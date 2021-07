Amerika ist nur einen Schritt entfernt vom südafrikanischen-Stil einer sozialen Implosion

An der globalen Nachrichtenfront habe ich ein Ereignis mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, vor allem, weil es ast niemand sonst tut – ich spreche natürlich von dem sozialen und wirtschaftlichen Zusammenbruch in Südafrika, der in den letzten Wochen eskaliert ist. Was mir seltsam vorkommt, ist, dass gewisse Parallelen zwischen Südafrika und den USA kurzerhand ignoriert werden.

Im Grunde genommen ist die südafrikanische Situation eine übertriebene Version dessen, was in Amerika passiert, und wir müssen darüber nachdenken, ob es nur eine Vorschau auf zukünftige Ereignisse ist, wenn die zusätzlichen finanziellen Schutzmaßnahmen in den USA wegzufallen beginnen.

Kulturmarxismus und soziale Unruhen (Der Reparationsbetrug)

Südafrikas Regierung unter dem ANC (African National Congress) war schon vor der Covid-Pandemie 2018-2019 auf dem Weg zum vollen Kommunismus. Im Rahmen von vorgeschlagenen Verfassungsänderungen forderten sie, dass „Reparationen“ von weißen Farmern in Form von Landraub genommen werden, die dann an schwarze Bürger umverteilt werden sollten.

Dies ist das klassische Argument der kritischen Rassentheorie – dass, weil der Kolonialismus einmal existierte, alle Nutznießer und ihre vermeintlichen Nachkommen den Nachkommen der Ureinwohner, die ihr Land verloren haben, Abgaben schulden. Das Problem ist, dass nur die Nachkommen der WEISSEN Kolonisten verpflichtet sind, Abgaben zu zahlen.

Das ist genau derselbe Weg, den die Sozialisten/Marxisten in der Demokratischen Partei in den USA verfolgen, indem einige Bundesstaaten und Städte fordern, dass Reparationen für Schwarze wegen der Sklaverei vor fast 200 Jahren ins Gesetz geschrieben werden. Die Reparationsbewegung ist winzig, aber wie alle anderen Initiativen für soziale Gerechtigkeit gewinnt sie an Macht, weil Politiker und Konzerne sie künstlich unterstützen. Und warum? Das ist ganz einfach: Es geht darum, zu teilen und zu erobern.

Ich denke, meine Sichtweise ist vereinfacht, aber ich denke, das muss gesagt werden, weil CRT und Verrückte der sozialen Gerechtigkeit dazu neigen, Themen zu sehr zu komplizieren, um von bestimmten grundlegenden Realitäten abzulenken. Schwarze und braune Menschen sind in das Land der anderen eingedrungen und haben ihre Nachbarn für Tausende von Jahren versklavt, bevor weiße Menschen auf der Bildfläche erschienen. Weiße Menschen wurden innerhalb bestimmter Zivilisationen ebenfalls viele Jahrhunderte lang versklavt, und ja, es war für sie genauso schlimm wie für schwarze Sklaven in Amerika. Sklaverei und Kolonialismus war NIEMALS nur auf eine Rasse oder Ethnie beschränkt. Das ist eine historische Tatsache.

Aber das wird in den bizarren Rechtfertigungen der kritischen Rassentheoretiker vergessen. Warum sind Weiße die einzigen Menschen, die Reparationen zahlen sollen, wenn die ganze Welt sich seit Beginn der aufgezeichneten Geschichte gegenseitig für Land und Ressourcen umgebracht hat?

Offen gesagt, wenn Ihre Vorfahren vor Jahrhunderten einen Haufen Land an Kolonisten verloren haben, dann hätten sie vielleicht härter darum kämpfen sollen. Sie können nicht plötzlich mit der Hand winken und es Jahrhunderte später auf magische Weise durch staatliche Enteignung zurückfordern, nur weil Ihre Vorfahren bei der Selbstverteidigung versagt haben. Gehen Sie in der Zeit zurück und sagen Sie Ihren Ur-Ur-Ur-Großeltern, dass sie „gut werden“ sollen.

Natürlich kämpfen die heutigen Kommunisten nicht wirklich für irgendetwas, zumindest nicht direkt. Ich würde sie vielleicht ein wenig respektieren, wenn sie es täten. Stattdessen jammern sie lautstark, dass sie „Opfer“ sind, obwohl sie es nicht sind, und verlangen dann, dass man ihnen lebenslang kostenloses Zeug gibt, obwohl sie es nie verdient haben. Und da kostenloses Zeug von irgendwoher genommen werden muss, werden die Leute, die Dinge haben, durch die Farbe des Gesetzes angegriffen, selbst wenn sie nichts falsch gemacht und jeden Cent, den sie besitzen, verdient haben.

Kommunisten stehlen von anderen durch Regierungsvollmacht und durch Beanspruchung des Opfergruppenstatus. Sie arbeiten Hand in Hand mit genau den Politikern und Konzernoligarchen, von denen sie sagen, dass sie sie verachten. Die Regierungen und Unternehmen tun es, weil sie den marxistischen Mob als soziale Waffe benutzen können, um ihre ideologischen Gegner (Konservative) in Angst und Schrecken zu versetzen, und die SJWs tun es, weil sie sich von den Resten vom Tisch des großen Jungen ernähren und die Regierung benutzen können, um den Reichtum gewaltsam in ihre eigenen Taschen umzuverteilen. Es ist eine Art von Win-Win, zumindest für eine Weile. Letztendlich werden die niederen Kommunisten an eine Wand genagelt oder in ein Gulag geschickt, wenn sie nicht mehr nützlich sind, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal…

Als sich die internationale Empörung über die vorgeschlagenen Landkonfiskationsmandate entwickelte und Vorwürfe des umgekehrten Rassismus sich zu verbreiten begannen, schraubte der ANC seine Rhetorik zurück und passte die Gesetzgebung an, um Land zu konfiszieren, das „verlassen, ungenutzt oder ein Sicherheitsrisiko“ war. Lassen wir die Tatsache beiseite, dass diese Anforderungen willkürlich sind und immer noch von der Regierung missbraucht werden könnten, um weißen Besitzern Land wegzunehmen; für den Moment müssen wir nur anerkennen, dass die rassischen Spannungen in einem Land hoch waren, das hart daran gearbeitet hat, mit seiner jüngsten segregationistischen Geschichte umzugehen. Die Kommunisten der sozialen Gerechtigkeit machten die Dinge viel schlimmer, nicht besser, wie es immer der Fall ist.

Wie wir letzten Sommer mit den $1 Milliarde an Schäden, die durch die „meist friedlichen“ BLM Unruhen verursacht wurden, gesehen haben, ist der Rassenkonflikt eine effektive Waffe für die Eliten, um Chaos zu schaffen. Immerhin, BLM erhielt den größten Teil seiner ursprünglichen Finanzierung durch die Ford Foundation und George Soros ‚Open Society Foundation. Sie sind eine fabrizierte Bewegung um falsche kritische Rassentheorie Ansprüche gebaut, aber sie sind genug von einer Bewegung, um Gewalt auf einer landesweiten Skala zu verordnen.

Covid Lockdowns und Vaccine Totalitarismus

Die Reaktion der südafrikanischen Regierung auf Covid ist brutal und dauert an. Die Abriegelungen gehören zu den strengsten der Welt: Ausgangssperren, keine Versammlungen im Haus oder im Freien, Alkoholverbot und Reisebeschränkungen in bestimmten Gebieten. Ein großer Teil der Bevölkerung ist von der Teilnahme am normalen Wirtschaftsleben ausgeschlossen worden. Die Öffentlichkeit wartet seit über einem Jahr auf eine wirtschaftliche Erleichterung, aber der Hype und die Angstmacherei um die „Delta-Variante“ haben alle Hoffnung zunichte gemacht. Die Sperrungen kehrten im Juni mit voller Kraft zurück.

Es gibt KEINEN BEWEIS dafür, dass die Delta-Variante genauso tödlich oder noch tödlicher ist als die ursprüngliche Iteration von Covid, und die Gesamt-IFR (Infection Fatality Rate) von Covid liegt laut CDC und anderen unabhängigen Studien bei lächerlichen 0,26 %. Das bedeutet, dass drakonische Abriegelungen immer noch wegen eines Virus durchgeführt werden, das 99,74% der Menschen leicht überleben werden.

In Johannesburg und anderswo brachen Unruhen aus, mit über 200 Toten und Sachschäden und Diebstählen in Milliardenhöhe. In diesem Fall ist es schwer, die Plünderungen rundheraus zu verurteilen, da die Regierung die Bürger weiterhin daran hindert, ihren Lebensunterhalt im Namen der Eindämmung von Covid zu verdienen.

Dies kommt zu Südafrikas bereits hohem Armutsniveau und der Tatsache hinzu, dass Südafrika im Gegensatz zu den USA mit ihrer Weltreservewährung nicht die gleiche Fähigkeit hat, Konjunkturschecks aus dem Nichts zu drucken, um die Massen zu beschwichtigen und den Schaden zu verbergen.

Es überrascht nicht, dass der ANC sich weigert, anzuerkennen, dass die Hauptursache für die Unruhen ihre eigene Abschottungspolitik war. Stattdessen haben sie die Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma wegen einer Anklage wegen Missachtung des Gerichts als Auslöser für die Krise verantwortlich gemacht. Das mag Benzin ins Feuer gegossen haben, aber es war nicht die Ursache. Wenn die Regierung aktiv die Fähigkeit von Millionen von Menschen sabotiert, zu arbeiten und ihre Familien zu ernähren, bleibt für die meisten nur noch die Möglichkeit des Diebstahls oder der Revolution.

Die Versorgungsketten im Land wurden komplett unterbrochen und die einzigen Einzelhandelsgeschäfte mit Warenbestand sind die, die vom Militär geschützt werden oder die, die von Geschäftsinhabern mit Gewehren und Baseballschlägern bewaffnet werden. Nur 6% der Bevölkerung dürfen unter Südafrikas Waffenkontrollbürokratie und Bürokratie Schusswaffen besitzen. Die Regierung hat fast ein Gewaltmonopol und es ist unwahrscheinlich, dass der Mob viel an der Politik ändern wird, aber er macht dem Rest der Bevölkerung das Leben zur Hölle.

Die zivilen Unruhen in dieser Region sind meiner Meinung nach ein Vorgeschmack auf das, was in den USA und anderen westlichen Nationen kommen wird. Wir haben bereits Unruhen in Frankreich, Italien und anderen Teilen der westlichen Welt über die Gesetzgebung gesehen, die die experimentellen mRNA-Impfstoffe durch Impfpässe verbindlich machen würde. Ich möchte darauf hinweisen, dass die freiheitlichen Medien immer wieder davor gewarnt haben, dass die Regierungen versuchen würden, Impfpässe durchzusetzen und Impfstoffe verbindlich zu machen. Wir wurden dafür als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet; jetzt haben wir wieder einmal Recht behalten.

Die Impfgesetze werden in den USA zu Unruhen führen, so wie sie in Südafrika zu Unruhen geführt haben. Die Biden-Administration drängt weiterhin auf die totale Impfung der Amerikaner, obwohl alle Wissenschaft seinen Initiativen und Behauptungen zuwiderläuft. Wie ich in meinem Artikel „Bidens Vaccine Strike Force Plan Stinks Of Desperation“ dargelegt habe, unterstützen die Fakten keine Impfpflicht oder Impfpässe, und das ist der Grund, warum etwa die Hälfte der US-Bevölkerung weiterhin den Beschränkungen trotzt und sich weigert, die Impfung zu nehmen. Der einzige Grund, warum die medizinische Tyrannei in den USA zurückgeschlagen wurde, ist, weil etwa 50% der US-Haushalte bewaffnet sind. Wir sind noch nicht Südafrika wegen unserer Waffenrechte, also seien Sie dankbar für die Millionen von Waffenbesitzern da draußen, die eine Abschreckung gegen die Tyrannei schaffen.

Die Ziele des Establishments werden jedoch bestehen bleiben. Sie werden weiterhin die Tatsache ignorieren, dass die Todesrate von Covid nur 0,26% der Menschen mit bestätigten Infektionen beträgt. Sie werden weiterhin die Tatsache ignorieren, dass die natürliche Immunität ein Teil der Herdenimmunität ist. Sie werden weiterhin die Tatsache ignorieren, dass Covid-Infektionen und Todesfälle im Januar 2021, lange bevor die Impfstoffe in den USA eingeführt wurden, von einer Klippe gefallen sind. Und sie werden weiterhin die Tatsache ignorieren, dass die experimentellen mRNA-Impfstoffe keine Langzeittests haben, um zu beweisen, dass sie für Menschen sicher sind.

Die Wissenschaft ist für sie unwichtig. Covid ist nur ein Werkzeug, um Kontrolle zu erlangen. Die öffentliche Sicherheit ist ihnen nicht im Geringsten wichtig.

