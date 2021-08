Daten deuten darauf hin, dass Impfstoffe einen „begrenzten Unterschied in der Ansteckungsfähigkeit“ der Delta-Variante machen

Geimpfte Personen, die mit der Delta-Variante des Virus infiziert sind, das COVID-19 auslöst, sind möglicherweise genauso infektiös wie ungeimpfte Personen, wie eine erste Analyse von Public Health England (PHE) zeigt.

Dies deckt sich mit einer aktuellen Studie aus den Vereinigten Staaten, in der in Wisconsin ähnliche Ergebnisse beobachtet wurden.

„Einige erste Ergebnisse … deuten darauf hin, dass die Viruskonzentration bei Personen, die sich mit Delta infizieren, nachdem sie bereits geimpft wurden, ähnlich hoch ist wie bei ungeimpften Personen“, so PHE in einer Erklärung. „Dies könnte Auswirkungen auf die Ansteckungsfähigkeit von Menschen haben, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht“, heißt es weiter.

„Es handelt sich jedoch um eine frühe explorative Analyse, und es sind weitere gezielte Studien erforderlich, um zu bestätigen, ob dies der Fall ist.“

Die Delta-Variante, die erstmals in Indien entdeckt wurde, ist derzeit die vorherrschende Virusvariante in England.

In einem technischen Briefing (pdf), das am Freitag veröffentlicht wurde, schreibt die PHE, dass die Daten der NHS-Test- und Rückverfolgungsfälle zeigen, dass seit 14. Juni, wo Daten zum Zyklusschwellenwert (Ct-Wert) verfügbar sind, die mittleren und medianen niedrigsten Ct-Werte zwischen geimpften und ungeimpften Personen mit der Delta-Variante ähnlich sind, „mit einem Median von 17,8 für Ungeimpfte und 18,0 für diejenigen mit zwei Impfstoffdosen.“

Der Ct-Wert ist die Anzahl der Zyklen, die erforderlich sind, um das virale Signal in einer Probe bei der Durchführung eines RT-PCR-Tests zu erhöhen.

Die nicht altersgeschichteten Daten zeigen, dass eine Impfung zwar das Gesamtrisiko einer Person, sich zu infizieren, verringern kann, dass aber nach der Infektion nur ein geringer Unterschied in der Viruslast (und den Ct-Werten) zwischen Geimpften und Ungeimpften besteht, so PHE.

„Da sie ähnliche Ct-Werte haben, deutet dies auf einen begrenzten Unterschied in der Infektiosität hin“, heißt es in dem Dokument, das hinzufügt, dass das Verhalten bei der Suche nach Tests und tatsächliche Veränderungen in den Daten wie die Altersverteilung der Fälle die Ergebnisse beeinflussen können.

Eine kürzlich durchgeführte Studie aus Wisconsin (Vereinigte Staaten) kam zu einem ähnlichen Ergebnis.

Im Vorabdruck der Studie, die noch nicht begutachtet wurde, heißt es, dass beim Vergleich von ungeimpften Personen mit Personen, die an einer „Durchbruchsinfektion“ leiden, „kein Unterschied in der Viruslast“ festgestellt wurde und dass „Personen mit Durchbruchsinfektionen häufig positiv getestet werden, wobei die Viruslast mit der Fähigkeit zur Ausscheidung infektiöser Viren übereinstimmt“.

Diese Ergebnisse stehen jedoch im Widerspruch zu den Erkenntnissen einer anderen aktuellen Studie des Imperial College London (ICL).

Die vom ICL geleitete Studie REal-time Assessment of Community Transmission study-1 veröffentlichte den Vorabdruck ihres jüngsten Berichts, der besagt, dass bei allen positiven Tests der mittlere Ct-Wert (die Anzahl der Zyklen, die erforderlich sind, um das Virussignal zu erhöhen) bei geimpften Teilnehmern 27,6 und bei ungeimpften Teilnehmern 23,1 betrug, was darauf hindeutet, dass geimpfte Personen das Virus weniger wahrscheinlich an andere weitergeben.

Impfstoffe sind möglicherweise „weniger wirksam“ gegen die Lambda-Variante

In einer separaten Erklärung erklärte PHE, dass es Labornachweise gibt, die darauf hindeuten, dass eine Impfung und eine frühere Infektion bei der Verhinderung einer Infektion mit dem Lambda-Virus weniger wirksam sein könnten (B.1.621).

„Diese Daten sind jedoch sehr begrenzt und es sind weitere Untersuchungen erforderlich. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Lambda-Variante übertragbarer ist als die dominante Delta-Variante“, heißt es weiter.

Nach Angaben des PHE gibt es in England 37 bestätigte Fälle der Lambda-Variante.

In einer neuen Risikobewertung (pdf) erklärte das PHE, dass es zwar keine realen Daten über die Wirksamkeit von Impfstoffen gegen diese Variante gibt, dass aber Daten über Pseudoviren aus dem Vereinigten Königreich darauf hindeuten, dass sie sich der durch Impfung erzeugten Immunität entziehen können.

Das Dokument besagt auch, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Variante die natürliche Immunität aus früheren Delta-Infektionen umgeht.

In einem kürzlich veröffentlichten Vorabdruck einer japanischen Studie heißt es, die Lambda-Variante (C.37) weise eine höhere Infektiosität und Immunresistenz auf.

Den jüngsten offiziellen Daten zufolge haben 88,9 Prozent der Erwachsenen im Vereinigten Königreich mindestens eine Dosis eines Impfstoffs gegen das Virus erhalten, und 74,1 Prozent haben beide Dosen eines Impfstoffs gegen das Virus erhalten.

Die Fallzahlen der jüngsten Infektionswelle erreichten einen ähnlichen Höchststand wie im Januar, die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle war jedoch weitaus geringer als bei der letzten Welle.

Derzeit gibt es keine Langzeitdaten über die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe.