so heißt es in der Petition, werde die Weltgesundheitsorganisation „ihrer Rolle als herausragende internationale Behörde für öffentliche Gesundheit nicht gerecht“, und fügt hinzu, dass die Schäden durch EMF „weit über die menschliche Rasse hinausgehen, da es immer mehr Beweise für schädliche Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt gibt“.

Drahtlose Ohrstöpsel könnten besonders gefährlich sein, da die Technologie so neu ist, dass die möglichen neurologischen Auswirkungen noch nicht ausreichend erforscht sind. Joel Moskowitz, Ph.D., University of California, Berkeley, und einer der Unterzeichner der Petition, erklärte in einer Pressemitteilung:

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so toll für dich ist“, denn die AirPods „kommunizieren miteinander über ein magnetisches Induktionsfeld, ein variables Magnetfeld, das man durch dein Gehirn sendet, um mit dem anderen zu kommunizieren.“

Schützen Sie Ihr Gehör und verringern Sie Ihre EMF-Belastung

Es ist wichtig, Ihr Gehör zu schützen und die Belastung durch EMF zu verringern. Das Tragen von Ohrhörern kann manchmal Ohrenschmalz weiter in den Gehörgang zurückdrängen. Normalerweise reinigen sich Ihre Ohren selbst, aber Ohrstöpsel können den Abtransport von Ohrenschmalz erschweren. Hinweis: Wattestäbchen eignen sich nicht zum Entfernen von Ohrenschmalz, da sie einige der gleichen Probleme verursachen, indem sie das Ohrenschmalz weiter in den Gehörgang zurückdrängen.

Es besteht auch das Risiko einer Trommelfellperforation. In einer Studie, ergab eine Stichprobe von Aufzeichnungen der Notaufnahme, dass 61,2 % der wegen einer traumatischen Perforation behandelten Personen die Verletzung selbst verursacht hatten, indem sie sich Gegenstände ins Ohr steckten, und 44,9 % dieser Gegenstände waren Wattestäbchen.

Ein weiterer Fehler, den Sie möglicherweise machen, ist die regelmäßige Reinigung Ihrer Ohren, denn Ohrenschmalz ist nützlich und schützt und schmiert den Gehörgang. Führen Sie keine Geräte in den Gehörgang ein und vermeiden Sie Ohrkerzen, Dabei wird ein hohles, kegelförmiges Gerät verwendet und ein Feuer entzündet.

Die Verwendung von kabellosen Ohrhörern, selbst bei niedrigeren Dezibelwerten, um Ihr Gehör zu schützen, kann sich negativ auf Ihr Gehirn auswirken. Hier finden Sie weitere Möglichkeiten, wie Sie Ihre EMF-Belastung reduzieren und Schäden durch unvermeidbare Exposition abmildern können.

Ermitteln Sie die wichtigsten EMF-Quellen, z. B. Ihr Mobiltelefon, schnurlose Telefone, Wi-Fi-Router, Bluetooth-Headsets und andere mit Bluetooth ausgestattete Geräte, drahtlose Mäuse, Tastaturen, intelligente Thermostate, Babyphone, intelligente Messgeräte und die Mikrowelle in Ihrer Küche. Im Idealfall sollten Sie sich mit jeder Quelle befassen und herausfinden, wie Sie deren Nutzung am besten einschränken können.

Sofern es sich nicht um einen lebensbedrohlichen Notfall handelt, sollten Kinder keine Handys oder drahtlosen Geräte jeglicher Art benutzen. Kinder sind aufgrund ihres sich noch in der Entwicklung befindlichen Immunsystems und Gehirns sowie der dünneren Schädelknochen weitaus anfälliger für Handystrahlung als Erwachsene.

Verbinden Sie Ihren Desktop-Computer über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit dem Internet und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Desktop im Flugmodus befindet. Vermeiden Sie auch kabellose Tastaturen, Trackballs, Mäuse, Spielsysteme, Drucker und tragbare Haustelefone. Entscheiden Sie sich für die kabelgebundenen Versionen.

Wenn Sie Wi-Fi verwenden müssen, schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht brauchen, insbesondere nachts, wenn Sie schlafen. Idealerweise sollten Sie darauf hinarbeiten, Ihr Haus fest zu verkabeln, damit Sie Wi-Fi ganz abschaffen können. Wenn Sie ein Notebook ohne Ethernet-Anschlüsse haben, können Sie mit einem USB-Ethernet-Adapter eine kabelgebundene Verbindung zum Internet herstellen.

Vermeiden Sie kabellose Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon, da diese ebenfalls die EMF in Ihrem Haus erhöhen.

Schalten Sie nachts den Strom in Ihrem Schlafzimmer ab. Dadurch werden in der Regel die elektrischen Felder von den Kabeln in der Wand reduziert, es sei denn, Sie haben ein angrenzendes Zimmer neben Ihrem Schlafzimmer. In diesem Fall müssen Sie mit einem Messgerät feststellen, ob Sie auch den Strom im angrenzenden Raum abschalten müssen.

Verwenden Sie einen batteriebetriebenen Wecker, am besten einen ohne Licht. Ich verwende einen sprechenden Wecker für Sehbehinderte.

Wenn Sie noch einen Mikrowellenherd verwenden, sollten Sie ihn durch einen Dampfkonvektionsherd ersetzen, der Ihre Speisen genauso schnell und viel sicherer erhitzt.

Vermeiden Sie „intelligente“ Geräte und Thermostate, die auf drahtlose Signale angewiesen sind. Dazu gehören auch „intelligente“ Fernsehgeräte. Sie werden als intelligent bezeichnet, weil sie ein Wi-Fi-Signal aussenden, das Sie im Gegensatz zu Ihrem Computer nicht abschalten können. Ziehen Sie stattdessen einen großen Computermonitor als Fernseher in Betracht, da dieser kein Wi-Fi-Signal aussendet.

Weigern Sie sich so lange wie möglich, einen intelligenten Stromzähler in Ihrem Haus zu installieren, oder fügen Sie einem vorhandenen intelligenten Stromzähler eine Abschirmung hinzu, von denen einige die Strahlung nachweislich um 98 % bis 99 % reduzieren.

Ziehen Sie in Erwägung, das Bett Ihres Babys in Ihr Zimmer zu verlegen, anstatt ein drahtloses Babyphone zu verwenden. Alternativ können Sie ein kabelgebundenes Überwachungsgerät verwenden.

Ersetzen Sie CFL-Glühbirnen durch Glühbirnen. Idealerweise sollten Sie alle Leuchtstofflampen aus Ihrem Haus entfernen. Sie strahlen nicht nur ungesundes Licht aus, sondern übertragen auch Strom auf Ihren Körper, wenn Sie sich in der Nähe der Glühbirnen aufhalten.

Tragen Sie Ihr Handy nicht am Körper, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus, und schlafen Sie nie mit ihm im Schlafzimmer, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus. Selbst im Flugzeugmodus kann es Signale aussenden, weshalb ich mein Handy in eine Faraday-Tasche stecke.

Wenn Sie Ihr Handy benutzen, verwenden Sie die Freisprecheinrichtung und halten Sie das Telefon mindestens einen Meter von sich entfernt. Versuchen Sie, Ihre Zeit am Handy radikal zu reduzieren. Verwenden Sie stattdessen VoIP-Software-Telefone, die Sie über eine kabelgebundene Verbindung mit dem Internet nutzen können.

Vermeiden Sie die Benutzung Ihres Handys und anderer elektronischer Geräte mindestens eine Stunde (besser mehrere) vor dem Schlafengehen, da das blaue Licht des Bildschirms die Melatoninproduktion hemmt.

Die Auswirkungen von EMF werden durch Kalziumkanalblocker verringert, also achten Sie auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr. Die meisten Menschen haben einen Magnesiummangel, der die Auswirkungen von EMF noch verschlimmert.

Martin Pall, Ph.D., veröffentlichte eine Arbeit veröffentlicht, die darauf hindeutet, dass die Erhöhung des Nrf2-Spiegels helfen kann, EMF-Schäden zu lindern. Eine einfache Möglichkeit, Nrf2 zu aktivieren, ist der Verzehr von Nrf2-verstärkenden Nahrungsmitteln wie sulforaphanhaltigem Kreuzblütlergemüse.

Weitere Lebensmittel, die Nrf2 aktivieren, sind solche mit einem hohen Gehalt an phenolischen Antioxidantien, langkettigen Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA, Carotinoiden (insbesondere Lycopin), Schwefelverbindungen aus Allium-Gemüse, Isothiocyanaten aus der Kohlgruppe und terpenoidreichen Lebensmitteln. Bewegung und Kalorienbeschränkung (wie intermittierendes Fasten) erhöhen ebenfalls Nrf2.

Molekularer Wasserstoff bekämpft nachweislich freie Radikale, die als Reaktion auf Strahlung entstehen, wie z. B. Peroxynitrite. Studien haben gezeigt, dass molekularer Wasserstoff etwa 80 % dieser Schäden abschwächen kann.

Bestimmte Gewürze können dazu beitragen, Schäden durch Peroxynitrite zu verhindern oder zu reparieren, die bei der Exposition gegenüber EMF entstehen. Gewürze, die reich an Phenolen sind, insbesondere Zimt, Nelken, Ingwerwurzel, Rosmarin und Kurkuma, haben eine gewisse Schutzwirkung gegen Peroxynitrit-induzierte Schäden gezeigt.

Artikel als PDF

Quellen: