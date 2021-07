David Icke spricht zu Zehntausenden von Freiheitskämpfern in London: „Wir werden das gewinnen“!

Am vergangenen Wochenende kam es weltweit zu massiven Protesten gegen die COVID-Maßnahmen. In London versammelten sich Zehntausende von Freiheitskämpfern am Trafalgar Square. Während der Rede von David Icke wurde das Lied „You’ll never walk alone“ gespielt. Die riesige Menge sang lauthals mit.

Autorität hat keine Macht. Die einzige Macht, die es zu haben scheint, ist die Macht, die wir in Form von Gehorsam verschenken, so Icke. Wenn wir uns diese Macht zurückholen oder aufhören, sie zu verschenken, wird dieses Kartenhaus zusammenbrechen.

„Lassen wir uns von diesen machtlosen Idioten sagen, was wir tun sollen? Was sollten wir mit unserem Gesicht machen? Bist du verrückt geworden?“, rief er. Wer wird es mit den Regierungschefs, den Ministern und den Regierungsberatern aufnehmen? Zumindest nicht die Leute die im mit Covid-Koma. „Wir werden es tun“, sagte Icke.

Wir dürfen uns nicht beugen, wir dürfen nicht kapitulieren

Die Dämonen in der Regierung wissen das, und deshalb werden sie uns – den Menschen, die erwachen – in den nächsten zwei bis drei Jahren das Leben sehr schwer machen. Sie werden versuchen, uns zu brechen, indem sie es uns unmöglich machen, ein normales Leben zu führen. Sie werden die Menschen, die noch schlafen, benutzen, um uns durch ihre hirntoten Medien zu dämonisieren.

„Wir dürfen uns nicht beugen, wir dürfen nicht kapitulieren“, betonte Icke. „Der Faschismus wird nie von Faschisten aufgezwungen. Der Faschismus wird von einer Bevölkerung aufgezwungen, die dem Faschismus stillschweigend zustimmt.“

Als eine große Familie, mit einem Herzen und einem Ziel

Wenn die Angst verschwindet, verschwinden auch die Dämonen, denn die Dämonen sind die Angst.

„Wir müssen stark bleiben. Hier sind nun einige Worte, die wir alle kennen und an die wir uns in den kommenden Monaten und Jahren erinnern müssen, wenn es schwierig wird. Ich nenne das Corona Karaoke“, sagte Icke, woraufhin „You’ll never walk alone“ gespielt wurde und alle lauthals mitsangen.

„Wir werden das durchstehen und auf der anderen Seite ist eine besondere Welt voller besonderer Menschen. Wir werden das gewinnen! Wie eine große Familie, mit einem Herzen und einem Ziel.“

„FREIHEIT!!!“