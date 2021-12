David Stockman: Die Wissenschaft ist der neue Weg zur Knechtschaft

Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler David Stockman klingt ähnlich wie Patrick Wood in Technocracy Rising: Das trojanische Pferd der globalen Transformation: „Die heutige große Bedrohung des kapitalistischen Wohlstands, der persönlichen Freiheit und der konstitutionellen Regierung, wie wir sie kennen, ist nicht der Marxismus, der Sozialismus oder irgendeine andere Variante der traditionellen linken Ideologie.“ Der Szientismus ist die unterstützende Philosophie sowohl der Technokratie als auch des Transhumanismus. ⁃ TN-Redakteur

Die größte Bedrohung für den kapitalistischen Wohlstand, die persönliche Freiheit und die verfassungsmäßige Regierung ist heute nicht der Marxismus, der Sozialismus oder irgendeine andere Variante der traditionellen linken Ideologie, erklärt David Stockman in einer fünfteiligen Serie in David Stockman’s Contra Corner, die im Februar 2021 veröffentlicht wurde. Stockman war Direktor des Office of Management and Budget (1981-1985) unter Präsident Ronald Reagan.

Die Bedrohung ist der Szientismus, den er definiert als „die falschen Behauptungen, dass u. a. die Wirtschaftswissenschaft, die Wissenschaft des öffentlichen Gesundheitswesens und die Klimawissenschaft eine weitreichende Zunahme staatlicher Eingriffe und Kontrollen erfordern“. Zu den aktuellen Beispielen gehören John Kerrys jüngste Proklamation, dass uns nur noch 9 Jahre bis zur irreversiblen Klimakatastrophe bleiben, und die andauernden Plünderungen der Virus Patrol (https://tinyurl.com/3ak2vyba).

Vorschläge, die die Ausrottung fossiler Brennstoffe, Abriegelungen oder massive monetäre und fiskalische Anreize fordern, basieren auf erfundener, zielgerichteter „Wissenschaft“.

Bei der Viruspatrouille ging es nie darum, Menschen zu heilen oder Krankheiten vorzubeugen, wie die Vernachlässigung oder sogar aktive Unterdrückung potenzieller individueller, patientenbezogener Therapien – Hydroxychloroquin/Zink, Ivermectin, Genesungsplasma, Vitamin-D-Supplementierung und zahllose weitere experimentelle Therapien und von Ärzten formulierte Cocktails – zeigt, die sich auf die tatsächliche medizinische Wissenschaft und Praxis stützen würden.

Stattdessen haben wir es mit einer Art von Scientismus zu tun, der „als Handlanger des Leviathan auf eine weitaus mächtigere und gefährlichere Art und Weise funktioniert, als es das Geschreibsel linker akademischer Idealisten und Fanatiker je könnte“. Er unterstellt fälschlicherweise eine existenzielle Bedrohung und verfolgt dann eine Null-Fall-Lösung durch umfassende Anwendung der staatlichen Regulierungs-, Polizei- und Steuerbefugnisse.

„Das heißt, Null Covid-Fälle, Null Verbrauch fossiler Brennstoffe und Null Arbeitslosigkeit oberhalb einer willkürlich definierten Vollbeschäftigungsschwelle in der heimischen Wirtschaft.“

„Aber wenn man den Staat ermächtigt, im Kontext der dem gesellschaftlichen Leben innewohnenden Komplexität Null von allem zu verfolgen, … dann hat man ein Rezept für eine neue Art von wirtschaftlichem und freiheitsverarmendem Totalitarismus, der wirklich etwas Neues unter der Sonne ist.“

MAKROÖKONOMISCHER SZIENTISMUS

Der Keynesianismus – die Praxis der makroökonomischen Stimulierung – ist auf beiden Seiten des politischen Spektrums zum akzeptierten Evangelium geworden, schreibt Stockman. Billionen von Bundesdollars, die aus dem Nichts geschaffen wurden, werden verteilt, um eine Wirtschaft wiederzubeleben, die durch die COVID-„Milderung“ zerstört wurde.

Seit Richard Nixon vor 50 Jahren sagte: „Wir sind jetzt alle Keynesianer“, ist die Staatsverschuldung um das 78-fache gestiegen, das nominale BIP jedoch nur um das 19-fache.

Stockman stellt fest, dass die letzten 150 Jahre den Keynesianismus leicht widerlegen. Er weist darauf hin, dass der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft „von 1870 bis 1914 ohne fiskalische Eingriffe oder irgendeine Zentralbank glänzend funktioniert hat“ und dass „die Wachstumsrate und der Anstieg des Pro-Kopf-Wohlstands seither nie wieder erreicht wurden“. Als die Federal Reserve 1914 gegründet wurde, hatte sie die bescheidene Aufgabe, das Bankensystem auf der Grundlage solider kommerzieller Sicherheiten mit Liquidität zu versorgen. „Es gab keinen Spielraum für eine staatliche Übernahme der Volkswirtschaft durch die falsche Wissenschaft der keynesianischen Makroökonomie“ (tinyurl.com/k6xj4t4w).

Dann kam der Große Krieg und Woodrow Wilsons Beharren darauf, ihn hauptsächlich mit Schulden und nicht mit Steuern zu finanzieren. Die Finanzierung der massiven Ausgabe von Freiheitsanleihen durch die Fed durch die Hintertür öffnete die Tür zur Monetarisierung der Staatsschulden und zum aktivistischen Zentralbankwesen. Das ursprüngliche Verbot der Fed-Finanzierung von Staatsschulden wurde aufgehoben.

