Der tiefe Staat in der Medizin

Es ist klar, dass der tiefe Staat die Politik, die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben übernimmt. Aber was inspiriert sie? In Wirklichkeit kommt eine Inspiration aus einer sehr tiefen Dimension des Seins. Was ist die Quelle seiner Daten? Hören wir uns an, wie Präsident Banda Kani, politischer Führer der Neuen Volksbewegung (NPM) in Kamerun, Zentralafrika, in einer Fernsehsendung über den amerikanischen Tiefen Staat spricht. Er beginnt seinen Vortrag mit der Feststellung, dass der Tiefe Staat auf drei wesentlichen Säulen ruht: Der Vatikan, die Stadt London und die Familie Rothschild.

Der Politiker bezieht sich also auf mächtige Instanzen, die den „Tiefen Staat“ vorantreiben, dessen Körperschaft nur durch die Motivationen und Institutionen definiert ist, die ihn bilden. Manche nennen es einen „Parallelstaat“. Aber zu welchem Staat ist sie parallel? Es gibt mehrere mögliche Antworten, und die umfassendste scheint mir die zu sein, dass der Staat die gesamte Bevölkerung repräsentiert. Letztere wird nicht von einem Geist angetrieben, der so sehr vom Materialismus geprägt ist, der seinerseits durch die digitale Welt, die durch künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährungen vollständig repräsentiert wird, begrenzt ist. Auf der Ebene des menschlichen Wesens wird die Begrenzung im Transhumanismus gesehen, der sich auf die medizinische Wissenschaft stützt und von der ärztlichen Kunst in erschreckendem Maße abweicht.

„Durch die Bereitstellung von Überzeugungselementen ist es für eine kontrollierende Oligarchie möglich, die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben. Diejenigen, die solchen Impulsen nachgeben, wollen nicht sehen oder wahrnehmen, dass die Gesamtheit der Menschen einen viel dichteren, substanzielleren und komplexeren Körper hat als der Apparat, der eine KI trägt.

Wir leben heute in einer Gesundheitsphase, die von demselben Modell inspiriert ist: Alles wird durch das Genprodukt gelöst, das in einem reduktiven Namen zusammengefasst ist: der Impfstoff. So will die Technowissenschaft eine Herausforderung an das Leben, wie sie ein Mikroorganismus darstellt, auf einen Prozess reduzieren, der Milliarden von Dollar verschlingt und die kreative Wirtschaft, künstlerische Aktivitäten, dynamische Orte, Schulen und alle anderen Orte des Lebens sehr restriktiven, materialistischen und teuren Maßnahmen unterwirft.

Wer sich jedoch von der materiellen und digitalen Mentalität mitreißen lässt, übersieht völlig, dass jeder Mensch ein Mikrouniversum ist und als solches von viel mehr energetischen Frequenzen belebt wird als er selbst. Wie ein Prisma, das mehrere Farben zeigen kann, oder ein Radio, das Wellen mehrerer Frequenzen empfängt, von der längsten bis zur kürzesten, zu denen sich die von sehr raffinierten Geräten gesellen. Dies wird hier klar zum Ausdruck gebracht: Eure Wissenschaft und vermeintliche Intelligenz wird euch niemals erlauben, den Geist des Lebens zu vereiteln … Und eine endliche Intelligenz wie die unsere wird niemals in der Lage sein, alle Geheimnisse der Schöpfung einer unendlichen Intelligenz, des Geistes des Lebens, zu durchdringen.

Die Führer verschiedener Staaten haben diese Haltung des tiefen Staates in verschiedenen Situationen mehr oder weniger stark übernommen. Sie werden jedoch niemals den Kern der menschlichen Wesenheiten erreichen, der die Menschen jetzt dazu bringt, sich immer mehr zu erheben, angeregt durch ihre Gefühle von Druck, Unterdrückung und ihren Durst nach Selbstverwirklichung. So zeigt die Demonstration des souveränen Volkes in Frankreich, die sich von Samstag zu Samstag weiterentwickelt, mehr und mehr, dass die Menschen existieren und erwachen: Ein Abgeordneter versichert uns, dass es am 28. August mehr als 3.600.000 Demonstranten waren und dass die Medien lügen. Die Medien sind also die Lautsprecher der Herrschenden, aber die Stimme des Volkes, die „Freiheit“ schreit, hat eine Macht, die sie nicht mehr erreichen können.

