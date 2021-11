David Stockman über das GreenMageddon und was es für Sie bedeutet

Anmerkung der Redaktion: In diesem Moment kommen die globale Elite und die Staats- und Regierungschefs der Welt auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow zusammen, um das „Problem“ des Klimawandels anzugehen.

In den nächsten Tagen wird David Stockman, ein Insider aus Washington DC, das Narrativ entlarven und einen umfassenden Blick auf die Klimawandel-Agenda werfen, einschließlich dessen, was sie für Sie bedeutet.

Im Folgenden finden Sie den ersten Teil von Davids Artikelserie…

Jetzt, wo die COP26 im Gange ist, ist es nicht zu früh, die Alarmglocken zu läuten – natürlich nicht wegen der Klimakatastrophe, sondern wegen des dümmsten Akts der versammelten Nationen seit Versailles, als die rachsüchtigen Sieger des Ersten Weltkriegs den Grundstein für die Katastrophen der Depression, des Zweiten Weltkriegs, des Holocausts, der sowjetischen Tyrannei, des Kalten Krieges und der zerstörerischen globalen Hegemonie Washingtons legten, die als Nächstes alle Hart treffen sollte.

Politiker und ihre Verbündeten in den Mainstream-Medien, Think Tanks, Lobbys und Big Business (mit seinen feigen, schlafwandelnden Führern) sind dabei, nichts weniger zu tun, als den Wohlstand der Welt zu zerstören und das globale Leben in ein modernes wirtschaftliches finsteres Zeitalter zu schicken. Und was noch schlimmer ist: Dies geschieht im Dienste eines falschen Klimakrisen-Narrativs, das durch und durch antiwissenschaftlich ist und in keiner Weise mit der tatsächlichen Klima- und CO2-Geschichte des Planeten übereinstimmt.

Um es auf den Punkt zu bringen: In den letzten 600 Millionen Jahren war es auf der Erde selten so kühl wie heute, und fast nie war die CO2-Konzentration so niedrig wie die 420 ppm, die die heutigen Klimaheuler beklagen.

Tatsächlich gab es nach den sorgfältigen Rekonstruktionen von Geowissenschaftlern, die Meeressedimente, Eisbohrkerne und Ähnliches untersucht haben, nur zwei Perioden von etwa 75 Millionen Jahren (13 % dieses ungeheuer langen Zeitraums von 600 Millionen Jahren), in denen die Temperaturen und CO2-Konzentrationen so niedrig waren wie heute. Dies waren das späte Karbon/frühe Perm vor 315 bis 270 Millionen Jahren und das Quartär, in dem der moderne Mensch vor 2,6 Millionen Jahren entstand.

Man könnte also sagen, dass die Möglichkeit einer wärmeren, CO2-reicheren Umgebung ein Fall von planetarischem „das war schon mal da, und das war’s dann auch“ ist. Und es ist ganz sicher kein Grund, das komplizierte, kostengünstige Energiesystem, das die Wurzel des heutigen beispiellosen Wohlstands und der Befreiung der Menschen von Armut und Not ist, mutwillig zu demontieren und zu zerstören.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Im Zentrum unserer wärmeren Vergangenheit liegt ein 220 Millionen Jahre langer Zeitraum von vor 250 Millionen Jahren bis zur Wiedervereisung der Antarktis vor etwa 33 Millionen Jahren, der überwiegend eisfrei war.

Wie die blaue Linie im Diagramm unten zeigt, waren die Temperaturen während des größten Teils dieses Zeitraums (in den braunen Feldern hervorgehoben) um bis zu 12 °C höher als heute, und Mutter Erde kümmerte sich nicht darum, dass es keine Polkappen oder geeignete Lebensräume für die noch nicht entwickelten Eisbären gab.

Zufälligerweise war der Planet während des so genannten Mesozoikums mit einer anderen großen Aufgabe beschäftigt, nämlich mit der Versalzung der riesigen Kohle-, Öl- und Gasvorkommen, die die moderne Wirtschaft antreiben und es Milliarden von Menschen ermöglichen, einen Lebensstandard zu erreichen, den noch vor wenigen Jahrhunderten nur Könige genossen.

Es ist kein Geheimnis, wie es zu diesem glücklichen Geschenk an die heutige Menschheit kam. In einer weitgehend eis- und schneefreien Welt hatten die Ozeane einen viel höheren Wasserstand und überfluteten einen Großteil der Landmassen, die ihrerseits aufgrund der wärmeren Temperaturen und der reichlichen Niederschläge eine üppige Pflanzen- und Tierwelt hervorbrachten.

