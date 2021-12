Wie die Zwangsimpfung nach Russland kommt

Das russische Staatsfernsehen hat begonnen, lautstark die Werbetrommel für Zwangsimpfungen zu rühren. Aber sie schreien nicht nur: „Steckt uns eine Nadel rein, sofort!“ – nein, nein, nein, es ist viel schlimmer als das.

Sie sprechen bereits darüber, wie die Zwangsimpfung nach Russland kommen wird. Und mit „sie“ meinen wir Dmitri Kisseljow, Russlands ernsthaftesten Fernsehmann. Kisseljow ist Direktor von Rossiya Segodnya und gleichzeitig chirurgisch mit Dmitry Peskovs Rektum verbunden. Sagen wir einfach, er weiß genau, woher der Wind in Moskau weht“.

Wenn Kisseljow also sagt, dass unbewiesene genetische Injektionen in den nationalen Impfplan Russlands aufgenommen werden sollten – was es unmöglich machen würde, einen Job zu bekommen, zur Schule zu gehen oder überhaupt irgendetwas zu tun, ohne geimpft zu werden -, dann wäre es klug, sich daran zu erinnern, dass Kisseljow nicht in der Lage ist, unabhängig zu denken, und dass all die schrecklichen Dinge, die aus seinem sklerotischen Mundloch kommen, direkt vom Kreml kommen:

Heute liegt der Grad der Herdenimmunität in Russland bei 52 %. Das ist immer noch nicht genug, um die nächste – bereits fünfte – Welle zu verhindern. Wir müssen uns aktiver impfen lassen. Und den COVID-Impfstoff in den nationalen Impfplan aufnehmen. Die Regierung hat die entsprechenden Änderungen des Gesetzes über die Immunisierung gegen Infektionskrankheiten am 25. Mai an die Staatsduma in der vorherigen Zusammensetzung geschickt. Auch die erste Lesung wurde bereits verabschiedet, aber seither hat sich nichts mehr getan. Der nationale Impfkalender ist jedoch die offizielle Empfehlung des Staates, sich zur Vorbeugung von Infektionen impfen zu lassen, und eine Garantie dafür, dass der Staat gemäß dem Gesetz alle Kosten für Impfungen übernimmt. Die Aufnahme von Impfungen gegen COVID in den nationalen Impfkalender macht außerdem beispielsweise Folgendes legal die vorübergehende Verweigerung der Aufnahme von Bürgern in Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen im Falle massiver Infektionskrankheiten oder der Gefahr einer Epidemie; die Verweigerung der Aufnahme von Bürgern zur Arbeit oder die Suspendierung von Bürgern von einer Arbeit, deren Ausübung mit einem hohen Risiko der Ansteckung mit Infektionskrankheiten verbunden ist.

Im Allgemeinen ist die Verschärfung der Impfvorschriften inzwischen für alle Länder typisch. So hat Österreich bereits eine allgemeine Impfpflicht eingeführt, und die Mehrheit der Deutschen, laut Umfragen mehr als 70 %, unterstützt bereits die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht für Deutschland. Außerdem ist die Mehrheit für eine Impfpflicht in allen Altersgruppen. […] Wenn wir auf Russland zurückkommen, ist die gute Nachricht, dass wir endlich einen Impfstoff für Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren offiziell zugelassen haben. Das ist wichtig, weil Kinder jetzt immer häufiger krank sind. Nach Angaben der [stellvertretenden Ministerpräsidentin] Tatjana Golikowa behandeln die Ärzte derzeit 30.000 Kinder wegen COVID. Es ist besser, sie zu impfen, als zu warten, bis sie krank werden.

Kisseljow hat auch einen großen Beitrag auf Rossija 1 gesendet, in dem er einen Fahrplan für die Zwangsimpfung in Russland vorstellt. Er legt wirklich alles dar und nennt sogar die Gesetze, mit denen nicht geimpfte Russen zu Bürgern dritter Klasse gemacht werden könnten.

Wir schätzen Kisseljows akademische Herangehensweise an die Zwangsimpfung, aber eigentlich ist das alles nicht überraschend. Eine ranghohe Hexe in der russischen Regierung hat bereits offen erklärt, dass die COVID-Beschränkungen erst dann aufgehoben werden, wenn jeder Mann, jede Frau und jedes Kind genimpft ist. Das ist eine ziemliche Schweinerei, vor allem, weil eine eindeutige Mehrheit des Landes die Spritze nicht will, und auch, weil russische Kinder viel eher in Armut schmachten, als an einem positiven PCR-Test zu sterben.

In einigen unserer früheren Blog-Beiträge haben wir von „Menschen, die so schwer zurechtkommen“ und so weiter gesprochen. Wir haben nie erklärt, was wir damit meinen, und jetzt ist es an der Zeit, dies zu tun.

Bewältigen oder auch Cope genannt ist, wenn man lebendig in einem riesigen Topf mit Spike-Proteinen gekocht wird, während man kunstvolle Geschichten darüber spinnt, warum man gekocht werden muss und warum es Teil des Plans ist, in einen menschlichen Eintopf verwandelt zu werden. Ein schlechter Plan? Natürlich nicht, Dummerchen. Es ist ein sehr, sehr guter Plan! Die Leute, die dich lebendig kochen, wollen dich eigentlich retten. Aber gleichzeitig sind die anderen Menschen, die lebendig gekocht werden, Idioten und werden einen schrecklichen Tod sterben.

Laut Wikipedia spricht man vom Stockholm-Syndrom, wenn Menschen etwas Nettes über ihre Entführer zu sagen haben. Cope ist viel schlimmer! Cope ist, wenn du leugnest, dass du überhaupt als Geisel gehalten wirst. Ja, vielleicht steckt ein Gewehrlauf in deinem Mund, aber es ist ein besonderer Gewehrlauf! Es ist nicht wie die anderen Gewehrläufe in den Mündern anderer Leute. Diese Leute sind dem Untergang geweiht. Du bist sicher und gemütlich, mit einer freundlichen Flinte in deinem Mund!

Das ist die Definition von cope.

Im Moment gibt es eine Menge russlandbezogener Bewältigung. Jeden Tag sehen wir in den sozialen Medien, in den Blogs und sogar bei den Verschwörungstheoretikern auf Reddit wütende Reaktionen!

Den Russen gefällt nicht, was hier geschieht, und sie werden immer wütender auf ihre Entführer. Warum also leugnen die Menschen weiterhin, was hier geschieht, während sie gleichzeitig die russischen Entführer loben? Das ist eine sehr seltsame Sache.

Es ist besonders seltsam, weil viele der Leute, die so etwas sagen, nicht einmal in Russland leben. Sie werden bei lebendigem Leib in einem Bottich mit Pfizer-Soße gekocht, während sie darüber kichern, wie clever sie sind, weil sie wissen, dass es in Russland irgendwie anders ist. Was zum Teufel ist hier los?

Die Zwangsimpfung kommt nach Russland. Ob Sie es nun wahrhaben wollen oder nicht, es wird kommen.

Die Leute, die sagen, dass Zwangsimpfungen in Russland niemals funktionieren könnten, sind die gleichen Leute, die gesagt haben, dass QR-Codes in Russland niemals funktionieren könnten. Und wissen Sie was? Der größte Teil Russlands verfügt bereits über QR-Codes – sie haben nicht einmal auf die Verabschiedung eines nationalen Gesetzes gewartet. Kleine alte Damen im ganzen Land werden bereits am Lebensmitteleinkauf gehindert, um die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Alte Dame hat keinen QR-Code und kann deshalb nicht einkaufen:

In dem Dorf Ust-Kulom wurden einer Großmutter keine Lebensmittel ohne QR-Code verkauft.

Nähern wir uns der roten Linie? Wird „Zeit, allen Kindern ein völlig unnötiges und unbewiesenes Medikament zu spritzen“ für viele Russen der letzte Strohhalm sein?

Vielleicht. Aber dies alles mit einem „Keine Sorge, in Russland wird es anders sein“ abzutun – das sollten Sie nicht tun. Bitte tun Sie das nicht.

Übrigens: Die Lage ist nicht hoffnungslos. Wenn sie wirklich hoffnungslos wäre, würde Ihr bescheidener Moskau-Korrespondent nicht bloggen. Auf keinen Fall! Er würde sehr schnell in die entgegengesetzte Richtung von Dmitri Kisseljow rennen.

Aber es gibt keine Hoffnung, wenn die Menschen weiterhin die Stiefel derer lecken, die versuchen, uns an die Kandare zu nehmen.

Es ist an der Zeit, die Zügel abzuschaffen. Sonst wird sich das Leben, wie wir es kennen, einfach in Luft auflösen. All diese Momente werden für die Zeit verloren sein, wie Tränen im Regen.