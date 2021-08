Exklusives Interview: Mutter, deren 14-jähriger Sohn nach Pfizer-Impfung an Myokarditis erkrankte, hat kein Vertrauen mehr in CDC und Gesundheitsämter

childrenshealthdefense.org: In einem Interview mit The Defender sagte Emily Jo, wenn die Gesundheitsbehörden die Impfungen vorantreiben, „sitzen wir alle im selben Boot“, aber wenn man ihrem Rat folgt und sich durch einen Impfstoff verletzt, ist man auf sich allein gestellt.

Aiden Jo, 14, verbringt sein erstes Jahr an der High School allein an der Seitenlinie, weil er sich nicht körperlich betätigen kann, so seine Mutter.

Wenn die meisten Kinder im Sportunterricht sind, ruht sich Aiden aus, um seine Herzfrequenz niedrig zu halten, nachdem bei ihm eine Herzentzündung diagnostiziert wurde, die er laut Ärzten nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID von Pfizer entwickelt hat.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Emily Jo, Aidens Mutter, dass sie vor der Impfung ihres Sohnes davon ausging, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er eine unerwünschte Reaktion erleidet, „eins zu einer Million“ sei.

Aiden aus Georgia erhielt seine erste Dosis von Pfizer am 12. Mai. Er hatte keine Vorgeschichte mit COVID oder Vorerkrankungen außer Asthma. „Wir gehörten zu den Ersten, und ich glaube, das war der Tag, an dem die CDC das Medikament freigegeben hat“, sagte Jo.

Am 10. Juni, einige Tage nach seiner zweiten Dosis, weckte Aiden seine Mutter um 4:30 Uhr morgens, weil seine Brust schmerzte und er nicht atmen konnte.

Jo sagte, dass sie sich der möglichen Nebenwirkung einer Herzentzündung bewusst war, aber die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) sagten, dass diese sehr selten und mild sei.

„Was sie nicht erklärten, war, dass eine leichte Entzündung Krankenhauspflege und Nachsorge auf unbestimmte Zeit bedeutet“, sagte Jo.

Jo brachte sie ihren Sohn in eine Notaufnahme in Atlanta, wo die CDC ihren Hauptsitz hat. Der Arzt in der Notaufnahme fragte zunächst, ob Aiden geimpft worden war, und testete dann seinen Troponinspiegel, um festzustellen, ob sein Herzmuskel geschädigt war. Die Ärzte führten auch ein EKG durch.

Nachdem beide Tests abnormal ausgefallen waren, wurde Aiden in die akute Herzabteilung eingewiesen.

In der ersten Nacht, die Aiden im Krankenhaus verbrachte, vervierfachte sich sein Troponinwert über Nacht. Aidens Mutter sagte, der Kardiologe habe dies dem Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS I.D. 1396660) der CDC gemeldet und sei während des viertägigen Krankenhausaufenthalts mehrfach mit der CDC in Kontakt getreten.

„Sie stellten fest, dass er die Kriterien für eine Myokarditis nach der Impfung erfüllte“, sagte Jo.

„Das größte Problem ist, dass sie [die CDC] nicht erklären, was milde Myokarditis bedeutet“, sagte Jo. „Aidens Kardiologe hat uns gesagt, dass kein Fall von Myokarditis ‚leicht‘ ist. Das ist so, als würde man sagen, ein Herzinfarkt sei mild.“

Jo sagte, dass ihr Sohn sehr schnell müde wird und seine Genesung ein langer Prozess sein wird.

„Er darf sich nicht körperlich betätigen, keine Pausen machen, keinen Sport treiben, er muss zwischen den Unterrichtsstunden mehr Zeit haben, bis ein kardiopulmonaler Belastungstest zeigt, dass sein Herz mit der Belastung umgehen kann“, sagte sie.

