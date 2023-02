Hat Schweden COVID richtig verstanden?

Schweden ging trotz heftiger Kritik anders mit der Pandemie um als die meisten anderen Länder

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 25. Juli 2020

In den USA scheint sich die COVID-19-Kurve abgeflacht zu haben, und die Sterblichkeitsraten sind bei einigen Gruppen auf fast Null gesunken gibt es nach wie vor düstere Warnungen vor einer unheilvollen „zweiten Welle“.

Auch Schweden, ein Land, das mit der Pandemie anders umgegangen ist als die meisten anderen Länder der Welt, wird für seine lockeren Beschränkungen und fehlenden Abriegelungen kritisiert, obwohl die Daten darauf hindeuten, dass die Weigerung, eine vollständige Abschottung der Gesellschaft vorzunehmen, vielleicht doch die beste Lösung war.

Während die meisten anderen Länder Hausarrest anordneten und Schulen und Unternehmen schlossen, tat Schweden dies nicht. Während Gymnasien und Universitäten geschlossen und Versammlungen mit mehr als 50 Personen verboten wurden, blieben Grund- und Mittelschulen, Geschäfte und Restaurants während der Pandemie geöffnet.

Jetzt versuchen Nachrichtenagenturen, Schweden als Beispiel dafür zu nehmen, wie man COVID-19 nicht bekämpfen sollte, und verweisen auf die hohe Zahl der Todesopfer. „Die durch das Coronavirus verursachte Sterblichkeitsrate des Landes ist jetzt 30 % höher als die der Vereinigten Staaten, wenn man sie um die Bevölkerungszahl bereinigt“, berichtet CBS News, aber das sagt noch nichts darüber aus, wie es den Schweden im Vergleich zum Rest der Welt ergangen ist.

Schweden könnte kurz vor Erreichen der Herdenimmunität stehen

Wird ein neuartiges Virus in eine Bevölkerung eingeschleppt, erwerben schließlich genügend Menschen eine natürliche Immunität, so dass die Zahl der anfälligen Personen zurückgeht. Wenn die Zahl der empfänglichen Personen niedrig genug ist, um ein epidemisches Wachstum zu verhindern, ist die Schwelle der Herdenimmunität (HIT) erreicht.

Bei SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 auslöst, gehen einige Schätzungen davon aus, dass 60 % bis 70 % der Bevölkerung immun sein müssen, bevor die HIT erreicht wird, aber Forscher aus Oxford, Virginia Tech und der Liverpool School of Tropical Medicine

fanden heraus, dass die HIT auf weniger als 10 % sinkt, wenn man die individuellen Unterschiede in der Anfälligkeit und Exposition berücksichtigt.

Die unabhängige Nachrichtenquelle Off-Guardian zitierte Daten aus dem Bezirk Stockholm, Schweden, die eine HIT von 17 % ergaben, sowie einen Aufsatz des Brown University-Professors Dr. Andrew Bostom, der erklärt:

„… [Ein] angesehenes Team von Epidemiologen für Infektionskrankheiten aus dem Vereinigten Königreich und den USA ist zu dem Schluss gekommen: Die natürlich erworbene Immunität gegen SARS-CoV-2 kann dazu führen, dass Populationen die Schwelle der Herdenimmunität überschreiten, sobald nur 10-20 % der Individuen immun sind.“

Und, wie in der Conservative Review hervorgehoben:

„… Eine natürlich erworbene Herdenimmunität gegen COVID-19 in Verbindung mit einem ernsthaften Schutz der gefährdeten älteren Menschen – insbesondere der Bewohner von Pflegeheimen und betreuten Wohneinrichtungen – ist eine äußerst vernünftige und praktische Alternative zu dem zweifelhaften Allheilmittel der obligatorischen Massenimpfung gegen das Virus. Diese Strategie wurde im schwedischen Malmö erfolgreich umgesetzt, wo es nur wenige COVID-19-Todesfälle gab, indem die Altenpflegeheime sorgfältig geschützt wurden, während „die Schulen geöffnet blieben, die Bewohner weiterhin in Bars und Cafés etwas trinken konnten und die Türen von Friseuren und Fitnessstudios durchgehend geöffnet waren.“

Off-Guardian fährt fort mit dem Stanford-Nobelpreisträger Michael Levitt, der zu den Befürwortern der schwedischen Lockerungen gehört. Levitt hat den Verlauf der COVID-19-Todesfälle in China erfolgreich vorhergesagt, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem sich die Todesfälle verlangsamen würden, und er hat erklärt, dass die Pandemie nicht so schlimm sein würde, wie viele vorhergesagt haben.

Haben die COVID-19-Todesfälle in Schweden ihren Höhepunkt erreicht?

Darüber hinaus erklärte Levitt im Mai 2020 in einem Interview mit The Stanford Daily: „Wenn Schweden bei etwa 5.000 oder 6.000 Todesfällen stehen bleibt, wissen wir, dass sie die Herdenimmunität erreicht haben, und wir brauchten keine Sperre zu verhängen“.

