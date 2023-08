Scott Ritter: Gonzalo Lira, der SBU und Informationsoperationen

„Wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen.“ – Sun Tzu

(Leicht gekürzt! Das Original in der Quelle am Ende des Artikels)

Gonzalo Lira, die bekannte chilenisch-amerikanische YouTube-Persönlichkeit, war in letzter Zeit in den Schlagzeilen. Als ehemaliger „Lifestyle“-Coach hat sich Lira im Vorfeld der russischen Invasion in der Ukraine als geopolitischer Kommentator neu positioniert und auf YouTube fesselnde Beobachtungen aus erster Hand veröffentlicht – oft kritisch gegenüber der ukrainischen Regierung und widersprüchlich zur ukrainischen Darstellung. Mit zunehmender Popularität wuchs auch seine Präsenz in den sozialen Medien: Seine Twitter- und Telegram-Konten erhielten Zehntausende von Anhängern und seine YouTube-Videos Hunderttausende von Aufrufen und Abonnenten.

Gonzalo Lira wurde am 15. April 2022 vom SBU, dem ukrainischen Geheimdienst, verhaftet und fünf Tage später wieder freigelassen. Lira hat sich sowohl zur Verhaftung als auch zu den Bedingungen seiner Freilassung zurückhaltend geäußert – er nennt es ganz ungeniert seine „verlorene Woche“. Lira räumt ein, dass seine Computer und sein Telefon von den ukrainischen Behörden beschlagnahmt wurden und dass er unter „Hausarrest“ freigelassen wurde, was auf eine Art fortgesetzte Überwachung und Kontrolle seiner Aktivitäten durch den SBU schließen lässt. Dennoch konnte er sich Zugang zu einem Computer verschaffen, ein neues E-Mail-Konto einrichten und sofort damit beginnen, regierungskritische Informationen zu veröffentlichen.

Es gibt nur eine logische Erklärung für diese Kette von Ereignissen. Gonzalo Lira wurde vom SBU wegen Verbrechen verhaftet, von denen er selbst zugibt, dass sie dazu führen, dass Menschen verhaftet, gefoltert und ermordet werden. Fünf Tage später wird er freigelassen – unverletzt – und darf sofort wieder dieselben Aktivitäten ausüben, die zu seiner Verhaftung geführt haben, nur diesmal über einen Computer und ein E-Mail-Konto, die vom SBU kontrolliert werden.

Dies ist ein klassisches „Fangen und Freilassen“-Szenario, bei dem Gonzalo Lira die Rolle eines „vertraulichen Informanten der Polizei“ spielt – jemand, der Informationen im Austausch für eine nachsichtige Behandlung liefert. Es gibt buchstäblich keine andere plausible Erklärung für die Geschehnisse als diese.

Doch die Geschichte um Liras Verhaftung und Freilassung sowie seine nachfolgenden Handlungen sind umstritten. Dazu gehören seine erneute Verhaftung im Mai 2023, seine erneute Freilassung am 6. Juli und eine Reihe bizarrer Videos und Tweets, die Gonzalo am 31. Juli veröffentlichte, während er an der ukrainisch-ungarischen Grenze auf seinen Versuch wartete, aus dem ukrainischen Gewahrsam zu „fliehen“, wobei er seine Absicht für die ganze Welt – und den SBU – sichtbar machte. Laut den vom Staatsanwalt in Charkow veröffentlichten Anklageschriften ist der ehemalige Lifestyle-Trainer mit seinem Versuch gescheitert und befindet sich nun erneut in Gewahrsam des SBU und wartet auf seinen Prozess.

Viele Menschen, darunter auch diejenigen, mit denen Lira in den vergangenen zwei Jahren zu tun hatte und mit denen er befreundet war, haben sich für ihn eingesetzt und sich über meine Behauptung, Lira sei seit seiner Verhaftung im April 2022 ein Aktivposten des SBU, aufgeregt – oft in extremer Weise.

Unter normalen Umständen würde ich mit diesen Leuten gemeinsame Sache machen, Lira einen Vertrauensbonus geben und für seine Freilassung und anschließende Abschiebung aus der Ukraine plädieren und mich erst dann mit den Anomalien und Ungereimtheiten in seiner Darstellung befassen, wenn er sicher außerhalb der Ukraine ist.

Aber dies sind keine normalen Umstände.

Wir befinden uns im Krieg.

