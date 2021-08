„Es ist doch nur…“ – Warum ich mich nicht fügen werde! Wenn man alles „nur“ zusammenzählt, ergibt das unser ganzes Leben.

Von Addison Reeves ist Rechtsanwalt, Politikwissenschaftler, Philosoph und Verfechter von Bürgerrechten und bürgerlichen Freiheiten in New York. Addison kritisiert die moderne Kultur aus einer radikalen, linken Perspektive auf ModernHeretic.com; Sie können ihm auf Telegram oder Twitter folgen.

Es sind doch nur zwei Wochen. Es ist doch nur ein Abstand von einem Meter. Es ist doch nur ein Abstand von drei Metern. Es ist doch nur, nicht nach draußen zu gehen. Es bedeutet, sich nicht die Hand zu geben. Es bedeutet, von zu Hause aus zu arbeiten. Es sind nur unwesentliche Geschäfte, die geschlossen sind.

Es sind doch nur Bars. Es sind doch nur Restaurants. Es sind doch nur Kinos. Es sind doch nur Konzerte. Es ist doch nur Tanzen. Es ist doch einfach nur Sport im Verein. Es ist doch nur der Chor.

Es sind doch nur nicht lebensnotwendige medizinische Leistungen, auf die man verzichten muss. Es geht doch nur um nicht lebensnotwendige Dinge, die man nicht kaufen darf. Es geht doch nur darum, dass man keinen Sport treiben kann. Es geht doch nur um Fitnessstudios. Es ist doch einfach nur die Schließung Ihres Unternehmens für eine gewisse Zeit. Es bedeutet, eine Zeit lang kein Geld zu verdienen. Es ist nur, dass Sie Ihre Rechnungen eine Zeit lang nicht bezahlen können.

Es ist doch nur eine kleine Unannehmlichkeit. Es ist doch einfach nur, keine Fahrgemeinschaft bilden zu dürfen. Es ist doch nur, dass man eine Zeit lang keine sozialen Kontakte pflegen kann. Es ist doch nur eine Maske. Es ist doch nur, eine Zeit lang nicht zu reisen. Es ist doch nur, dass man eine Zeit lang keine Leute umarmen darf. Es ist doch nur Missionarssex, der riskant ist.

Es ist doch nur, dass man seine Familie und Freunde eine Zeit lang nicht sieht. Es ist doch nur, dass Sie Ihre Großeltern vorübergehend nicht besuchen können. Es ist doch einfach nur so, dass deine Großeltern aus Sicherheitsgründen keinen Besuch empfangen. Es ist doch nur ein Geburtstag, den man opfern muss. Es ist doch nur ein einziges Thanksgiving. Es ist doch nur ein Weihnachten ohne deine Familie. Es sind doch nur zwei Geburtstage, die du opfern musstest. Es ist doch nur, eineinhalb Jahre lang keinen einzigen Meilenstein feiern zu können.

Es ist doch nur vorübergehend. Es ist doch nur eine Sicherheitsmaßnahme. Es ist doch nur Ihre Fähigkeit, bar zu zahlen. Es ist doch nur eine Kontaktverfolgung. Es ist doch nur ein Gesundheitsscreening. Es ist doch nur eine Temperaturkontrolle. Es ist doch nur ein Scan Ihres Gesichts. Es ist doch nur ein kleiner Verlust der Privatsphäre.

Es ist doch nur ein Semester. Es sind doch nur zwei Semester. Es ist doch nur ein Jahr im Leben Ihres Kindes. Es ist doch nur ein Highschool-Abschluss.

Es ist doch nur die Geburt Ihres Enkelkindes, die Sie verpasst haben. Es ist doch einfach nur, nicht in der Lage zu sein, für Ihre Verwandten da zu sein, wenn sie krank sind oder im Sterben liegen. Es ist doch einfach nur eine Beerdigung, die man nicht erleben kann. Es ist doch einfach nur so, dass Sie nicht persönlich mit Ihren Lieben trauern können. Es ist doch nur, dass man nicht am Gottesdienst teilnehmen kann. Es ist doch einfach nur so, dass man einige Teile seiner Religion nicht ausüben kann.

Es sind doch nur Fehlinformationen, die zensiert werden. Es sind doch nur die Konservativen, die zensiert werden. Es ist doch nur ein Teil der Wissenschaft, der zensiert wird. Es sind doch nur die Menschen, die eine gegenteilige Meinung haben, die online mundtot gemacht werden. Es ist doch nur die Opposition, die das Weiße Haus für Zensur ins Visier nimmt. Es sind doch nur schlechte Meinungen, die zensiert werden.

