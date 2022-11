Recherche und redaktioneller Beitrag von Jeremy Harrigan für MaloneInstitute.org

Das Ziel der Rockefellers und ihrer Verbündeten ist es, eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen, die den Superkapitalismus und den Kommunismus unter demselben Zelt vereint, alles unter ihrer Kontrolle. Spreche ich von einer Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt, dass es eine solche Verschwörung gibt, international in ihrem Umfang, Generationen alt in ihrer Planung, unglaublich böse in ihrer Absicht. -Repräsentant Larry P. MacDonald, getötet in Korean Air Lines 007, 1983

Wie wir bereits im September berichteten, baut das Weltwirtschaftsforum (WEF) seine globalistische Ideologie und Agenda weiter aus, indem es andere wichtige Nationen rekrutiert, die seine Vision teilen. Obwohl die bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien auf das umstrittenste Niveau seit Jahrzehnten gesunken sind, strömten vor drei Wochen Führungskräfte der Wall Street und einige der weltweit vermögendsten Investoren zu einer Konferenz nach Riad, Saudi-Arabien, die den Spitznamen „Davos in der Wüste“ trug.

Die sechste Ausgabe der Future Investment Initiative (FII)-Konferenz, die eigentlich erst 2017 ins Leben gerufen wurde, konkurriert allmählich mit den jährlichen Wintertreffen des WEF in Davos und dem Jahrestreffen des New Champions Forum in China im Sommer (wir berichteten). Einige der Teilnehmer und Hauptredner dieser glanzvollen Veranstaltung, die ein Schaufenster für den saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman (MBS) war, waren Jamie Dimon und David Solomon, die CEOs von J.P. Morgan Chase bzw. Goldman Sachs. Sie teilten sich die Bühne in der Wüste mit den Milliardären Stephen Schwarzman (von der Blackstone Group) und Ray Dalio (Gründer des weltweit größten Hedgefonds). Der ehemalige Schwiegersohn von Präsident Trump, Jared Kushner, nahm ebenfalls an der Konferenz der Future Investment Initiative (FII) teil, und der ehemalige Finanzminister Steven Mnuchin wird am Mittwoch eine Rede halten. Sowohl Kushner als auch Mnuchin leiten heute Private-Equity-Fonds, die von Saudi-Arabien unterstützt werden.

Weitere Redner waren Ben Horowitz, einer der weltweit bekanntesten Risikokapitalgeber, und Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse FTX. Apropos Sam Bankman-Fried, dies könnte seine letzte prestigeträchtige Reise in der Position und Berühmtheit gewesen sein, die er noch vor einer Woche innehatte, bis sein Kryptowährungsimperium FTX über Nacht zusammenbrach, da der 30-jährige Milliardär gezwungen war, FTX am 8. November aufgrund einer Liquiditätskrise an einen großen Konkurrenten zu verkaufen – jedoch nicht, bevor er Millionen an Demokraten und linke Zwecke gespendet hatte. Es waren keine Kabinettsmitglieder oder hochrangige Mitarbeiter der Biden-Administration anwesend, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman die Ölproduktion gekürzt hat, was eine Ohrfeige für Bidens Forderungen war, genau das Gegenteil zu tun, was natürlich die Energiepreise in die Höhe getrieben hat.

Das Programm und die Themen der FII-Konferenz umfassten künstliche Intelligenz, Kryptowährungen, Tourismus und Gastgewerbe sowie Investitionen. Der eigentliche Schwerpunkt der Veranstaltung in diesem Jahr ist hier zu finden. Sie scheuen sich keineswegs, für eine neue globale Ordnung und für Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) zu werben. Eine vollständige Liste der Redner, die einen Beitrag geleistet haben, ist in diesem Artikel aufgeführt.

Richard Attias, CEO des Veranstalters der Konferenz, des FII-Instituts, gab eine Zusammenfassung des Ablaufs;

Während der Konferenz werden 180 Sitzungen, 30 Workshops und vier Minigipfel abgehalten. Die diesjährige Veranstaltung bietet Foren zu neuen Wegen für globale Investitionen, Analysen kritischer Branchentrends und Networking-Möglichkeiten für Unternehmensleiter, politische Entscheidungsträger, Investoren und Branchenexperten. Zu den Themen gehören auch das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Nachhaltigkeit, der Aufstieg der geoökonomischen Weltmächte, die zunehmende globale Ungleichheit, neue Herausforderungen wie die COVID-19-Pandemie und der Russland-Ukraine-Konflikt sowie Chancen für den Aufschwung nach der Pandemie.

Während die Konferenz langsam Gestalt annimmt und ihre Flügel ausbreitet, um das Image von MBS nach der brutalen Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei im Oktober 2018 aufzupolieren, wurde die Veranstaltung von einigen Medien und Kommentatoren umgangssprachlich als „Davos in der Wüste“ bezeichnet. Das WEF hat sich gegen die Verwendung des Begriffs „Davos“ in diesem Zusammenhang für Veranstaltungen ausgesprochen, die nicht von ihm organisiert werden. Da es sich also nicht um eine vom WEF sanktionierte Veranstaltung handelte, nahm Klaus Schwab natürlich nicht teil, und es wurden auch keine vom WEF unterstützten Programme oder Initiativen vorgestellt. Zurück zu Richard Attias, dem Zeremonienmeister (dem MC, wenn Sie so wollen) der FII-Konferenz, wie es auf einer Seite der FII-Website heißt:

Richard Attias‘ Talent, die drängendsten Probleme unserer Zeit vorauszusehen und zu bewältigen, starke Netzwerke zu aktivieren und Innovationen anzuregen, basiert auf der Entwicklung und Durchführung von mehr als 2000 Veranstaltungen in den letzten 30 Jahren. Die folgenden Beispiele sind nur einige der führenden Plattformen, die er entwickelt hat: Das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, die Clinton Global Initiative, Nobelpreisträgerkonferenzen, das New York Forum, das New York Forum AFRIC, das UNESCO NGO Forum, der One Planet Summit, Olympism In Action, die Future Investment Initiative, das Bloomberg New Economy Forum, der African Cup, die African Games und mehrere Eröffnungsfeiern.

Es wird den Lesern verziehen, wenn sie kein bisschen überrascht sind, dass das Jahrestreffen in Davos in diesem Auszug aus dem Lebenslauf an erster Stelle steht; Attias und sein Team können diese Erfahrung jedes Jahr nach Saudi-Arabien oder in eine künftige Gastgeberstadt in der Region zurückbringen, da diese Konferenzen wahrscheinlich fortgesetzt werden.

Sie werden sich vielleicht fragen: „OK, was ist schon dabei – Saudi-Arabien versucht nur, globale Investoren anzuziehen, und das WEF hat nicht einmal an dieser Konferenz teilgenommen? Ich möchte Sie auf eine Umfrage auf der WEF-Website hinweisen, aus der hervorgeht, dass nur 50 % der Befragten in den Vereinigten Staaten jemals von den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) gehört haben, die sich weitgehend mit den Zielen des WEF decken. Wenn wir uns weiterhin bemühen, über die Aktivitäten des WEF auf dem Laufenden zu bleiben, stellen wir schnell fest, dass einige der gleichen Gespräche, Diskussionen, Themen und Erzählungen, die beim WEF in Davos (Winter) und beim WEF in China (Sommer) geführt wurden, vor einigen Wochen in Saudi-Arabien weitergeführt wurden, ohne dass der Einfluss und die Präsenz des WEF in Saudi-Arabien überhaupt notwendig gewesen wären.

Betrachten Sie die folgenden Beispiele:

Hin zu einer moderateren Form des Islams, „offen für alle Religionen und die Welt“.

Umwelt, Soziales und Governance (ESG)

Weitere COVID-19-Pandemievorbereitungen oder andere geplante Freisetzungen biologischer Waffen

Der Nahe Osten und die Golfregion sind für das WEF von besonderem Interesse, und so ist es nur logisch, dass ein „Davos in der Wüste“ als Veranstaltungsort weiterhin an Popularität und Medienaufmerksamkeit gewinnt. Laut Douglas Broom, Senior Writer, „Formative Content of the WEF“ aus einem Artikel vom April 2019 :

Im gesamten Nahen Osten erleben die Menschen die Folgen des Klimawandels, von Überschwemmungen in Dschidda bis zum steigenden Meeresspiegel im Mittelmeer, der viele Küstenstädte gefährdet. Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums für den Nahen Osten und Nordafrika, das am Toten Meer in Jordanien stattfindet, können die Auswirkungen der globalen Erwärmung mit eigenen Augen sehen. Der Salzsee ist in den letzten zwei Jahrzehnten um fast ein Drittel geschrumpft, was auf geringere Niederschläge, höhere Temperaturen, die zu einer verstärkten Verdunstung führen, und auf die Entnahme von Wasser aus dem Jordan, der in den See mündet, zurückzuführen ist.

Das WEF und die Davos-Enthusiasten haben viele Krisen in der Region, die sie ausnutzen können, um ihren Einfluss geltend zu machen und auszuweiten. Die weltweit am schnellsten wachsende Bevölkerung befindet sich im Nahen Osten und in der Golfregion. Wenn Sie also das WEF sind und die Massen kontrollieren wollen, ist es sehr verlockend, der „frühe Vogel, der den Wurm fängt“ zu sein, indem Sie sich auf diese Region konzentrieren/verlagern.