Kanadier sollen sich jetzt alle 90 Tage impfen lassen

NACI empfiehlt Kanadiern nun, alle 90 Tage eine COVID-19-Auffrischung vorzunehmen

Gerade als Sie dachten, Sie wüssten alles über die COVID-19-Impfintervalle, kommt ein weiterer Vorschlag.

Das National Advisory Committee on Immunization (Nationales Beratendes Komitee für Impfungen) sagte am Donnerstag, dass die Kanadier eine Auffrischung alle 90 Tage in Erwägung ziehen sollten, die bisher engste Frist, so Blacklocks Reporter.

„Ein kürzeres Intervall von mindestens drei Monaten kann im Zusammenhang mit einem erhöhten epidemiologischen Risiko sowie aus operativen Erwägungen für eine effiziente Durchführung des COVID-19-Impfprogramms gerechtfertigt sein“, heißt es in einer Zusammenfassung einer Erklärung des Nationalen Beratenden Ausschusses für Impfungen vom 1. September.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Gesundheitsministerium erklärt, eine Auffrischung alle neun Monate sei ausreichend.

„Ich verstehe, dass die Menschen sich überfordert fühlen können“, sagte Dr. Supriya Sharma, leitende medizinische Beraterin des Gesundheitsministeriums.

„Es gibt viele Informationen, und die Botschaft hat sich seit der Pandemie ein wenig verändert. Am Anfang hieß es: ‚Laufen Sie, lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich den ersten Impfstoff geben, der für Sie verfügbar ist. Diese anfängliche Botschaft war wirklich sehr einfach. Aber jetzt wird es komplizierter, weil wir uns in einer anderen Situation befinden.

Dr. Howard Njoo, stellvertretender Leiter der Gesundheitsbehörde, sagte, dass eine Auffrischung alle sechs Monate aufgrund der nachlassenden Wirksamkeit nicht ausreiche.

„Wenn man eine frühere Auffrischungsimpfung hatte, egal wie viele, oder wenn man eine Infektion hatte, sollte man sechs Monate warten, aber je nach den örtlichen Gegebenheiten und anderen Erwägungen kann dieses Intervall auf ungefähr drei Monate verkürzt werden“, sagte Njoo.