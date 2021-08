Dem Zerfall Amerikas zusehen

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Das illegitime Biden-Regime zeigt seine wahren Nazifarben

Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn man den IQ des gesamten illegitimen Biden-Regimes zusammenzählen und mit 100 multiplizieren würde, es die Hälfte der Intelligenz einer meiner Katzen wäre.

Hören Sie sich Jeffrey Zients an, der den erhabenen Titel „Biden Coronavirus Response Coordinator“ trägt. Er sagte, Bidens Idee, dass die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen den Menschen 100 Dollar geben, damit sie sich impfen lassen, sei vielleicht hilfreich, „aber zusätzlich zu den Anreizen ist es an der Zeit, einige Anforderungen zu stellen, die auf der Realität der unterschiedlichen Risiken beruhen, die ungeimpfte Personen im Vergleich zu geimpften Personen darstellen.“

Glaubt wirklich jemand, dass es unmöglich ist, dass Zients das interne Memo von Pfizer, über das in der New York Times und der Washington Post berichtet wurde, nicht kennt? Dies ist das Memo, das besagt, dass geimpfte Menschen drei Viertel der Infizierten eines massiven Covid-19-Ausbruchs in Massachusetts ausmachen, dass die Delta-Variante von geimpften Menschen genauso leicht verbreitet wird wie von ungeimpften, und dass die entscheidende klinische Studie für den Pfizer-Covid-Impfstoff zeigt, dass er das allgemeine Todesrisiko durch das Virus nicht verringert.

Biden versucht, Unternehmen unter Druck zu setzen, damit sie Impfungen für ihre Mitarbeiter vorschreiben, aber falls sie das nicht tun, hofft er, dass sein korruptes Justizministerium eine Rechtfertigung dafür finden kann, die Bürgerrechte des amerikanischen Volkes zu ignorieren und alle Amerikaner zu zwingen, sich mit einer giftigen Substanz impfen zu lassen, die Hunderttausende von Amerikanern und Europäern in den Ruin treibt.

Laut Pfizer-Dokumenten haben wir also einen Impfstoff, der das Virus verbreitet, anstatt es zu bekämpfen, und das Biden-Regime will eine allgemeine Impfung vorschreiben.

Ich kann verstehen, dass die Gewinne von Big Pharma wichtiger sind als das Leben und die Gesundheit des amerikanischen Volkes. Ich kann verstehen, dass die Investoren in die Aktien der Impfstoffhersteller hohe Aktienkurse haben, die auf der Erwartung von Gewinnen aus der allgemeinen Impfung beruhen, gefolgt von Auffrischungsimpfungen für alle erfundenen Varianten, die kommen sollen. Aber wenn Joe und Hunter nicht stark in Impfstoffaktien investiert sind, warum wirbt Biden dann für einen Impfstoff, der den Amerikanern Tod und Zerstörung bringt? Vielleicht hat das Weiße Haus vergessen, dass die Demokraten ein Teil der Bevölkerung sind, die mit einer tödlichen Dosis geimpft wird, oder vielleicht hat Biden erkannt, dass es die Demokraten sind, die sich auf die Impfung gestürzt haben, und erkennt nun, dass die Impfungen ihre Zahl verringern werden, und möchte, dass das Gleiche mit den Republikanern geschieht.

Warum haben die USA mit offenen Grenzen ein Militär?

Wenn die russische, chinesische oder iranische Armee als illegale Einwanderer über die Grenze käme, könnten sie das Land übernehmen, ohne einen Schuss abzugeben.

Die Zahl der illegalen Einwanderer, die nach dem Grenzübertritt von Mexiko in die Vereinigten Staaten aufgegriffen wurden, stieg im Juli auf über 200.000, was dem üblichen saisonalen Trend genau entgegengesetzt ist, so die vorläufigen Zahlen der US-Behörden.

Den vorläufigen Zahlen zufolge wurden im Juli 205.029 illegale Einwanderer von den Grenzschutzbeamten aufgegriffen.

Weitere 37.400 Einwanderer entzogen sich der Festnahme, sodass die Gesamtzahl der illegalen Einreisen in diesem Monat um einige Tausend unter einer Viertelmillion lag.

Weiße Demokraten bekommen allmählich die Folgen von Quoteneinstellungen und Quotenwahlen zu spüren

Die schwarze demokratische Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, hat den demokratischen Gouverneur von New York beschuldigt, gegen Gesetze zu verstoßen. In einem Untersuchungsbericht erklärte sie, dass der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo mehrere Frauen sexuell belästigt und Vergeltungsmaßnahmen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter ergriffen habe

„Gouverneur Andrew Cuomo hat mehrere Frauen sexuell belästigt und damit gegen Bundes- und Landesgesetze verstoßen“, sagte James am Dienstag in einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass Cuomo ein „feindseliges“ und „unsicheres“ Arbeitsumfeld gefördert habe. Derartige Anklagen des Generalstaatsanwalts erfordern die Verhaftung, Anklage und strafrechtliche Verfolgung von Gouverneur Cuomo.

Biden sagt, Cuomo „sollte zurücktreten“, nicht, dass er „angeklagt werden sollte“.

Er sollte zurücktreten“: Biden führt den Sprint der Demokraten weg von Cuomo an, nachdem die Untersuchung der sexuellen Belästigung zu einem Schuldspruch führt

Hätte Cuomo „Das Lager der Heiligen“ gelesen, hätte er gelernt, dass Weiße die Farbigen, die sie in Machtpositionen bringen, nicht abkaufen können.