De-Banked: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch Sie trifft

Nick Giambruno

„Wir schreiben Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir Sie nicht mehr betreuen können“.

Aufgrund dieser Entscheidung wird Ihr Konto innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum dieses Schreibens geschlossen. Eventuell verbleibende Kontoguthaben werden per Scheck an die bei uns hinterlegte Adresse überwiesen.

Eines Tages erhalten Sie einen solchen Brief von Ihrer Bank.

Sie wird Ihnen nicht einmal sagen, warum sie Ihr Konto schließt, und Sie werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, bei einer anderen Bank ein Konto zu eröffnen.

De-Banking ist ein beunruhigender und wachsender Trend.

Kurz gesagt, die herrschende Elite – oder besser gesagt, die Parasiten – haben das Bankensystem in eine Waffe verwandelt, um Konformität mit ihrer bevorzugten Erzählung zu erzwingen.

Wenn Sie nicht auf ihre Lügen über Klimawandel, Klima, Wahlen, Kriege, steigende Kriminalität oder was auch immer die Medien als „aktuelles Thema“ anpreisen, hereinfallen, müssen Sie damit rechnen, dass der finanzielle Hammer ohne Vorwarnung auf Sie niedergeht.

Sie könnten die Fähigkeit verlieren, Zahlungen von Ihren Kunden anzunehmen und Ihre Rechnungen zu bezahlen, ohne es zu merken.

Wir haben gesehen, wie Banken die Konten von prominenten Ärzten geschlossen haben, die der Massenhysterie gegen Impfstoffe kritisch gegenüberstanden, und von Politikern, die sich Plänen zur Zentralisierung der Macht auf globaler Ebene (Globalismus) widersetzten.

Aber für jedes Beispiel einer Bank, die das Konto einer prominenten Person schließt, werden wahrscheinlich Hunderte – oder Tausende – anderer gewöhnlicher Menschen auf die gleiche abscheuliche Weise behandelt, ohne dass jemand davon erfährt.

Jeden Tag verlieren Menschen ihre Fähigkeit, am Wirtschaftsleben teilzunehmen, weil die Elite herausgefunden hat, dass sie ein Gedankenverbrechen begangen haben.

Interessanterweise haben die Banken den Kriegstreibern, die die Lügen über Massenvernichtungswaffen im Irak verbreitet haben, den Lügnern, die zum Sturz des Gaddafi-Regimes in Libyen geführt haben, und den Lügnern, die den Konflikt in Syrien angeheizt haben, nie die Konten gekündigt.

Alle ihre Bankkonten sind in Ordnung, auch wenn sie zum unnötigen Tod unzähliger unschuldiger Menschen beigetragen haben.

Die Banken haben auch nicht die Konten derjenigen geschlossen, die jahrelang mit den Russiagate-Lügen hausieren gingen, die das Land zerrissen haben, oder derjenigen, die behaupteten, die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte sei eine Fälschung, obwohl sie in Wirklichkeit echt war und wahrscheinlich den Ausgang einer Wahl beeinflusste.

Alle ihre Bankkonten sind in Ordnung.

Die Banken haben auch die Konten von Jeffrey Epstein nicht geschlossen, obwohl sie wahrscheinlich wussten, was er vorhatte.

Dies sind nur einige Beispiele für die eklatante Doppelmoral.

Wer bezweifelt, dass Männer schwanger werden können oder dass Kuhfürze den Planeten zerstören, sollte eine ganz andere Behandlung erwarten als Jeffrey Epstein oder Menschen, deren Lügen mit dem militärisch-industriellen Komplex übereinstimmen.

Das De-Banking ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ehemals freie Gesellschaften schnell in einen High-Tech-Totalitarismus abgleiten.

Es ist vernünftig zu erwarten, dass das De-Banking in dem Maße zunehmen wird, wie die Regierungen immer tiefer in den Bankrott rutschen und immer verzweifelter versuchen, die Kontrolle zu behalten. Die Kontrolle über die Berichterstattung – auch durch das De-Banking von Menschen mit gegensätzlichen Ansichten – ist für sie entscheidend, um ihre Macht zu erhalten.