Der tiefe Staat gibt noch nicht auf: Die WHO arbeitet mit Bill Gates und der Rockfeller Foundation an einem digitalen Impfzertifikat und versucht, die Gesellschaft mit dem autoritären Virus zu infizieren: Zunächst ist festzustellen, dass die Politik der Dramatisierung der Epidemie weit über die Grenzen Frankreichs hinausgeht und fast weltweit verbreitet ist. Sie kann als Ausdruck staatlicher Politik ohne wirkliche Unabhängigkeit gesehen werden, da sie in ein Netz transnationaler Verflechtungen eingebettet ist, in dem globalisierte Einflusssysteme zum Einsatz kommen können. Der medizinische tiefe Staat erscheint, wenn die WHO während der Pandemie eindeutig in die Politik der Staaten eingebunden war. Wenn die beobachtete Globalisierung jedoch mit solchen Einflüssen in Verbindung gebracht werden kann, bleibt die schlechteste Option selbst zu erklären. Noch nie wurden der Bevölkerung so viele Zwänge auferlegt, die sicherlich durch die gesundheitliche Situation gerechtfertigt sind, die aber heute dazu führen, dass der Einzelne in seinem täglichen Leben überwacht wird und diejenigen, die sich wehren, daran gehindert werden, ihre Rechte voll auszuüben.

Die Gesundheit des Menschen hängt also nicht mehr vom harmonischen Funktionieren seines Körpers, seines Geistes und seiner Seele in einer angemessenen Umgebung ab, sondern von Strategien, die von einem Denken getragen werden, das von der menschlichen Realität in ihrer Gesamtheit abgekoppelt ist. Ein solches System kann jedoch nicht bestehen, weil ihm die Verbindung zur lebenden Materie fehlt. So wird das amerikanische Imperium seines lebendigen Fleisches, der Kraft der Menschen, beraubt: „Warum dann den Globus mit Truppen, Stützpunkten und Flugzeugträgern umgeben? Und warum 770 Milliarden Dollar pro Jahr für die Verteidigung ausgeben, wenn es in jeder amerikanischen Metropole ausgedehnte Ghettos gibt, in denen Millionen von untergebildeten Amerikanern in Armut, Unwürdigkeit und Verzweiflung dahinvegetieren? Fazit: „Das amerikanische Imperium ist zu einer Absurdität geworden, die das Wohlergehen der Amerikaner vernachlässigt und ihr Geld für einen unmöglichen Kampf gegen Feinde ausgibt, die nicht mehr existieren.

Ein Artikel zum gleichen Thema bringt meisterhaft zum Ausdruck, was mit den Menschen geschieht: Die mentale Ansteckung, die einst von der Massenpsychologie erforscht wurde, ist jetzt unmittelbar und dauerhaft. Wir können die Auswirkungen all dieser Maßnahmen sehen. Dank der Matrix, die die Realität ersetzt, und dank dieser Waffe, die den Körper verschont und sich der Seele bemächtigt … unterwirft sich der imaginäre Patient dem großen Reset, der Maske, der sozialen Kontrolle, dem Knien, der digitalen Kontrolle, dem biometrischen Pass und dem kontrollierten Zusammenbruch aller Volkswirtschaften.

Der tiefe Staat wird auch die mRNA übernehmen und sie in ein Imperium verwandeln, das sich Organe aneignet. Dabei wird jedoch übersehen, dass alle Organe und physiologischen Mechanismen miteinander verbunden sind, so wie wir ein Universum bilden, d. h. „mit dem wir verbunden sind“. Auf diese Weise sind sie nicht einverstanden, wenn ihnen ein willkürlich gestaltetes ausländisches Produkt aufgezwungen wird. Die Wahrheit kommt immer ans Licht und die Ärzte sehen den Kampf im Blut der Auswirkungen der Impfung und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit: Die Überraschungen der Blutuntersuchungen von geimpften Menschen. Zu dieser Beobachtung kommt ein Problem hinzu, das die Ärzte vor Ort bei der Bewertung der sekundären und tiefgreifenden Auswirkungen behindert: Die Geimpften wollen nicht wissen, was los ist. Denn sie sind gezwungen, sich ihrer eigenen Wahrheit und ihren eigenen schlechten Entscheidungen zu stellen.