Während des Krieges stieg das BIP der USA von 40 Milliarden Dollar in der Vorkriegszeit auf einen Höchststand von 92 Milliarden Dollar im Jahr 1920. „Glücklicherweise erkannten die Männer des gesunden Geldes, die in die Vorstände der 12 Zentralbanken berufen worden waren, immer noch den falschen Wohlstand, wenn sie ihn sahen. Anstatt also zu versuchen, eine unvermeidlich deflationäre Kriegswirtschaft zu „stimulieren“, erlaubte man dem freien Markt, sich wieder auf ein nachhaltiges Friedensniveau einzustellen…. Die Bundesausgaben von 18,5 Milliarden Dollar im Jahr 1919 brachen um 82% auf nur noch 3,2 Milliarden Dollar im Jahr 1922 ein. Dennoch stürzte die US-Wirtschaft nicht in ein schwarzes Loch, sondern erholte sich schnell.

Diese Tatsachen sollten die keynesianische Wissenschaft zerschlagen haben – abgesehen von der Behauptung, dass der Kapitalismus der freien Marktwirtschaft während der Großen Depression in den 1930er Jahren zusammenbrach.

„Was den Lauf der Geschichte buchstäblich veränderte, war der Unfall von 1922“, schreibt Stockman. „Damals entdeckte die neu entstehende Zentralbank, die sich auf 12 höchst unabhängige regionale Zweigstellen verteilte, die vergifteten Früchte der Offenmarktgeschäfte.“ Als die Erträge aus Liberty Bonds rapide zurückgingen, warf die Fed die Druckerpresse an, um Staatsanleihen zu kaufen, um ihre Gewinn- und Verlustrechnung aufzubessern. Dann begann sie mit dem Ankauf von Vermögenswerten, um „die Zinssätze zu steuern … und den Verlauf der makroökonomischen Aktivität zu lenken“. Heute kauft sie jeden Tag Vermögenswerte im Wert von 4 Milliarden Dollar (tinyurl.com/2s9cweaw).

Der brutale Börsenkrach von 1929 folgte auf den durch Schulden und Spekulationen aufgeblähten Höchststand des BIP von 1929. Der anfängliche 10-prozentige Rückgang des realen BIP im Jahr 1930 entsprach in etwa dem 9-prozentigen Rückgang im Jahr 1921, aber der Kapitalismus erholte sich nicht wie im Jahr 1922, „denn im Gegensatz zu Warren Harding, der auf seiner Veranda saß und die Rückkehr zur ‚Normalität‘ forderte, standen diesmal die Politiker im Weg“. Diese staatlichen Interventionen verlängerten die Große Depression für den größten Teil des Jahrzehnts und begründeten den Gründungsmythos, der die unerbittlichen und zerstörerischen geldpolitischen und fiskalischen Machenschaften von heute rechtfertigt (tinyurl.com/26cbfbuv).

Stockman liefert eine detaillierte Analyse der Bankenkrisen und der „Ad-hoc-Politik“ des New Deal. Das verheerendste Vermächtnis war FDRs Abschaffung der Grundlage für gesundes Geld (https://tinyurl.com/4an8u6r9).

Anders als nach dem Ersten Weltkrieg haben wir es nicht mit einer übermäßig ausgeweiteten Produktion zu tun, die auf das Niveau der Friedenszeit zurückkehrt, sondern mit einer gedrückten Produktion, die auf die frühere Verlagerung der Industrie und sogar der Landwirtschaft und jetzt auf die COVID-Sperren zurückzuführen ist. Ein „Green New Deal“ würde die Produktion dauerhaft lahmlegen. Die Fed setzt die absichtliche Inflationierung fort, während allgemein angenommen wird, dass die deflationäre Große Depression durch eine unzureichende Geldschöpfung verursacht wurde. Wir haben es also mit einem Dreiergespann zerstörerischer politischer Maßnahmen zu tun, die auf Scientismus basieren.

Der Wirtschaftswissenschaftler Davis Rosenberg erkennt an, dass wir eine „Potemkinsche Wirtschaft“ haben und dass der S&P 500 ohne die Interventionen der Fed um mindestens 500 % niedriger liegen würde. Er scheint jedoch zu glauben, so Stockman, dass Washington es einfach übertrieben hat. Eine Neukalibrierung der Politik wird in einem Zustand nicht funktionieren, „in dem sich der Staat in einem durchdringenden und giftigen Krieg mit der Wirtschaft befindet.“ Stockman stellt fest, dass die realen Nettoinvestitionen pro Kopf im Jahr 2019 um 22 % unter denen des Jahres 2000 lagen. Außerdem sind die Transferzahlungen (staatliche Sozialleistungen) von rund 5 % des BIP im Jahr 1970 auf über 20 % des BIP im Jahr 2020 angestiegen, und die nationale Netto-Sparquote erreichte 2020 mit 1,1 % fast ein Allzeittief (tinyurl.com/4b9698s4).

Stockman hofft, dass die Wissenschaft dem Weg in die Leibeigenschaft und den „dunklen Wolken der totalitären Armut“ entgegenwirken kann, beklagt aber das Fehlen einer kohärenten politischen Opposition.

Die Wissenschaft scheint derzeit in allen drei Fragen zu verlieren.