Del Bigtree Reaktion auf Rufe nach Amnestie: „Wenn Sie bereit sind, zu bereuen, bin ich bereit, zu vergeben!“

„Es war nicht in Ordnung, nur weil man dir gesagt hat, dass du das tun sollst.“

Dank The Atlantic ist heute neben dem plötzlichen Tod auch die Amnestie ein heißes Thema. „Wir haben Fehler gemacht. Wir haben im Dunkeln getappt. Lasst uns weitermachen und so tun, als sei nichts passiert.“ Aber wie bei jeder missbräuchlichen Beziehung möchten die Täter weitermachen, nicht die Misshandelten.

Bevor wir denjenigen Amnestie gewähren, die die Ungeimpften aus der Gesellschaft verdrängt, uns die Lebensgrundlage entzogen und uns behandelt haben, als hätten wir Lepra, gibt es eine Frage, die die Befürworter von Verboten und Mandaten dringend beantworten müssen…

Was genau sind die Taten, die stattgefunden haben, für die Sie Amnestie verlangen?

Denn solange Sie nicht zugeben können, welche Fehler Sie gemacht haben, wie wollen Sie daraus lernen und dieselben Fehler nicht wiederholen? Und könnten Sie sich nicht bemühen, denjenigen, deren Existenzgrundlage zerstört oder deren Geschäfte geschlossen wurden, zu sagen: „Es tut mir leid“?

Aber das sehen wir nicht wirklich. Was wir sehen, ist eine Verschiebung der öffentlichen Meinung, und diejenigen, die jetzt auf dem heißen Stuhl sitzen, möchten die Geschichte auslöschen – und zur nächsten Ablenkung übergehen, als wäre nichts geschehen.

Aber zurück zu der Frage der Vergebung.

„Könnten Sie bitte genau sagen, was es ist, dass wir vergeben sollen?

Das möchte Del Bigtree von The Highwire wissen. Geben wir ihm das Wort, um einige dringend benötigte Fragen zu stellen.

Was sollen wir also verzeihen?

Sollen wir die Tatsache verzeihen, dass Sie unsere Jobs weggesperrt und weggenommen haben – unsere Träume von einer Zukunft?

Dass Sie in diesem Prozess unsere Wirtschaft zerstört haben, nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt? Sollen wir Ihnen diesen Schritt verzeihen?

Sollen wir all das Desinfizieren und Sprühen und die invasive Zerstörung unserer Nasengänge verzeihen, weil Sie uns mit einem Produkt versorgt haben, das an sich nicht einmal richtig getestet werden konnte?

Und was ist mit all denen, die gestorben sind und in Krankenhäusern nicht richtig behandelt wurden? Und wir konnten nicht einmal zu ihnen gelangen, um „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Unsere Lieben, unsere Alten, unsere Tanten, unsere Onkel, unsere Mütter, unsere Väter – stattdessen wurden wir draußen gelassen, und sie wurden allein gelassen.

Wir konnten nicht zu einer Beerdigung gehen. Und was ist mit all den Selbstmorden, die stattgefunden haben? Und der Kindesmissbrauch, die häusliche Gewalt und der Drogenmissbrauch?

Oder unsere Kinder zu Hypochondern machen? Werden sie das verzeihen – dass wir ihre Bildung zerstören und sie im Lesen und Rechnen zurückwerfen? Verzeihen wir aus all diesen Gründen, oder werden unsere Kinder uns verzeihen?

Und wie wäre es, wenn man Menschen eine Transplantation verweigert, weil sie einen experimentellen Impfstoff nicht wollen, der genau das Problem verursachen könnte, für das sie eine Transplantation benötigen?

Und dann die Brutalität der Polizei, die gegen die Menschen vorging, die in ihrer Wahrheit standen – die ihrem Kind bei einer Sportveranstaltung zuschauen wollten, ohne eine Maske zu tragen, weil sie wussten, wie wir jetzt wissen, dass Masken nicht funktionieren.

Sollten wir dem Präsidenten verzeihen, der uns versprochen hat, dass er uns den Impfstoff nicht aufzwingen würde – und dann dem Militär, den Polizeibeamten, den Ärzten an vorderster Front und den Feuerwehrleuten die Arbeitsplätze weggenommen hat, sodass sie nirgendwo hingehen können?

Und dann die Schädigungen, Menschen, die unter allen möglichen Anfällen leiden, für die es keine Erklärung gibt, und die in Krankenhäusern zurückgelassen werden. Und die Lügen der Pharmaindustrie, die behauptet, dass diese Dinge nie passiert sind.

Und dann diese problematischen Impfstoffe. Sie schaden nicht nur den Menschen, sondern werden auch noch unseren Kindern verordnet. Vergeben wir, während wir unseren unschuldigen Kindern, die nicht gefährdet sind, weiterhin dieses Produkt verabreichen?

Und wie viele Schlagzeilen über Sportler, die plötzlich zusammenbrechen? Unfähig, jemals wieder zu spielen – vielleicht sogar tot.

Oder all die Menschen, die Künstler, die Sänger, die ein Konzert nicht mehr durchstehen oder nicht mehr auftreten können.

