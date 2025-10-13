Dem Fass die Krone ins Gesicht – PR-Agentur für Reiches Wirtschaftsministerium

Egon W. Kreutzer

Es gab ja schon gelinde Empörung, weil sich Annalena Baerbock für mehr als 100.000 Euro pro Jahr hat aufhübschen lassen, um nicht auszusehen, wie ein Totengräber.

Ein Griff in die Tasche des Steuerzahlers, in der Absicht, denselben – wenigstens ein ganz kleines bisschen – zu täuschen.

Wenn Frau Katherina Reiche, CDU, nun einen 12 Millionen Etat an eine PR-Agentur vergeben will, um dem Volk gegenüber für die „Stärkung der Glaubwürdigkeit und Wiedererkennbarkeit“ der Politik des Ministeriums zu sorgen, dann bringt das das Fass endgültig zum Überlaufen.

Was ist die Aufgabe einer Regierung?

Das scheint in Berliner Regierungskreisen in