Das gilt für jeden, der diese Zeilen liest, und für jeden, der das nicht tut. Die Tatsache, dass jemand weder akzeptiert, dass er oder sie an diesem Konflikt beteiligt ist, noch seine Existenz anerkennt, spielt keine Rolle.

Wir befinden uns im Krieg.

In diesem Konflikt geht es nicht um Panzer, Artillerie, Flugzeuge, Bomben, Kugeln, Drohnen oder Bajonette.

Es ist ein Krieg der Worte, der Ideen.

Es ist ein Informationskrieg, eine Schlacht zwischen konkurrierenden russischen und ukrainischen Narrativen, die auf globaler Ebene ausgetragen wird. Es steht viel auf dem Spiel; wie Andrij Schapowalow, der amtierende Leiter des ukrainischen Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation (CCD) – eine der an vorderster Front an diesem Krieg beteiligten Organisationen – kürzlich in einer Rede feststellte: „Für sie [Russland] wie für uns geht es hier um Leben und Tod.“

Schapowalow äußerte sich auf einer Versammlung des National Cluster on Information Resistance, die am 3. Juli 2023 in Kiew stattfand. Dieser Nationale Cluster für Informationswiderstand ist eine Gruppe von Experten und Organisationen, die zusammenarbeiten, um Desinformation und Cyber-Bedrohungen in der Ukraine zu bekämpfen. Er wird vom US Civil Research and Development Fund (Global) finanziert, einer vom US-Kongress geschaffenen privaten Einrichtung, deren Präsenz in der Ukraine von der US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) finanziert und überwacht wird.

Wenn man als US-Bürger in Bezug auf den russisch-ukrainischen Konflikt eine Position vertritt, die der offiziellen Darstellung der US-Regierung und der Ukraine zuwiderläuft, wird man ungeachtet seines verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf freie Meinungsäußerung als feindlicher Kombattant in dem Informationskrieg behandelt, der sich um diesen Konflikt entwickelt hat.

Aber wenn man kein Amerikaner ist, dann ist man Freiwild.

Falls dieser Punkt noch nicht deutlich genug ist, sollten Sie Folgendes bedenken: Das CCD hat mit Unterstützung der Vereinigten Staaten eine schwarze Liste von Personen – darunter viele namhafte amerikanische Staatsbürger – veröffentlicht, die er als „Informationsterroristen“ bezeichnet. Nach Angaben des CCD hat man in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine zwei Aufgaben zu erfüllen. Erstens, den Informationsterrorismus zu bekämpfen, und zweitens, diese Bemühungen mit internationalen „Partnern“ zu koordinieren.

Das CCD definiert „Informationsterrorismus“ als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das mit Hilfe von Instrumenten begangen wird, die das Bewusstsein beeinflussen“. Kurz gesagt, jeder, der von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch macht, kann als „Terrorist“ im vollen Sinne des Wortes verfolgt werden.

Um diesen Punkt noch deutlicher zu machen: Die Vereinigten Staaten – führender Partner der Ukraine in diesem Informationskrieg – töten Terroristen präventiv und ohne jeden Gedanken an ein ordentliches Verfahren.

Das CCD will diese Denkweise auf globaler Ebene durchsetzen. „Gemeinsam mit dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine und seinen internationalen Partnern“, so das CCD, „ergreift es die Initiative, um diesen Begriff in der internationalen Praxis zu etablieren“, und ruft die internationale Gemeinschaft auf, „gemeinsam gegen den Informationsterrorismus vorzugehen.“

In diesem Zusammenhang stellt das CCD vier Forderungen auf. Erstens, dass Russland zu einem „infoterroristischen Staat“ erklärt wird und dass „Infoterrorismus“ mit „tatsächlichem Terrorismus“ gleichgesetzt werden muss, was „angemessene Maßnahmen zu seiner Bekämpfung“ erfordert. Zweitens, dass jeder, der in irgendeiner Weise mit „Infoterror“ in Verbindung gebracht wird, als „Informationsterrorist“ behandelt wird. Diese Definition ist allumfassend – Redakteure, Autoren, Moderatoren, Kameraleute, Blogger, usw.

Kurz gesagt, jeder, der an der Produktion von Informationen beteiligt ist, die dem ukrainischen Narrativ über den Krieg mit Russland zuwiderlaufen, ist ein „Infoterrorist“.

Drittens sollte die Finanzierung von „Infoterrorismus“, sowohl „explizit“ als auch „implizit“, durch „sowohl internationales als auch nationales Recht“ verboten werden, und diejenigen, die an einer solchen Finanzierung beteiligt sind, sollten als „Komplizen von Informationsterroristen“ behandelt werden. Und schließlich sollten gegen jede Einzelperson, jedes Unternehmen, jede öffentliche Einrichtung oder jede juristische Person, die am „Infoterrorismus“ beteiligt ist, Sanktionen verhängt werden, wobei die US-amerikanische Liste der „Staatsförderer des Terrorismus“ als Vorbild dienen sollte.

Jeder, der jemals ein Wort geäußert oder geschrieben hat, das dem offiziellen ukrainischen Narrativ zuwiderläuft, ist in den Augen der Ukraine ein „Infoterrorist“.

Die Ukraine befindet sich im Krieg mit „Infoterroristen“.

Diejenigen, die die Meinungsfreiheit ausüben und gegen die weit gefasste ukrainische Definition von „Infoterrorismus“ verstoßen, sind somit Kämpfer in diesem Konflikt, ob sie es wollen oder nicht. Und im Krieg spielt das Individuum keine Rolle. Menschen sind bloße Werkzeuge, die je nach Bedarf eingesetzt, benutzt und weggeworfen werden, wenn sie nicht mehr nützlich sind.

Chronologisch gesehen erfolgte die Verhaftung von Lira zeitgleich mit der Veröffentlichung des CCD-Leitbilds zum „Infoterrorismus“. Es besteht kein Zweifel daran, dass Gonzalo Lira für die Ukraine in die Kategorie „Infoterrorismus“ fällt, ebenso wie alle, die mit ihm zusammenarbeiten.

Dies ist ein entscheidender Punkt, den jeder verstehen muss, der die Geschichte von Lira verfolgt – in den Augen der Ukrainer ist er ein feindlicher Kämpfer und kein Mensch mit Rechten. Er ist ein Terrorist. Feindliche Kombattanten/Terroristen werden entweder eliminiert oder in ein Werkzeug verwandelt, das im Kampf gegen „Infoterroristen“ eingesetzt wird.

Als Gonzalo Lira im April 2022 vom SBU freigelassen wurde, war er nicht mehr die Person, die er bei seiner Verhaftung war. Diese Person wurde im Krieg der Ukraine gegen den „Infoterrorismus“ neutralisiert. Jeder Schritt von Gonzalo Lira wurde und wird vom SBU kontrolliert, um ihn im größeren Informationskrieg gegen andere „Infoterroristen“ zu unterstützen.

Wenn die vielen Menschen, die sowohl vor als auch nach seiner Verhaftung im April 2022 mit Gonzalo Lira zu tun hatten, diese Realität nicht erkennen, dann spielen sie den ukrainischen Sicherheitsdiensten direkt in die Hände, denn Gonzalo Lira ist eine ukrainische Waffe, die als Teil einer größeren Informationsoperation eingesetzt wird, die gegen jeden im alternativen Medienuniversum geführt wird, der Inhalte produziert, die die Ukraine als ihren Zielen in ihrem Konflikt mit Russland zuwiderlaufend betrachten könnte.

(Anm.d.Ü.: Es folgen Anmerkungen über Scott Ritters Erfahrungen zu den Zeiten des Irak-Kriegs, die Kollaboration von CNN/CIA/UNSCOM und MI6/GCHQ mit seinen Spezialeinheiten wie Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG) oder Human Science Operation Cells (HSOC)

Das HSOC führt aktive offene Internet-Operationen durch, einschließlich der Sammlung von Informationen aus dem Internet und der Durchführung von Operationen. Im Falle der Ukraine besteht das Ziel des HSOC und/oder seines ukrainischen Gegenstücks im SBU darin, die Verbreitung von Informationen, die als prorussische Propaganda und/oder Desinformation angesehen werden, zu stören, Webseiten, die solche Informationen beherbergen, zusammen mit den Einzelpersonen und/oder Gruppen, die sie nutzen, zu diskreditieren, online nachrichtendienstliche Daten zu sammeln und prorussische Webseiten zu hosten, um die Sammlung von nachrichtendienstlichen Daten zu ermöglichen.

