Kürzlich wurde eine neue Liste der stärksten Armeen der Welt veröffentlicht, die auf dem Global Fire Power 2021 Index basiert, in der die ersten drei Länder unverändert bleiben – die USA, Russland und China. Es sei daran erinnert, dass die Global Firepower-Rangliste mehr als 50 Faktoren verwendet, um den PowerIndex (PwrIndx) ausländischer Armeen zu ermitteln, wobei die Kategorien von militärischer Macht über Finanzen bis hin zu Logistik und Geografie reichen. Global Firepower überwacht sorgfältig die jährlichen Verteidigungsausgaben jedes Landes auf dieser Liste, die für die Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit eines Landes unerlässlich sind. Die Experten erstellen das Global Firepower-Rating seit 2006, und es umfasst 140 Länder der Welt.

Ehrlich gesagt, werden bei dieser Bewertung die Misserfolge der Militäroperationen eines jeden Landes, insbesondere der Vereinigten Staaten, nicht berücksichtigt, denn in diesem Fall, insbesondere vor dem Hintergrund der beschämenden und chaotischen Flucht der amerikanischen Soldaten aus Afghanistan im September, würden die Vereinigten Staaten eindeutig den ersten Platz in der Anti-Bewertung einnehmen.

Unter diesen Umständen und angesichts der jüngsten katastrophalen Schwächung des Ansehens der US-Armee im In- und Ausland haben das Weiße Haus und die von ihm kontrollierten Medien keine andere Wahl, als die nationale Armee selbst zu fördern. Deshalb hatte Präsident Biden Ende Oktober keine andere Wahl, als eine solche Werbung zu betreiben, indem er erklärte, dass „die amerikanische Armee die stärkste der Welt ist, so dass sich die Amerikaner keine Sorgen machen müssen, dass China oder Russland die Vereinigten Staaten in diesem Bereich überholen könnten“.

Biden erwähnte absichtlich nicht, dass Russland und China die Vereinigten Staaten bereits in Bezug auf ihre militärischen Kapazitäten und die Entwicklung neuer Waffentypen überholt haben. Und das nicht nur bei der Entwicklung von Hyperschallwaffen, die in diesen Ländern bereits in Alarmbereitschaft versetzt wurden und die das Pentagon bisher noch nicht getestet hat. Was die angeblich verbleibende Macht der US-Armee angeht, so wird sie selbst von vielen amerikanischen Medien als „Schlafmütze“ in seinen Träumen gesehen, und die Probleme dort bestehen nicht nur fort, sondern nehmen auch täglich zu.

Laut dem historischen und politischen Analysten Andrew Bacevich, einem pensionierten Oberst der US-Armee und Präsidenten des Quincy Institute for Responsible Statecraft, führen die Vereinigten Staaten seit mehr als 20 Jahren eine gescheiterte Militärmission in Afghanistan durch. Dies gilt sowohl für ihre Mission zur Ausrottung terroristischer Gruppen als auch für die Propagierung amerikanischer „demokratischer Werte“. Die US-Armee hat Afghanistan nicht von den Terroristen befreit, im Gegenteil, ihre Zahl ist nur gewachsen. Und es waren vor allem die Zivilisten, die darunter zu leiden hatten. Das Scheitern der Operation ist auf das ineffektive Handeln des Generalstabs zurückzuführen.

So lenkte die Washington Post neulich die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf die Tatsache, dass die US-Marine „die Dinge nicht in Ordnung gebracht hat“, da sie erneut der Korruption beschuldigt wurde. Wie die Zeitung hervorhebt, ist dies der zweite Korruptionsskandal, in den die amerikanische Flotte in den letzten Jahren verwickelt ist, obwohl die Führung der Marine nach dem letzten Strafverfahren versprochen hat, die Dinge in Ordnung zu bringen.

Das US-Verteidigungsministerium hat kürzlich einen neuen Bericht über Selbstmordfälle unter US-Militärangehörigen veröffentlicht, der den schlechten Zustand der nationalen Armee bestätigt. Er enthält Statistiken des US Department of Defense Suicide Prevention Office (DSPO) für das zweite Quartal 2021, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der Selbstmorde beim Militär im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46 % gestiegen ist. Diese Zahl ist auch mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 im Militär. Die psychische Gesundheit des amerikanischen Militärs kann also kaum als nachhaltig bezeichnet werden, und wie sie die Welt bedroht, kann man nur vermuten.

