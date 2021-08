Iran: Ära Raisi läutet eine harte Steuerung richtung Osten ein

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

asiatimes.com: Es wird erwartet, dass der neue iranische Führer den Schwerpunkt vom Westen auf den globalen Süden und die Nachbarländer, einschließlich China und Russland, verlagern wird

Seyyed Ebrahim Raisi wird am Donnerstag (5. August) im Parlament (Majlis) als 8. Präsident Irans vereidigt, zwei Tage nachdem er vom Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, offiziell bestätigt wurde.

An der Zeremonie im Majlis werden der irakische Präsident Barham Salih und andere Staatsoberhäupter, die Außenminister sowie Vertreter des UN-Generalsekretärs, der OPEC, der EU, der Eurasischen Wirtschaftsunion und der Interislamischen Union teilnehmen.

Für die Islamische Republik Iran beginnt nun in mehr als einer Hinsicht eine neue Ära. Khamenei selbst skizzierte die Konturen dieser Ära in einer kurzen, scharfen Rede mit dem Titel „Die Erfahrung des Vertrauens in die USA“.

Khameneis strategische Analyse wurde noch vor dem endgültigen Ergebnis der Verhandlungen über das iranische Atomabkommen in Wien im Jahr 2015 dargelegt, über das ich in meinem Asia Times Ebook Persian Miniatures berichtet habe. Es stellte sich heraus, dass sie eine Vorahnung war: „Während der Verhandlungen habe ich wiederholt gesagt, dass sie ihre Versprechen nicht einhalten.“ Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass dies ein tödliches Gift für uns ist“.

Während der Regierung Rouhani, so Khamenei weiter, „wurde deutlich, dass es nicht funktioniert, dem Westen zu vertrauen.“

Genau zum richtigen Zeitpunkt wird in dieser Woche ein neues sechsbändiges Buch mit dem Titel „Sealed Secret“ (Versiegeltes Geheimnis) veröffentlicht, das vom scheidenden Außenminister Javad Zarif und den beiden führenden Unterhändlern des Atomabkommens „Joint Comprehensive Plan of Action“, Ali Akbar Salehi und Seyed Abbas Araghchi (der immer noch an der aktuellen, ins Stocken geratenen Debatte in Wien beteiligt ist), gemeinsam verfasst wurde – vorerst nur in Farsi.

Professor Mohammad Marandi von der Universität Teheran fasste für mich den künftigen Fahrplan zusammen: „Die außenpolitischen Entscheidungen des Iran sind ziemlich klar. Der Iran wird weniger Wert auf die westlichen Länder, insbesondere die europäischen, legen und mehr Wert auf den globalen Süden, den Osten, die Nachbarländer – und dazu gehören natürlich auch China und Russland.

Das bedeutet nicht, dass die Iraner Europa völlig ignorieren werden, wenn sie sich für eine Rückkehr zum JCPOA entscheiden. Die Iraner würden es akzeptieren, wenn sie sich an ihre Verpflichtungen halten. Bislang haben wir keinerlei Anzeichen dafür gesehen.“

Marandir bezog sich auf die Rede von Khamenei: „Es ist ziemlich klar. Er sagt: ‚Wir trauen dem Westen nicht, das haben die letzten acht Jahre gezeigt.‘ Er sagt, dass die nächste Regierung aus den Erfahrungen dieser acht Jahre lernen sollte.“

Der scheidende Präsident Hassan Rouhani (links) und der neue iranische Präsident Ebrahim Raisi bei der Ankunft zur Übergabezeremonie in Teheran, 3. August 2021. -Photo: AFP / Iranisches Präsidialamt

Die größte Herausforderung für Raisi wird jedoch nicht die Außenpolitik sein, sondern der innenpolitische Rahmen, da die Sanktionen immer noch hart sind: „In der Wirtschaftspolitik wird es darum gehen, sich mehr der sozialen Gerechtigkeit zuzuwenden und sich vom Neoliberalismus abzuwenden, das Sicherheitsnetz für die Entrechteten und Schwachen auszubauen.“