Anders ausgedrückt: Mutter Natur erntete gewaltige Mengen an Sonnenenergie in Form von kohlenstoffbasiertem pflanzlichen und tierischen Leben, was im Laufe der Äonen von Wachstum und Zerfall zur Bildung riesiger Sedimentbecken führte. Als sich die tektonischen Platten verschoben (d. h. der einheitliche Kontinent Pangäa brach in seine heutigen Kontinentalplatten auf) und das Klima schwankte, wurden diese Sedimentablagerungen unter flachen Ozeanen begraben und mit der Zeit, der Hitze und dem Druck in die Kohlenwasserstoffablagerungen umgewandelt, die die ersten 50.000 Fuß (mindestens) der Erdkruste bedecken.

Die günstigsten Bedingungen für die Entstehung von Kohle herrschten vor 360 Millionen bis 290 Millionen Jahren im Karbon („Kohlezeitalter“). In einigen Teilen der Erde bildeten sich jedoch auch in der Folgezeit kleinere Mengen, insbesondere im Perm (vor 290 Millionen bis 250 Millionen Jahren) und während des Mesozoikums (vor 250 Millionen bis 66 Millionen Jahren).

Auch die Bildung von Erdölvorkommen begann in warmen, flachen Ozeanen, wo totes organisches Material auf den Meeresboden fiel. Dieses Zooplankton (Tiere) und Phytoplankton (Pflanzen) vermischte sich mit anorganischem Material, das über Flüsse in die Ozeane gelangte. Aus diesen Sedimenten auf dem Meeresboden bildeten sich dann Ölsande, die während Äonen von Hitze und Druck vergraben wurden. Das heißt, die im Erdöl enthaltene Energie stammte ursprünglich aus dem Sonnenlicht, das in chemischer Form im toten Plankton eingeschlossen war.

Darüber hinaus ist die Wissenschaft, die dahinter steckt, keine akademische Spekulation, und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie auf dem kommerziellen Markt eindrucksvoll bestätigt worden ist. Das heißt, im letzten Jahrhundert wurden Billionen von Dollar in die Suche nach Kohlenwasserstoffen gesteckt, die auf äußerst komplizierten erdöltechnischen Forschungen, Theorien und geologischen Modellen beruhten. Die Ölbohrer haben nicht mit Dartpfeilen gegen die Wand geworfen, sondern zufällig bewiesen, dass diese „Fakten“ der Klimageschichte richtig sind, da sie zur Entdeckung und Förderung von mehreren Billionen BOEs (Barrel Öläquivalent) geführt haben.

Folglich gehen Branchenexperten davon aus, dass die heutigen Erdölvorkommen in etwa wie folgt entstanden sind:

Etwa 70 % während des Mesozoikums (braune Platten, vor 252 bis 66 Millionen Jahren), das durch ein tropisches Klima mit großen Mengen an Plankton in den Ozeanen gekennzeichnet war;

20% entstanden im trockeneren, kälteren Känozoikum (letzte 65 Millionen Jahre);

10 % entstanden im früheren, wärmeren Paläozoikum (vor 541 bis 252 Millionen Jahren).

Letzten Endes hat die Erdöltechnik ihre Wurzeln in der Klimawissenschaft, denn es war das Klima selbst, das diese wirtschaftlich wertvollen Vorkommen hervorbrachte.

Und das ist eine ziemlich großartige Wissenschaft. Immerhin wurden Milliarden von Dollar in die Bohrlöcher in bis zu zwei Meilen Ozeanwasser und 40.000 Fuß unter der Oberfläche gesteckt, was einer erstaunlich kalibrierten und gezielten Suche nach ölhaltigen Nadeln in einem geologischen Heuhaufen gleichkommt.

Die Kreidezeit vor 145 Millionen bis 66 Millionen Jahren, in der sich besonders viel Öl bildete, war eine Zeit mit relativ warmem Klima, was zu einem hohen offenen Meeresspiegel und zahlreichen flachen Binnenmeeren führte. Diese Ozeane und Meere wurden von heute ausgestorbenen Meeresreptilien, Ammoniten und Rudisten bevölkert, während an Land weiterhin die Dinosaurier dominierten. Und es ist die Kenntnis dieser Wissenschaft, die es ermöglicht, dass in den unermesslichen Tiefen der Erde Kohlenwasserstoffnadeln mit einem Volumen von mehreren Milliarden Barrel gefunden werden können.

Es versteht sich von selbst, dass sich das Klima während der Kreidezeit stark erwärmte, und zwar um etwa 8 Grad Celsius, und schließlich am Vorabend des von Asteroiden ausgelösten großen Artensterbens vor 66 Millionen Jahren einen Stand erreichte, der 10 Grad Celsius wärmer war als der heutige. Wie die folgende Grafik zeigt, gab es zu diesem Zeitpunkt an beiden Polen noch keine Eiskappen, und Pangäa war noch dabei, aus den Fugen zu geraten – es gab also kein zirkulierendes ozeanisches Fördersystem im jungen Atlantik.