Diese brandneue Normalität. Ist es das, was wir vergeben und vergessen und wofür wir Amnestie bekommen sollen, während es gerade passiert? …

Siehst du, das ist das Problem. Wir sind noch nicht einmal über diese Situation hinweg, und ich habe noch nicht gehört, wie du dich geäußert hast – ich höre immer zu – ich höre immer noch zu, was genau es ist, von dem du verstehst, dass ich dir verzeihen soll. Denn es gibt ein Wort, das mit Vergebung einhergeht … und dieses Wort ist Reue. Sehen Sie, um Vergebung zu verdienen, müssen Sie artikulieren, wofür Sie um Vergebung bitten. Das nennt man Buße tun.

Oder wie wäre es, wenn wir an ein Gerichtsverfahren denken: Wo ist Ihre Reue? Was bereuen Sie? Bitte erklären Sie mir, was Sie Ihrer Meinung nach falsch gemacht haben. Denn bei den Nürnberger Prozessen … haben die Ärzte keine Reue gezeigt. Sie haben nicht gesagt: „Wir haben einen Fehler gemacht.“ Was sie sagten, war: „Wir wussten es nicht besser.“ „Wir hatten keine Möglichkeit, es zu wissen.“ „Wir haben nur Befehle befolgt.“ „Wir haben nur getan, was uns gesagt wurde.“

„Es gab keine Möglichkeit, es besser zu wissen. Die Wissenschaft™ hat sich auf uns übertragen.

Wie sich herausstellte, war es nicht in Ordnung, an unschuldigen Kindern Produkte zu testen, deren Sicherheit nicht ordnungsgemäß geprüft worden war. Es war nicht in Ordnung, den Nachweis von Myokarditis und Blutgerinnung und Thrombozytopenie und Anaphylaxie und all die Dinge, die wir bei den Produkten gesehen haben, zu vermeiden…

Na gut! Ja – jetzt im Nachhinein betrachtet. Vielleicht könnte man das sagen. Aber wir wussten es damals nicht; deshalb muss uns vergeben werden. Nun, ich bin sehr für Vergebung. Aber ich bin noch nicht bereit für dieses Gespräch, solange ich nicht höre, dass diejenigen, die diesen Fehler gemacht haben – diejenigen, die weiterhin zensieren – diejenigen, die weiterhin angreifen, und diejenigen, die nicht zugeben wollen, dass es sich nicht um plötzliche Todesfälle im Erwachsenenalter handelt … Wenn Sie aufhören, sich von diesem Anstieg der Todesfälle verwirren zu lassen und sich der Realität stellen, dass Sie ein unbewiesenes, ungetestetes pharmazeutisches Produkt verabreicht haben, das jedes Tier in den Tierversuchen getötet hat, bevor Sie es an Menschen verabreicht haben. Wenn Sie zugeben, dass es vielleicht gerade der Impfstoff ist, der uns alle auf der ganzen Welt tötet, die auf den Feldern sterben und auf den Bühnen zusammenbrechen. Davon sind wir meines Erachtens noch weit entfernt.

Wenn ich daran denke, wo Jimmy Kimmel in dieser Sache stand, sollen wir ihm dann verzeihen, dass er solche Dinge sagt?

Dr. Fauci sagte, wenn die Krankenhäuser noch mehr überfüllt werden, müssen sie sehr harte Entscheidungen treffen, wer ein Bett auf der Intensivstation bekommt. Diese Entscheidung scheint mir nicht so schwer zu sein. Eine geimpfte Person, die einen Herzinfarkt hat? Ja. Kommen Sie einfach rein, wir kümmern uns um Sie. Ein Ungeimpfter, der Pferdeäpfel verschluckt hat? Ruhe in Frieden, Wheezy. Wir haben immer noch eine Menge Pandimwits da draußen.

Ich schätze, es ist ironisch, dass er sagte: „Ein geimpfter Mann hat einen Herzinfarkt?“, was genau das ist, was mit den geimpften Menschen auf der ganzen Welt zu passieren scheint. Aber wenn Sie nicht geimpft sind und ins Krankenhaus müssen: „Sie können mich mal. Ich will, dass du stirbst.“

Das sind harte Worte. Das heißt aber nicht, dass wir ihnen nicht vergeben sollten, nur weil es harte Worte sind. Und ich nehme an, dass diejenigen, die den Holocaust miterlebt haben, sich fragen: „Soll ich den Ärzten vergeben, die nach den Nürnberger Prozessen gehängt wurden?“, nachdem die Gerichte entschieden haben, dass es nicht in Ordnung war, nur weil man ihnen gesagt hat, das zu tun. Nur weil man dachte, man würde das Richtige tun.

Letztlich war es aber falsch, und Sie hätten es besser wissen müssen. Woher wissen wir, dass Sie es besser wissen? Wenn du uns sagst, was du falsch gemacht hast – und dass du es tatsächlich besser weißt. Es ist Zeit, Buße zu tun. Wenn du bereit bist, Buße zu tun, bin ich bereit, dir zu vergeben. Und in diesem Moment – und nur dann – werden wir Amnestie in Betracht ziehen.