Es geht doch nur um die Wirtschaft. Es sind doch nur die Besitzer kleiner Unternehmen, die finanziell leiden. Es sind doch nur arme Menschen, die finanziell leiden. Es sind doch nur farbige Menschen, die finanziell leiden. Es ist doch nur finanzielles Leid. Es sind doch nur ein paar kleine Unternehmen, die dauerhaft schließen mussten. Es sind doch nur ein paar große Unternehmen, die geschlossen wurden.

Es geht doch nur darum, dass man sich nicht weiter als ein paar Kilometer von seinem Haus entfernen darf. Es ist doch nur eine Ausgangssperre. Es ist doch nur ein Erlaubnisschein. Es bedeutet, zwei Wochen lang allein zu sein. Es bedeutet, ein Jahr lang gesellschaftlich isoliert zu sein.

Es ist doch nur ein einziger Impfstoff. Es ist doch nur ein Satz Auffrischungsimpfungen. Es sind doch nur regelmäßige Auffrischungsimpfungen alle sechs Monate. Es sind doch nur weitere zwei Wochen. Es ist doch nur ein weiterer Lockdown. Man muss doch nur einmal pro Woche – höchstens zweimal – beweisen, dass man fit ist, um an der Gesellschaft teilzunehmen. Es sind doch nur die Ungeimpften, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Es handelt sich doch nur um einen medizinischen Test.

Ziemlich einfach, oder?

Tu es einfach, verdammt.

Aber wenn man alle „nur“ zusammenzählt, ergibt das unser ganzes Leben.

Seit mehr als anderthalb Jahren werden wir der Möglichkeit beraubt, unser Leben voll auszuleben, sinnvolle Entscheidungen für uns selbst zu treffen und unsere Werte so zum Ausdruck zu bringen, wie wir es für richtig halten.

Es ist „nur“ die Unfähigkeit, unsere Menschlichkeit zum Ausdruck zu bringen und die totale Negierung unseres Selbst. All diese Maßnahmen haben dazu gedient, die eigene gültige und komplexe innere Realität nicht nach außen hin zum Ausdruck zu bringen. Diese Art der Unterdrückung des Selbst fügt der eigenen Seele Gewalt zu.

All diese vermeintlich kleinen und kurzlebigen „nur“ haben uns in totalitäre Staaten verwandelt, aus denen es keinen Ausweg zu geben scheint.

In New York City, Kalifornien, Australien usw. haben die Menschen der Regierung eine solche Kontrolle über unser tägliches Leben gestattet, dass wir sie um Erlaubnis bitten müssen, unseren Körper zu kontrollieren, uns frei zu bewegen, Religion auszuüben, unsere Kinder selbst zu erziehen, zu protestieren usw.

Bald werden Biden, Trudeau und andere Staatsoberhäupter der Welt unsere Möglichkeiten, uns online auszudrücken und miteinander in Kontakt zu treten, einschränken, so dass wir keine Fragen mehr stellen, Einwände erheben oder uns gegen Regierungsmaßnahmen organisieren können. Das ist die Zerstörung der Demokratie.

Es erstaunt mich, dass meine progressiven Freunde – dieselben, die behaupten, „soziale Gerechtigkeit“ zu unterstützen – eine faschistische Gesellschaft begrüßen, in der die Regierung jede Opposition unterdrückt und der Einzelne keine Entscheidungen über sein eigenes Leben treffen kann.

Ich werde mich nicht fügen, weil ich nicht in der Gesellschaft leben möchte, die durch die außerordentliche Unterwürfigkeit gegenüber der Regierung entsteht. Ich will mich nicht an den Grausamkeiten dieser Ära beteiligen.

Welchen Sinn hat es zu leben, wenn man nur dazu da ist, der Elite zu gehorchen, zum eigenen Nachteil? Ist es überhaupt ein Leben, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sein Leben selbst zu bestimmen? Ich habe mich bereits in einem beschämenden Ausmaß meinen Werten widersetzt. Man könnte sagen: „Na ja, was ist schon ein weiterer Kompromiss“, aber es wird nicht nur ein weiterer Kompromiss sein. Es wird nur der nächste Schnitt in einem langsamen Tod durch tausend Schnitte sein.

Die Unterwerfung bestätigt nur tyrannische Machtdemonstrationen und sorgt dafür, dass es in Zukunft noch mehr solcher Demonstrationen geben wird.

Und was bekommt man dafür, dass man Kompromisse eingeht? Lediglich die weitere Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, die dich nur dann haben will, wenn du dich selbst aufgibst und nichts weiter wirst als ein Spiegelbild der Wünsche der herrschenden Klasse.

