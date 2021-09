FDA prüft RSV-mRNA-„Impfstoff“ im Schnellverfahren – Ein neuer mRNA-Impfstoff für alle Atemwegsviren?

mercola.com

Das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) – ein Atemwegsvirus, das typischerweise leichte, erkältungsähnliche Symptome verursacht – tritt weltweit außerhalb der Saison auf

Die meisten Kinder sind bis zu ihrem zweiten Geburtstag mit dem RSV-Virus in Berührung gekommen und erholen sich ohne Zwischenfälle. In seltenen Fällen kann RSV zu einer Lungenentzündung oder Bronchiolitis (Entzündung der kleinen Atemwege in der Lunge) führen.

Am 3. August 2021 erteilte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration Moderna den Fast-Track-Status für eine mRNA-basierte Injektion gegen RSV.

Wie beim Coronavirus sind frühere Versuche, einen RSV-Impfstoff zu entwickeln, gescheitert, da Versuchspersonen dazu neigen, zu sterben oder schwer zu erkranken, wenn sie dem Wildvirus ausgesetzt sind, was auf die paradoxe Immunverstärkung (PIE) zurückzuführen ist, die auch als antikörperabhängiges Enhancement (ADE) bezeichnet wird

Bei der RSV-Injektion von Moderna wird derselbe Lipid-Nanopartikel verwendet wie bei der COVID-19-Injektion. Die mRNA kodiert für ein Präfusions-F-Glykoprotein, ein Protein, das den Eintritt des RSV-Virus in Ihre Zellen vermittelt und bekanntermaßen eine neutralisierende Antikörperreaktion auslöst.

Das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) – ein Atemwegsvirus, das typischerweise milde Erkältungssymptome hervorruft – wurde offenbar zum nächsten unsichtbaren Schreckgespenst auserkoren. Die meisten Kinder sind bis zu ihrem zweiten Geburtstag mit RSV in Berührung gekommen.

Die Tatsache, dass die meisten Kinder das 2. Lebensjahr überleben, sagt etwas über die damit verbundenen Risiken aus. Allerdings kann RSV in sehr seltenen Fällen zu einer Lungenentzündung oder Bronchiolitis (Entzündung der kleinen Atemwege in der Lunge) führen.

RSV taucht weltweit außerhalb der Saison auf

Berichten zufolge wütet RSV jetzt auf der ganzen Welt, von Neuseeland über Japan bis hin zu den USA, wo es im Juni 2021 so stark auftrat, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für Teile des Südens der Vereinigten Staaten eine Notfallwarnung herausgaben.

Die CDC empfahl, Patienten, die negativ auf COVID-19 getestet wurden, aber Symptome einer „akuten Atemwegserkrankung“ zeigten, auf RSV zu testen. Sie rieten auch dem Gesundheitspersonal, den Kinderbetreuern und dem Personal von Langzeitpflegeeinrichtungen, bei Atemwegssymptomen zu Hause zu bleiben, auch wenn sie negativ auf COVID getestet wurden, da sie RSV haben könnten.

Wie beim Coronavirus sind frühere Versuche, einen RSV-Impfstoff zu entwickeln, gescheitert, da Versuchspersonen dazu neigen, zu sterben oder schwer zu erkranken, wenn sie dem Wildvirus ausgesetzt sind, was auf die paradoxe Immunverstärkung (PIE) zurückzuführen ist, die auch als antikörperabhängige Verstärkung (ADE) bezeichnet wird.

In Neuseeland gaben die Gesundheitsbehörden an, dass es während der Pandemie im Jahr 2020 nur wenige Fälle von RSV gab, und obwohl es sich normalerweise um eine Winterkrankheit handelt, feiert sie nun außerhalb der Saison 2021 ein Comeback. Laut Stuff.co.nz, war der Ausbruch „mehr als doppelt so hoch wie der historische Durchschnitt von 2014 bis 2019 für diese Jahreszeit.“

Ähnliche Berichte wurden in Japan veröffentlicht, wo das National Institute of Infectious Diseases Anfang Juli 2021 vor RSV-Infektionen außerhalb der normalen Spitzenzeit warnte. In der Japan Times heißt es:

… die Zahl der RSV-Patienten pro medizinischer Einrichtung lag in der Woche, die am 27. Juni endete, bei 3,87 – die höchste Zahl von Fällen seit 2019. Im Jahr 2018, dem Jahr, in dem das Zählsystem geändert wurde, erreichte die Zahl der Infektionen im September mit 2,46 ihren Höhepunkt, und ein Jahr später lag sie bei 3,45 Patienten pro medizinischer Einrichtung.