Auch die Produkte der pharmazeutischen Industrie sind von der Realität abhängig: Die japanischen Behörden setzten die Verwendung von Millionen von Dosen des Impfstoffs Moderna Covid aus, nachdem in einer Reihe von Chargen Fremdstoffe gefunden wurden und zwei Menschen nach Injektionen der betroffenen Chargen starben.

Der medizinische Tiefenstaat hat sich ebenfalls herauskristallisiert und beschränkt sich auf die Technowissenschaften und das Digitale. Sie hat Ärzte angezogen, die besser darin geschult sind, Bluttests und Röntgenaufnahmen anzuordnen und dann nach genau definierten Protokollen zu verschreiben. Sie sind also nicht mehr darin geschult, den Patienten zuzuhören, sie zu beobachten, zu untersuchen und wahrzunehmen, was von ihnen ausgeht. Wenn also ein neuer Krankheitserreger auftauchte, wurde er mit den modernsten Mikroskopen und dann mit gentechnisch hergestellten Produkten bekämpft. Die digitale Welt hat sie mit Fallzahlen und Statistiken in den Griff bekommen und Modelle erstellt. Die Bevölkerung hat also unter den politischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen zu leiden. Ein Teil der offiziellen Ärzteschaft hat sich also mit dem technischen und digitalen Tiefen Staat identifiziert, dem die Führer enorme Macht verliehen haben, sowohl in den Medien als auch bei den finanziellen Investitionen. Die Illusion des freien Zugangs, die ein rein strategischer Schachzug ist, hat den öffentlichen Finanzen schweren Schaden zugefügt und schädliche Gewohnheiten geschaffen. Hier ein deutliches Beispiel: Covid-19: das Ende der kostenlosen Tests beunruhigt die Labors. Diese Ankündigung löste in den medizinischen Analyselabors einen regelrechten Schock aus. Wir hoffen, dass dieser Schock die Laboratorien dazu anregt, Analysen zu entwickeln, um die Bedingungen zu ermitteln, die es dem Covid ermöglichen, sich in den Organismen entsprechend den Mängeln der verschiedenen physiologischen Mechanismen einzunisten. Es geht auch darum, die Gelder aus dem Sécu, die sich bis 2021 auf 5 Milliarden Euro für Tests belaufen könnten, sinnvoller zu nutzen. Aber auf dieser Ebene ist es nicht die Wirtschaft, die den Tiefen Staat zu interessieren scheint, sondern sein „Gesundheits“-Anliegen, das den Betroffenen weder medizinisches Wissen noch Kenntnisse über die Mechanismen des menschlichen Körpers vermittelt. Dieses Geld hätte es ermöglicht, alternative Heilmethoden zu untersuchen und bekannt zu machen, die im Verborgenen praktiziert werden, obwohl sie eine frühzeitige Behandlung bieten können, die sowohl den Patienten als auch den Einrichtungen teure Krankenhausaufenthalte erspart.

Das Gleiche gilt für die Impfstoffe, für die eine begrenzte Vision eines konzentrierten Schutzes auferlegt wird. Die Ärzte werden sich zunehmend bewusst, dass sie ihre eigene Praxis aufrechterhalten müssen, und lösen sich von der starren Struktur, die ihnen von der Politik auferlegt wurde: Deutschland – Mehr als 23.000 Ärzte haben die Impfkampagne aufgegeben.

Andere weigern sich, sich impfen zu lassen, wohl wissend, was auf ihren Körper zukommen würde, und ziehen es vor, ihrer tiefsten Überzeugung treu zu bleiben: In #Reunion, Dr. Philippe de Chazourne, Allgemeinmediziner: „Sie können in unsere Praxen kommen und uns ins Gefängnis stecken + 3750 € Strafe für (liberale) Betreuer, die sich nicht impfen lassen.“

Bei den Gesundheitsbehörden wiederum kehrt die Weisheit zurück: Rumänien stoppt die Einfuhr von Impfstoffen und schließt die Impfzentren. Ein Rückgang der Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus in Rumänien hat die Behörden dazu veranlasst, 117 Impfzentren zu schließen und die Zahl der Impfungen in 371 weiteren Zentren zu reduzieren, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit.

