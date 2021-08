Es sollten mehr Daten und retrospektive Studien zu COVID-19-Spuren im Jahr 2019 oder sogar noch früher untersucht werden, um ein klareres Bild von den mysteriösen Ursprüngen des Virus zu erhalten. Wissenschaftler aus mehreren Ländern drängten darauf, da sich die Hinweise in Ländern wie den USA und Italien häufen, die darauf hindeuten, dass das Coronavirus seit dem Ausbruch in der chinesischen Stadt Wuhan bereits in mehrere Länder eingeschleppt wurde.

Die jüngste Enthüllung stammt aus einer in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Arbeit einer Gruppe von Forschern aus Universitäten in Ländern wie Italien und den USA, die darauf hinweisen, dass sie Beweise dafür gefunden haben, dass das Coronavirus Ende Juni bis Ende August 2019 in der Lombardei zirkulierte – Monate früher als frühere wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach das Virus bereits im November 2019 in dem südeuropäischen Land im Umlauf war.

Die Studie untersuchte 156 von 435 Proben, isolierte RNA aus Rachenabstrichen und Urin und unterzog sie dann einer Sanger-Sequenzierung, einer Methode zur Bestimmung der Nukleotidsequenz der DNA, und entdeckte Mutationen, um den Zeitpunkt des Auftretens des Virus abzuschätzen.

Die Arbeit sagt jedoch nichts über den Ursprung des Coronavirus aus, erklärte Sayaka Miura, eine assoziierte Professorin am Fachbereich Biologie der Temple University, die auch Mitautorin der Arbeit ist, am Mittwoch gegenüber der Global Times. Sie wies jedoch darauf hin, dass „das Auffinden des Virus in Italien im Sommer 2019 bedeutet, dass sich das Virus zumindest in Italien bereits viel früher als der Ausbruch in China verbreitet hat.“

Sie räumte ein, dass man mehr Daten aus dem Jahr 2019 benötige, und dass weitere retrospektive Studien aus vielen verschiedenen Ländern helfen würden, die frühe Geschichte der Ausbreitung des Coronavirus besser zu verstehen.

Die Studie wurde nicht von Experten begutachtet.

Früherer Zeitrahmen, mehr Standorte

Auf die Frage, ob die neue Studie der italienischen Forscher einen weiteren Beitrag zur nächsten Phase der Herkunftsforschung leisten wird, sagte ein ausländischer Experte, der dem WHO-Team für die Herkunftsstudie nahesteht und anonym bleiben wollte, gegenüber der Global Times, dass alles nützlich sei, die Wissenschaftler aber mit den Ergebnissen des Berichts vorsichtig sein müssten, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse solide seien.

Eine Untersuchung von mehr als 24.000 Proben, die zwischen dem 2. Januar und dem 18. März 2020 für ein Forschungsprogramm der National Institutes of Health (NIH) in den USA entnommen wurden, legt nahe, dass sieben Menschen in fünf Bundesstaaten – Illinois, Massachusetts, Mississippi, Pennsylvania und Wisconsin – möglicherweise infiziert waren, lange bevor am 21. Januar 2020 die ersten bestätigten Fälle im Land gemeldet wurden.

Für die nächste Phase der Suche nach den Ursprüngen des Coronavirus muss die WHO einen klaren Plan aufstellen, um Länder zu untersuchen, die bereits vor dem Ausbruch in Wuhan Fälle gemeldet haben, so Zeng Guang, ehemaliger Chef-Epidemiologe des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention, gegenüber der Global Times. „Sie müssen Proben von Patienten sammeln, die zwischen 2018 und 2019 oder sogar früher an Lungenentzündung erkrankt sind“, sagte Zeng.

Einige Twitter-Nutzer haben kürzlich auf der Plattform ihre Erfahrungen im Dezember 2019 oder sogar früher mit Fällen geteilt, die COVID-19 „sehr ähnlich“ sind, berichtete die Xinhua News Agency am Mittwoch.

