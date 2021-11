Ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank warnt vor der globalen Genom-Bank: Totale DNA-Kontrolle über die Weltbevölkerung

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

„Schnelle und genaue Informationen zur Genomsequenzierung sind der Schlüssel zur Beendigung der Covid-19-Pandemie und des durch sie verursachten Leids. Doch bis heute haben nur 14 Länder, die alle über eine entwickelte Wirtschaft verfügen, fünf Prozent oder mehr ihrer Fälle sequenziert und über globale Datenbanken zugänglich gemacht.“

Dieser wunderbare, großzügige Kommentar stammt von Rajiv J. Shah, dem Präsidenten der Rockefeller Foundation. Er fügte hinzu,

„Aus diesem Grund stärkt die Rockefeller Foundation die globalen Sequenzierungskapazitäten – um diese Pandemie so schnell wie möglich für alle zu beenden.“

Das „Genome Collection Program“ kann bis zum Ende der UN-Agenda 2030 dauern, wenn die globale Genomdatenbank fertiggestellt sein soll. Die Rockefeller-Stiftung will 20 Millionen US-Dollar für dieses Projekt ausgeben. Das sind natürlich Peanuts im Vergleich zu dem Reichtum an persönlichen Informationen und Kontrollmechanismen, die die Rockefeller-Stiftung erworben haben wird.

Nach Angaben der Rockefeller-Stiftung gibt es derzeit nur 14 Länder – also „entwickelte“ Länder – „die bisher 5 % oder mehr ihrer Fälle sequenziert haben und diese Daten über globale Datenbanken weitergeben“.

Dies ist der vollständige Bericht über die jüngste, nicht enden wollende Rockefeller-Saga in Richtung einer globalistischen Welt, einer globalistischen Kontrolle der menschlichen DNA und eines globalistischen Ansatzes für die eugenistische Agenda von Rockefeller, Gates und anderen. Siehe hier.

Gibt es ein besseres Mittel als die totale Kontrolle der DNA von Individuen und von verschiedenen ethnischen Gruppen und Rassen, um die Kontrolle über die Weltbevölkerung zu erlangen?

Hat dies einen Einfluss auf die Frage der „Bevölkerungsreduzierung“?

Mit vollständiger DNA-Kontrolle über die Weltbevölkerung und Algorithmen und künstlicher Intelligenz (KI), die jede beliebige Kombination ermöglichen, kontrollieren diese mächtigen Eliten das Leben der Menschen. Potenziell könnten Krankheiten und Viren so maßgeschneidert werden, dass sie bestimmte ethnische Gruppen oder Rassen befallen und andere von der Krankheit verschont bleiben.

Mit dem Ausbruch von SARS (Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom) in China in den Jahren 2002-2003 hat ein Testlauf stattgefunden. Im Vorfeld dieser Epidemie durchstreiften Hunderte von Wissenschaftlern aus Harvard und anderen renommierten US-Universitäten die ländlichen Gebiete der Provinz Anhui und sammelten DNA-Proben der chinesischen Bevölkerung.

Der Name von Yang Huanming, dem Leiter der Sequenzierungsarbeiten für das chinesische Humangenomprojekt, wurde in der Folge vom 20. Dezember der Serie „The Body Hunters“ über die genetische Forschung der Harvard-Universität in der Provinz Anhui ausgelassen. Yang sagte: „Ich hoffe, dass Harvard und die School of Public Health verstehen werden, dass die [Rekrutierungs-]Methoden, die sie in China angewandt haben, für die Chinesen inakzeptabel sind.“ …

Sie kamen aus weit entfernten Bauerndörfern … „Uns wurde gesagt, dass es kostenlose medizinische Versorgung geben würde“, sagte er. „Also sind natürlich alle gekommen.“

Es gab jedoch einen Haken: Die Anwohner mussten Blut spenden. ….