Doch während der Kreidezeit ging der CO2-Gehalt tatsächlich zurück, während die Temperaturen stark anstiegen. Das ist das genaue Gegenteil der Kernbehauptung der Klimaalarmisten, dass es die steigenden CO2-Konzentrationen sind, die die globalen Temperaturen derzeit nach oben treiben.

Außerdem handelt es sich nicht um einen marginalen Rückgang der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Die Werte sind in diesem Zeitraum von 80 Millionen Jahren von etwa 2.000 ppm auf 900 ppm stark gesunken. Das war nicht nur gut für die Bildung von Kohlenwasserstoffen und den heutigen Bestand an gespeicherter Arbeit der Natur, sondern es war auch noch etwas anderes.

Es war nämlich ein weiterer Beweis dafür, dass die Dynamik des planetarischen Klimas weitaus komplizierter und von Querströmungen durchzogen ist als die einfältigen Untergangsschleifen, mit denen jetzt künftige Klimazustände auf der Grundlage der derzeitigen weitaus niedrigeren Temperatur- und CO2-Werte modelliert werden.

Tatsächlich sind seit dem großen Aussterbeereignis vor 66 Millionen Jahren beide Vektoren kontinuierlich gesunken; der CO2-Gehalt sank weiter auf die heutigen 300-400 ppm, und die Temperaturen sanken um weitere 10 Grad Celsius.

Es ist sicherlich eine der großen Ironien unserer Zeit, dass die heutigen fanatischen Kreuzzüge gegen fossile Brennstoffe geführt werden, ohne auch nur einen Blick auf die geologische Geschichte zu werfen, die der gesamten „Erwärmungs-“ und CO2-Konzentrationshysterie widerspricht und den heutigen Energieverbrauch und die Effizienz ermöglicht hat.

Das heißt, die große, warme und feuchte Zeit (das Mesozoikum) hat uns hierher gebracht. Die wahre globale Erwärmung ist nicht die gegenwärtige und zukünftige Dummheit der Menschheit, sondern der historische Grund für die heutigen wirtschaftlichen Segnungen. Und doch befinden wir uns hier am Vorabend der COP26, die sich manisch darauf konzentriert, die Emissionen auf das Niveau zu reduzieren, das erforderlich ist, um einen Anstieg der globalen Temperaturen um mehr als 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu verhindern.

Doch welches vorindustrielle Niveau könnte das genau sein?

Auf die jüngere Entwicklung, einschließlich der mittelalterlichen Warmzeit und der kleinen Eiszeit, werden wir in Teil 2 eingehen, aber es genügt zu sagen, dass das nachstehende Diagramm die allgemein anerkannte geologische Wissenschaft widerspiegelt. Dennoch fällt es uns schwer – selbst mit Hilfe eines Vergrößerungsglases – eine Zeit in den letzten 66 Millionen Jahren zu finden, in der die globalen Temperaturen nicht um mehr als 1,5 Grad Celsius über den heutigen Werten lagen – selbst während eines Großteils des rechtsextremen Randes, der als „pleistozäne Eiszeit“ der letzten 2,6 Millionen Jahre bezeichnet wird.

Wenn Ihr Gehirn noch nicht vom Klimawandel-Narrativ verwirrt ist, klingelt es bei diesem Begriff ganz laut. Das liegt daran, dass es während des Pleistozäns etwa 20 verschiedene „Eiszeiten“ und zwischeneiszeitliche Wärmeperioden gegeben hat, von denen die letzte vor etwa 18 000 Jahren endete und aus der wir uns seither wieder herausgearbeitet haben.

Natürlich verlief der Aufstieg von den sich zurückziehenden Gletschern in Michigan, Neuengland, Nordeuropa usw. zu wärmeren, gastfreundlicheren Gefilden nicht kontinuierlich, sondern war eher eine synkopische Abfolge von Vorstößen und Rückzügen. Man geht davon aus, dass sich die Welt bis vor etwa 13.000 Jahren stetig erwärmt hat, was dann durch die Jüngere Dryas unterbrochen wurde, als das Klima viel trockener und kälter wurde, was dazu führte, dass sich die Polkappen wieder ausdehnten und der Meeresspiegel um mehr als 30 Meter sank, da ein größerer Teil der festen Wassermenge der Erde wieder in die Eispakete zurückgesaugt wurde.

Nach etwa 2.000 Jahren des Rückzugs und ohne die Hilfe der Menschen, die sich während der Jüngeren Dryas in Höhlen zurückgezogen hatten, erwärmte sich das Klimasystem jedoch schnell wieder. Vor etwa 8 000 Jahren, während des anschließenden Anlaufs zu dem, was die Wissenschaft das holozäne Optimum nennt, stiegen die globalen Temperaturen im Durchschnitt um mehr als 3 Grad Celsius und in den höheren Breiten um bis zu 10 Grad Celsius.

Und das geschah ziemlich schnell. Eine von Fachleuten begutachtete Studie zeigte, dass die Temperaturen in Teilen Grönlands innerhalb eines einzigen Jahrzehnts um 10 °C anstiegen. Insgesamt glauben die Wissenschaftler, dass die Hälfte der Erholung von den eiszeitlichen Bedingungen der Jüngeren Dryas in nur 15 Jahren stattgefunden haben könnte. Die Eisschilde schmolzen, der Meeresspiegel stieg, die Wälder dehnten sich aus, Bäume ersetzten Gras und Gras ersetzte die Wüste – und das alles mit verblüffender Schnelligkeit.

Im Gegensatz zu den heutigen Klimamodellen ist Mutter Natur eindeutig nicht in einer linearen Weltuntergangsschleife mit immer höheren Temperaturen aus dem Ruder gelaufen, und das auch nicht ohne Gretas Einmischung. Tatsächlich ist Grönland zugefroren und danach noch einige Male wieder aufgetaut.

Es erübrigt sich zu sagen, dass das holozäne Optimum vor 8.000 Jahren nicht die „vorindustrielle“ Ausgangsbasis ist, auf die die Klimaheuler ihre gefälschten Hockeyschläger richten. Tatsächlich zeigen andere Studien, dass es selbst in der Arktis keine schöne Zeit für die Eisbären war. Von 140 Standorten in der westlichen Arktis gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass die Bedingungen an 120 Standorten wärmer waren als heute. An 16 Standorten, für die quantitative Schätzungen vorliegen, waren die lokalen Temperaturen während des Optimums im Durchschnitt 1,6 °C höher als heute.

Wie bitte? Sind das nicht dieselben +1,6 Grad Celsius über den heutigen Werten, mit denen die COP26-Leute drohen, die Lichter des Wohlstands auszuschalten, um dies zu verhindern?

Auf jeden Fall war das, was passierte, weitaus vorteilhafter. Das wärmere und feuchtere holozäne Optimum und seine Folgen führten vor 5.000 Jahren zur Entstehung der großen Flusszivilisationen, darunter der Gelbe Fluss in China, der Indus auf dem indischen Subkontinent, die Tigris-Euphrat- und die Nilzivilisationen, um nur die bekanntesten zu nennen.

Anders ausgedrückt: Diese +1,6 Grad Celsius spiegeln die klimatisch bedingten katalytischen Kräfte wider, die unsere heutige Welt erst möglich gemacht haben. Aus dem Überfluss der Flusszivilisationen folgte der lange Marsch der Landwirtschaft und der wirtschaftlichen Überschüsse und des Überflusses, die Städte, Alphabetisierung, Handel und Spezialisierung, die Weiterentwicklung von Werkzeugen und Technologie sowie die moderne Industrie ermöglichten – letztere war der ultimative Ausweg des Menschen aus einem Leben, das allein auf den Rückenmuskeln des Menschen und seiner domestizierten Tiere beruhte.

Mit der Zeit trieb das Streben nach immer höherer industrieller Produktivität die Suche nach immer billigerer Energie an, während die intellektuellen, wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte, die aus diesen Zivilisationen hervorgingen, zum Aufstieg einer mit fossilen Brennstoffen betriebenen Wirtschaft führten, die sich auf Energieunternehmen stützt, die die kondensierten und gespeicherten solaren BTUs ernten, die Mutter Natur in der langen wärmeren und feuchteren Vergangenheit des Planeten eingefangen hatte.

Kurz gesagt, was den Wohlstand antreibt, ist eine immer effizientere „Arbeit“, wie z. B. die Beförderung einer Tonne Fracht über eine Meile oder die Umwandlung eines Kilogramms Bauxit in Tonerde oder das Kochen eines Monatsbedarfs an Lebensmitteln. In den 230 Millionen überwiegend eisfreien Jahren des Mesozoikums vollbrachte der Planet selbst eine der größten „Arbeitsleistungen“, die es je gab: Nämlich die Umwandlung riesiger Mengen diffuser Sonnenenergie in die hochverdichteten BTU-Pakete, die in Kohle, Öl und gasbasierten Brennstoffen enthalten sind.

Zufälligerweise mahnte der heilige Hieronymus die Gläubigen, als eine der früheren „vorindustriellen“ Erwärmungsepochen (die römische Erwärmung) im späten 4. Jahrhundert n. Chr. zu Ende ging, „einem geschenkten Gaul nicht ins Maul zu schauen“.

Doch genau das werden die versammelten Nationen auf der COP26 tun.