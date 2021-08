Italien: Der heutige Start des „Grünen Pass“ ist ein Alptraum!

Es können keine Kontrollen durchgeführt werden, es ist nicht klar, wer und wie die Gestapo agieren soll, die Kunden, auch die geimpften, geben wegen der Schwierigkeiten auf und stornieren ihre Reservierungen, und die Geschäfte liegen in Trümmern.

Dabei hatte Draghi in seiner wirtschaftswissenschaftlichen Weitsicht und seinem schützenden Paternalismus gesagt, dass der grüne Pass notwendig sei, um die Unternehmen offenzuhalten.

Zumindest hätte er seine Prüfungen in Mikroökonomie, Betriebswirtschaft und Marketing mit Bravour bestanden.

„Die Einführung des grünen Passes, der ab heute für das Essen in Bars und Restaurants vorgeschrieben ist, erweist sich als Desaster: Fehlfunktionen der App, mit der das Zertifikat gescannt wird, Kunden, die sich weigern, und Tische, die in dieser unsicheren Situation leer bleiben“.

Dies erklärte Giancarlo Banchieri, Präsident von Fiepet, dem Verband, der Restaurants, Bars und andere Unternehmen der Verwaltung, die sich den Confesercenti angeschlossen haben.

Wie wir befürchtet haben, hat die Einführung der Verpflichtung zu einer Verunsicherung der Gäste geführt, die es vorziehen, Komplikationen zu vermeiden und nur noch im Freien zu konsumieren, während sie überdachte Lokale meiden. Es gab auch unbeherrschte Reaktionen, die die Manager in eine schwierige Lage brachten, da ihnen entgegen jeder Logik die Rolle des öffentlichen Sicherheitsbeauftragten zugewiesen wurde. Eine Rolle, über die wir im Übrigen nicht die notwendige Klarheit erhalten haben. Angefangen bei der Kontrolle des Dokuments zur Überprüfung der Identität der Person, die den grünen Pass vorlegt: Wer ist dafür zuständig und wer ist dafür verantwortlich?

Der Schaden wird durch die technischen Schwierigkeiten bei der Nutzung der App für das elektronische Einscannen der Bescheinigung noch vergrößert, für die man ein oder mehrere Smartphones der neuesten Generation benötigt.

Man braucht sich nur umzuschauen: Die Messen sind leer, es gibt kilometerlange Schlangen, um nach Pompeji hineinzukommen, weil die, die gebucht hatten, nicht vorbereitet waren oder die Kasse/Eingang nicht bereit war.

Viele Touristen geben auf und strömen an die Strände oder an Orte im Freien.

Die Restaurants in den Innenräumen bleiben trostlos leer, auch weil es paradoxerweise immer noch bedeutet, dass man sich an ein exhibitionistisches Modell der sozialen Stigmatisierung hält, wenn man diese Tische in Innenräumen besetzt.

Und nicht jeder möchte Freunde oder Verwandte und 12-Jährige ausschließen….

Totalausfall auch in Museen und auf Festivals.

Und es gibt auch den Spott derer, die sich dem #ioapro-Appell angeschlossen haben: fast 300 Restaurants, über 200 Bars, mehr als 50 Fitnessstudios und -zentren.

Alle sind nach Kategorien gegliedert und auf einer Karte mit Namen, Adresse und Kontakten verortet. Sie benötigen keinen „Grünen Pass“ für den Eintritt.

Und auf TripAdvisor gibt es unzählige negative Bewertungen für Aktivitäten, die einen grünen Pass erfordern.

In Frankreich sind bereits viele Veranstaltungsorte zu privaten Clubs mit einem symbolischen Mitgliedsbeitrag von einem Euro geworden, sodass kein Gesundheitspass erforderlich ist.

Die gleiche Dynamik entwickelt sich in Italien mit einer klaren Konnotation von kollektivem Protest.

In kürzester Zeit ist es einer großen Zahl von Telegram-Kanälen gelungen, sich in Kategorien zu organisieren, Demonstrationen in ganz Italien zu veranstalten, Meinungen und Informationen auszutauschen und sich die kollektive Fähigkeit anzueignen, Gesetze zu analysieren und Anwälte zu konsultieren.

Dem Verein Contiamoci gehören auch Polizeibeamte, medizinisches und pflegerisches Personal sowie Lehrer an.

Ausgegrenzte Menschen organisieren sich in Gemeinschaften, die durch dieselben praktischen Bedürfnisse und gegenseitige Unterstützung verbunden sind.

In der Zwischenzeit beginnen sich die Schulleiter zu erheben.

Seit einiger Zeit fordern sie Maßnahmen, die wirklich effektiv und effizient sein können, um die sichere Wiederaufnahme des Unterrichts im September zu gewährleisten, das Transportsystem anzupassen, die Schullfläche mit mehr als 35 Schülern und einer Fläche von nur 30 Quadratmetern zu beseitigen, die Zahl der Lehrkräfte und der ATA zu erhöhen, die mehr als 370 Standorte mit einem Vorsitz wiederherzustellen, wie es das Haushaltsgesetz 2021 vorsieht.

Das sind alles ganz grundsätzliche Forderungen derjenigen, die die Schule wirklich leben, auf die niemand Rücksicht nehmen will.

Nach Ansicht von Udir (Schulleiter) löst das Erfordernis eines grünen Ausweises für das gesamte Schulpersonal nicht die Sicherheitsprobleme in den Schulen, sondern schafft viele Probleme für die Schulleiter, die mit einer ohnehin schon sehr komplexen Situation allein dastehen werden.

Wer schützt den Schulleiter vor der zusätzlichen und schwerwiegenden Verantwortung, die ernste ethische und rechtliche Probleme aufwirft, und vor der Einhaltung der Vorschriften über Arbeitsverträge und des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung?

Wie können ungerechtfertigte Abwesenheiten, wenn ohne grünen Pass gearbeitet wird, und unbezahlte Suspendierungen als Regeln angesehen werden, die einen eklatanten Verstoß gegen grundlegende vertragliche Rechte und Regeln darstellen?

Und, um nur einige Beispiele zu nennen, wer kontrolliert: das Sekretariat oder der Geschäftsführer selbst? Wer suspendiert Lehrer und anderes Personal ohne grünen Pass? Wer kümmert sich um die Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der Vorschrift ergeben werden? Wer wird sich mit Berichten befassen, in denen gefragt wird, wie der Leiter die „Sicherheit“ in seinem Institut garantiert oder garantiert hat, selbst im Falle einer Ansteckung (man bedenke, dass geimpfte Personen andere anstecken können)?

Wird im Falle einer Weigerung den grünen Ausweise vorzuzeigen, die Polizei eingeschaltet? Was für ein Klima wird in den Schulen geschaffen und von den Schülern gelebt? Wer wird mit den Gegensätzen zwischen den verschiedenen Positionen der Schüler, Familien und des Personals in dieser Frage umgehen? Die Manager haben bereits alltägliche Managementaufgaben, sie sollten durch diese Maßnahme nicht belastet und in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht werden.

Es wird ein sehr heißer Herbst werden…

Grüner Pass: Obdachlose aus Kantinen und Wohnheimen

Hunderte von Menschen laufen Gefahr, ohne Hilfe zu bleiben. Sie haben keinen Wohnsitz und können daher keine Impfstoffe buchen.

Auch für Obdachlose ist der grüne Pass obligatorisch. Die Autonome Provinz Trient hat mit dem Rundschreiben D337/2021 des Ministeriums für Gesundheit und Soziales vom 5. August 2021 beschlossen, dass sie diese Genehmigung haben müssen, um Zugang zu öffentlichen Kantinen oder zu den Einrichtungen zu erhalten, in denen sie schlafen. Leider können sie, da sie keinen Wohnsitz haben, keinen Antrag auf Impfung stellen und somit auch keine Bescheinigung erhalten. Dieser Widerspruch wird das Leben von einigen hundert Obdachlosen im Trentino unmöglich machen, die derzeit keinen Zugang zu den Wohnheimen oder Kantinen haben.

„Wenn du den Gestank der Tyrannei nicht riechst, grimmig, stumpfsinnig, unerbittlich, dann bist du verantwortlich“ (E. Marletta).

In Frankreich:

80 Tausend Einsprüche beim Staatsrat nach der Entscheidung des Verfassungsrates zur Legitimierung des Grünen Passes „Wenn der Staatsrat dem Antrag nicht stattgibt, wird die Angelegenheit sofort an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weitergeleitet“ Rechtsanwalt Fabrice Di Vizio a