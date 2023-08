Einige neue Entwicklungen im Spionagegeschäft

Die CIA ist in den Schlagzeilen, aber nicht aus den richtigen Gründen

Von Philip Giraldi

Die Central Intelligence Agency (CIA), die für ihre versteckten Pläne und ihre Vorliebe, im Verborgenen zu operieren, berühmt ist, hat in letzter Zeit einige Schlagzeilen gemacht. Am 22. Juli gab das Weiße Haus bekannt, dass CIA-Direktor William Burns in der Regierung von Joe Biden in die Kabinettsebene aufsteigen wird. Das bedeutet, dass er nicht nur theoretisch eine Hauptquelle der Regierung für zuverlässige Informationen ist, die für politische Entscheidungen genutzt werden können, sondern dass er selbst zu einem politischen Entscheidungsträger wird, gleichberechtigt mit Außenminister Antony Blinken, dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und Verteidigungsminister Lloyd Austin. Diese Geste ist zwar weitgehend symbolisch und führt zu einer gewissen bürokratischen Umverteilung von Rollen und Funktionen, aber sie ist nicht ohne Beispiel. Präsident Ronald Reagan nahm seinen CIA-Direktor und engen Freund William Casey in sein Kabinett auf, und der unvermeidliche Bill Clinton ernannte gleich zwei Direktoren, John Deutch und George Tenet.

Interessanterweise war von den vier CIA-Direktoren auf Kabinettsebene nur Casey ein erfahrener Geheimdienstoffizier, der während des Zweiten Weltkriegs im OSS gedient hatte, und er wurde ein umstrittener Direktor, der dazu neigte, unnötig riskante Operationen zu unterstützen, insbesondere in Lateinamerika. Deutch war so etwas wie ein professioneller Bürokrat, der im Pentagon gearbeitet hatte, bevor er zur Agentur wechselte. Er verließ die CIA nach etwas mehr als einem Jahr im Amt im Dezember 1996, und es wurde später bekannt, dass er geheimes Material auf seinem eigenen Laptop aufbewahrt hatte, was anscheinend ein Merkmal der Demokratischen Partei ist. Bill Clinton begnadigte ihn, bevor er wegen des Versäumnisses, geheime Informationen zu schützen, strafrechtlich verfolgt werden konnte. Tenet war Mitarbeiter des Kongresses, bevor er Direktor wurde, und er beschenkte das amerikanische Volk mit dem massiven nachrichtendienstlichen Versagen, das als Irakkrieg bekannt ist.

Burns ist ebenfalls ein Karrierediplomat, kein Spion, und die beiden Rollen sind sehr unterschiedlich, wenn auch vielleicht nicht für Joe Biden und die Personen, die seine Fäden ziehen. Zu Beginn seiner Amtszeit engagierte Biden Burns als seinen globalen Problemlöser – ein Mann mit einem Titel und einer Legitimation, die es ihm ermöglichte, außerhalb der normalen diplomatischen Kanäle vertraulich mit ausländischen Führern zu kommunizieren. Seine Rolle bestand darin, den wichtigen Raum zwischen offener und verdeckter Kommunikation zu überbrücken und die nationale Sicherheit aus einer zivilen Perspektive zu betrachten. Dies führte dazu, dass er zwischen Washington und ausländischen Hauptstädten hin und her reiste, zuletzt in die Ukraine und nach Russland, wo Burns einst als US-Botschafter tätig war.

Bei einem Vortrag in der Ditchley Foundation in London am 1. Juli erklärte Burns: „Die Unzufriedenheit mit dem Krieg wird unter der ständigen Diät staatlicher Propaganda und praktizierter Unterdrückung weiter an der russischen Führung nagen. Diese Unzufriedenheit ist eine einmalige Chance für uns bei der CIA, die im Kern ein menschlicher Geheimdienst ist. Wir lassen sie nicht ungenutzt verstreichen. Vor kurzem haben wir die sozialen Medien genutzt – unser erstes Video auf Telegram -, um mutigen Russen mitzuteilen, wie sie uns sicher im Dark Web kontaktieren können. In der ersten Woche hatten wir 2,5 Millionen Aufrufe, und wir sind sehr offen für Geschäfte“.

Burns bezog sich dabei auf ein raffiniert produziertes, filmisches Rekrutierungsvideo, das Mitte Mai unter dem Titel „Warum ich die CIA kontaktiert habe“ online erschien: Meine Entscheidung“, in dem einzelne Russen gezeigt werden, die sich für den Kontakt mit der Agentur entscheiden. Das Material der CIA wurde zunächst auf einem Kanal des sozialen Mediennetzwerks Telegram veröffentlicht, das in Russland als äußerst beliebte Quelle für ungefilterte Nachrichten gilt. Das Video in russischer Sprache enthält Anweisungen, wie man sich anonym und sicher mit der CIA in Verbindung setzen kann. Das Video wurde auch von anderen Social-Media-Plattformen aufgegriffen, darunter YouTube, Twitter, Instagram und Facebook.

Das Projekt folgt auf eine frühere Rekrutierungskampagne nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine, die nach Angaben von CIA-Beamten erfolgreich war und bei der „Kontakte zustande kamen“. Was natürlich eine Lüge sein könnte. Berichten zufolge gibt es auch mehrere in Russland produzierte komische Versionen, die das Video ins Lächerliche ziehen. Das Video selbst mag einen Einfluss auf die Russen haben, die sich um die Ukraine sorgen, oder auch nicht, aber Burns‘ Enthüllungen darüber, was die Agentur tut, um Russen zu rekrutieren, zeigen, dass er kein Geheimdienstler ist. Und das Video selbst ist mehr Hollywood als Langley, denn die Offenlegung der eigenen Absichten und Aktivitäten gegenüber einem gezielten Gegner ist, gelinde gesagt, schlechtes Handwerk, denn es verrät „Quellen und Methoden“, ein Kapitalverbrechen im Spionagegeschäft. Außerdem sind die Bedingungen, die vor 1991 Überläufer aus der Sowjetära hervorbrachten, nicht mehr gegeben, da Putin unbestreitbar populär ist und die Unterschiede zwischen dem Leben in Russland und dem Leben im Westen, sowohl in Bezug auf den Materialismus als auch auf die persönlichen Freiheiten, derzeit kaum spürbar sind.

Russia Today (RT), das staatliche Medienunternehmen, berichtet ebenfalls, dass die CIA ihre Bemühungen vor Ort verstärkt, um die vermutlich unzufriedenen Russen zu rekrutieren. Unter Berufung auf die Berichterstattung über eine kürzlich an der George Mason University in Virginia abgehaltene Veranstaltung „CIA at 75“ zitiert RT den stellvertretenden Direktor für Operationen der Agentur, David Marlowe, der vor einem „ausgewählten Publikum“ erklärte, dass CIA-Offiziere im Ausland in letzter Zeit große Anstrengungen unternommen hätten, um „fruchtbaren Boden“ für die Anwerbung russischer Agenten zu nutzen, und zwar „unter verärgerten Militäroffizieren, Oligarchen, deren Vermögen durch Sanktionen geschmälert wurde, sowie Geschäftsleuten und anderen, die aus dem Land geflohen sind.“

Marlowe erläuterte, wie das funktioniert: „Wir suchen weltweit nach Russen, die über [den Konflikt in der Ukraine] genauso empört sind wie wir. Marlowe benutzte dann den Slogan, den Burns in England verwendete: „…weil wir offen für Geschäfte sind.“ Die russische Regierung hat in der Tat mehrere offene Versuche angeprangert, ihre verbleibenden Diplomaten und Militärattachés in Europa und den USA durch so genannte „Cold Pitches“ anzuwerben, bei denen sich jemand einer Zielperson auf der Straße oder in einem sozialen Umfeld nähert und Geld oder andere Anreize im Gegenzug für Informationen anbietet. Russischen Berichten zufolge halten sich amerikanische Beamte in russischen Botschaften auf und verteilen an Personen, die das Gebäude verlassen oder betreten, Karten mit Telefonnummern zur Kontaktaufnahme mit dem FBI und der CIA.

Unvermeidlich ist, dass kalte Anmachsprüche sehr selten funktionieren, denn selbst wenn die Zielperson dazu bereit wäre, müsste sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ihre eigene Loyalität von der Behörde, für die sie arbeitet, auf die Probe gestellt wird. Tatsächlich werden die Kommentare von Burns und das CIA-Video wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein russischer Beamter, der überlaufen will, dies auch tut. Die russische Regierung, verärgert über die plumpen offenen Versuche, ihre Bürger zum Verrat zu bewegen, wird ihre Mitarbeiter, die Zugang zu hochsensiblen Informationen haben, noch genauer beobachten und auch die Bewegungen ausländischer Diplomatenspione in Moskau und anderswo verstärkt überwachen. Ein Direktor der Central Intelligence, der sich über seine Pläne äußert, und Videos mit plumpen Vorschlägen sind daher ein aussichtsloses Unterfangen, wenn man ernsthaft daran interessiert ist, die Sicherheit eines Gegners zu durchdringen.