Es ist recht interessant, Marandis Ansichten mit denen eines erfahrenen iranischen Diplomaten zu vergleichen, der es vorzieht, anonym zu bleiben, und der als Beobachter des innenpolitischen Konflikts sehr gut positioniert ist:

Während der acht Jahre von Rouhani hat die Regierung entgegen dem Rat des Obersten Führers viel Zeit auf Verhandlungen verwendet und nicht in das interne Potenzial investiert. Der Führer hat von Anfang an gesagt, dass er gegenüber den USA und den Europäern nicht optimistisch ist. Jedenfalls sind die acht Jahre nun vorbei, und entgegen Rouhanis Versprechen haben wir derzeit die schlechteste Wirtschafts- und Finanzbilanz des Irans seit 50 Jahren.

Der Diplomat betont, „wie wichtig es ist, auf unsere internen Kapazitäten und Fähigkeiten zu achten, während wir gleichzeitig starke Wirtschaftsbeziehungen zu unseren Nachbarn sowie zu Russland, China, Lateinamerika und Südafrika unterhalten – und auch zu den Europäern und der US-Regierung, wenn diese ihr Verhalten ändert und den Iran so akzeptiert, wie er ist, und nicht immer versucht, den iranischen Staat zu stürzen und seinem Volk mit allen Mitteln zu schaden.“

Die Iraner sind die Erben einer mindestens 2500 Jahre alten Tradition der guten Diplomatie. Deshalb musste unser Gesprächspartner noch einmal betonen: „Der oberste Führer hat niemals gesagt oder geglaubt, dass wir unsere Beziehungen zu den Europäern abbrechen sollten. Ganz im Gegenteil: Er glaubt fest an das Konzept der ‚dynamischen Diplomatie‘, auch in Bezug auf die USA; er hat mehrfach gesagt, dass wir kein Problem mit den USA haben, wenn sie uns mit Respekt behandeln.“

Machen wir nun eine Zeitreise

In Teheran macht man sich keine Illusionen darüber, dass der Iran unter Raisi, ebenso wenig wie unter Rouhani, nicht weiterhin das Ziel zahlreicher „maximaler Druck“- und/oder hybrider Kriegstaktiken Washingtons und der NATO-Staaten sein wird, plumpe Falschflaggen inbegriffen, wobei die ganze Kombo von den Analysen des US-Thinktanklands zelebriert wird, die von „Experten“ in den Kabinen des Beltway verfasst werden.

All das ist irrelevant, wenn man bedenkt, was auf dem Schachbrett in Südwestasien wirklich vor sich geht.

Der verstorbene René Grousset hat in seinem Klassiker L’Empire des Steppes aus dem Jahr 1951 darauf hingewiesen, „wie der Iran, der sich seit fünfzig Jahrhunderten erneuert“, „stets eine erstaunliche Kontinuität bewiesen hat“. Aufgrund dieser Stärke hat die iranische Zivilisation, ebenso wie die chinesische, alle Fremden, die ihren Boden erobert haben, von den Seldschuken bis zu den Mongolen, assimiliert: „Jedes Mal tauchte der Iranismus aufgrund der Strahlkraft seiner Kultur mit neuer Vitalität auf, auf dem Weg zu einer neuen Renaissance.“

Die Möglichkeit einer „neuen Renaissance“ impliziert nun einen Schritt über das „weder Ost noch West“ hinaus, das Ayatollah Khomeini als erster konzipiert hatte: Es geht vielmehr um einen Iran, der zu seinen eurasischen Wurzeln zurückkehrt und seine Vergangenheit wiederbelebt, um die neue, multipolare Zukunft in Angriff zu nehmen.

Das politische Herz des Irans liegt in der ausgeklügelten städtischen Organisation der nördlichen Hochebene, die das Ergebnis eines kontinuierlichen, mehrjährigen Prozesses ist. Während der gesamten „fünfzig Jahrhunderte“ von Rene Grousset war die Hochebene das Haus der iranischen Kultur und das stabile Herz des Staates.

