USA: Mysteriöse „Schwarzgeld-Gruppen“ Hand in Hand mit CNN gegen unabhängigen Arzt

mercola.com

Am 4. August 2021 strahlte CNN einen weiteren Beitrag über mich aus, der sich auf die Meinung des ausländischen Agenten Imran Ahmed stützt, dem Gründer und CEO des Center for Countering Digital Hate (CCDH), der auch für die britische Regierungskommission zur Bekämpfung von Extremismus arbeitet

Das CCDH hat Verbindungen zum britischen Geheimdienst, der ausgeklügelte Instrumente der Cyberkriegsführung gegen die Öffentlichkeit einsetzt, um die freie Meinungsäußerung unter Verletzung der US-Verfassung zu unterbinden.

Eine unmaskierte CNN-Reporterin, Randi Kaye, hat mich aufgespürt, als ich mit dem Fahrrad durch meine Heimatstadt fuhr, um mich zu fragen, warum ich sage, dass Masken nicht funktionieren

CNN-Moderator Anderson Cooper interviewte kürzlich den Microsoft-Mogul Bill Gates über den aktuellen Stand der Pandemiebekämpfung und die Bedrohung durch die Delta-Variante

Die Tragödie, auf die sich laut Gates alle konzentrieren sollten, ist die Zahl der COVID-19-Todesfälle bei nicht geimpften Menschen. Nicht erwähnt wurde die Zahl der zuvor gesunden Menschen, die nach einer experimentellen COVID-Impfung plötzlich starben.

Laut den Machthabern – einschließlich der aktuellen Regierung, die ihre Argumente von einer obskuren, mit Schwarzgeld finanzierten Gruppe übernimmt, die von einem nicht registrierten ausländischen Agenten betrieben wird – bin ich die Nummer 1 unter den Superspreadern von COVID-19-Fehlinformationen.

Und das, obwohl meine Reichweite deutlich geringer ist als die von Mainstream-Nachrichtensendern wie ABC World News Tonight und Fox News-Moderator Tucker Carlson, die beide auf der Liste der 15 wichtigsten Facebook-Posts in den USA standen, in denen die Sicherheit von COVID-Impfungen von Mitte Juni bis Mitte Juli 2021 in Frage gestellt wurde.

Tatsache ist, dass die meisten der Personen, die von unserem amtierenden Präsidenten als die Top 12 der Desinformationsverbreiter bezeichnet werden, nur eine sehr begrenzte Reichweite haben. Ich schätze, dass die Mehrheit der Menschen noch nie von einigen von ihnen gehört hat.

Dennoch werden nur 12 Personen beschuldigt, zwei Drittel aller „Impfstoff-Fehlinformationen“ ungestraft zu verbreiten, und der Präsident der Vereinigten Staaten fordert nun, dass uns das Recht auf freie Meinungsäußerung verweigert und wir aus dem weltweiten Netz entfernt werden.

CNN verlässt sich auf den Provokateur Mockingbird

Am 4. August 2021 trat CNN in die Fußstapfen der New York Times und sendete einen weiteren Artikel über mich. Es überrascht nicht, dass CNN sich auf das „Fachwissen“ von Imran Ahmed stützte, dem Gründungsgeschäftsführer des Center for Countering Digital Hate (CCDH), einem Mitglied des Lenkungsausschusses für die Pilot-Taskforce zur Bekämpfung des Extremismus im Rahmen der Kommission der britischen Regierung zur Bekämpfung des Extremismus.

Ahmed, ein nicht registrierter ausländischer Agent, erstellte den Bericht „The Disinformation Dozen“, der nun von Medien und Regierungsbeamten in den USA genutzt wird, um Bürger ins Visier zu nehmen, zu schikanieren und ihnen ihre verfassungsmäßigen Rechte zu nehmen.

Wie der Senator von Missouri, Josh Hawley, feststellte, versuchte Ahmed, bevor die CCDH anfing, Einzelpersonen anzugreifen, weil sie sich über die Gefahren des COVID Jabs äußerten, eine Reihe von konservativen Websites und Nachrichtenorganisationen zu verbieten und zu deplattieren.

„Wer finanziert diese Schwarzgeldgruppe aus dem Ausland – Big Tech? Milliardär-Aktivisten? Ausländische Regierungen? Wir haben keine Ahnung“, sagte Hawley in einem Tweet vom 20. Juli 2021,7 und fügte hinzu: „Die Amerikaner verdienen es zu wissen, welche ausländischen Interessen versuchen, die amerikanische Demokratie zu beeinflussen.“

In der Tat scheint die CCDH mit Schwarzgeld zum Zweck politischer Auftragsmorde gegründet worden zu sein. Ihr Vorsitzender, Simon Clark, ist ein Senior Fellow des Center for American Progress, das mit Schwarzgeld von einem liberalen Schweizer Milliardär namens Hansjörg Wyss finanziert wird. Wyss ist auch Vorstandsmitglied des Center for American Progress.

Laut Capital Research hat Wyss durch seine Finanzierung einer Washington D.C.-Beratungsfirma namens Arabella Advisors, die es ermöglicht, seine Identität zu verschleiern, heimlich Einfluss auf die amerikanische Politik genommen. Der Reporter Hayden Lidwig hat auch das Innenleben von Arabella Advisors und den Einfluss des „dunklen Geldes“, das durch sie fließt, beschrieben und festgestellt, dass Arabella Folgendes betreibt:

… eine große Anzahl von ‚Pop-up-Gruppen‘ … so genannt, weil sie fast ausschließlich aus raffinierten Websites bestehen, die an einem Tag auftauchen und am nächsten wieder verschwinden, normalerweise, wenn die Kampagne vorbei ist. Wir haben über 350 solcher Tarngruppen gezählt …

Lidwig weist darauf hin, dass „Arabella so dunkel ist, wie ‚dunkles Geld‘ nur sein kann“, und dass „wenn ein Spender mit besonderen Interessen zu Arabella geht, erwartet er eine politische Auszahlung“. Die Beschreibung der Pop-up-Gruppen von Arabella lässt mich nicht nur an die CCDH, sondern auch an AntivaxWatch.org denken, die den CCDH-Bericht „Disinformation Dozen“ mitfinanziert hat.

AntivaxWatch.org ist sogar noch undurchsichtiger als die CCDH. Sie hat kein öffentliches Gesicht und keinerlei Informationen über ihre Gründung oder Finanzierung. Es handelt sich lediglich um eine anonym gegründete Organisation, die behauptet, „eine Allianz besorgter Einzelpersonen zu sein, die die amerikanische Öffentlichkeit über die Gefahren der Industrie der Impfgegner aufklären wollen“, und die auf Artikel und Berichte der CCDH und anderer extremistischer Impfstoffverfechter verweist.

Gehorchen, oder sonst

Die CCDH hat auch Verbindungen zum britischen Geheimdienst, der ausgeklügelte Instrumente der Cyberkriegsführung gegen die Öffentlichkeit einsetzt, um die freie Meinungsäußerung zu unterbinden. Ahmed ist so weit gegangen, diese Website als „nationales Sicherheitsrisiko“ zu bezeichnen, denn „wenn jemand erst einmal einer Art von Verschwörung ausgesetzt war, ist es leicht, ihn auf einen Weg zu führen, auf dem er radikalere Weltanschauungen annimmt, die zu gewalttätigem Extremismus führen können“.

Für bare Münze genommen, erscheint es seltsam, Diskussionen über die Sicherheit von Impfstoffen als Bedrohung der nationalen Sicherheit zu bezeichnen. Sollte die Sicherheit von Impfstoffen nicht fester Bestandteil einer erfolgreichen Kampagne für die öffentliche Gesundheit sein? Ist das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht auch ein Gebot?

Lässt die Tatsache, dass die Regierung aktiv versucht, Gespräche über Impfstoffe zu unterbinden – und das auch noch mit kriegerischen Mitteln – nicht vermuten, dass die Impfkampagne einen anderen Zweck verfolgt als die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung?

Wie kann man darauf bestehen, dass Menschen ein experimentelles Medikament einnehmen, ohne Fragen zu stellen, oder als Staatsfeind betrachtet werden? Ist das nicht so, als würde man einem Krebspatienten sagen: „Wir verlangen das Recht zu diktieren, wie Sie leben oder sterben, also nehmen Sie diese experimentelle Chemotherapie, oder wir stecken Sie in Einzelhaft und lassen Sie verhungern“?

CNN-Reporter belästigt mich vor meinem Haus

Anstatt mir eine Anfrage zu schicken, zog es eine unmaskierte CNN-Reporterin, Randi Kaye, vor, mich aufzuspüren, als ich durch meine Heimatstadt radelte, um mich zu fragen, warum ich sage, dass Masken nicht funktionieren. Auch sie trug keine Maske, als sie mein Geschäft in Cape Coral besuchte und die Angestellten befragte, die weniger als ein paar Meter von ihr entfernt standen.

„Verbreiten Sie Fehlinformationen?“, fragte sie. Ich antwortete mit einem einfachen „Nein“. Denn das tue ich nicht. Das Aufwerfen von Fragen über den Nutzen von Masken und die möglichen negativen Auswirkungen der experimentellen COVID-Impfungen ist keine Fehlinformation. Es ist lediglich eine Information – eine Information, die für eine fundierte Entscheidung erforderlich ist.

Informierte Entscheidungen können nicht getroffen werden, wenn man nur eine Seite des Arguments kennt, und das ist alles, was man von den Mainstream-Medien bekommt. Am Ende ihres Beitrags bezeichnet Kaye selbst meine Beiträge als „Informationen“, bevor sie sich schnell korrigiert und sagt, sie habe „Fehlinformationen“ gemeint.

Nur Gerede, keine Beweise – das ist Propaganda

„Was Mercola seinen Anhängern nicht klar gemacht hat, ist, dass die Impfstoffe laut CDC sicher und wirksam sind“, sagt Kaye und liefert keine wissenschaftlichen Beweise, um die willkürliche Behauptung der CDC zu belegen.

(Dass CNN der CDC vertraut, ist jedoch klar, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen kürzlich drei Mitarbeiter entlassen hat, weil sie ungeimpft zur Arbeit kamen. CNN-Chef Jeff Zucker hat erklärt, dass das Unternehmen eine „Null-Toleranz“-Politik verfolgt, wenn es um COVID-Injektionen geht. Alle Mitarbeiter, die mit anderen Mitarbeitern in Kontakt kommen oder im Außendienst tätig sind, müssen sich impfen lassen).

Kaye ist natürlich der Meinung, dass die Tatsache, dass ich nicht auf absichtlich anklagende Fragen antworte, bedeutet, dass ich schuldig bin, wessen sie mich beschuldigt. Ich bin da anderer Meinung. „Warum willst du nicht mit uns sprechen?“ schreit Kaye, als ich mit dem Fuß wegtrete.

Und warum? Weil es sinnlos ist, mit jemandem zu sprechen, der so antagonistisch ist, dass er nicht einmal eine neutrale Frage formulieren kann. CNN hat die journalistische Ethik aufgegeben, und Kayes Fragen machten deutlich, dass sie an einem Hit Piece arbeitete.

Nach dieser Begegnung schickte mir Kaye ihre Fragen per E-Mail, die ich beantwortete. Meine Antwort auf die Frage, ob COVID-Spritzen die genetische Kodierung einer Person verändern können, wurde nicht in die Sendung aufgenommen.

Bei den mRNA-Spritzen handelt es sich um Injektionen von synthetischem genetischem Code, der also ohne die Impfungen nicht vorhanden wäre. Bei der Injektion von synthetischem genetischem Code wird der genetische Code in Ihrem Körper eindeutig verändert. Kaye bittet die Zuschauer jedoch, einfach der Behauptung der CDC zu vertrauen, dass die COVID-Spritzen die DNA nicht verändern werden.

Was ist aus dem ersten Verfassungszusatz geworden?

Am Ende ihres Berichts fügt Kaye einen Teil meiner Ankündigung vom 4. August 2021 ein, dass ich alle archivierten Artikel von meiner Website entfernen werde und dass neue Artikel nur noch 48 Stunden lang zu sehen sein werden, bevor sie entfernt werden.

Selbst das sei nicht ausreichend, so Kaye und Anderson Cooper. Die Hauptsorge, sagt sie, ist, ob einer meiner Artikel auf die Plattformen der sozialen Medien gelangen könnte, wenn auch nur vorübergehend. Kaye wandte sich an Unternehmen der sozialen Medien, um herauszufinden, wie sie mein Recht auf den ersten Verfassungszusatz verletzen wollen.

Twitter antwortete, dass sie Tweets entfernen und einige meiner Beiträge als Fehlinformationen kennzeichnen. Facebook teilte ihr mit, dass sie einige meiner Seiten entfernt und andere gesperrt haben. YouTube antwortete, dass sie einige Videos entfernt haben, aber dass ich noch nicht genug Strikes gesammelt habe, um vollständig deplatformed zu werden.

Sie beklagte sich auch darüber, dass mein neuestes Buch „The Truth About COVID-19“ – dessen Namen sie nicht nennen wollte – auf der Amazon-Bestsellerliste auf Platz 1 steht, was den Leuten trotz der Entfernung meiner Artikel Zugang zu meinen Informationen gibt.

Cooper wendet sich an Nicht-Arzt für medizinischen Rat

In den letzten anderthalb Jahren wurde Ihnen immer wieder gesagt, Sie sollten auf die Experten hören“, und wenn es um Virologie und Impfstoffkunde geht, war der führende Experte“, obwohl er keinerlei medizinischen Abschluss hat, der Microsoft-Mogul Bill Gates.

Am 4. August 2021 interviewte Anderson Cooper von CNN Gates zum aktuellen Stand der Pandemiebekämpfung und zur Bedrohung durch die Delta-Variante. Gibt es in den Vereinigten Staaten wirklich keinen approbierten Arzt, der bereit ist, mit Cooper über dieses Thema zu sprechen? Oder haben sie alle die falsche Meinung?

Die Tragödie, von der sich Gates wünscht, dass sich alle darauf konzentrieren, ist die Zahl der COVID-19-Todesfälle bei ungeimpften Menschen. Die Zahl der zuvor gesunden Menschen, die nach einer experimentellen COVID-Impfung plötzlich starben, wurde mit keinem Wort erwähnt.

Cooper und Gates erklärten auch nicht, warum sie glauben, dass der Tod durch eine natürlich erworbene Infektion tragischer ist als der Tod durch ein medizinisches Experiment, das ohne volle Kenntnis der Risiken durchgeführt wurde.

Laut Gates werden die Parameter, die darüber entscheiden, wie tödlich dieser Herbst und Winter sein wird, die Einhaltung des Maskentragens und der Impfraten sein. Cooper zitiert eine Umfrage der Kaiser Family Foundation, wonach „mehr als die Hälfte der ungeimpften Amerikaner immer noch glauben, dass der Impfstoff gefährlicher ist als das Coronavirus“.

Auf die Frage, was seiner Meinung nach dazu beitragen könnte, diesen Irrglauben zu zerstreuen, antwortete Gates, dass es wichtig sei, sich die Meinung der Ungeimpften anzuhören, um herauszufinden, wem sie tatsächlich vertrauen. Auf diese Weise können diejenigen, die ihr Vertrauen haben, gezielt dazu gebracht werden, die Herde zum Impfzentrum zu führen.

Abgesehen davon ist Gates der Meinung, dass die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 bei Ungeimpften ein wirksames Mittel ist, um die Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

Gates sagt voraus, dass Auffrischungsimpfungen unvermeidlich sein werden

Letztendlich hofft Gates auf eine Durchimpfungsrate von 80 bis 90 % in den USA. Er warnte aber auch, dass man nicht davon ausgehen könne, dass nicht mit der Zeit eine schlimmere Variante auftauchen werde, da das Virus weiter mutiere und eine oder mehrere Auffrischungsimpfungen unvermeidlich seien.

In der Zwischenzeit hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Moratorium für Auffrischungsimpfungen in den Industrieländern bis Ende September 2021 beantragt, um sicherzustellen, dass in den unterentwickelten Ländern mindestens 10 % der Bevölkerung geimpft werden können. In einem Medienbriefing am 4. August 2021 erklärte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus:

„Ich verstehe die Sorge aller Regierungen, ihre Bevölkerung vor der Delta-Variante zu schützen. Aber wir können – und sollten – nicht akzeptieren, dass Länder, die bereits den größten Teil der weltweiten Impfstoffvorräte verbraucht haben, noch mehr davon verbrauchen, während die am meisten gefährdeten Menschen der Welt ungeschützt bleiben.“

Vom Standpunkt der Kontinuität der Erzählung aus betrachtet, befinden sie sich in einer ziemlichen Zwickmühle. Einerseits sagt man uns, dass niemand sicher ist, solange nicht 100 % einer bestimmten Bevölkerung geimpft sind, aber andererseits wäre es auch ausreichend, wenn wir in einigen Ländern die 10 %-Marke erreichen würden. Wie eine Impfquote von 10 % in einigen Ländern ausreichen kann, während 60 % bis 70 % in anderen Ländern immer noch als zu niedrig angesehen werden, bleibt unerklärlich.

Quellen: