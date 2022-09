Daten lassen Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Omikron einbrechen

theepochtimes.com: COVID-19-Impfstoff: CDC-Daten lassen Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Omicron einbrechen

Die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs für alle Altersgruppen war gegen die Omikron-Virusvarianten wesentlich schlechter als gegen frühere Stämme, insbesondere gegen die derzeit dominierenden Untervarianten. Dies geht aus Daten der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervor, die am 1. September vorgestellt wurden.

Die Daten, von denen ein Großteil noch nicht veröffentlicht wurde, zeigen, dass der Schutz sowohl gegen symptomatische Infektionen als auch gegen schwere Erkrankungen gegen Omikron, das im Dezember 2021 auftauchte, und seine Untervarianten nicht so stark ist.

Daten des CDC-Programms „Increasing Community Access to Testing“, eines kostenlosen Testprogramms, zeigten, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs bei einer Auffrischungsimpfung im Vergleich zu einer Primärserie gegen eine symptomatische Infektion in allen Altersgruppen schnell abnahm, innerhalb von zwei Monaten unter 50 Prozent sank und nach etwa sechs Monaten negativ wurde.

Eine vierte Dosis oder eine zweite Auffrischungsimpfung erhöhte den Schutz, aber der Schutz sank schnell auf weniger als 40 Prozent, so die Schätzungen für Personen ab 50 Jahren.

Schätzungen des VISION-Netzwerks der CDC zeigten, dass die Zahl der Besuche in Notaufnahmen und in der Notfallversorgung bei den Geimpften im Laufe der Zeit zunahm, wobei die bereinigten Schätzungen für die Wirksamkeit des Impfstoffs bei den 5- bis 11-Jährigen von 51 Prozent 14 bis 59 Tage nach der ersten Impfung auf 18 Prozent 150 Tage oder mehr nach der zweiten Impfung sanken.

Bei den 12- bis 15-Jährigen sank die Wirksamkeit im gleichen Zeitraum seit der Impfung von 60 Prozent auf nur noch 14 Prozent.

Die Muster zeigen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs „erheblich nachgelassen hat“, sagte die CDC-Wissenschaftlerin Ruth Link-Gelles bei der Präsentation der Daten vor dem Impfstoff-Beratungsausschuss der Behörde.

Daten aus einem anderen System, Cosmos, schätzten die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Besuche in Notaufnahmen und dringenden Behandlungen bei 5- bis 11-Jährigen auf 48 Prozent nach einer zweiten Dosis, wobei der Schutz auf 11 Prozent sank, aber mit einer Auffrischung auf 52 Prozent anstieg.

Bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren war der Schutz zunächst besser, nämlich 65 Prozent, aber nach 120 oder mehr Tagen ging der Schutz auf 21 Prozent zurück. Eine Auffrischungsimpfung stellte einen Teil des Schutzes wieder her, aber 120 oder mehr Tage nach der Auffrischungsimpfung sank der Schutz auf 18 Prozent.

Schutz vor Krankenhausaufenthalt erodiert

In den letzten Monaten haben zwei Subvarianten von Omicron, BA.4 und BA.5, andere Virusstämme zunehmend verdrängt.

Die Daten aus diesen Monaten zeigen, dass der durch den Impfstoff gewährte Schutz in dieser Zeit schlechter war.

Erwachsene, die als immunkompetent eingestuft werden – eine Population, die durch den Ausschluss von immungeschwächten Personen erreicht wird – hatten während des Zeitraums, in dem BA.4 und BA.5 vorherrschend waren, nur einen Schutz von 44 Prozent gegen Besuche in Notaufnahmen und dringenden Behandlungen, so die Daten von VISION. Dieser Zeitraum begann Mitte Juni.

Nach 150 oder mehr Tagen sank der Schutz auf 26 Prozent.

Eine Auffrischungsimpfung erhöhte die Abschirmung auf 59 Prozent, aber der Schutz nahm nach 120 oder mehr Tagen auf 33 Prozent ab. Die Schätzungen für eine zweite Auffrischungsimpfung waren nicht schlüssig, da die Nachbeobachtungszeit begrenzt war, so Link-Gelles.

Auch der Schutz vor Krankenhausaufenthalten nahm nach Angaben von VISION während des BA.4/Ba.5-Zeitraums ab. Bei immunkompetenten Erwachsenen betrug der Schutz vor Krankenhausaufenthalten 150 oder mehr Tage nach der zweiten Dosis nur 25 Prozent, und eine Auffrischungsimpfung erhöhte diesen Wert nur auf 49 Prozent. Ferner hatten diejenigen, die 120 oder mehr Tage zuvor eine Auffrischungsimpfung erhalten hatten, nur einen Schutz von 34 Prozent.

Eine vierte Dosis erhöhte den Schutz auf 60 Prozent, und dieser Schutz nahm nach vorläufigen Schätzungen langsamer ab.

Andere Daten aus dem CDC-Netzwerk „Influenza Vaccine Effectiveness in the Critically Ill“ (Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs bei kritisch Kranken) ergaben, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Krankenhausaufenthalte bei immunkompetenten Erwachsenen nach einer ersten Serie bei 62 Prozent lag, nach 150 oder mehr Tagen jedoch nur noch bei 33 Prozent.

Eine Auffrischungsimpfung erhöhte den Schutz auf 77 Prozent, der jedoch nach 120 oder mehr Tagen auf 36 Prozent abfiel.

Mit einer vierten Dosis stieg der Schutz 7 bis 120 Tage nach der zweiten Auffrischung bei Erwachsenen ab 50 Jahren auf 62 Prozent.

Schätzungen für immungeschwächte Erwachsene lagen nur für drei Dosen bzw. eine erste Serie und eine Auffrischung vor. Sie schätzten die Wirksamkeit auf 66 Prozent nach der dritten Impfung. Nach mehr als 120 Tagen war die Abschirmung auf 37 Prozent gesunken.

Die aktualisierten Auffrischungsimpfungen wurden diese Woche von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration zugelassen. Die Behörden erklärten, dass die Booster, die auf BA.4 und BA.5 abzielen, die Booster ersetzen werden, die seit 2021 im Umlauf waren.