Wirtschaftlicher Niedergang und die dunkle Wolke der Inflation

Es gibt einige Unterschiede zwischen den USA und Südafrika in Bezug auf die Motivationen und die Wirtschaft, aber die Kluft ist nicht so groß, wie manche vielleicht denken. Die USA zeigen ähnliche Anzeichen des Niedergangs in Bezug auf Armut, Schließung von Kleinunternehmen und Inflation.

Südafrikas Arbeitslosen- und Armutsquote scheint viel höher zu sein, aber die USA haben die Fähigkeit, die wirkliche Armut durch temporäre Konjunkturmaßnahmen, Sozialprogramme und Räumungsmoratorien zu verbergen. Wenn die Covid-Schecks auslaufen und die Zwangsräumungen zurückkehren, werden wir wieder einen massiven Anstieg der Armutsraten in den USA erleben. Darüber hinaus hat die Kernpreisinflation aufgrund der Billionen an Gelddrucken und der Dollarabwertung zusammen mit den kämpfenden Lieferketten ein 30-Jahres-Hoch erreicht. Im Moment vermittelt die erhöhte Nachfrage durch die Covid-Schecks die Illusion, dass sich die Wirtschaft erholt, aber genauso wie die Hausverkäufe nach einem kurzfristigen Anstieg nun einbrechen, wird auch die Nachfrage in den meisten Sektoren der Wirtschaft sinken.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Preise mit der Nachfrage fallen werden. Zum Beispiel sind die Holzpreise im Rückgang begriffen, da die Nachfrage nachlässt, aber nachdem sie in einigen Bereichen um 300 % gestiegen sind, haben sie noch einen langen Weg vor sich und werden wahrscheinlich nie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgehen. Die gleiche Dynamik sehen wir jetzt bei den Hausverkäufen im Vergleich zu den Hauspreisen. Wenn die Nachfrage sinkt, aber die Preisinflation weiter ansteigt oder hoch bleibt, ist das ein Zeichen für eine Stagflationskrise. Und wenn dies der Fall ist, dann wird die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten dramatisch ins Stocken geraten, was zu einem Armutsniveau ähnlich dem in Südafrika führen wird. Gelddrucken ist eine vorübergehende Lösung, die zu längerfristigen Katastrophen führt.

Es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis eine Covid-Variante (wie die Delta-Variante) als Vorwand benutzt wird, um die Schließungen im ganzen Land wieder einzuführen. Und machen Sie keinen Fehler, sie werden versuchen, ähnlich wie in Südafrika immer härtere Verbote zu verhängen, um die Menschen einzuschüchtern, damit sie sich der Impfung und den Pässen unterwerfen. In diesem Stadium wird die US-Regierung nicht nur Massenunruhen, sondern auch eine bewaffnete Rebellion am Hals haben. Zweifellos werden die Versorgungsketten zusammenbrechen, wenn sie nicht bereits durch Abriegelungen oder eine damit verbundene Finanzkrise unterbrochen wurden.

Die Frage, die sich dann stellt, ist die folgende: Wer wird den Wiederaufbau betreiben? Wenn es die Eliten und der Covid-Kult sind, dann wird die Freiheit für immer verschwinden. Wenn es die freiheitlich gesinnten Menschen sind, dann gibt es vielleicht eine Chance, unsere Zivilisation vom Abgrund zurückzubringen. Alles hängt davon ab, wer übrig bleibt, wenn sich das Chaos gelegt hat.

Südafrika ist eine Warnung an die Amerikaner: Macht es euch nicht zu bequem. Werden Sie nicht selbstgefällig. Seien Sie darauf gefasst, dass der nächste Schuh fallen wird. Bereiten Sie sich entsprechend vor, und verstehen Sie, dass ein Kampf bevorsteht.

Das Establishment wird darauf wetten, dass die Unruhen und das wirtschaftliche Desaster eine fabrizierte Zustimmung erzeugen werden. Sie glauben, dass die Öffentlichkeit ausreichend verzweifelt sein wird und um den Totalitarismus als Lösung betteln wird. Finden Sie sich nicht unter den Verzweifelten wieder, und wenn Sie können, organisieren Sie Ihre Gemeinschaft, um den Sturm zu überstehen.

Schließlich sollten Sie immer daran denken, wer die Leute sind, die dieses Chaos überhaupt erst verursacht haben. Randalierer und Plünderer werden ein Problem sein, aber sie sind nicht der wahre Feind. Die Menschen hinter dem Vorhang müssen behandelt werden, wenn wir jemals wieder Frieden finden wollen.