Forscher in den Bereichen Virologie und Mikrobiologie lassen sich nicht von den Begrenzungsstrategien des wissenschaftlichen Tiefen Staates beirren, untersuchen gewissenhaft die menschliche Evolution und warnen: „Unsere Spezies ist genetisch verändert“: der Marsch der Menschheit in die Ausrottung? Mikrobiom- und Virom-Analyse.

Die Epidemiologen müssen nun feststellen, dass ihre Vorhersagen nicht wie erwartet eintreffen: Der Arzt Martin Blachier: „Es sind die Geimpften, die die Nichtgeimpften kontaminieren“.

Die politischen Parteien lösen sich nur langsam vom tiefen Staat. So wollen die Politiker angesichts einer „vierten Welle in der Schweiz“ einen nationalen Impftag. Man fragt sich, warum nach 18 Monaten der Covidpandemie die sogenannten sanitären Maßnahmen nicht erfolgreicher waren und warum nun eine vierte Welle mit immer größerer Komplexität ansteht. Interessant ist auch, dass der Vorsitzende der Grünen diese Idee am Dienstag mit der Gesundheitsministerin besprechen wird. In der Tat würde man erwarten, dass die grüne Bewegung andere Ansätze fördert, anstatt den zutiefst unökologischen zu bevorzugen!

Der tiefe medizinische Staat auf internationaler Ebene beginnt zu zerbrechen: 3. Dosis Covid-Impfstoff: Die Kommission wird keine Verantwortung übernehmen, wenn es ein Problem gibt. Die in Brüssel ansässige Exekutive erinnerte am Donnerstag daran, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur das Prinzip einer dritten Dosis noch nicht validiert hat, obwohl acht Länder dies beschlossen haben.

Der tiefe politische Staat – hier in Frankreich – scheint in seinem Innersten zu zerbrechen und offenbart, dass der wahre Staat aus allen Menschen in ihrer ganzen Vielfalt besteht. Panik an der Spitze: Die allmächtige soziale Bewegung wächst, mit mindestens 284 Demonstrationen heute, verglichen mit 252 am 21. August.

Wenn wir uns auf die Ansteckungsfähigkeit des gekrönten Virus konzentrieren, dann vielleicht deshalb, weil es die Offenbarung der Ansteckungsfähigkeit des Tiefen Staates ist, der überall eindringt, wo er kann, bis hin zum Vatikan: Die Einmischung des Tiefen Staates in das Leben der katholischen Kirche war mehrfach. Nicht zu vergessen sind die E-Mails von John Podesta an Hillary Clinton, aus denen seine Absicht hervorgeht, Benedikt XVI. vom Papstamt zu verdrängen und so einen neuen, progressiven und globalistischen „Frühling der Kirche“ einzuleiten, der dann mit dem Rücktritt von Benedikt XVI. und der Wahl des Argentiniers verwirklicht wurde. Der Prälat schließt: Kurz gesagt, man würde verstehen, dass der korrumpierte Teil der zivilen Autorität – der tiefe Staat – und die kirchliche Autorität – die tiefe Kirche – zwei Seiten derselben Medaille sind, beide Instrumente für die Errichtung der Neuen Weltordnung.

Seien wir wachsam gegenüber allem, was in unserer Macht steht, in uns und um uns herum, um uns gegen jedes Element zu wehren, das versucht, eine Dimension des menschlichen Wesens, das wir sind, zu ersetzen. Es geht darum, Wege der Befreiung zu entdecken. Es ist weder offensichtlich noch einfach, aber „Geduld und Zeit sind wichtiger als Kraft und Wut“, wie La Fontaine es so treffend formulierte. Und vor allem sollten wir lernen, unsere Empfänglichkeit zu entwickeln und auf unsere Inspirationen zu achten. Es ist an der Zeit, dass wir uns mit unserem Wesen auseinandersetzen und aufhören, die Rolle von Figuren zu spielen, die uns vom tiefen Staat diktiert werden.