Dies war keine gewöhnliche Blutspendeaktion. Es handelte sich um Genforschung, wie den Teilnehmern in einem Faltblatt erklärt wurde. Doch viele konnten nicht lesen, und nur wenige ahnten, welches Geflecht aus wissenschaftlichen und geschäftlichen Träumen hinter dem Projekt steckte.

Die DNA aus dieser Region war im Westen sehr begehrt. Forscher der Harvard-Universität und der Sponsor des Projekts, Millennium Pharmaceuticals, Inc. aus Cambridge, Massachusetts, glaubten, dass die isolierte Bevölkerung hier und anderswo in der bergigen Provinz Anhui einen Schatz an unverschmutztem genetischem Material beherbergte, der medizinische Durchbrüche und vielleicht Millionengewinne in der Biotechnologie ermöglichen könnte.

Weil es ungewöhnlich homogen sei und die medizinische Forschung erleichtere, sei die DNA im Blut der lokalen Bevölkerung „wertvoller als Gold“, soll der leitende Harvard-Forscher seinen Kollegen gesagt haben. Unze für Unze würde sich diese Einschätzung als richtig erweisen. ( John Pomfret; Deborah Nelson, Washington Post, Hervorhebung hinzugefügt)

Das SARS-Coronavirus 2002-2003

Die Harvard-Forscher wurden schließlich entdeckt und aus dem Land geworfen. Aber es war zu spät. Sie hatten genug DNA-Proben, um ein Coronavirus speziell für das chinesische Genom zu entwickeln.

Das SARS-Coronavirus, das auf Chinesen abzielte, brach 2002 in China aus und hielt bis 2003 an. Es traten 8.096 Fälle auf, und 774 Todesfälle waren bekannt. Fast alle Fälle und Todesfälle ereigneten sich auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Taiwan. Eine Handvoll Menschen, die anderswo betroffen waren, wie in den USA und in Europa, waren alle chinesischer Herkunft. Handelte es sich um ein gezieltes Virus? War es ein Vorspiel für das, was zwei Jahrzehnte später folgen sollte?

Auf jeden Fall wussten die Chinesen von dem maßgeschneiderten Virus, nachdem sie entdeckt hatten, dass Harvard-Studenten chinesische DNA sammelten – deshalb waren sie so gut vorbereitet, als die SARS-CoV-2-Epidemie“ im Jahr 2020 ausbrach.

Was SARS-CoV-2 betrifft, so waren die Fälle so selten und weit voneinander entfernt, dass es übertrieben wäre, von einer „Pandemie“ zu sprechen. Dennoch riegelten die Chinesen sofort Wuhan und später einen beträchtlichen Teil der Provinz Hubei, in der etwa 50 Millionen Menschen leben, sowie andere Regionen ab, in denen SARS-CoV-2, später von der WHO als Covid-19 bezeichnet, entdeckt wurde.

China wusste und weiß, dass es eine „Zielscheibe“ für den Westen ist, der China als Bedrohung wahrnimmt und seinen anderen Ansatz der „weltweiten Zusammenarbeit“ mit einem egalitäreren Wirtschaftssystem, das nicht unbedingt dem westlichen Modell entspricht. Tatsächlich ist SARS-CoV-2, auch bekannt als Covid-19, bis heute nicht isoliert worden.

Während die Welt – und insbesondere die Gates und die Rockefellers – beobachteten, wie China mit dem Virus umgehen würde, das zunächst höchstwahrscheinlich wieder das chinesische Genom angriff, wurden andere Stränge in der ganzen Welt freigesetzt? Einige von ihnen an ein bestimmtes Genom angepasst, wie in Italien und im Iran?

Im Nachhinein wurde klar, dass dieser Covid-„Ausbruch“ ein reines Experiment war, um die Reaktion der Menschen zu testen und die Politiker, die in diese 10-jährige UN-Agenda 2030 kooptiert wurden, auf möglicherweise viel Schlimmeres vorzubereiten – und zwar dauerhaft. Wir können es jedoch aufhalten, wenn wir von unseren bequemen Pferden absteigen.

Einigen Schätzungen zufolge gibt es mehr als 20 verschiedene Varianten, aber die Abweichung von einer Variante zur anderen liegt im Durchschnitt bei 5 % oder weniger. Mit jeder neuen Mutation sinkt die ohnehin schon niedrige Sterblichkeitsrate weiter.

Natürlich ist der jüngste Plan der Rockefeller-Stiftung – siehe hier -, ein „Pandemic Prevention Institute“ zu gründen – alles aus reiner Herzensgüte – wie ein schlechter Witz, um nicht zu sagen, eine ausgewachsene Heuchelei, wenn man die Hintergründe dieser Geschichte kennt – dieses Monsterplans, das Genom der Menschheit zu kontrollieren.

Während der Masterplan der Rockefeller Foundation offiziell auf die Verhinderung von Viruskrankheiten abzielt, zielen alle auf ihrer Website (s.o.) beschriebenen Aktivitäten auf die Erforschung von Genom-Manipulationen ab, nicht um Viruskrankheiten zu bekämpfen, sondern potenziell um die Menschheit MIT Virus- und anderen Krankheiten zu kontrollieren. Ihr 20-Millionen-Dollar-Plan steht also im Gegensatz zu dem, was sie als Ziel angeben. Sobald ihre weltweite Genom-/DNA-Bestandsaufnahme abgeschlossen ist – oder sogar schon vorher – wären sie theoretisch in der Lage, „zu entscheiden, wer leben und wer sterben soll“. Algorithmen und KI werden dabei helfen.

Währenddessen arbeitet der Monsterplan der Rockefeller Foundation daran, die globalen Genomsequenzierungskapazitäten in Zusammenarbeit mit einer Reihe von Organisationen in verschiedenen Schlüsselregionen wie Afrika südlich der Sahara, den USA und Asien zu erweitern, offiziell mit dem Ziel, die Ausbreitung von Covid – der gutartigen grippeähnlichen Krankheit – zu verhindern und sie einzudämmen. Der Plan, den sie als offizielles Ziel vorgeben, umfasst mehrere Institutionen, mit denen sie zusammenarbeiten, um die „tödliche“ Krankheit schließlich zu stoppen:

GISAID-Initiative – Global Initiative on Sharing All Influenza Data – von der Vision zur Realität. Diese Initiative wurde 2008 von der Rockefeller- und der Gates-Stiftung ins Leben gerufen, um die Vogelgrippe zu „bekämpfen“. „Die Aufgabe von GISAID besteht heute darin, die Weiterentwicklung der Plattform für den Austausch von Erregerdaten zu beschleunigen und die globale Gemeinschaft der Datenerzeuger weiter zu motivieren, Ausbruchsdaten rasch auszutauschen, um Reaktionen der öffentlichen Gesundheit in Echtzeit zu ermöglichen.“

Die wahre Agenda ist eindeutig die Sammlung von DNA-Daten auf globaler Basis. Es sind die Globalisten, die bei jeder ihrer Aktivitäten am Werk sind.

CSIR-Center for Cellular and Molecular Biology – arbeitet „im Auftrag eines Konsortiums von Pathogengenomik-Sequenzierungszentren an der Entwicklung gezielter Probenahmestrategien, der Optimierung von Bioinformatik-Tools und der Ermöglichung eines Echtzeitverständnisses der viralen Evolution bei gleichzeitigem Aufbau einer langfristigen Pathogengenomik- und Überwachungsplattform in ganz Indien“. Damit wird die Absicht des Projekts offengelegt, wenn man so weit kommt, die Details zu lesen.

Die Universität Stellenbosch „will die Probenahme verfeinern, die Bioinformatik-Pipelines erweitern, die Entscheidungsfindung im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf der Grundlage von Überwachungsdaten beschleunigen und das lokale Wissen durch Stipendien und Programme zur Entwicklung von Arbeitskräften in ganz Afrika erweitern.

Auch hier gibt es keine Geheimnisse. Ein Programm zur DNA-Forschung in ganz Afrika, das sich auf Stammesunterschiede konzentriert. Dies könnte wichtig sein, wenn es darum geht, wer die natürlichen Ressourcen für die nördliche Elite ausbeutet und wer die Nahrungsmittel für die übrigen westlichen Gesellschaften anbaut. Die Kenntnis ihres Genoms könnte es leicht machen, die als „nutzlos“ angesehenen Esser auszusondern.

U.S. Regional Accelerators for Genomic Surveillance (Regionale Beschleuniger für die genomische Überwachung in den USA) zur strategischen Koordinierung und operativen Unterstützung verbesserter und diversifizierter regionaler Überwachungsmaßnahmen durch ein Netz von Einrichtungen, darunter das Broad Institute des MIT und Harvard, die Louisiana State University Health Shreveport, die University of Florida in Zusammenarbeit mit der University of Central Florida und die University of Wisconsin-Madison.

Dies ist der Schlüssel, um die großen Universitäten (Gesundheitsfakultäten) mit ins Boot zu holen. Wenn man einmal in dieses böse globalistische Programm hineingezogen wurde, ist es nicht einfach, auszusteigen – es gibt immer ein Element der Erpressung, das eingesetzt werden kann, um potenzielle Deserteure an Bord zu halten. Dies sind alte „Zuckerbrot und Peitsche“-Strategien, die bis in die Zeit vor dem Römischen Reich zurückreichen. Sie funktionieren immer noch. Schauen Sie sich all die angeblichen Wissenschaftler an, die bei den Covid-Lügen mitnicken – Feigheit für persönliche Vorteile. Vielleicht ein Placebo anstelle eines mRNA-genverändernden experimentellen Impfung?

Darüber hinaus leiten die Rockefeller Foundation und die Weltgesundheitsorganisation gemeinsam eine Arbeitsgruppe zur genomischen Überwachung im Rahmen der ACT-A-Diagnose-Säule. Diese Gruppe wird die Gruppen rund um das WHO Global Risk Monitoring Framework für Varianten und Konsultationen ergänzen und sich auf die Harmonisierung, Koordinierung und Beschleunigung vorrangiger Aktivitäten zwischen nationalen, regionalen und globalen Partnern konzentrieren, indem sie auf bestehenden Initiativen aufbaut und Doppelarbeit vermeidet.

Dies sagt alles. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird nicht nur für die Entvölkerungsagenda der Rockefeller-Gates-WEF vereinnahmt, sondern bleibt auch die führende UN-Agentur, auf die sich die Welt verlassen muss, wenn es um Ratschläge zur Bekämpfung von Epidemien geht. Immerhin wurde die WHO 1948 von den Rockefellers gegründet. Schon damals war es die Idee, die Gesundheit unter ein Dach zu bringen, damit sie leichter manipuliert werden kann.

Und zur gleichen Zeit verwandelte die Macht der Rockefellers von Standard Oil, die ein weltweites Monopol auf Benzin besaßen, allmählich eine natürliche, auf Pflanzen basierende pharmazeutische Industrie in eine gigantische, auf Petrochemie basierende Pharmaindustrie, die heute Hand in Hand mit Benzin das weltweite Energiemonopol darstellt.

Nebenbei bemerkt: Im Jahr 2020 werden 84 % der weltweiten Energie auf Kohlenwasserstoffen basieren, fast unverändert seit dem Jahr 2000 (86 %) – und das trotz 26 COPs – die 26. Veranstaltung findet derzeit in Glasgow statt und vergeudet horrende Finanz- und Energieressourcen (und produziert ungeheure Mengen an CO2), um die Welt glauben zu machen, dass unsere „Führer“ den Klimawandel von Mutter Erde aufhalten werden. COP steht für „Conference of the Parties“ (Konferenz der Vertragsparteien).

