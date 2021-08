Warum ich mich weigere, geimpft zu werden

Ich bin verleumdet worden, weil ich mich weigere, mich mit einem experimentellen Impfstoff impfen zu lassen. Man hat mir gesagt, dass ich zu den schlimmsten Menschen auf der Welt gehöre, da diese Weigerung eine übermäßige Anzahl von Menschen dem Risiko eines fast sicheren Todes aussetzt. Dass es meine staatsbürgerliche Pflicht und Schuldigkeit sei, mich von der Hysterie mitreißen zu lassen und im Gleichschritt mit den allwissenden Regierungsbürokraten zu marschieren, was auch immer sie uns sagen. Dass ich meine persönlichen Entscheidungen und meine Freiheit zum Wohle des Kollektivs opfern muss. Dass die Entscheidung, sich impfen zu lassen und eine Maske zu tragen, Ausdruck der eigenen Freiheit ist, ein moralischer Bürger zu sein und Familie, Gemeinschaft und Land zu schützen.

Joe Biden hat mir gesagt, ich sei unpatriotisch und ein sehr dummer Mensch, weil ich mich nicht impfen lasse und roboterhaft an seine Behauptung glaube: „Sie werden nicht Covid bekommen, wenn Sie diese Impfstoffe haben.“ (Das ist eine glatte Lüge.)

Ich bin Ende 70; im Laufe meines Lebens habe ich in Flüchtlingslagern mit Menschen gelebt, die an Tuberkulose, Cholera, Hepatitis B und Diphtherie erkrankt waren, und nach meiner Ankunft in den Vereinigten Staaten auch an Polio. Ich habe die asiatische Grippepandemie 1957-58, die Hongkong-Grippe-Pandemie 1968-69, die HIV/Aids-Pandemie in den 1980er Jahren und die Schweinegrippe-Pandemie 2009-10 überstanden.

Daher bin ich mir der medizinischen Risiken und Realitäten durchaus bewusst, insbesondere wenn es um meine Gesundheit geht. Ich bin gegen alles geimpft worden, von Tuberkulose über Diphtherie, Pocken und Polio bis hin zur jährlichen Grippe. Mir wurde zuverlässig mitgeteilt, dass ich ein sehr robustes Immunsystem habe und glücklicherweise noch nie ernsthaft an einer viralen oder bakteriellen Infektion erkrankt bin.

Ich recherchierte in glaubwürdigen nichtstaatlichen Quellen über die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe (Pfizer und Moderna), ihre möglichen Nebenwirkungen und das Zulassungsverfahren. Nach Abwägung der kurz- und langfristigen Unwägbarkeiten eines neuartigen Impfstoffs, der abgeschwächte Viren auf der Grundlage des von China zur Verfügung gestellten genetischen Covid-19-Codes enthält, und der Realität von Covid-Infektionen kam ich zu dem Schluss, dass ich nicht bereit war, das Risiko einzugehen, ein Immunsystem zu gefährden, das meine Gesundheit fast acht Jahrzehnte lang aufrecht erhalten hatte.

Meine Krankengeschichte und die damit verbundenen Gesundheitsentscheidungen sind einzigartig für mich. Jeder Mensch in den Vereinigten Staaten hat eine ganz eigene Krankengeschichte und – je nach Umständen, Vererbung und früherem Zugang zu Medikamenten – ein Immunsystem, das in der Lage ist, eine Vielzahl von Krankheiten abzuwehren oder nicht.

Ein Einheitsimpfstoff, zumal ein solcher, der als Notlösung mit unbekannten kurz- und langfristigen Nebenwirkungen zugelassen wurde, setzt voraus, dass die Bürger die Möglichkeit haben, das Risiko selbst zu bewerten. Stattdessen werden diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, mit Schimpfwörtern beschimpft und von Politikern und Regierungsbeamten bedroht, eingeschüchtert und genötigt. Darüber hinaus werden Impfungen in vielen privaten Unternehmen und in der Bundesregierung auf Anweisung der Biden-Regierung als Bedingung für eine Anstellung vorgeschrieben.

Manche versuchen, die Genehmigung des Obersten Gerichtshofs für die Pockenimpfung durch einzelne Bundesstaaten als Reaktion auf einen virulenten Ausbruch um die Jahrhundertwende mit einer rechtlichen Rechtfertigung für die de facto vorgeschriebenen Covid-Impfungen zu vergleichen.

Aber die Unterschiede könnten nicht größer sein. Fast 30.000 von 100.000 Personen, die an den Pocken erkrankten, starben an den Pocken. Weniger als 110 von 100.000 Personen, die mit Covid-19 geimpft wurden, starben an Covid-19. Außerdem war der Pockenimpfstoff bereits mehr als hundert Jahre vor 1900 entwickelt worden, und seine Vorteile und Nebenwirkungen waren gut bekannt.