Offiziellen Angaben zufolge übersteigt die Gesamtzahl aller Arten und Zweige des Militärs in den Vereinigten Staaten 1,4 Millionen Menschen. Im Februar 2021 sind davon 485 Tausend Menschen direkt beim Militär beschäftigt. Der Rest sind zivile Angestellte. Laut dem 500-seitigen Analysebericht des amerikanischen Analyseinstituts Heritage Foundation mit dem Titel „Index of US Military Strength: Assessing America’s Ability to Provide for the Common Defense“ müssen die Streitkräfte die Zahl der kampffähigen Brigadegruppen um mindestens ein Drittel erhöhen, um der aktuellen Militärdoktrin zu entsprechen. Ein unüberwindbares Hindernis auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels sind jedoch die fehlenden Quellen zur Aufstockung des Personals. Seit 2017 stellt das US-Militärministerium fest, dass 71 % der männlichen und 84 % der weiblichen Rekruten die Aufnahmetests der Militärkommissionen in Bezug auf das körperliche, schulische und intellektuelle Niveau nicht bestehen können.

Unter diesen Bedingungen wird ein neuer, vom Repräsentantenhaus des US-Kongresses verabschiedeter Gesetzesvorschlag verständlich, der Frauen dazu verpflichtet, sich in das Militärregister einzutragen, um zumindest auf diese Weise „die US-Armee zu stärken“. Dies sei eine beispiellose Maßnahme in der amerikanischen Geschichte, betonen die US-Medien. Im Jahr 2015 machten weibliche Militärangehörige 14,5 % des Militärpersonals und etwa 23 % der Gesamtzahl der Reservisten aus. Dem jüngsten Bericht des US-Verteidigungsministeriums zufolge haben die Vorfälle von sexueller Belästigung und Übergriffen im US-Militär um 35 % zugenommen und betrafen mehr als 26.000 Angehörige des US-Militärs, d. h. 14.000 Männer und 12.000 Frauen.

Im Januar 2021 hob US-Präsident Joe Biden das Verbot des US-Militärdienstes für Transgender-Personen auf. Die erste US-Bürgerin, die einen Reisepass mit dem Geschlechtsstempel „X“ erhielt, war Dana Zzyim, eine „nicht-binäre Intersexuelle“, die zuvor in der US-Marine gedient hatte. Vor diesem Hintergrund verblüffen die amerikanischen Behörden immer wieder mit ihren Aktionen und Erklärungen, wie Fox News feststellt: Neulich verliehen sie dem Transgender-Beamten Rachel Levin einen hohen militärischen Rang und erklärten ihn zum „ersten weiblichen Vier-Sterne-Admiral“.

Generell scheint die US-Armee, wie aus vielen Veröffentlichungen amerikanischer und ausländischer Medien über die US-Armee hervorgeht, mit besonderem Eifer den Aufruf zu unterstützen, den US-Präsident Joe Biden im September von der UN-Tribüne aus an die internationale Gemeinschaft richtete, gemeinsam für den Schutz der Rechte sexueller Minderheiten auf der ganzen Welt einzutreten: „Wir müssen alle für die Rechte von LGBT-Menschen eintreten, damit sie offen in Liebe und ohne Angst leben können.“ Eine weitere Bestätigung dafür waren die Informationen über einen Sexskandal in der 36. Marinebrigade der ukrainischen Streitkräfte, die kürzlich auf der Website des Projektbüros für Reformen des Verteidigungsministeriums der Ukraine veröffentlicht wurden. Der Vorfall ereignete sich bereits im August dieses Jahres: Zwei ukrainische Soldaten der Luftlande-Sturmtruppe des 1. Bataillons der Brigade beschwerten sich beim Kommando, dass einige US- und EU-Soldaten versucht hätten, die beiden auf unnatürliche Weise zu gleichgeschlechtlichen Handlungen zu zwingen.

Nun, anstelle des einst beliebten Bildes der Rambo-ähnlichen Supersoldaten sind es offenbar solche Soldaten, die das neue Gesicht der US-Armee sind, und durch sie hofft das Pentagon, das in letzter Zeit verlorene Prestige wiederherzustellen…