Am 3. August 2021 meldeten die US-Gesundheitsbehörden, dass die RSV-Infektionen im Hochsommer abgenommen hatten, nun aber ein Wiederaufleben zu beobachten ist, wobei in der Woche vor dem 3. August „rekordverdächtige 563 neue RSV-Fälle“ gemeldet wurden.

FDA prüft mRNA-Spritze gegen RSV im Schnellverfahren

Am selben Tag, dem 3. August 2021, erteilte die Food and Drug Administration Moderna den Fast-Track-Status für eine mRNA-basierte Injektion gegen dieses Erkältungsvirus. Wie in einer Moderna-Pressemitteilung berichtet:

… die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat mRNA-1345, dem mRNA-Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) für Erwachsene über 60 Jahre, den Fast-Track-Status erteilt. Wir arbeiten an einem mRNA-Impfstoff gegen RSV, um die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen – kleine Kinder und ältere Erwachsene – zu schützen, sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna.

Wir untersuchen mRNA-1345 in diesen Bevölkerungsgruppen in einer laufenden klinischen Studie und freuen uns darauf, die Daten mitzuteilen, sobald sie verfügbar sind … Wir haben die Forschung und Entwicklung in unserem Therapiebereich für Infektionskrankheiten beschleunigt und werden unsere mRNA-Impfstoffe in neue Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf vorantreiben.“

In der Pressemitteilung von Moderna wird korrekt darauf hingewiesen, dass es keinen zugelassenen Impfstoff gegen RSV gibt. Es wird jedoch nicht erwähnt, warum. Der Grund dafür, dass es keinen RSV-Impfstoff auf dem Markt gibt, ist derselbe, warum es nie einen Impfstoff gegen Coronaviren gab, nämlich weil keiner von ihnen die Tests bestehen konnte.

Wie beim Coronavirus sind frühere Versuche, einen RSV-Impfstoff zu entwickeln, gescheitert, da die Versuchspersonen dank der paradoxen Immunverstärkung (PIE), die auch als antikörperabhängiges Enhancement (ADE) bezeichnet wird, dazu neigen, zu sterben oder schwer zu erkranken, wenn sie dem Wildvirus ausgesetzt sind.

RSV-Spritze baut auf COVID-Impfung auf

Die RSV-Spritze von Moderna verwendet die gleichen Lipid-Nanopartikel wie die COVID-19-Injektion. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Impfungen besteht in der Kodierung der mRNA. Bei der RSV-Injektion kodiert die mRNA für ein Präfusions-F-Glykoprotein.

Das Präfusions-F-Protein ist ein Protein, das den Eintritt des RSV-Virus in Ihre Zellen vermittelt und bekanntermaßen eine neutralisierende Antikörperreaktion auslöst. Unter normalen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass ein RSV-Impfstoff, der auf einer neuartigen mRNA-Plattform basiert, schnell auf den Markt kommt, aber wir befinden uns nicht mehr in normalen Zeiten.

Die Einführung der mRNA-COVID-Impfung hat, wie vorhergesagt, den Weg für eine beliebige Anzahl neuer mRNA-basierter Injektionen geebnet, die direkt in Studien am Menschen getestet werden. Sollten Sie also jemals das Gefühl haben, dass es Ihrem Körper an synthetischer mRNA mangelt, keine Sorge. Dies ist erst der Anfang. Diejenigen, die sich für einen Impfpass entscheiden, werden sicherlich mehrmals im Jahr zum nächsten Impfzentrum gerufen werden, um ihre Impfstoffe nachfüllen zu lassen.

Schaffen wir eine Gesundheitskatastrophe?

Bei der Entscheidung, eine weitere mRNA-Injektion zu beschleunigen, wird die Möglichkeit außer Acht gelassen, dass wir mit der COVID-Spritze bereits eine Lawine von ADE-bedingten Erkrankungen auslösen könnten. Eine weitere Injektion für ein Atemwegsvirus, das in der Vergangenheit mit ADE in Verbindung gebracht wurde, könnte äußerst riskant sein.

In einem Artikel in Nature Microbiology vom 9. September 2020 mit dem Titel „Antibody-Dependent Enhancement and SARS-CoV-2 Vaccines and Therapies“ heißt es:

Daten aus der Untersuchung von SARS-CoV und anderen Atemwegsviren legen nahe, dass Anti-SARS-CoV-2-Antikörper COVID-19 durch antikörperabhängiges Enhancement (ADE) verschlimmern könnten. Frühere Studien zu Impfstoffen gegen das Respiratorische Synzytialvirus und das Dengue-Virus haben gezeigt, dass die ADE Risiken für die klinische Sicherheit beim Menschen birgt, was zu gescheiterten Impfstoffversuchen führte … ADE kann den Schweregrad verschiedener Virusinfektionen erhöhen, darunter auch andere Atemwegsviren wie das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) und Masern.