Um diesen zentralen Raum herum gibt es viele Gebiete, die historisch und sprachlich mit Persien und dem Iran verbunden sind: in Ostanatolien, in Zentralasien und Afghanistan, im Kaukasus, in Westpakistan. Hinzu kommen schiitische Gebiete anderer ethnischer Gruppen, meist arabischer Herkunft, im Irak, in Syrien, im Libanon (Hisbollah), im Jemen (Zaiditen) und am Persischen Golf (Bahrain, die Schiiten in Hasa in Saudi-Arabien).

Ein vom Büro des Obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, am 8. Januar 2021 zur Verfügung gestelltes Bild zeigt ihn bei einer Fernsehansprache anlässlich des 43. Jahrestages des Aufstands von 1978 in Qom, der die iranische Revolution auslöste. Bild: AFP via KHAMENEI.IR

Dies ist der schiitische Bogen, der sich in einem komplexen „Iranisierungs“-Prozess entwickelt, der in erster Linie politisch und religiös und nicht kulturell und sprachlich ist. Außerhalb des Irans habe ich auf meinen Reisen gesehen, wie arabische Schiiten im Irak, im Libanon und am Golf, Dari/Farsi-Schiiten in Afghanistan, in Pakistan und Indien und turkophone Schiiten in Aserbaidschan zum politischen Iran aufschauen.

Das große Einflussgebiet des Iran beruht also hauptsächlich auf dem Schiitentum und nicht auf dem islamischen Radikalismus oder der persischen Sprache. Es ist der Schiismus, der es der politischen Macht im Iran ermöglicht, eine eurasische Dimension zu bewahren – vom Libanon bis nach Afghanistan und Zentralasien – und das spiegelt Groussets „Kontinuität“ wider, wenn er sich auf die persische/iranische Geschichte bezieht.

Von der Antike bis zum Mittelalter waren es immer imperiale Projekte, die in Südwestasien und/oder im Mittelmeerraum entstanden, die den Versuch der Schaffung eines eurasischen Territoriums nach sich zogen.

Die Perser, die sich auf halbem Weg zwischen dem europäischen Mittelmeerraum und Zentralasien befanden, waren die ersten, die versuchten, ein eurasisches Reich von Asien bis zum Mittelmeer zu errichten, aber sie wurden in ihrer Expansion nach Europa von den Griechen im fünften Jahrhundert vor Christus aufgehalten.

Jahrhundert v. Chr. von den Griechen gestoppt. Dann war es an Alexander dem Großen, im Blitzkrieg-Modus bis nach Zentralasien und Indien vorzustoßen und de facto das erste eurasische Reich zu gründen. Daraus entwickelte sich dann das persische Reich, das zu einem großen Teil in die Tat umgesetzt wurde.

Dann geschah etwas noch Außergewöhnlicheres: die gleichzeitige Präsenz des Parther- und des Kuschan-Reiches zwischen dem Römischen Reich und dem Han-Reich in den ersten beiden Jahrhunderten des ersten Jahrtausends.

Es war diese Interaktion, die den kommerziellen und kulturellen Handel und die Verbindung zwischen den beiden Enden Eurasiens, zwischen den Römern und den Han-Chinesen, erst ermöglichte.

Der größte eurasische Herrschaftsbereich, der zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert im Anschluss an die arabischen Eroberungen entstand, waren die Kalifate der Umayyaden und Abbasiden. Der Islam stand im Mittelpunkt dieser arabischen Eroberungen und mischte frühere imperiale Zusammensetzungen, von Mesopotamien bis zu den Persern, Griechen und Römern, neu.

Historisch gesehen war dies der erste wirklich eurasische wirtschaftliche, kulturelle und politische Bogen vom 8. bis 11. Jahrhundert, bevor Dschingis Khan The Big Picture monopolisierte.

All das ist im kollektiven Unbewussten der Iraner und Chinesen noch sehr lebendig. Deshalb ist das Abkommen über die strategische Partnerschaft zwischen China und dem Iran weit mehr als ein bloßes Wirtschaftsabkommen über 400 Milliarden Dollar. Es ist eine anschauliche Manifestation dessen, worauf die Wiederbelebung der Seidenstraßen abzielt.

Und es sieht so aus, als hätte Khamenei schon Jahre vorher gesehen, aus welcher Richtung der (Wüsten-)Wind weht.