Jetzt oder nie: Der große „Übergang“ muss vollzogen werden

Haben Sie in der letzten Woche die Nachrichten verfolgt? Überall sind Impfvorschriften zu lesen: Ein Land nach dem anderen versucht, die vollständige Durchimpfung der Bevölkerung zu erzwingen bzw. gesetzlich zu erzwingen. Grund für die Impfpflicht ist der massive Anstieg der Covid-Erkrankungen – vor allem dort, wo die experimentellen mRNA-Gentherapien massenhaft eingesetzt wurden. Und (nicht zufällig) kommt dieser „Marker“ genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Covid-Todesfälle in den USA im Jahr 2021 die des Jahres 2020 übertreffen. Und das, obwohl im letzten Jahr kein einziger Amerikaner geimpft war (in diesem Jahr sind 59 % geimpft). Diese mRNA-‚Welle‘ ist eindeutig kein Allheilmittel.

Natürlich weiß das Pharma-Establishment, dass die Impfstoffe kein Allheilmittel sind. Hier sind „höhere Interessen“ im Spiel. Vielmehr wird es von der Angst getrieben, dass sich das Zeitfenster für die Umsetzung seiner Reihe von „Übergängen“ in den USA und Europa schließt. Biden kämpft immer noch darum, seinen „Go-Big“-Sozialausgabenplan und seine grüne Agenda bis zu den Zwischenwahlen in einem Jahr durch den Kongress zu bringen. Und der Inflationsschub könnte Bidens „Build Back Better“-Agenda (BBB) ganz zum Scheitern bringen.

Die Zeit ist knapp. Bis zu den Zwischenwahlen sind es nur noch 12 Monate, danach schließt sich das legislative Fenster. Der grüne „Übergang“ steckt ebenfalls fest (aufgrund von Bedenken, dass eine zu schnelle Umstellung auf erneuerbare Energien die Stromnetze gefährdet und die Heizkosten übermäßig in die Höhe treibt), und das Pharma-Establishment wird wissen, dass eine neue B.1.1.529-Variante mit 32 Mutationen in ihrem Spike-Protein einen großen Sprung in der Evolution gemacht hat. Dadurch unterscheidet sie sich eindeutig von früheren Varianten, was zu weiteren Infektionswellen führen kann, die sich der „Impfstoffabwehr“ entziehen.

Das bedeutet, dass eine neue Welle von Beschränkungen, weitere Verbote und schließlich Billionen von Dollar an neuen Fördergeldern in Aussicht gestellt werden könnten. Und was ist dann mit der Inflation, könnte man sich fragen.

Es ist ein Wettlauf zwischen den USA und Europa, wo die Pandemie in ganz Europa wieder in vollem Gange ist, um ihre Pläne durchzusetzen, bevor sich die Varianten festfressen, mit Krankenhäusern, die mit Geimpften und Nichtgeimpften überfüllt sind, mit Unruhen auf den Straßen und Maskenpflicht auf den Weihnachtsmärkten (falls sie überhaupt geöffnet sind). Die Nachrichten dieser Woche haben eine große Kehrtwende angedeutet: Impfvorschriften und Schließungen, selbst in stark geimpften Gebieten, kehren zurück. Und das gefällt den Menschen nicht.

Das Zeitfenster für den Re-Set könnte sich schnell schließen. Ein Beobachter hat angesichts der frenetischen Aktivitäten der Elite die Frage gestellt: „Haben wir endlich den Höhepunkt von Davos erreicht?“. Ist die Hinwendung zum Autoritarismus in Europa ein Zeichen der Verzweiflung, da die Befürchtung wächst, dass die verschiedenen unter dem „Re-Set“-Schirm geplanten „Übergänge“ (Finanz-, Klima-, Impfstoff- und Manager-Experten-Technokratie) vielleicht nie umgesetzt werden?