Heute kann man aus der Bank geworfen werden, weil man die falsche Meinung hat. Morgen kann man aus noch trivialeren Gründen aus der Bank geworfen werden.

Selbst wenn Sie sich treu an das halten, was Ihnen das Fernsehen sagt, könnten die Banken zum Beispiel feststellen, dass Sie „zu viel“ Fleisch oder Benzin kaufen und damit Ihr monatliches Emissionskontingent überschreiten. Um den Planeten zu retten und ihr ESG-Rating aufrechtzuerhalten, werden sie Ihr Konto schließen.

Klingt das weit hergeholt?

Denken Sie daran, dass die Bank of America bereits alle Waffenkäufe ihrer Kunden mit dem FBI teilt. Es wäre naiv zu glauben, dass sie und andere Banken nicht automatisch weitere Daten weitergeben.

Oder dass PayPal kürzlich auf die Idee kam, 2.500 Dollar für die Verbreitung sogenannter „Falschinformationen“ zu verlangen – ein vager Propagandabegriff, der eigentlich bedeutet: „Informationen, die die Verantwortlichen nicht haben wollen, weil sie Angst haben, dass man zu einem Ergebnis kommt, das ihnen nicht gefällt“.

Es ist nicht schwer zu erkennen, wohin der De-Banking-Zug fährt.

Wir sind nur noch wenige Stationen von einem ausgewachsenen Sozialkreditsystem entfernt.

Es gibt keinen freien Markt für Geld und Banken

Geld soll einfach etwas Nützliches sein, um Werte zu speichern und auszutauschen.

Banken sollten einfach nur Geldspeicher sein.

Aber so funktioniert das heute nicht mehr.

Regierungen haben Geld und Banken zu Instrumenten der Kontrolle der Bevölkerung pervertiert.

Ein wenig überzeugendes Argument ist, dass Banken private Unternehmen sind, die ihre Kunden nach eigenem Gutdünken kontrollieren. Es sei ihr gutes Recht, Banken zu entlassen, wen sie wollen.

Das sei nicht anders als das Recht eines Bäckers, sich zu weigern, einen Kuchen für jemanden zu backen, den er nicht mag.

Dieses Argument könnte man anführen, wenn es nur einen völlig freien Markt für Geld und Banken gäbe… aber den gibt es nicht. Nicht einmal annähernd.

Hier ist eine präzisere Analogie.

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der das einzige Brot, das es auf dem Markt gibt, staatliches Brot ist, und der einzige Weg, dieses Brot zu bekommen, über staatlich lizenzierte Bäckereien führt. Unabhängige Bäckereien gäbe es nicht.

Die Regierung könnte dann offen und subtil Druck auf die Bäckereien ausüben, um sicherzustellen, dass sie sich ihrer bevorzugten Sichtweise anpassen, indem sie ihnen die Lizenz entzieht oder damit droht. Sie könnte auch Bußgelder verhängen, invasive Untersuchungen einleiten oder weitere Vorschriften erlassen.

Es gäbe viele Möglichkeiten, wie ein Bürokrat den Bäckereien das Leben schwer machen könnte.

Die Bäckereibesitzer wissen, dass es diese Dynamik gibt, und so passen sie sich mit Begeisterung der „aktuellen Situation“ an, um Probleme zu vermeiden.

Angenommen, die Bäckerei erfährt, dass einer ihrer Kunden ein Gedankenverbrechen begangen hat. Sie würden nicht zögern, ihn vor die Tür zu setzen, auch wenn er seit vielen Jahren ein treuer Kunde ist. Das wäre den möglichen Ärger nicht wert. Es würde sich unter den anderen Bäckereien herumsprechen, dass er Ärger verursacht, und sie würden sein Geschäft ebenfalls meiden.

Da das einzige Brot auf dem Markt staatliches Brot ist, das es nur in staatlich lizenzierten Bäckereien gibt, würde er kein Brot mehr bekommen.

Ähnlich verhält es sich heute mit Geld und Banken.

Das fünfte Kapitel des Kommunistischen Manifests von Marx fordert die „Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol„.