Was für eine Arroganz. Wissen sie wirklich nicht, dass all die Temperatur- und Klimaveränderungen, die Mutter Erde im Laufe der Jahrmillionen erlebt hat, ihren Ursprung in den Sonnenaktivitäten haben? – Was für eine Heuchelei! Eine Heuchelei, die der Welt nicht besser zeigen könnte, worum es den westlichen Führern wirklich geht: US-Präsident Joe Biden kam mit einer 84 Wagen umfassenden Autokolonne zur COP26 in Glasgow. Die Anreise mit dem Flugzeug nach Schottland und die Fahrt mit den Autos – und all die damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen – stoßen innerhalb einer Woche etwa so viel CO2 aus wie ein kleines Land in einem Jahr. – Das ist die COP26, die Konferenz der Klimameister. Unsere Welt ist einfach perfekt – und mit der wachsenden Covid-Tyrannei wird sie von Tag zu Tag perfekter.

„DNA, wertvoller als Gold“

Zurück zur DNA-Sammlung – der Globalen Genomdatenbank. Der WEF hat bereits die nächste Generation von Impfbescheinigungen oder „Grünen Pässen“ entworfen. Er ist blutbasiert. Ja, blutbasiert.

Erinnern Sie sich an die Aussage des führenden Harvard-Forschers in der Provinz Anhui (oben zitiert), dass die DNA im Blut der lokalen Bevölkerung „wertvoller als Gold“ sei (Washington Post)

Um sicherzugehen, dass Sie Ihre mRNA-genverändernde Killerimpfung in Form einer der zahlreichen Auffrischungsimpfungen, die bald obligatorisch sein werden, erhalten haben, werden überall in den Ländern Blutentnahmestellen eingerichtet. Um Ihr Covid-Impf-Zertifikat zu verlängern, müssen Sie eine Blutprobe abgeben. Siehe dies.

Auch hier gilt, dass der „dunkle Kult“ der Eliten die Bevölkerung über ihre Aktivitäten informieren muss. Das tun sie mit diesem Bericht, „The Rockefeller Foundation Announces Key Grants & Collaborations to Strengthen Global Genomic Sequencing & Data Sharing“ natürlich getarnt.

Dieses Projekt, die Einrichtung einer globalen Genombank – zusammen mit der vollständigen Digitalisierung von allem, einschließlich des menschlichen Gehirns – wäre der Todesstoß für unsere Zivilisation. So unverblümt ist das. Aber es wäre nicht das Ende der Welt. Historiker sagen, dass es bereits 6 Wiegen der Zivilisation auf der Erde gegeben hat. Vielleicht sogar mehr, wenn man Atlantis berücksichtigt. Sie alle haben sich auf die eine oder andere Weise selbst vernichtet. Und wir vielleicht auch.

Aber das muss nicht sein.

Wir könnten alle gemeinsam, solidarisch und mit erwachtem Geist aus der derzeitigen Matrix der Tyrannei aussteigen und eine Parallelgesellschaft gründen.

Denkt daran, sie sind wenige und wir sind viele.

Denken Sie auch daran, dass es keine Rolle spielt, wenn sie – der elitäre „teuflische Kult“ – all unsere verdienten und angehäuften Ressourcen und Vermögenswerte an sich reißen. Wir brauchen sie nicht in einer „neuen“ Welt. Wir brauchen Frieden und Solidarität, um von vorne zu beginnen. Geld ist ein Instrument, das nur Wert hat, weil wir ihm Wert gegeben haben.

In einem höheren Geist, den der dunkle Kult niemals erreichen kann, gibt es ein Leben ohne Geld. Wir müssen nur mutig genug sein, es zu versuchen.

Obwohl wir alle „frei“ geboren sind – und Freiheit ist ein Menschenrecht, aber es ist ein Menschenrecht, das nicht selbstverständlich ist – müssen wir dafür kämpfen. – Und wir werden kämpfen.