ADE bei Atemwegsinfektionen gehört zu einer breiteren Kategorie, die als verstärkte Atemwegserkrankung (ERD) bezeichnet wird und auch nicht-antikörperbasierte Mechanismen wie Zytokinkaskaden und zellvermittelte Immunpathologie umfasst … Darüber hinaus wurde über ADE und ERD bei SARS-CoV und MERS-CoV sowohl in vitro als auch in vivo berichtet … ADE-Wege können auftreten, wenn nicht-neutralisierende Antikörper oder Antikörper in subneutralisierenden Mengen an virale Antigene binden, ohne die Infektion zu blockieren oder zu beseitigen …

ADE wurde bei SARS, MERS und anderen Infektionen mit humanen Atemwegsviren, einschließlich RSV und Masern, beobachtet, was auf ein reales Risiko von ADE bei SARS-CoV-2-Impfstoffen und antikörperbasierten Interventionen hindeutet … In Zukunft wird es von entscheidender Bedeutung sein, Tier- und klinische Datensätze auf Anzeichen von ADE auszuwerten und die mit ADE verbundenen Sicherheitsrisiken gegen die Wirksamkeit der Intervention abzuwägen, wenn eine klinische ADE beobachtet wird.

Falls Sie es übersehen haben, weisen die Autoren ausdrücklich darauf hin, dass ADE den Schweregrad von RSV verschlimmern kann. Wenn Sie also die COVID-Spritze erhalten und an ADE erkranken, könnte sich eine RSV-Infektion theoretisch zu einem viel ernsteren Problem entwickeln, als es sonst der Fall wäre.

Haben COVID-Policen das Immunsystem geschwächt?

Während die COVID-Impfung eine Rolle spielen könnte, wenn bei Erwachsenen schwere RSV-Fälle auftreten, ist es unwahrscheinlich, dass sie bei Kindern eine Rolle spielt, da die Impfung für Kinder unter 12 Jahren noch nicht zugelassen ist. Höchstwahrscheinlich ist der Anstieg der RSV-Erkrankungen bei Kindern außerhalb der Saison darauf zurückzuführen, dass die Beschränkungen gelockert werden, nachdem sie längere Zeit keinen normalen Krankheitserregern ausgesetzt waren.

In den vergangenen 18 Monaten, als der größte Teil der Welt vermummt, abgeschottet und anderweitig voneinander getrennt war, waren Kinder und Erwachsene nicht wie sonst mit Viren und Bakterien in Kontakt.

Einerseits ist die Zahl der Menschen, die Erkältungen, Grippe und andere Infektionskrankheiten melden, deutlich zurückgegangen. Andererseits stellen einige Gesundheitsexperten die Frage, ob diese fehlende Exposition nicht das Risiko erhöht hat, dass einige Menschen mehr Krankheiten bekommen, wenn Kinder wieder in die Schule und Erwachsene wieder ins Berufsleben eintreten.

Die beiden Hauptbestandteile des Immunsystems sind das angeborene Immunsystem, mit dem man geboren wird, und das adaptive Immunsystem, das sich entwickelt, wenn man Krankheitserregern ausgesetzt ist. Ein gesundes Immunsystem speichert alle Krankheitserreger, denen es ausgesetzt war, sodass es sie bei einem erneuten Kontakt schnell erkennen kann. Das Immunsystem wird aktiviert, wenn es mit einem Protein in Kontakt kommt, das es nicht kennt, einem sogenannten Antigen.

Da das System so komplex ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie etwas schief gehen kann. Wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert, kann es zu Immunschwächekrankheiten kommen, die zu mehr und länger andauernden Krankheiten führen.

Einige Gesundheitsexperten sind besorgt, dass das Immunsystem von Kindern stärker geschädigt sein könnte als das von Erwachsenen, da sie den größten Teil der letzten 18 Monate isoliert von fast jeder Exposition verbracht haben.

Wie Forscher jetzt herausgefunden haben, sind es vor allem Säuglinge und Kinder, die am stärksten auf die soziale Distanzierung reagieren. Seit Anfang 2020 haben Ärzte und Krankenhäuser einen deutlichen Rückgang der Zahl der bakteriellen und viralen Infektionen bei Kindern festgestellt. Dazu gehören Bronchiolitis, Masern, Varizellen, RSV und Keuchhusten.

In einem im August 2021 veröffentlichten Papier der Pediatric Infectious Disease Group wird postuliert, dass die im Jahr 2020 verhängten nicht-pharmazeutischen Maßnahmen zu größeren Epidemien von Infektionskrankheiten führen könnten, sobald diese Maßnahmen aufgehoben werden.