Die Global Times fand heraus, dass ein Twitter-Nutzer in Littlehampton in den USA seine Erfahrung mit einer Krankheit im Jahr 2019 teilte, die er als COVID-19 vermutete. Eine Flut von Nutzern meldete sich zu Wort. „Kate Wilton“, eine mögliche britische Twitter-Nutzerin, postete am Dienstag, dass sie sich im November 2019 mit einer „grippeähnlichen Krankheit und schrecklichen Brustinfektionen infiziert hat…habe meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren.“

Michael Melham, der Bürgermeister von Belleville, New Jersey, erzählte Fox News im Mai 2020, dass er symptomatisch wurde, nachdem er im November 2019 von einer Konferenz in Atlantic City zurückkehrte, zwei Monate bevor der erste bestätigte US-Fall im Bundesstaat Washington registriert wurde.

Er sagte, mehrere Konferenzteilnehmer hätten ihn kontaktiert und gesagt, dass auch sie unter extremen grippeähnlichen Symptomen litten. Zu dieser Zeit gab es keine Tests für COVID-19, aber Melham sagte, dass das, was er hatte, ihn schwer traf und er sich „wie ein Heroinsüchtiger auf Entzug“ fühlte.

Miura erklärte gegenüber der Global Times, dass sie aufgrund ihrer früheren Studie des Coronavirus davon ausgehen, dass sich der wahrscheinlich jüngste gemeinsame Vorfahre des Virus bereits Monate vor und nach den ersten gemeldeten Fällen von COVID-19 in China weltweit verbreitet hat.

Liang Wannian, der das chinesische Team während der gemeinsamen Herkunftsuntersuchung der Weltgesundheitsorganisation in China leitete, schlug außerdem vor, dass die UN-Organisation die nächste Phase ihrer Untersuchung in Ländern durchführt, in denen die Übertragung des Virus bereits vor der Erkennung in Wuhan festgestellt worden war.

Wird Uncle Sam die Welt weiterhin täuschen können, wenn es um die Untersuchung der Herkunft von COVID-19 geht?

Politisierung trübt wissenschaftliche Untersuchung

Die Suche nach den Ursprüngen des Coronavirus wurde jedoch stets durch den politischen Druck bestimmter Länder behindert, wobei die USA am aktivsten waren. Washington hat keine Mühen gescheut, China wegen der Herkunft des Coronavirus anzuklagen, obwohl Peking die WHO zur Untersuchung der Coronavirus-Ursprungsursache eingeladen hatte.

Den jüngsten Versuch unternahm der Abgeordnete Michael McCaul, der oberste Republikaner im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, der am 2. August einen umstrittenen Bericht veröffentlichte, in dem er China beschuldigte, die Vorgänge im Wuhan Institute of Virology (WIV) im Jahr 2019 absichtlich zu vertuschen.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums bezeichnete den Bericht einen Tag später als „nicht glaubwürdig und wissenschaftlich, da er auf erfundenen Lügen und verzerrten Fakten basiert, ohne Beweise zu liefern.“

„Wir fordern die USA auf, Fakten und Wissenschaft zu respektieren und sich auf die Bekämpfung von COVID-19 und die Rettung von Menschenleben zu konzentrieren, anstatt unter dem Vorwand der Epidemie politische Manipulationen zu betreiben und die Schuld auf andere zu schieben“, so der Sprecher.

Die Politisierung der US-Untersuchung des Virusursprungs steht in krassem Gegensatz zur rigorosen Haltung der Wissenschaftler. Jonathan Stoye, Leiter der Abteilung für Virologie am britischen Francis Crick Institute, erklärte gegenüber der Global Times: „Zum jetzigen Zeitpunkt geht es vor allem darum, herauszufinden, wie es zu der Epidemie gekommen ist, schon allein um weitere Pandemien zoonotischen Ursprungs zu vermeiden. Dies ist keine triviale Aufgabe, wie die Schwierigkeiten beim Verständnis der Ursprünge anderer Pandemien wie AIDS und des ersten SARS-Ausbruchs zeigen.

Er merkte an, dass in diesem Stadium Anschuldigungen besonders wenig hilfreich sind und „die Schwierigkeiten bei der Durchführung einer erfolgreichen Untersuchung nur noch vergrößern“.

„Dieser Prozess [Untersuchung der Herkunft des Virus] muss kooperativ und völlig transparent sein. Vielleicht ist das ein wenig naiv, aber ich glaube wirklich, dass wir alle politischen oder kulturellen Unterschiede beiseite lassen müssen, um diese Frage zum Wohle der gesamten Weltbevölkerung zu verstehen“, sagte Stoye.