Dies beschreibt perfekt die Fiat-Währung und die Federal Reserve, die das Bankensystem kontrolliert.

Der freie Markt würde sich nicht für leicht herstellbares Staatskonfetti als Geld entscheiden, wenn es keine Gesetze gäbe, die seine Verwendung erzwingen.

Man kann es auch anders sehen.

Man stelle sich vor, Tony Soprano würde seine Nachbarn zwingen, mit seiner Unterschrift versehene Papierschnipsel als Geld zu verwenden, und jedem, der sich nicht daran hält, mit Gewalt drohen. Das machen Regierungen heute mit ihren Währungen.

Das ist weit entfernt von der Zeit, als die Menschen Gold – ein politisch neutrales, schwer zu produzierendes und auf dem Markt freiwillig gewähltes Gut – als Geld verwendeten.

Deshalb ist die Vorstellung von einem freien Markt für Geld lächerlich.

Wir haben kein freies Marktgeld; wir haben kommunistisches Geld, das uns mit Gewalt und der Androhung von Gewalt aufgezwungen wurde. Außerdem ist das Bankensystem für die meisten praktischen Zwecke notwendig, um dieses lausige „Geld“ zu benutzen.

Ebenso sind die modernen Banken keine Geschöpfe des freien Marktes wie die unabhängigen Geldhäuser der Vergangenheit. Heute existieren Banken im Auftrag und im Dienste des Staates – und genießen daher besondere Privilegien.

Die vielleicht augenfälligste Beobachtung ist, dass es in einem freien Markt keine staatlichen Rettungsaktionen und schon gar keine „too big to fail“-Banken gäbe. Es ist übrigens kein Zufall, dass die größten Bankenkiller die „too big to fail“-Banken sind.

Ferner ähneln moderne Banken staatlich sanktionierten Schneeballsystemen, da sie auf dem Irrglauben beruhen, dass das (Falsch-)Geld der Einleger jederzeit verfügbar ist, was aufgrund des Mindestreservesystems in der Realität nicht der Fall ist. Würde nur ein kleiner Teil der Einleger sein Geld zurückfordern, kämen die meisten Banken in große Schwierigkeiten.

Die Regierungen erlauben den Banken diesen Betrug, der in jeder anderen Branche illegal wäre.

Man stelle sich unter anderem ein Autohaus oder ein Juweliergeschäft mit Mindestreservepflicht vor, in dem der Autoverkäufer und der Juwelierladenbesitzer zehnmal so viele Forderungen für Autos und Schmuck ausstellen können, wie sie tatsächlich auf Lager haben. Sie würden Forderungen für Waren verkaufen, die gar nicht existieren.

Eine solche Praxis wäre nicht nur betrügerisch, sondern auch nicht nachhaltig.

Wenn auch nur ein paar Leute, die Teilreserveforderungen auf nicht existierende Autos und Schmuckstücke gekauft haben, die Lieferung verlangen, würde der ganze Schwindel auffliegen.

Die Regierung und die Banken sind sich dieser gefährlichen Dynamik bewusst, und das ist einer der Gründe, warum sie den sogenannten „Lender of Last Resort“, die Federal Reserve, geschaffen haben. Wenn Banken in Schwierigkeiten geraten, kann die Fed neues Geld aus dem Nichts schaffen, um sie zu retten.

Lassen Sie mich das verständlich übersetzen.

Ein „Lender of Last Resort“ ist eine legalisierte Geldfälschung, um ein legalisiertes Schneeballsystem zu unterstützen.

In einem freien Geld- und Bankenmarkt hätte ein solch bemerkenswerter Betrug keinen Platz. Da er aber institutionalisiert ist und den Segen der Regierung hat, wird er von den meisten Menschen gedankenlos als normal hingenommen.

In einem wirklich freien Markt für Geld würden die Menschen freiwillig das wählen, was am besten geeignet ist, um Werte zu speichern und auszutauschen. In der Vergangenheit war es Gold, weil es das einzige physische Gut war, das am schwierigsten zu produzieren und am widerstandsfähigsten gegen Entwertung war. Morgen könnte es Bitcoin sein.

