Weswegen verlassen Ukrainer die Ukraine?

Peter Haisenko

Diese Frage stellt sich nicht für diejenigen, denen die Informationen aus offiziellen Quellen ausreichen und die die russische Sprache nicht verstehen. Es ist doch klar: Sie fliehen vor den bösen Russen und Putin. Tatsache ist aber, dass der Exodus aus der Ukraine bereits 1991 begonnen hat.

Die einzig zuverlässige Zahl zu den Einwohnern in der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine stammt aus dem Jahr 1990, als sie noch zur Sowjetunion gehörte. Es waren etwa 51 Millionen. Von da an wanderten Millionen in fremde Länder. Die Zahlen, die heutzutage dazu veröffentlicht werden, sind mit Vorsicht zu genießen. Alles, was über die Ukraine veröffentlicht wird, steht unter der Überschrift: Nur nicht zugeben, wie es in der Ukraine wirklich aussieht. Aber die offiziellen Zahlen sind schon schlimm genug. Bis 2014 haben etwa sechs Millionen das Land verlassen. Nach meinen persönlichen Beobachtungen ist diese Zahl zu niedrig angesetzt.

Allein die Anzahl an Juden, die den Zuständen entflohen sind, dürfte eine Million deutlich übersteigen. Die sind nach Israel gewandert