Wenn man in einer Gesellschaft nicht wirklich man selbst sein kann, ist es diese Gesellschaft dann wert, dass man an ihr festhält? Ich glaube nicht. So sehr es mir auch Angst macht, die Stabilität meiner Komfortzone zu verlassen, so sehr bedeutet ein Verbleib in ihr, dass ich mich selbst weiterhin zum Schweigen bringe und einschränke, um das trügerische Gefühl der Akzeptanz zu erhalten. In dieser Hinsicht ist es eher eine Zone des Unbehagens.

Jedes Mal, wenn ich meine Befürchtungen über die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft zum Ausdruck brachte, sagten meine Freunde: „Das wird nicht passieren.“ Jedes Mal, wenn es doch passierte, zuckten sie mit den Schultern und erinnerten mich daran, dass Nachgeben eine Option sei.

Wenn die Regierung mich jetzt in ein Internierungslager abschieben würde (was nicht völlig abwegig und in der Vergangenheit auch schon vorgekommen ist), weil ich ein gefährlicher Dissident bin, bin ich mir sicher, dass meine Freunde und meine Familie dabei zusehen und sagen würden, es sei meine Schuld, weil ich mich nicht füge.

Sie sind nicht mehr in der Lage, die Menschlichkeit der Opposition anzuerkennen oder die Regierung in Frage zu stellen.

Ich werde mich nicht fügen, weil ich nicht in einer Welt leben möchte, in der meine vermeintlichen Verbündeten mich mit Freuden von der Regierung verfolgt sehen würden.

Ich werde mich nicht fügen, weil das politische Klima so zensierend, autoritär und allgemein giftig geworden ist, dass meine Ansichten im politischen Prozess hier niemals vertreten werden. Ohne Vertretung werden meine Werte und Überzeugungen immer wieder von einem Gemeinwesen verletzt werden, das jede Abweichung von sich selbst als ungültig betrachtet. Daher bietet meine Zustimmung keinerlei Gewähr für eine bessere Behandlung in der Zukunft.

Ich werde mich nicht beugen, weil ich kein Konformist bin.

Ich werde nicht nachgeben, weil ich staatliche Manipulation und Zwang nicht belohnen will.

Ich werde nicht nachgeben, weil ich jeden Moment sterben könnte, und ich möchte nicht, dass meine letzten Erinnerungen die einer feigen Unterwerfung unter die Tyrannei und des daraus resultierenden Elends und Selbsthasses sind.

Ich werde mich nicht fügen, weil dies nicht der erste Eingriff der Regierung in meinen Körper, meinen Geist und meine Seele ist; und wenn wir uns fügen, wird es bestimmt nicht der letzte sein. Alles, was ich durch mein Einlenken erreichen werde, ist, den Anspruch der Regierung auf meinen Körper und mein Leben zu bestätigen.

Ich unterwerfe mich nicht, weil wir uns im Krieg befinden und ich dem Feind nicht den Sieg überlassen will.

Ich werde mich nicht fügen, weil die Belohnung für mein Einlenken immer noch darin besteht, von der Gesellschaft als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden.

Ich werde mich nicht fügen, weil ich Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen bin.

Ich werde nicht nachgeben, weil die Maßnahmen unnötig sind und der einzige praktische Effekt darin bestehen wird, die Macht der Regierung zu vergrößern.

Ich füge mich nicht, weil ich in der zukünftigen Version der Welt, die sie erschaffen, kein bloßer Sklave sein möchte, der nur das tut, was mir gesagt wird, und der um Zugang zu den lebensnotwendigen Dingen betteln muss, auf die ich als Lebewesen auf dieser Erde ein Anrecht habe.

Ich werde nicht nachgeben, denn ihre Religion ist nicht meine Religion, und ich weigere mich, ein falsches Idol anzubeten.

Ich werde nicht kapitulieren, weil ich meine Vorfahren und Vorgänger, die dafür gekämpft haben, dass ich frei bin, nicht verraten will.

Ich werde nicht kapitulieren, weil Freiheit wichtiger ist als Bequemlichkeit und Ruhe.

Ich werde mich nicht fügen, denn wenn ich es täte, würde mich die Wut auf die Gesellschaft, der Groll auf meine Freunde und Familie und der Selbsthass bei lebendigem Leib auffressen. Ich würde verbittert und verschlossen werden, und das will ich für mich nicht.

All das ist der Grund, warum ich es nicht „einfach tun werde“.