My kids are playing outside with friends. They are running and my son has to walk. At the same time, I’m terrified that he will come in again with shortness of breath or chest pain. It feels like this should be called long myocarditis. — EmilyJo (@eekymom) August 6, 2021

Jo, die sagt, dass sie von Impfgegnern angefeindet wurde, weil sie ihren Sohn geimpft hat, und jetzt von Impfbefürwortern, weil sie die Geschichte der Impfschäden ihres Sohnes erzählt hat, sagt, dass die Schuldgefühle sie auffressen.

„Ich war einer dieser Idioten, die sagten: ‚Ach, du bist schuld. Du bist der Grund, warum sich alle impfen lassen müssen“, und das hat alles für mich auf den Kopf gestellt“, sagte Jo.

Jo sagte, dass alle ihre Kinder vollständig geimpft sind und sie eine der vertrauensvollsten Befürworterinnen der CDC und der American Academy of Pediatrics (APA) war – bis ihr Sohn seine Impfverletzung erlitt.

„Sie haben mich verloren und sie werden viele Menschen verlieren“, sagte sie. „Wenn man das Vertrauen in die öffentliche Gesundheit verliert, haben wir ein großes Problem. Sie haben einen ihrer größten Befürworter verloren, und ich glaube nicht, dass man dieses Vertrauen jemals zurückgewinnen kann.

Jo sagte, wenn man sie heute fragen würde, ob sie ihre Kinder impfen lassen würde, würde sie „nein“ sagen, weil der Impfstoff nicht wirksam ist und die Kinder ein geringeres Risiko haben.

Sie erklärte:

„Ich weiß, dass die Delta-Variante ernst ist. Ich nehme das alles sehr ernst. Ich war nie jemand, der das Virus heruntergespielt hat. Wir haben maskiert, wir haben uns distanziert. Wir haben uns online informiert. Ich sehe einfach nicht genug … und die Art und Weise, wie sie das durchsetzen – die APA – das durchsetzen. Das ist einfach widerlich für mich.“

Jo sagte, dass sie vor der Reaktion ihres Sohnes nicht wusste, dass Impfstoffhersteller von der Haftung befreit sind. Sie ist der Meinung, dass Eltern wissen müssen, dass es kaum Regressmöglichkeiten gibt, wenn ihr Kind durch einen Impfstoff verletzt wird.

Sie sagte:

„Ich denke, Eltern müssen auch wissen, dass Myokarditis nicht durch das National Vaccine Injury Compensation Program abgedeckt ist, und das Countermeasures Injury Compensation Program deckt nur ab, wenn man arbeitsunfähig, an den Rollstuhl gebunden oder tot ist. Uns sind Tausende und Abertausende von Dollar an Arztrechnungen entstanden. Wir sind zwar versichert, aber die Versicherung zahlt nicht alles. Sie deckt nicht die Untersuchungen ab, die wir noch durchführen lassen müssen.

Jo sagte, sie wisse, dass der finanzielle Teil nicht die Hauptsorge sei, aber sie sei Lehrerin und habe nicht Tausende von Dollars herumliegen.

„Ich finde nicht, dass ich dafür bezahlen sollte, dass ich das tue, was mir von der Regierung aufgetragen wurde“, sagte Jo. „Hey, wir sitzen alle im selben Boot, und wenn man dann einen Impfschaden hat, wird man völlig ignoriert – und nicht nur ignoriert, sondern von beiden Seiten verprügelt.“

I’ll help explain. My son has vaccine induced myocarditis. He spent a week on the Acute Cardiac Floor. He can do no physical activity, he has countless follow up appointments, and thousands in medical bills. @HHSGov bears zero responsibility. Hope that helps @yourheartdoc1 https://t.co/zcmNPIoAgu — EmilyJo (@eekymom) August 4, 2021

Jo versteht nicht, wie die Regierung etwas anordnen kann, wenn es keine Schuld gibt – und sie fragt sich, warum es keine Schuld gibt.

„Warum werden diese Jungen einfach als Kollateralschaden in eine Ecke gedrängt, als ob es keine Rolle spielen würde“, fragte sie.