Steigende Zahl von RSV-Infektionen bei Säuglingen hängt mit Immunitätsschwäche zusammen

Einige Experten bezeichnen die steigende Zahl von RSV-Infektionen bei Säuglingen als eine „Immunitätsschuld“, die dadurch entstanden ist, dass Säuglinge, die im Jahr 2020 geboren wurden, nicht mit den üblichen Krankheitserregern in Berührung kamen. Sobald Säuglinge und Kinder massenhaft mit diesen Umwelterregern in Berührung kommen, kann dies zu einem sprunghaften Anstieg der Fälle führen.

Laut The Guardian meldete Neuseeland für das Jahr 2020 einen Rückgang der Grippe um 99,9 % und der RSV um 98 %. Dadurch wurde die in den Wintermonaten auftretende Häufung von Grippe- und RSV-Todesfällen nahezu eliminiert. Kurzfristig hat dies möglicherweise eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert, während andere gegen COVID-19 behandelt wurden.

Langfristig könnte dies jedoch zu einem zusätzlichen Problem bei Säuglingen und Kindern geführt haben. Wenn das Immunsystem nicht schon in jungen Jahren gefordert wird, kann es zu größeren Ausbrüchen kommen, was wiederum das Gesundheitssystem belastet. Anfang Juli 2021 hatte Neuseeland innerhalb von fünf Wochen fast 1 000 Fälle von RSV gemeldet. Die übliche Zahl liegt bei 1.743 Fällen in 29 Wochen.

Die Ärzte hoffen, dass dies nicht unbedingt bedeutet, dass es mehr RSV-Fälle geben wird, sondern nur, dass sie zu Beginn der Saison in schnellerer Folge auftreten. Der derzeitige Ausbruch hat die Ressourcen in Neuseeland und Australien überfordert, die ebenfalls einen Anstieg der Fälle verzeichnen. Der neuseeländische Generaldirektor für Gesundheit, Dr. Ashley Bloomfield, äußerte sich gegenüber einem Reporter von The Guardian wie folgt:

… sicherlich besorgt über den starken Anstieg der RSV-Fälle … Es gibt einige Spekulationen, dass [der derzeitige Ausbruch] zum Teil dadurch verschlimmert wird, dass wir im letzten Jahr keine RSV-Fälle hatten und es daher einen größeren Pool von Kindern gibt, die dafür empfänglich sind.

In Kanada warnt der in Wellington ansässige Epidemiologe Michael Baker davor, dass auch in seinem Land im nächsten Jahr ein ähnlicher Trend bei den RSV-Fällen zu beobachten sein könnte, und warnt, dass Frühgeborene am meisten gefährdet sind.

Auch wenn es in Kanada zu einem Wiederanstieg der RSV-Infektionen kommen könnte, glaubt Baker nicht, dass die fehlende Exposition gegenüber Krankheitserregern im frühen Kindesalter „die Entwicklung eines gesunden Immunsystems in irgendeiner Weise behindert hat“.

Ist eine Schnellimpfung gegen RSV die Antwort?

In Anbetracht der zahlreichen Probleme, die mit den genbasierten COVID-Impfungen verbunden sind, bin ich nicht optimistisch, was die Entwicklung eines schnell zu entwickelnden mRNA-„Impfstoffs“ gegen RSV angeht. Die Risiken sind zahlreich. Schon jetzt zeichnen sich Trends ab, die darauf hindeuten könnten, dass bei älteren Menschen, die die Impfung erhalten haben (nicht aber bei jüngeren), ADE im Spiel sind.

Im Vereinigten Königreich hatten bis zum 15. August 2021 68 % der ins Krankenhaus eingelieferten COVID-Patienten, die über 50 Jahre alt waren, eine oder zwei COVID-Injektionen erhalten. Die Mortalitätsstatistiken zeigen genau denselben Trend. In der Gruppe der über 50-Jährigen waren 70 % der COVID-Todesfälle entweder teilweise oder vollständig „geimpft“.

Könnte dies daran liegen, dass ältere Menschen ADE entwickeln und daher eine schwerere Infektion erleiden, wenn sie dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt sind? In der Kategorie der unter 50-Jährigen machen die Ungeimpften die Mehrheit der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle in Großbritannien aus, vielleicht wirkt sich die Impfung also auf verschiedene Altersgruppen unterschiedlich aus.

Ältere Menschen sind auch die Zielgruppe für die RSV-Impfung, und Säuglinge und Kleinkinder sind sowohl für die COVID- als auch für die RSV-Impfung vorgesehen. Die Zeit wird zeigen, welche Auswirkungen es haben wird, wenn die Körper von sehr jungen und sehr alten Menschen darauf programmiert werden, mehr als ein Antigen zu produzieren. Aber ich vermute, dass es nicht gut sein wird.