Eher ein Zeichen der Verzweiflung, da die Ausgabenpläne durch die sich beschleunigende Inflation behindert werden, da der Klimawandel in den ärmeren Staaten (und auch im eigenen Land) keinen Anklang findet, da die Technokratie durch die negativen Folgen von Pandemien zunehmend in Verruf gerät und die moderne Geldtheorie an ihre Grenzen stößt, weil – nun ja, wieder die Inflation.

Haben Sie schon aufgepasst? Der große „Übergang“ ist als enorm teure Umstellung auf erneuerbare Energien und auf einen neuen digitalisierten, robotergesteuerten Korporatismus konzipiert. Er erfordert eine große (inflationäre) Finanzierung, die vom Kongress genehmigt werden muss, und eine riesige parallele (inflationäre) Ausgabe für soziale Unterstützung. Die Sozialleistungen werden benötigt, um all jene zu besänftigen, die aufgrund des Klimawandels und des Übergangs zu einer digitalisierten Unternehmenssphäre ohne Arbeit dastehen werden. Aber – unerwartet für einige „Experten“ – hat die Inflation zugeschlagen – die höchsten Zahlen seit 30 Jahren.

Hinter dem Re-Set stehen mächtige oligarchische Interessen. Sie wollen nicht, dass es untergeht oder dass der Westen von seinen „Konkurrenten“ in den Schatten gestellt wird. Anstatt sich also zurückzuziehen, werden sie offenbar Vollgas geben und versuchen, ihren Wählern Konformität aufzuzwingen: Sie dulden keine Abweichung.

Der damalige Dissident und spätere tschechische Präsident Vaclav Havel schreibt 1978 in seinem Essay „Die Macht der Ohnmächtigen“ spöttisch: „Ein Gespenst geht um in Osteuropa: das Gespenst dessen, was man im Westen ‚Dissens‘ nennt“. „Dieses Gespenst ist nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Es ist eine natürliche und unvermeidliche Folge der gegenwärtigen historischen Phase des Systems, das es heimsucht.“ Nun, heute, wie Michael Every von der Rabobank feststellt, „hat der Westen Polarisierung, Massenproteste, Unruhen, Gerede über Pflichtimpfungen in Europa und Yanis Varoufakis, der behauptet, der Kapitalismus sei bereits tot und ein Techno-Feudalismus drohe“. Die sich abzeichnenden Zwischenwahlen in den USA haben die Dringlichkeit noch erhöht. Trumps Rückkehr (und sei es nur in den Kongress) würde der BBB die Beine wegziehen und auch Brüssel auf Eis legen.

Es war jedoch genau diese Tech-Revolution, auf die Varoufakis aufmerksam macht, die sowohl die Wählerschaft der Demokraten neu definierte als auch Tech-Oligarchen zu Milliardären machte. Durch die algorithmische Erzeugung eines Magnetismus gleichgesinnter Inhalte, die kaskadenartig an ihre Kunden verteilt werden, hat sie sowohl die intellektuelle Neugier erstickt als auch die „uninformierte Partei“ geschaffen, die die heutige Managerklasse darstellt – die Partei der beglaubigten Leistungsgesellschaft; die Partei, die sich vor allem selbstgefällig als die „Gewinner“ der kommenden Ära sieht und nicht bereit ist, einen Blick hinter den Vorhang zu riskieren und ihren „sicheren Raum“ auf die Probe zu stellen.

Perverserweise beharrt dieser Kader von beruflich berufenen Akademikern, Analysten und Zentralbankern darauf, dass sie vollkommen an ihre Meme glauben: Dass ihr technologischer Ansatz sowohl effektiv als auch von Nutzen für die Menschheit ist – ohne die abweichenden Meinungen zu bemerken, die um sie herum in den Zwischenräumen des Internets herumschwirren.

Die Hauptfunktion solcher Meme, ob sie nun vom Pharma-Impfstoff-„Kommando“, dem MMT-„Übergangs-„Kommando“, dem Energie-„Übergangs-„Kommando“ oder dem globalen Manager-Technokratie-„Übergangs-„Kommando“ herausgegeben werden, besteht darin, eine „Maginot-Linie“ zu ziehen – eine defensive ideologische Grenze, sozusagen eine „Große Erzählung“ – zwischen der „Wahrheit“, wie sie von den herrschenden Klassen definiert wird, und jeder anderen „Wahrheit“, die ihrer Erzählung widerspricht. Mit anderen Worten, es geht um Konformität.

Man war sich darüber im Klaren, dass all diese Übergänge alte, tief verwurzelte menschliche Lebensweisen umstürzen und Dissidenz auslösen würden – weshalb neue Formen der sozialen „Disziplin“ erforderlich sein würden. (Im Übrigen bezeichnet die EU-Führung ihre offiziellen Mandate bereits als „Befehle“). Solche Disziplinen werden jetzt in Europa erprobt – mit den Impfstoff-Mandaten (obwohl die Wissenschaftler ihnen sagen, dass Impfstoffe nicht die Silberkugel sein können, nach der sie sich sehnen). Wie ein hohes „Logen“-Mitglied, das eine Form der Global Governance befürwortet, anmerkt, muss man den Menschen Angst machen, damit sie solche Reformen akzeptieren.

Ja, das Kollektiv der „Übergänge“ muss seine „große, übergreifende Erzählung“ haben – so hohl sie auch klingen mag (d.h. der Kampf zur Verteidigung der Demokratie gegen den Autoritarismus). Aber es liegt in der Natur des heutigen Kulturkampfes, dass sein Inhalt letztlich kaum mehr als eine rhetorische Hülle ist, der es im Kern an Aufrichtigkeit fehlt.

Er dient in erster Linie als Dekoration für ein Projekt „höherer Ordnung“: Die Aufrechterhaltung globaler „Spielregeln“, die so gestaltet sind, dass sie die Interessen der USA und ihrer Verbündeten widerspiegeln, als Basis, von der aus das Gefüge der „Übergänge“ zu einer global gesteuerten Ordnung aufgerichtet werden kann, die den Einfluss der Elite und die Kontrolle über die wichtigsten Güter bewahrt.

Diese Politik der handwerklichen, glaubwürdigen Meme-Politik ist auf Dauer angelegt und ist jetzt „überall“. Sie hat längst die Parteigrenzen überwunden. Der springende Punkt dabei ist, dass die Mechanismen der Meme-Mobilisierung nicht nur in der westlichen „Heimat“ (auf Mikroebene), sondern auch im Ausland, in der amerikanischen „Außenpolitik“ (d.h. auf der Makroebene) zum Tragen kommen.

Und so wie in der Innenpolitik, wo der Begriff der Politik durch Überredung verloren gegangen ist (mit Impfmandaten, die mit Wasserwerfern und Bereitschaftspolizei durchgesetzt werden), so ist auch der Begriff der Außenpolitik, die durch Argumente oder Diplomatie gesteuert wird, verloren gegangen.

In der westlichen Außenpolitik geht es weniger um Geostrategie, sondern sie konzentriert sich in erster Linie auf die drei „großen ikonischen Themen“ – China, Russland und Iran -, die emotional „aufgeladen“ werden können, um bestimmte „Wählergruppen“ im innenpolitischen Kulturkampf der USA gewinnbringend zu mobilisieren. Alle verschiedenen politischen Strömungen in den USA spielen dieses Spiel mit.

Ziel ist es, die Psyche der Amerikaner (und ihrer Verbündeten) zu einem bestimmten Thema zu mobilisieren (z. B. mehr Protektionismus für die Wirtschaft gegen die chinesische Konkurrenz), oder alternativ, im Dunkeln gedacht, eine Opposition zu delegitimieren oder Misserfolge zu rechtfertigen. Diese Mobilisierungen sind eher darauf ausgerichtet, einen relativen innerparteilichen Vorteil zu erlangen, als einen strategischen Zweck zu verfolgen.

Als dieser glaubwürdige Mem-Krieg in den USA begann, lebten Millionen von Menschen bereits in einer Realität, in der Fakten überhaupt keine Rolle mehr spielten; in der Dinge, die offiziell nie passiert sind, doch passiert sind. Und andere Dinge, die offensichtlich passiert sind, sind nie passiert: jedenfalls nicht offiziell. Oder sie waren „rechtsextreme Verschwörungstheorien“, „Fake News“ oder „Desinformation“ oder was auch immer, obwohl die Menschen wussten, dass sie es nicht waren.

Russland und China sehen sich also mit einer Realität konfrontiert, in der die europäischen und US-amerikanischen Eliten in die entgegengesetzte Richtung zu erkenntnistheoretischer Reinheit und fundierten Argumenten gehen. Das bedeutet, dass es bei der neuen „Normalität“ darum geht, viele widersprüchliche Realitäten zu schaffen, nicht nur widersprüchliche Ideologien, sondern tatsächliche, sich gegenseitig ausschließende „Realitäten“, die unmöglich gleichzeitig existieren können … und die darauf abzielen, die Gegner zu verwirren – und sie aus dem Gleichgewicht zu stoßen.

Dies ist ein höchst riskantes Spiel, denn es zwingt die anvisierten Staaten zu einer Widerstandshaltung – ob sie diese nun wollen oder nicht. Es unterstreicht, dass es in der Politik nicht mehr um eine durchdachte Strategie geht: Es geht darum, dass die USA bereit sind, strategisch (auch militärisch) zu verlieren, um politisch zu gewinnen. Das heißt, einen flüchtigen Sieg zu erringen, weil er bei den amerikanischen Wählern eine positive unbewusste psychische Reaktion hervorgerufen hat.

Russland, China und der Iran sind nur „Bilder“, die vor allem wegen ihrer potenziellen emotionalen Aufladung in diesem westlichen Kulturkrieg (an dem diese Staaten nicht beteiligt sind) geschätzt werden. Das Ergebnis ist, dass diese Staaten zu Gegnern der amerikanischen Anmaßung werden, globale „Spielregeln“ zu definieren, an die sich alle halten müssen.

Diese Länder wissen genau, worum es bei diesen mit Werten und Rechten aufgeladenen „Regeln“ geht. Es geht darum, diese Staaten zu zwingen, sich den „Übergängen“ zu fügen oder Isolation, Boykott und Sanktionen zu erleiden – ähnlich wie die Wahl, die denjenigen im Westen aufgezwungen wird, die sich nicht impfen lassen wollen (d.h. keine Impfung, kein Job).

Dieser Ansatz spiegelt den Versuch des Teams Biden wider, mit diesen drei „ikonischen Staaten“ beide Seiten zu bedienen: Man begrüßt die Einhaltung der Vorschriften in Bezug auf die „Übergänge“, stellt sich aber gegen jede abweichende Meinung, wenn es darum geht, einen Regelungsrahmen zu schaffen, der die „Übergänge“ von der nationalen auf die supranationale Ebene heben kann.

Aber verstehen die US-Praktiker der Meme-Politik, dass die Haltung Russlands und Chinas – als Gegenreaktion – keine gleichgeschaltete Gegenmobilisierung ist, um „einen Punkt zu machen“? Dass ihre Vision nicht mit den „Regeln“ übereinstimmt? Sehen sie, dass ihre ‚roten Linien‘ tatsächlich ‚rote Linien‘ im wahrsten Sinne des Wortes sein können? Ist der Westen inzwischen so meme-süchtig, dass er echte nationale Interessen nicht mehr erkennen kann?

Dies ist der Schlüssel: Wenn der Westen spricht, schaut er immer über seine Schulter, um die innenpolitischen und weiteren psychischen Auswirkungen zu sehen, wenn er „seinen Standpunkt“ vertritt (wie z. B. das Üben von Angriffen durch nuklearfähige Bomber so nahe an Russlands Grenzen, wie sie es wagen). Und wenn Russland und China sagen: „Das ist unsere rote Linie“, dann ist das keine Floskel – sie meinen es wirklich.