Als weitere Bestätigung dafür, dass die Covid-Impfstoffe ohne oder mit nur geringer Bewertung der kurz- oder langfristigen Auswirkungen zugelassen wurden, sagte Professor Luc Montagnier, ein französischer Virologe und Nobelpreisträger, im Mai dieses Jahres ein mögliches Ergebnis von Massenimpfungen voraus. Er sagte:

Massenimpfungen sind sowohl ein wissenschaftlicher als auch ein medizinischer Fehler. Es ist ein inakzeptabler Fehler. Die Geschichtsbücher werden das zeigen, denn es sind die Impfungen, die die Varianten erzeugen. …es gibt Antikörper, die durch den Impfstoff erzeugt werden und das Virus zwingen, eine andere Lösung zu finden oder zu sterben. (So entstehen die Varianten wie die Delta-Variante) Diese Varianten sind eine Folge der Impfung.

In allen Ländern, in denen Massenimpfungen durchgeführt wurden, kam es zu einem enormen Anstieg der Covid-Fälle sowie zu einem Anstieg der Krankenhausaufenthalte und der Sterberaten sowohl bei geimpften als auch bei ungeimpften Personen, die durch diese Varianten verursacht wurden. Glücklicherweise scheinen die bisherigen Varianten, obwohl sie hoch ansteckend sind, nicht die gleiche Hospitalisierungs- und Sterblichkeitsrate wie die erste oder Alpha-Variante zu verursachen.

Das hält die marxistisch inspirierten Demokraten und die Biden-Administration jedoch nicht davon ab, die Zunahme der Fälle zu nutzen, um erneut mit Zwangsimpfungen, Maskenpflicht und möglichen Abriegelungen zu drohen und damit die zu Beginn der Pandemie eingeleitete Strategie fortzusetzen, die darauf abzielt, die Amerikaner ihrer Rechte zu berauben und die Bevölkerung in ein Volk zu verwandeln, das sich willfährig jedem fadenscheinigen Regierungserlass unterwirft.

Im März 2020 wurde mir klar, dass das chinesische Coronavirus als politische Waffe eingesetzt werden würde, um Präsident Trump bei den Wahlen 2020 zu besiegen und die Schaffung einer hybriden amerikanischen Version eines Polizeistaats einzuleiten. Und dass alle Erlasse und Mandate von gewählten Politikern politisch motiviert waren. Auch die Genehmigung oder Ablehnung von Arzneimitteln, wie im Fall von Ivermectin und Hydroxychloroquin, durch die von der Demokratischen Partei dominierte medizinische Bundesbürokratie musste durch die Linse der politischen und/oder finanziellen Motivation betrachtet werden.

Die individuelle Freiheit ist in der heutigen Welt ein immer selteneres Gut. Sie ist praktisch überall bedroht, und nun auch in dem Land, das einst der Inbegriff der Freiheit war. Eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob man sich impfen lassen will oder nicht, ist ein wesentlicher Bestandteil der grundlegendsten aller Freiheiten.

Die amerikanischen Marxisten, die derzeit die Demokratische Partei und unzählige Institutionen kontrollieren, glauben, dass nicht nur öffentliche Gesundheitsprogramme, sondern die gesamte öffentliche Politik auf Gewalt und Zwang beruhen sollte. Indem sie die amerikanischen Bürger zwingen, ihre Rechte durch offene Ausflüchte zu kompromittieren und schlecht beratene Mandate durchzusetzen, wird die gesamte Struktur der individuellen Freiheit ausgehöhlt und das Vertrauen in die Regierung dauerhaft beeinträchtigt.

Diese Kollektivisten verstehen nicht, dass der Schutz der verfassungsmäßigen Rechte die gesellschaftliche Solidarität fördert. Die Menschen vertrauen eher den Beamten, die ihre persönliche Freiheit schützen. Ohne Vertrauen werden die Beamten nicht in der Lage sein, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, bei künftigen Notfällen die vernünftigsten Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, was eine schlechte Situation noch verschlimmern wird. Die öffentliche Gesundheit im 21. Jahrhundert hängt von guten wissenschaftlichen Erkenntnissen, guter Kommunikation und dem Vertrauen in die Beamten ab, dass sie die Wahrheit sagen.

Indem sie sich weigern, dem Druck zur Covid-Impfung nachzugeben, sagen diese Amerikaner den Verantwortlichen in der Regierung, dass der Schutz der öffentlichen Gesundheit im 21. Jahrhundert die Wahrung der persönlichen Freiheit erfordert.