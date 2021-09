Datenbank der Europäischen Union für unerwünschte Arzneimittelwirkungen meldet: 23.252 Todesfälle, so wie 2.189.537 Verletzte nach COVID-Spritzen

von Brian Shilhavy

Redakteur, Health Impact News

Die Datenbank der Europäischen Union für Berichte über vermutete Arzneimittelwirkungen heißt EudraVigilance, und sie meldet jetzt 23.252 Todesfälle und 2.189.537 Verletzungen nach COVID-19-Injektionen.

Ein Abonnent von Health Impact News aus Europa erinnerte uns daran, dass diese bei EudraVigilance geführte Datenbank nur für die europäischen Länder gilt, die Teil der Europäischen Union (EU) sind, die 27 Länder umfasst.

Die Gesamtzahl der Länder in Europa ist viel höher, fast doppelt so hoch und liegt bei etwa 50. (Es gibt einige Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Länder technisch gesehen zu Europa gehören).

So hoch diese Zahlen auch sind, sie spiegeln NICHT ganz Europa wider. Die tatsächliche Zahl der Toten oder Verletzten in Europa, die nach COVID-19-Schüssen gemeldet wurden, dürfte weitaus höher sein als die hier genannten Zahlen.

Die EudraVigilance-Datenbank berichtet, dass bis zum 28. August 2021 23.252 Todesfälle und 2.189.537 Verletzungen nach Injektionen von vier experimentellen COVID-19-Impfungen gemeldet wurden:

COVID-19 MRNA IMPFSTOFF MODERNA (CX-024414)

COVID-19-MRNA-IMPFSTOFF PFIZER-BIONTECH

COVID-19-IMPFSTOFF ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 IMPFSTOFF JANSSEN (AD26.COV2.S)

Von den insgesamt erfassten Verletzungen sind fast die Hälfte (1.076.917) schwere Verletzungen.

„Die Schwere gibt Aufschluss über die vermutete unerwünschte Wirkung; sie kann als ’schwerwiegend‘ eingestuft werden, wenn es sich um ein medizinisches Ereignis handelt, das zum Tod führt, lebensbedrohlich ist, einen stationären Krankenhausaufenthalt erfordert, zu einem anderen medizinisch bedeutsamen Zustand oder zur Verlängerung eines bestehenden Krankenhausaufenthalts führt, zu einer anhaltenden oder erheblichen Behinderung oder Invalidität führt oder eine angeborene Anomalie/ein Geburtsfehler ist.“

Ein Abonnent von Health Impact News in Europa hat die Berichte für jede der vier COVID-19-Aufnahmen erstellt, die wir hier aufnehmen. Es ist sehr mühsam, jede Reaktion mit Verletzungen und Todesfällen tabellarisch zu erfassen, da es im EudraVigilance-System keine Stelle gibt, die alle Ergebnisse auflistet.

Seit wir mit der Veröffentlichung dieser Daten begonnen haben, haben auch andere europäische Länder die Zahlen berechnet und die Gesamtzahlen bestätigt.*

Hier ist die Zusammenfassung der Daten bis zum 28. August 2021. Die detaillierte Auflistung der Nebenwirkungen und schweren Verletzungen nach Impfstoffen ist hier aufgelistet.

*Diese Gesamtzahlen sind Schätzungen auf der Grundlage der an EudraVigilance übermittelten Meldungen. Die Gesamtzahlen können je nach Prozentsatz der gemeldeten Nebenwirkungen wesentlich höher sein. Einige dieser Meldungen können auch an die Datenbanken für Nebenwirkungen der einzelnen Länder weitergeleitet werden, z. B. an die VAERS-Datenbank in den USA und das Yellow-Card-System im Vereinigten Königreich. Die Todesfälle sind nach Symptomen gruppiert, wobei einige Todesfälle auf mehrere Symptome zurückzuführen sein können.

Weitere COVID-Spritzen auf dem Weg

Trotz all dieser registrierten Verletzungen und Todesfälle bereiten sich die meisten Länder auf der ganzen Welt darauf vor, eine dritte „Auffrischungsimpfung“ von Pfizer einzuführen und die COVID-Impfung für Kleinkinder unter 12 Jahren zuzulassen.

Während das angebliche COVID-19-„Virus“ so gut wie keine Auswirkungen auf jungen Menschen hat, können wir tragischerweise nicht dasselbe für diese experimentellen Impfungen sagen.