Zu den von der HSOC und ihren ukrainischen Partnern angewandten Techniken könnte das Hochladen von YouTube-Videos gehören, die überzeugende Botschaften enthalten; das Einrichten von Online-Alias mit Facebook-, Telegram- und Twitter-Konten, Blogs und Forenmitgliedschaften zur Durchführung menschlicher Nachrichtendienste oder zur Förderung von Diskussionen über bestimmte Themen; das Einrichten von Online-Alias/Persönlichkeiten, die andere Aliase unterstützen; Versenden von gefälschten E-Mails und Textnachrichten, die von einer falschen Person stammen oder eine echte Person imitieren; Bereitstellen von gefälschten Online-Ressourcen wie Zeitschriften und Büchern, die ungenaue Informationen enthalten; Bereitstellen von Online-Zugang zu unzensiertem Material; Versenden von Sofortnachrichten an bestimmte Personen, die ihnen Anweisungen für den Zugang zu unzensierten Websites geben; und Kontaktieren von Host-Websites mit der Bitte, Material zu entfernen und/oder eine Zielperson oder -gruppe von einer Plattform auszuschließen/zu demontieren.

Solche Operationen sind keine „spontanen“ Angelegenheiten, sondern erfordern eine detaillierte Planung, die sich auf die Wissenschaft des menschlichen Verhaltens stützt. HSOC bezieht insbesondere die vom niederländischen Psychologen Geert Hofstede entwickelten so genannten „Hofstede-Dimensionen“, die die kulturübergreifenden Ideen des „Kollektivismus“ und/oder des „Gruppendenkens“ zur Beeinflussung von Einzelpersonen und/oder Gruppen durch psychologische Konditionierung und Manipulation nutzen, in jeden Aspekt seiner Operationen ein.

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/hofstedes-cultural-dimensions-theory/

Ein entscheidender Aspekt bei der Anwendung der „Hofstede-Dimensionen“ ist die Fähigkeit, ein detailliertes Verhaltensmodell der Zielgruppen und Einzelpersonen zu entwickeln. Eine der effektivsten Methoden, dies zu erreichen, besteht darin, einen Agenten zu beauftragen, sich mit einem Decknamen in eine Zielgruppe und/oder Gemeinschaft einzuschleusen. Die HSOC hat die Fähigkeit bewiesen, die folgenden nachrichtendienstlichen Erhebungsziele zu erreichen:

1) Zählen Sie die Anzahl und/oder den Ort der Aufrufe (z. B. bei YouTube-Videos) oder der Zugriffe auf eine Website, um festzustellen, ob die Botschaft von den Menschen wahrgenommen wurde;

2) Überprüfen Sie online und/oder sammeln Sie SIGINT, um festzustellen, ob eine Nachricht beachtet, verstanden, akzeptiert, erinnert und das Verhalten verändert wurde (z. B. wenn Menschen die Nachricht verbreiten und ihre Unterstützung mitgeteilt haben, wenn Menschen kein Vertrauen in die diskreditierte Person/Gruppe/Regierung haben, wenn Menschen von einer Aktivität oder Interaktion abgehalten oder abgeschreckt werden);

3) Zählen Sie die Anzahl und Bedeutung der Freunde, die ein Alias hat, die Personen, die der Facebook-Gruppe oder dem Telegram-Kanal beigetreten sind, die Personen, die auf einen Blog oder einen Beitrag geantwortet haben;

4) Analysieren Sie den Inhalt der Kommunikation zwischen einer potenziellen Quelle menschlicher Online-Informationen und dem Alias, um festzustellen, ob er/sie nützliche Informationen liefert;

5) Zählen Sie, wie oft eine potenzielle Online-HUMINT-Quelle die Kommunikation mit dem Alias initiiert;

6) Überprüfen Sie online und/oder sammeln Sie SIGINT, um festzustellen, ob Personen auf unzensiertes Material zugegriffen haben, das ihnen zur Verfügung gestellt wurde;

7) Online-Prüfung, um festzustellen, ob Hosts, die aufgefordert wurden, Material zu löschen, dies auch getan haben;

8) Zählen Sie die Anzahl der abgeschalteten Websites;

9) Überprüfen Sie, ob eine Einzelperson oder Gruppe zulässt, dass ihre Website (unwissentlich) von der HSOC oder dem ukrainischen Geheimdienst gehostet wird.