Bis zum 17. Juli 2020 gab es in Schweden 5.619 Todesfälle aufgrund von COVID-19 und in einer von Levitt und Kollegen am 30. Juni 2020 veröffentlichten Studie, die COVID-19-Ausbrüche an 3.546 Orten weltweit analysiert, wird vorhergesagt, dass die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle in Schweden bei etwa 6.000 liegen wird.

Bisher liegt Levitt goldrichtig, und es scheint tatsächlich so zu sein, dass sich die Zahl der COVID-19-Todesfälle in Schweden verlangsamt hat, einen Höchststand von mehr als 100 Todesfällen pro Tag erreicht hat und jetzt, im Hochsommer, im niedrigen Zehnerbereich liegt. Auch die Intensivstation des Stockholmer Sodertalje-Krankenhauses, auf der während des Höhepunkts der Pandemie 77 Fälle behandelt wurden, ist inzwischen geräumt. Am 17. Juli 2020 waren es nur noch vier.

Schwedens Epidemiologe nennt Abriegelungen ‚Wahnsinn‘

Schweden hält trotz heftiger Kritik an seinem Umgang mit der Pandemie fest. Der staatliche Epidemiologe des Landes, Anders Tegnell, bezeichnete die Abriegelungen im Rest der Welt sogar als „Wahnsinn“, wenn man bedenkt, welch gravierende Nebenwirkungen sie letztlich haben.

Levitt vertrat die Ansicht, dass die Abriegelungen nicht nur keine Leben retteten, sondern aufgrund von sozialen Schäden, häuslichem Missbrauch, Scheidungen, Alkoholismus und anderen gesundheitlichen Problemen, die nicht behandelt wurden, wahrscheinlich Leben kosteten.

Bloomberg berichtete:

„Es war, als ob die Welt verrückt geworden wäre und alles, was wir besprochen hatten, vergessen war“, sagte Tegnell in einem Podcast mit dem Schwedischen Rundfunk … ‚Die Fälle wurden zu zahlreich und der politische Druck wurde zu stark. Und dann stand Schweden ziemlich allein da.'“

Tegnell erklärte, dass die Schließung von Schulen während der Pandemie ebenfalls unnötig war, und Wissenschaftler vom Institut Pasteur in Frankreich fanden in der Tat heraus, dass es keine signifikante Übertragung von COVID-19 in Grundschulen gab, weder unter den Schülern noch von Schülern auf Lehrer.

„Die Studie bestätigte auch, dass jüngere Kinder, die mit dem neuen Coronavirus infiziert sind, in der Regel keine oder nur geringe Symptome entwickeln, was dazu führen kann, dass das Virus nicht diagnostiziert wird“, fügte Studienautor Bruno Hoen hinzu.

Während Schweden seine Bürger dazu ermutigt hat, sich sozial zu distanzieren, ist die Verwendung von Masken eine andere Sache, und Tegnell hat erklärt, dass es kaum Beweise für das Tragen von Gesichtsmasken gibt.

Stanford-Experte spricht sich gegen Abriegelungen aus

Außerhalb Schwedens haben sich auch andere Experten, darunter der Epidemiologe Dr. John Ioannidis von der Stanford University, gegen staatliche Abriegelungsmaßnahmen als Reaktion auf COVID-19 ausgesprochen. Ioannidis geht davon aus, dass weltweit bereits 150 bis 300 Millionen Menschen infiziert sind und möglicherweise Antikörper gegen das Virus entwickelt haben, und dass die mittlere Sterblichkeitsrate mit etwa 0,25 % niedrig geblieben ist.

Wie sich immer wieder zeigt, sind ältere Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Problemen am stärksten gefährdet, und der Schutz dieser Bevölkerungsgruppen hätte Priorität haben müssen. Aber die Abriegelung junger, gesunder Menschen ist weitaus fragwürdiger. In einem Gespräch mit Greek Reporter sagte Ioannidis:

„Die Sterblichkeitsrate in einem bestimmten Land hängt stark von der Altersstruktur, den infizierten Personen und deren Behandlung ab. Bei Menschen, die jünger als 45 Jahre sind, liegt die Sterblichkeitsrate fast bei 0 %. Bei den 45- bis 70-Jährigen liegt sie wahrscheinlich bei 0,05-0,3 %. Bei den über 70-Jährigen steigt sie erheblich an und liegt bei den über 85-Jährigen bei 1 % oder höher. Bei gebrechlichen, geschwächten älteren Menschen mit multiplen Gesundheitsproblemen, die sich in Pflegeheimen infizieren, kann sie bei größeren Ausbrüchen in diesen Einrichtungen bis zu 25 % betragen.“

Insgesamt sagte Ioannidis, dass die mathematischen Modelle, die vorhersagten, dass Krankenhäuser von COVID-19-Patienten überrannt werden würden, „astronomisch falsch“ waren, und obwohl eine Handvoll US-Krankenhäuser unter Stress gerieten, wurden keine Gesundheitssysteme überrannt.