Jo fügte hinzu:

„Ich habe viele, viele Kinder gekannt, die COVID bekommen haben. Das ist nur eine Anekdote. Ich weiß, dass es ernste Fälle gibt, aber anekdotisch gesehen habe ich 15-20 Kinder gesehen, die COVID hatten. Sie hatten Schnupfen, und mein Kind ist dasjenige, das wegen des Impfstoffs im Krankenhaus landete.“

Mehr als 400 Fälle von Herzentzündungen bei Teenagern

Nach den neuesten Daten von VAERS wurden in den USA 2018 Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach COVID-Impfungen gemeldet, von denen 1275 Fälle auf Pfizer, 667 Fälle auf Moderna und 71 Fälle auf den COVID-Impfstoff von J&J zurückzuführen sind.

Bei den 12- bis 17-Jährigen wurden 406 Fälle von Myokarditis und Perikarditis gemeldet, wobei 402 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

Laut der VAERS-Website ist die Untererfassung eine der wichtigsten Einschränkungen eines passiven Überwachungssystems wie VAERS. Auf der Website heißt es: Der Begriff „underreporting“ bezieht sich auf die Tatsache, dass VAERS nur für einen kleinen Teil der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse Meldungen erhält.

Am 25. Juni fügte die US-Arzneimittelbehörde (FDA) den Informationsblättern für Patienten und Anbieter von COVID-Impfstoffen von Pfizer und Moderna eine Warnung hinzu, die auf ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis hinweist – insbesondere nach der zweiten Dosis und bei Auftreten der Symptome innerhalb weniger Tage nach der Impfung.

Die Aktualisierung der FDA erfolgte im Anschluss an eine Überprüfung von Informationen und eine Diskussion des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices – ACIP), eines Ausschusses innerhalb der CDC, der Ratschläge und Leitlinien für eine wirksame Kontrolle von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten bereitstellt. Auf einer Sitzung am 23. Juni bestätigte der Ausschuss 1200 Fälle von Herzentzündungen bei 16- bis 24-Jährigen und erklärte, dass mRNA-COVID-Impfstoffe mit einem Warnhinweis versehen werden sollten.

Dr. Elizabeth Mumper, eine Kinderärztin, die in ihrer Praxis viele Patienten mit Impfstoff-Nebenwirkungen erlebt hat, hörte sich die gesamte ACIP-Sitzung am 23. Juni an.

Mumper sagte:

„Ich war überrascht, dass ein Arbeitspapier vorgelegt wurde, in dem die ACIP dazu neigt, eine zweite COVID-Impfung bei Patienten zu empfehlen, bei denen nach der ersten Dosis eine Herzentzündung aufgetreten ist, sofern sich der Zustand des Patienten gebessert hat. Ich war auch überrascht, dass einige Mitglieder des ACIP-Ausschusses anscheinend davon ausgingen, dass die Fälle von Myokarditis und Perikarditis keine langfristigen Schäden verursachen würden. Wir haben einfach nicht genügend Beweise, um Entscheidungen über die COVID-Impfung auf der Grundlage dieser Annahme zu treffen“.

Mumper sagte, sie sei besorgt, dass es viel mehr Fälle von Herzentzündungen geben werde, wenn der Impfstoff an immer jüngere Kinder ausgegeben werde.

Nach Ansicht der Gesundheitsbehörden überwiegen die Vorteile einer COVID-Impfung nach wie vor alle Risiken. Ärzte und andere Teilnehmer an der Sitzung am 23. Juni warfen der CDC jedoch vor, das Risiko von COVID für junge Menschen zu übertreiben und das Risiko der Impfstoffe herunterzuspielen.

Pfizer und sein Impfstoffpartner BioNTech hatten im Mai bei der FDA einen Antrag auf vollständige Zulassung ihres COVID-Impfstoffs eingereicht.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und leitender medizinischer Berater von Präsident Biden, sagte am Sonntag, er hoffe, dass die FDA den Impfstoff von Pfizer bis Ende August vollständig genehmigen werde, und er sagte voraus, dass bald eine Welle von Impfstoffverordnungen folgen werde.