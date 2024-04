Daten der niederländischen Regierung gehackt und eine erstaunliche Menge an Daten von Covid-Nebenwirkungen erbeutet!

COVID-Injektion-Schäden: Erstaunliche Menge an Daten gesammelt. Millionen Datensätze jetzt sichtbar.

Jim Ferguson sprach kürzlich mit dem Datenanalysten Wouter Aukema, dem ehemaligen Abgeordneten Wybren van Haga und Anne Merel Kloosterman, Vertreterin der Impfopfer. Ferguson veröffentlichte das Interview am Dienstag auf X.

Während des Interviews teilte Aukema eine bemerkenswerte Entdeckung mit, die er gemacht hatte. Er hatte beschlossen, alle gemeldeten Fälle von Nebenwirkungen von der Website der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) herunterzuladen. Also nicht nur die Corona-Impfstoffe, sondern auch von anderen Medikamenten.

Das manuelle Herunterladen dieser Daten würde 100 Personen 100 Jahre lang beschäftigen, also schrieb er ein Skript, um den Prozess zu automatisieren. Auf diese Weise gelang es ihm, alle EMA-Daten innerhalb von zwei Stunden herunterzuladen.

Er schrieb auf X:

Exklusive Eilmeldung: Daten der niederländischen Regierung gehackt und erstaunliche Menge an Covid-Nebenwirkungen erbeutet. Erstaunliche Menge an Daten erbeutet. Millionen von Datensätzen jetzt sichtbar. Es gibt einen massiven Vertuschungsversuch, nicht nur durch die Regierung in Holland, sondern in jeder Nation, die von Globalisten infiltriert wurde. Die Zahl der überflüssigen Todesfälle explodiert, aber unsere Regierungen schweigen. Aus Holland sind bei mir niederländische Freiheitskämpfer und Wahrheitssucher, der ehemalige niederländische Parlamentarier und Unternehmer Wybren van Haga, der Geschäftsmann und Datenexperte Wouter Aukema und Anne Merel Kloosterman, die viele Impfgeschädigte vertritt. Die niederländische Gesundheitsministerin hat gelogen und muss zur Rechenschaft gezogen werden. Parlamentarier werden vor Gericht gezwungen, aber sie zahlen lieber die von den Gerichten auferlegten Geldstrafen, als die Informationen herauszugeben!!! Was haben sie zu verbergen?

Exclusive Breaking: Dutch Government Data hacked and startling amount of Covid adverse reactions obtained.



Astounding amount of data obtained. Millions of records now seen.



There is a massive attempted coverup not only by the Government in Holland but in every nation that has… pic.twitter.com/o2ZRd6pZks