„Im Gegenteil“, sagte er, „das Gesundheitssystem wurde vielerorts durch die [Abriegelungs-]Maßnahmen schwer geschädigt“, während die Abriegelungsmaßnahmen auch die Zahl der vom Hungertod bedrohten Menschen erheblich erhöht und zu Finanzkrisen, Unruhen und Bürgerkriegen geführt haben.

Eine Studie fand sogar heraus, dass 81 % der Menschen, die nicht mit SARS-CoV-2 in Berührung gekommen waren, immer noch in der Lage waren, eine Immunreaktion dagegen zu entwickeln, was „auf einen gewissen eingebauten Immunschutz gegen SARS-CoV-2 hindeutet …“.

USA oberster Chirurge gegen Maskenpflicht

Da die Verwendung von Masken eine zunehmend polarisierende Debatte auslöste, ermutigte der US-amerikanische Surgeon General Jerome Adams die Verwendung von Masken, sprach sich aber dagegen aus, sie verbindlich vorzuschreiben, da er befürchtete, dass dies zu einer Rebellion führen könnte.

In meinem Interview mit Denis Rancourt, Ph.D., einem ehemaligen Physikprofessor und Forscher bei der Ontario Civil Liberties Association in Kanada, sprachen wir ebenfalls über das kontroverse Thema der Masken. Rancourt hat die wissenschaftliche Literatur über Masken gründlich untersucht und sich dabei auf die Belege konzentriert, die zeigen, dass Masken das Infektionsrisiko verringern können, insbesondere virale Atemwegserkrankungen.

Wenn das Tragen einer Maske einen signifikanten Vorteil hätte, um das Infektionsrisiko für den Träger oder andere Personen in der Umgebung zu verringern, dann wäre dies in mindestens einer dieser Studien nachgewiesen worden, aber es gibt keine Anzeichen für einen solchen Vorteil. Er sagte in unserem Interview:

„Es macht keinen Unterschied, ob alle in Ihrem Team eine Maske tragen; es macht keinen Unterschied, ob einer eine Maske trägt und andere nicht. Das Tragen einer Maske oder der Aufenthalt in einer Umgebung, in der Masken getragen oder nicht getragen werden, macht keinen Unterschied in Bezug auf das Risiko, sich mit der viralen Atemwegserkrankung zu infizieren. Es gibt keine Verringerung, Punkt. Es gibt keine Ausnahmen. In allen Studien, die tabellarisch erfasst, untersucht und veröffentlicht wurden, konnte ich keine Ausnahmen finden, wenn man sich auf verifizierte Ergebnisse beschränkt.“

Dies ist ein weiterer Bereich, in dem Schweden der Zeit voraus ist, da es sich dagegen sträubt, die Öffentlichkeit zum Tragen von Masken aufzufordern, da es keine Beweise für die Wirksamkeit gibt und die Gefahr besteht, dass sie den Trägern ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Tegnell erklärte zwar, dass die Behörden überlegen, ob sie das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln empfehlen sollen, betonte aber, dass Masken „auf keinen Fall eine optimale Lösung sein werden“.

Schweden spricht sich gegen WHO-Warnung aus

Ende Juni 2020 zählte die Weltgesundheitsorganisation Schweden zu den europäischen Ländern, in denen die Gefahr eines erneuten Auftretens von COVID-19 besteht. Die Warnung basierte auf WHO-Daten, die zeigten, dass Schweden in den letzten 14 Tagen 155 Infektionen pro 100.000 Einwohner hatte, eine höhere Rate als in den meisten anderen europäischen Ländern.

Tegnell erklärte jedoch, dies sei eine „völlige Fehlinterpretation der Daten“ und die WHO verwechsle Schweden mit Ländern, die gerade erst am Anfang ihrer Epidemien stünden. Stattdessen sei der Anstieg der Infektionen wahrscheinlich auf eine Zunahme der Tests zurückzuführen, sagte Tegnell und fügte hinzu: „Sie haben nicht angerufen, um uns zu fragen. Die Zahl der Einweisungen in die Intensivstation ist auf einem sehr niedrigen Niveau, und sogar die Zahl der Todesfälle beginnt zu sinken“.

Die Zeit wird zeigen, ob sich die schwedische Strategie, bei der Abriegelungen und der weit verbreitete Einsatz von Masken vermieden wurden, als die richtige erweist, aber einige sind der Meinung, dass die Zeichen bereits auf Sturm stehen.

„Dr. Michael Levitt und Schweden haben die ganze Zeit Recht gehabt“, berichtet Off-Guardian. „Der einzige Weg, COVID-19 zu überstehen, ist das Erreichen der bescheidenen (10-20%) Herdenimmunitätsschwelle, die erforderlich ist, damit sich das Virus selbst auslöscht. Je eher Politiker – und die Presse – anfangen, über HIT zu sprechen und aufhören, über neue bestätigte Fälle zu reden, desto besser für uns alle. So oder so wird es wahrscheinlich Wochen, nicht Monate dauern, bis die Zahl der neuen täglichen Todesfälle so niedrig ist, dass die Presse etwas Neues finden muss, um alle zu erschrecken. Es ist vorbei.“