Eine andere Möglichkeit, dasselbe Ziel zu erreichen, wäre natürlich, jemanden im Inneren zu haben, der in einer ähnlichen Rolle operiert. Dies wäre der ideale operative Zweck, der hinter dem Einsatz von Gonzalo Lira als kontrolliertem Aktivposten durch den SBU steht.

Eines der von Edward Snowden veröffentlichten Dokumente war eine Folienpräsentation mit dem Titel „Die Kunst der Täuschung: Training for Online Covert Operations“. Hier spricht die JTRIG offen über die Ausbildung sogenannter „Cyber-Magier“, die „mit Informationen zaubern“, durch eine formale Ausbildung, die „akkreditierte Computernetzbetreiber“ (ACNO) hervorbringen soll – moderne Informationskrieger. Für diejenigen, die den Umfang und das Ausmaß potenzieller Informationsoperationen in Frage stellen, die gegen ahnungslose Ziele durchgeführt werden können, bietet das JTRIG-Schulungsdokument drei Folien, die, wenn sie nacheinander betrachtet werden, zeigen, wie „Cyber-Magier“ wie diejenigen, die die Bewaffnung von Gonzalo Lira beaufsichtigen würden, ihren Einsatzraum konzipieren.

(Anm.d.Ü.: Es folgen einige Snowden-Folien über die Vorgehensweise der Geheimdienste)

Die dritte Folie ist vielleicht die vernichtendste von allen, da sie die entscheidende Bedeutung von „Insidern“ hervorhebt, die in der Lage sind, „destruktive Betriebspsychologie“ zur Unterstützung „geplanter Interventionen“ zu fördern.

Auch dies ist eine Rolle, die ideal für einen kontrollierten Aktivposten wie Gonzalo Lira ist.

Am 30. April 2022 – etwa zwei Wochen nach seiner Freilassung durch den SBU – startete Lira seinen neuen YouTube-Kanal „The Roundtable“ mit einem „neun Jahre alten Mac“-Computer – die Infrastruktur der sozialen Medien, auf die er sich stützte, befand sich noch in der Obhut des SBU. Sein erklärtes Ziel war es, weiterhin Material zu veröffentlichen, „bis ich wieder verhaftet werde“.

Liras „Roundtable“-Foren waren buchstäblich eine Petrischale für die Erstellung und Sammlung unschätzbarer Daten für die Art von Analysen der „Hofstede-Dimension“, die von Personen durchgeführt werden, die Informationsoperationen durchführen. Ich habe ein Dutzend oder mehr von Liras „Roundtable“-Foren gesehen. Lira ist ein geschickter Dirigent, der seine Gäste durch ein Wechselbad der Gefühle führt, indem er provokante Positionen zu einer Vielzahl von Themen vertritt und dabei gemeinsame Sache macht – ein Paradebeispiel für Gruppenzusammenhalt. Lira hat die Rolle des mutigen Dissidenten übernommen, der mit Hilfe gleichgesinnter Gäste weiterhin kritische Inhalte veröffentlicht.

Liras „Roundtable“-Podcast bot eine Plattform für alternative Medienpersönlichkeiten wie Mark Sleboda, Brian Berletic, Alexander Mercouris und Alexander Christoforou von The Duran, Larry Johnson und eine Reihe anderer. All diese Gäste haben neben ihrer kritischen Einschätzung der Ukraine eines gemeinsam: Sie sind der Meinung, dass Gonzalo Lira kein Aktivposten des SBU sein kann. Kurz gesagt, sie weisen jede Vorstellung von sich, dass der SBU ihn nach seiner Verhaftung im April 2022 rekrutiert haben könnte.

Mark Sleboda hält die Behauptung, Lira sei vom SBU umgedreht worden, für „unbegründet, absurd und eine dreiste Verleumdung“. Brian Berletic, Alexander Christoforou und Alexander Mercouris fanden die Vorstellung, dass Gonzalo Lira von der SGE rekrutiert wurde – oder sogar rekrutierbar war – „verrückt“. Ehrlich gesagt, nehme ich nicht allzu viel Anstoß an ihren Einwänden – keiner von ihnen ist ein Geheimdienstexperte (obwohl Alexander Mercouris als ehemaliger Oberstaatsanwalt mit dem Konzept der vertraulichen Informanten der Polizei gut vertraut sein sollte).

Larry Johnson ist jedoch ein Geheimdienst-Profi. Er hat meine Behauptung, Lira sei ein SBU-Agent, als „völligen Unsinn“ bezeichnet. Johnson meint: „Kein CIA-Verantwortlicher, der bei Verstand ist, würde jemanden wie Gonzalo unter Vertrag nehmen – aus mehreren Gründen. Erstens ist er ein amerikanischer Staatsbürger. Der CIA ist es verboten, US-Bürger als Geheimdienst-Assets zu rekrutieren. Zweitens vertrat Gonzalo mit seinen Kommentaren, Analysen und Rundtischgesprächen in keiner Weise den Standpunkt der US-Regierung. Ganz im Gegenteil – er war (und ist) ein scharfer Kritiker.“

Dieser Gedankengang ist unsinnig. Erstens ist nicht die Rede davon, dass Lira von der CIA rekrutiert wurde – das ganze Argument ist ein Ablenkungsmanöver. Zweitens sind es Liras „Kommentare, Analysen und Diskussionsrunden“, die ihn zum idealen Kandidaten für die Rekrutierung durch den SBU machen. Die JTRIG betonte bei der Beschreibung ihres Ansatzes zur Durchführung von Informationsoperationen, wie wichtig es ist, Aliase zu schaffen, um Online-Foren wie den „Roundtable“ von Lira zu infiltrieren. Mit Lira entfiel die Notwendigkeit, einen Alias zu erstellen – der SBU hatte nun buchstäblich das Sagen.

Alles, was Lira zu tun hatte, war das, was er immer tat – eine Diskussion mit Gleichgesinnten zu leiten. Der SBU konnte dann die Themen auswählen, Lira einige Leitfragen stellen lassen, einige Egos streicheln, bestimmte Punkte hervorheben und andere herunterspielen, und der „Runde Tisch“ wurde zu einem Labor für menschliches Verhalten, das sich ideal für die Sammlung von Daten für die Analyse der „Hofstede-Dimension“ eignete.

Wie Larry nur zu gut weiß, kommt diese Art der Rekrutierung in der Geheimdienstbranche ständig vor. Die CIA und der MI-6 vermeiden die Fallstricke, die mit unberechenbaren Charakteren wie Gonzalo Lira verbunden sind, indem sie einen Partnergeheimdienst mit der eigentlichen Rekrutierung und Führung eines Agenten beauftragen, während die CIA und der MI-6 ihn überwachen und beraten.

Als ich für die UNSCOM tätig war, war ich an mehreren Anwerbungen dieser Art beteiligt. Die vielleicht wichtigste war die Anwerbung eines rumänischen Luftfahrtingenieurs, der versuchte, unter Verletzung der Sanktionen des Sicherheitsrates Ausrüstung zur Herstellung von Boden-Boden-Raketen an den Irak zu verkaufen.

….

Das Diagramm zeigt, wie Spannungen benutzt werden können, damit eine Gruppe sich selbst zerstört

Durch die Kontrolle von Gonzalo Lira war der SBU in der Lage, das Gleiche zu tun. Das beste Beispiel dafür, wie und zu welchem Zweck dies geschieht, findet sich in einer der JTRIG-Schulungsfolien. Eines der besten „Ereignisse“, die eine Seite, die Informationsoperationen durchführt, arrangieren kann, besteht darin, gegnerische Gruppen zu einem selbstzerstörerischen Verhalten zu veranlassen. Um dies zu erreichen, muss der SBU in der Lage sein, die Faktoren zu ermitteln, die eine Gruppe zusammenschweißen und die, die eine Gruppe auseinandertreiben. Dann müsste der SBU Spannungen erzeugen, indem man die Mitglieder gegeneinander ausspielt, indem man Bruchstellen in der Struktur der Gruppe nutzt, die in der nachrichtendienstlichen Erfassungsphase des Einsatzes ermittelt wurden.

Auf der Grundlage dieses Modells könnte man vernünftigerweise zu dem Schluss kommen, dass die gegenwärtigen Spannungen zwischen mir und Gleichgesinnten im Universum der alternativen Medien und Larry Johnson, Brian Bertelic, The Duran und anderen in Bezug darauf, ob Gonzalo Lira ein Aktivposten des SBU war oder nicht, tatsächlich ein erfolgreiches „Ereignis“ im Rahmen einer Informationsoperation war, das vom SBU geplant wurde, um einen Keil zwischen Gleichgesinnte zu treiben, die in Bezug auf Russlands anhaltenden Konflikt mit der Ukraine einer Meinung waren.

Es war ein Ereignis, das im Juni 2022 begann, als Gonzalo Lira ein Video auf YouTube veröffentlichte, in dem er mich persönlich angriff. Es war ein interessantes Video, das aus der Verhaltensforschung abgeleitet zu sein schien, die den Methoden der JTRIG und des SBU in Bezug auf die Störung menschlicher Netzwerke zugrunde liegt. Lira drückte auf jeden erdenklichen Knopf und versuchte eindeutig, eine Reaktion von mir auszulösen. Obwohl ich gegen seine Angriffe nicht immun war, erkannte ich schnell, dass Lira unter die Kontrolle des SBU geraten war, und stellte ihn öffentlich als solchen hin.

Rückblickend war meine Reaktion vorhersehbar – wie der Pawlowsche Hund reagierte ich auf entsprechende Reize. Die Spaltung zwischen mir und Lira, die bis heute anhält, scheint das Ziel einer „Veranstaltung“ der SBU-Informationsoperation zu sein, denn alles, was die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der alternativen Mediengemeinschaft schwächt, kann von der SBU nur als etwas Gutes angesehen werden.

Es wird oft darauf hingewiesen, dass Gonzalo Lira von einer seriösen Justiz nicht für schuldig befunden wurde und daher nicht für ein Verbrechen verurteilt werden sollte, das er möglicherweise nicht begangen hat. Doch dies ignoriert die Tatsache, dass wir uns im Krieg befinden. Wenn Gonzalo Liras Verhalten rote Fahnen aufwirft – und kein vernünftiger Mensch kann sich die Details von Liras „Fang- und Freilassungs“-Eskapade vom April 2022 ansehen, ohne dass sich ihm wichtige Fragen stellen – dann täten meine Kollegen von den alternativen Medien und ich als Kämpfer in diesem Konflikt gut daran, jede Interaktion mit Herrn Lira – vergangene, gegenwärtige und zukünftige – mit äußerster Vorsicht zu behandeln.

Zumindest hat die Gonzalo-Lira-Saga gezeigt, dass in der alternativen Mediengemeinschaft große Unsicherheit darüber herrscht, wer Herr Lira ist und wo seine Loyalität letztlich liegt. Wir haben uns von unseren eigenen Egos blenden lassen, die von Herrn Liras Aufmerksamkeit profitiert haben, was bedeutet, dass wir in vielerlei Hinsicht nicht einmal uns selbst kennen. Wenn wir uns nicht kollektiv der Realität bewusst werden, sind wir auf dem besten Weg, den Informationskrieg zu verlieren, was in unserem Fall das Ende der freien und kritischen Rede und des Denkens bedeutet.

Ich habe ehrlich und offen über meine Gefühle gegenüber Gonzalo Lira gesprochen. Ich erkenne auch an, dass meine Handlungen wahrscheinlich von Lira in Zusammenarbeit mit dem SBU angestiftet wurden, um genau dieses Ergebnis zu erzielen. Aber zumindest bin ich bereit, diese Angelegenheit offen anzusprechen und dabei sowohl die Fakten als auch die Umstände zu respektieren.

Wer von meinen Kritikern kann ehrlich dasselbe sagen?

Wir befinden uns im Krieg.

So gesehen ist Gonzalo Lira nicht einfach ein fehlgeleiteter US-Bürger mit falschen Vorstellungen von geschützter Meinungsäußerung in einem feindlichen Land, das außerhalb des Schutzes der US-Verfassung agiert, sondern vielmehr ein Kollaborateur, der versucht, unserem kollektiven Streben nach faktenbasierter Wahrheit Schaden zuzufügen.

Wir befinden uns im Krieg.

„Kenne den Feind und kenne dich selbst“, schrieb Sun Tzu, damit du nicht „das Ergebnis von hundert Schlachten fürchtest“. Aber wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen“.

Es ist höchste Zeit, dass das Kollektiv der alternativen Medien anfängt, zu lernen.

Über sich selbst.

Über seine Feinde.

Andernfalls werden wir in unserer Aufgabe, eine Alternative zum Mainstream-Narrativ zu bieten, scheitern.

Wir befinden uns im Krieg.

Fangen Sie an, sich entsprechend zu verhalten.