In einem wirklich freien Markt würden die Banken aufhören, staatlich sanktionierte Schneeballsysteme zu sein, und zu ihrer historischen Rolle als unabhängige Geldspeicher zurückkehren. Außerdem könnte in einem freien Markt jeder ins Bankgeschäft einsteigen, ohne die Genehmigung des Federal Reserve Kartells zu benötigen, wie es die Banken heute tun.

Daher ist das Argument, dass es sich beim De-Banking lediglich um private Unternehmen handelt, die ihren Ermessensspielraum rechtmäßig ausüben, nicht aufrichtig.

Die Lösung

Die ideale Lösung wäre, den Staat vollständig aus dem Bank- und Geldwesen zurückzuziehen und einen völlig freien Markt zu schaffen. Aber das wird wohl nicht so schnell passieren.

Was kann man also gegen das De-Banking tun?

Erstens: Erwarten Sie nicht, dass physisches Bargeld für lange Zeit eine Lösung sein wird.

Die Eliten haben schon seit langem hinterhältige Pläne, das Bargeld abzuschaffen. Heute stehen sie kurz vor dem Erfolg.

In jedem Fall macht die Geldentwertung in Verbindung mit der Weigerung, größere Banknoten auszugeben, Bargeld irrelevant.

Obwohl die Fed den Dollar seit 1969 um mehr als 88 Prozent entwertet hat, weigert sie sich beispielsweise immer noch, Banknoten im Wert von über 100 Dollar herauszugeben. Das wird sich nur noch verschlimmern, und der 100-Dollar-Schein wird immer weniger wert sein – wenn er nicht ganz verboten wird.

Bargeld ist nicht die Lösung für die De-Banking-Problematik.

Physische Goldmünzen sind eine Teillösung. Sie schützen vor Geldentwertung, sind aber keine gute Alternative zu den Annehmlichkeiten des Bankensystems.

Es ist schwierig, physisches Gold zu verwenden, um Zahlungen von Ihren Kunden zu erhalten und Ihre Rechnungen zu bezahlen, ohne die Unterstützung einer Gegenpartei, die unter dem gleichen Druck stehen könnte, Ihr Konto zu schließen, wie die Banken.

Was wir brauchen, ist eine Alternative zum Bankensystem ohne Gegenparteirisiko…

Stellen Sie sich eine herkömmliche Bank vor, die Sie nutzen.

Die Bank muss ein internes Konto- und Saldenbuch führen, in dem Ihr Kontostand und Ihre Transaktionen verzeichnet sind.

Es wäre unmöglich, genaue Aufzeichnungen zu führen, ohne dass eine vertrauenswürdige zentrale Stelle feststellt, was in dieser Situation für alle gilt.

Stellen Sie sich nun eine Innovation vor, die die zentrale Stelle (die Bank) von der Notwendigkeit befreit, genaue Aufzeichnungen über alle Konten, Salden und Transaktionen zu führen.

Das ist eine bahnbrechende Technologie… und genau das macht Bitcoin.

Bitcoin ermöglicht es jedem, seine eigene souveräne Bank zu sein, ohne auf vertrauenswürdige Dritte angewiesen zu sein… und gleichzeitig ist es das entwertungsresistenteste Geld, das die Welt je gesehen hat.

Bitcoin bietet normalen Menschen einen sicheren Hafen. Sie können es einfach benutzen, um Werte zu halten, zu senden und zu empfangen, ohne die Erlaubnis einer dritten Partei.

Da sich der Trend zur Entbankung beschleunigt, war es noch nie so riskant, keinen Bitcoin zu besitzen.

Kurzum, ich glaube, dass immer mehr Menschen Bitcoin als die beste Alternative zum verrotteten Bankensystem entdecken werden.

In diesem Sinne ist De-Banking eigentlich eine riesige Werbung für Bitcoin.

Hier ist die Quintessenz.

Das Bankensystem ist zu einer Waffe geworden und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ihre Nummer auftaucht.

Seien Sie nicht selbstgefällig und ergreifen Sie Maßnahmen, um Ihr Geld in Sicherheit zu bringen, bevor es zu spät ist.